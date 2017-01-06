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Mutfak için 7 muhteşem granit ve mermer tezgah örneği

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Banyo
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Mutfak tezgahı için kullanılabilecek birçok farklı malzeme vardır. ’Mutfak tezgahı için en uygun malzeme hangisidir?’ başlıklı yazımızda belli başlı malzemeleri genel hatlarıyla tanıtmıştık. Bugün ise bu yazımızdaki ilk madde olan doğal taş tezgahları inceleyip mermer ve granitten oluşan bu tezgah tiplerine ait farklı örnekler göreceğiz. Frklı renk tonları ve farklı stillerdeki mutfaklarqa uygulanmış granit ve mermer tezgah fotoğraflarını incelerken, bu malzemeler hakkında bilgiler de edinebilirsiniz. 

Mutfağı tarz sahibi yapan muhteşem bir malzeme: Granit

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D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

Tezgahların görünümleriyle en sade ve basit mutfağa dahi şıklık kattığını düşünürsek, bu şıklığa en çok katkısı olan malzemenin granit olduğunu söyleyebiliriz. Sadece tezgahınızı granit yapmak bile, mutfağınızın havasını inanılmaz ölçüde değiştirecektir.

Granitte renk seçenekleri oldukça fazla

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Mutfak
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Oldukça geniş bir renk yelpazesi mevcut olan granit, uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı ile öne çıkar. İster modern isterse de daha rustik bir görünüme sahip olsun, granit hemen her mutfak stili ile uyum sağlar. Açık renk tonlarından kahverengi tonlarına ve hatta siyahlara kadar birçok renk çeşidi bulunmaktadır. Mutfak firmaları mermer ve granit renk çeşitleri konusunda sizlere detaylı bilgiler verebilir, hangi renk tezgahın hangi renk dolaplarla uyum sağlayacağı konusunda yardımcı olabilirler.

Maliyeti yüksek ancak bunun dışında hiçbir dezavantajı yok, adeta kusursuz malzeme

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Minimalist Mutfak
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Granit mutfak tezgahları içinde maliyeti en yüksek olan malzemedir. Üstün kalitesi ve eşsiz şık görünümü göz önünde bulundurulursa, fiyatının yüksek olmasına şaşmamak lazım, zira yüksek fiyat dışında hiçbir dezavantajı bulunmuyor.

Ülkemizden bir örnek: Granit kırsal stil ile de mükemmel uyum sağlıyor

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Rustik Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Granit ultra modern stillerden rustik ve kırsal stillere kadar her türlü mutfak modeline uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafta ülkemizden, kırsal stilde döşenmiş bir mutfak ve granit tezgahını görüyoruz. 

Granit ve mermer uzun ömürlüdür, cila dışında yoğun bir bakım gerektirmez

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Modern Mutfak
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Hem granit hem de mermer son derece uzun ömürlü malzemelerdir ve ahşap tezgahta olduğu üzere yoğun bir bakım gerektirmezler. Ara sıra yapılacak bir cila işlemi her iki malzemenin de parlaklığını korumasına yardımcı olur. 

Siyah ve beyaz uyumu

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Granit ve mermer fiyatları kalitelerine ve renklerine göre farklılıklar göstermektedir. Daha az yaygın olan siyah tonların fiyatları genelde daha yüksektir. Ancak siyah granitin sağladığı lüks ve elit görünümü de başka bir malzeme ile elde etmek mümkün değil. Beyaz siyah tezatlığının belki de en güzeli siyah granit ve beyaz ahşap ikilisinde oluşuyor.

Geleneksel bir malzeme: Mermer

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mermer konusunda ülkemizde oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Mermer elbette ülkemizde de çok ucuz bir malzeme değil ancak yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında, ülkemizde mermere ulaşmak çok daha kolay. Mermer granite göre daha yumuşak bir malzeme ve limon suyu gibi asidik sıvılardan etkilenebiliyor, bu nedenle kullanımı nispeten daha dikkat gerektiriyor. Ancak hele ki beyaz bir mermer tezgahın verdiği şık, kusursuz, hijyenik görünümü başka malzemeler ile sağlamak mümkün değil.

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