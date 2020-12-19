Düşük bütçeyle inşa edilebilecek 7 müstakil ev

Ev sahibi olmak için yeni bir satın almak veya yeni bir ev inşa etmek yöntemlerinden birini tercih edebilirsiniz. Ekonomik maliyetlerle ucuz bir ev sahibi olmak için ev inşa etmek daha doğru bir tercih olacaktır. İnşaat işleri ile aranız yoksa kafanızdaki ilk soru ev nasıl yapılır sorusu olacaktır. Ucuz bir eve sahip olmak için müstakil bir ev tercih etmelisiniz. Ucuz ev yapımı konusunda en avantajlı ev modeli olan müstakil ev nasıl yapılır, maliyet hesabı nasıl yapılmalıdır sorularına cevap bulabilmek için profesyonel mimarlar ile iletişime geçebilirsiniz. En ucuz müstakil ev nasıl yapılır, hangi ev modeli tercih edilmelidir diye düşünüyorsanız öncelikle minimalist ölçülerde bir araziye sahip olmalısınız. Müstakil evler, minimal ölçülere göre inşa edildiğinde hem ucuz hem de bahçeli bir ev modeli ortaya çıkacaktır. Müstakil ev yapımı konusunda kullanılacak malzemelerde maliyet hesabını doğrudan etkiler. sadece ahşap kullandığınız ekonomik bir ev inşa edebilir veya ahşap betonarme sentezi ile hem modern hem de ekonomik bir ev inşa edebilirsiniz. Birbirinden modern evler arasında size hitap eden bir model seçerek ucuz ev yapımı konusunda avantajlı olabilir, hayal ettiğiniz evi sıfırdan inşa edebilirsiniz.
Modern veya geleneksel, aradığınız ev nasıl olursa olsun aşağıda derlediğimiz örneklere göz atarak hayalinizdeki müstakil eve karar verebilirsiniz.
Ahşap ev inşa edebileceğiniz gibi konstrüksiyon ev modellerini tercih edip ahşap ile kaplayabilirsiniz. Ekonomik ve avantajlı olacağınız bu yöntem ile aynı zamanda doğal bir eve sahip olabilirsiniz.
Ahşap ev modelleri genel olarak maliyet avantajı sağlayan evlerdir. dilerseniz betonarme evleri ahşap çatılar ile birleştirerek hem modern hem de daha uzun ömürlü bir eve ekonomik olarak sahip olabilirsiniz. Ahşap ev inşa etmeden önce maliyet hesabı yapabilmek için ''Ahşap ev maliyetleri ve yapım teknikleri '' yazımızı incelemelisiniz.
Ekonomik ev modelleri arasında yer alan prefabrik ev modellerinin aynısını ahşap ev olarak inşa edebilirsiniz. Oldukça fonksiyonel ev modelleri olan prefabrik evleri ahşap evler olarak inşa ederek bahçeli bir eve sahip olabilirsiniz.
DBIO Studio tarafından tasarlanan bu ev, traktör ve diğer araçların depolanması için kullanılan eski bir kulübenin dönüştürülmüş halinden oluşuyor. Kırsal bir bölgede güzel manzara ve geniş alanı sayesinde oldukça potansiyel taşıyordu. Kısacası düşük bütçeli bir ev için artık kullanılmayan eski yapıları değerlendirebilirsiniz.
Resimde görmüş olduğunuz evin oturma odası olup zemini ahşap kaplama. Bir duvarında şömine bulunuyor ve bu alanda taş doku kullanılmış. Bunun dışında duvarlarda açık tonlu olmakla birlikte iki renk kullanılarak hareket katılmış. Özellikle kış aylarında şömine çok kullanışlıdır. Diğer mevsimlerde ise dekoratif katkı sağlar.
Sırada ülkemizden epey düşük maliyetli bir örnek var. Saman balyaları ve kerpiç kullanılan ev çevre dostu olması ile öne çıkıyor. Elbette bu malzemeler dışında ahşap bir iskelet de tasarlandı. Hem ucuz hem tasarruflu olan kerpiç evler isteğe göre iki katlı inşa edilebiliyor.
Kerpiç evi lüks mobilyalarla döşeyebilirsiniz ancak natürel tarzına uyumsuz kaçabilir. Oysa şık fakat mütevazi eşyalar evin doğallığını çok daha vurgulayacaktır. Resimde çoğu ahşaptan yapılma eşyaların arasında mat deriden sarı tekli koltuk dekorasyonun yıldızı haline gelmiş.
Ülkemizden bir diğer örnek ahşap evi modeli. Hem betonarme yapı istemeyen hem de imar izni olmayan arazilerde de izin alınması kolay olan ahşap evlerin maliyeti de uygun.
Ahşap evin içinden çekilmiş fotoğrafta yatak odası, oturma odası ve banyoyu tek karede görebiliyoruz. Nispeten küçük bir alana sahip olduğundan duvarlarla odaları bölmek yerine açık, ferah tek mekan daha avantajlı.
Sıradaki örnek küçük olmakla birlikte çekirdek bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir. Büyük ve koyu renkli çatısı, kişide korunaklı bir ev izlenimi veriyor.
Evin salonu yumuşak tonlardaki renk paletiyle çok zarif bir atmosfere sahip. L şeklindeki kırık beyaz koltuğu tamamlayan orta sehpa duvarlar gibi beyaz renkli. Duvara monte bir konsolun olduğu alan ise açık kahve renginde. Her iki duvarda da baharı andıran çiçek resimleri bulunuyor.
Klasik ve standart bir ev görünümü yerine modern bir etki yaratmak isteyenler resimdeki bir model düşünebilirler. Tek katlı evin modern malzeme kullanımı sayesinde oldukça sağlam.
Dairenin giriş kısmı aslında oldukça geniş olup sağ tarafa eklenen dolap ile birlikte biraz daralmış. Fakat boş alanları doğru değerlendirmek adına yerinde bir karar diyebiliriz. Kapının diğer kısmında ise mutfak bölümünü görüyoruz.
Bir diğer örneğimiz kırsal bir alana inşa edilmiş tipik bir taş ev modeli. İki katlı binanın çatı kısmında ise kütük kullanılmış.
Binanın üst katından çekilmiş bu resimde yoğun ahşap kullanımı göze çarpıyor. Buna rağmen mobilyalar ve ahşabın raflık olarak değerlendirilmesi sevimli ve çağdaş bir hava katıyor mekana.
Bir diğer örneğimiz iki katlı bir bina olup güçlü bir kontrasta sahip. Rengi dışında pencerelerin yatay ve dikey biçimindeki basık şekli eve özgünlük katmış.
Binada ebeveyn odası dışında çocuklar için de yatak odası bulunuyor. Ebeveyn odası ise oldukça sade olmakla birlikte modern döşenmiş. Ahşap kaplı zemine uyumlu olarak yatak ve sehpa da ahşaptan yapılma. Duvarlar ise bembeyaz. Harici bir gardırop yerine bir duvar giysiler için açık raflığa dönüştürülmüş.
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