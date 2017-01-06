Mutfak için 7 muhteşem granit ve mermer tezgah örneği

Mutfak tezgahı için kullanılabilecek birçok farklı malzeme vardır. ’Mutfak tezgahı için en uygun malzeme hangisidir?’ başlıklı yazımızda belli başlı malzemeleri genel hatlarıyla tanıtmıştık. Bugün ise bu yazımızdaki ilk madde olan doğal taş tezgahları inceleyip mermer ve granitten oluşan bu tezgah tiplerine ait farklı örnekler göreceğiz. Frklı renk tonları ve farklı stillerdeki mutfaklarqa uygulanmış granit ve mermer tezgah fotoğraflarını incelerken, bu malzemeler hakkında bilgiler de edinebilirsiniz.
Tezgahların görünümleriyle en sade ve basit mutfağa dahi şıklık kattığını düşünürsek, bu şıklığa en çok katkısı olan malzemenin granit olduğunu söyleyebiliriz. Sadece tezgahınızı granit yapmak bile, mutfağınızın havasını inanılmaz ölçüde değiştirecektir.
Oldukça geniş bir renk yelpazesi mevcut olan granit, uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı ile öne çıkar. İster modern isterse de daha rustik bir görünüme sahip olsun, granit hemen her mutfak stili ile uyum sağlar. Açık renk tonlarından kahverengi tonlarına ve hatta siyahlara kadar birçok renk çeşidi bulunmaktadır. Mutfak firmaları mermer ve granit renk çeşitleri konusunda sizlere detaylı bilgiler verebilir, hangi renk tezgahın hangi renk dolaplarla uyum sağlayacağı konusunda yardımcı olabilirler.
Granit mutfak tezgahları içinde maliyeti en yüksek olan malzemedir. Üstün kalitesi ve eşsiz şık görünümü göz önünde bulundurulursa, fiyatının yüksek olmasına şaşmamak lazım, zira yüksek fiyat dışında hiçbir dezavantajı bulunmuyor.
Granit ultra modern stillerden rustik ve kırsal stillere kadar her türlü mutfak modeline uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafta ülkemizden, kırsal stilde döşenmiş bir mutfak ve granit tezgahını görüyoruz.
Hem granit hem de mermer son derece uzun ömürlü malzemelerdir ve ahşap tezgahta olduğu üzere yoğun bir bakım gerektirmezler. Ara sıra yapılacak bir cila işlemi her iki malzemenin de parlaklığını korumasına yardımcı olur.
Granit ve mermer fiyatları kalitelerine ve renklerine göre farklılıklar göstermektedir. Daha az yaygın olan siyah tonların fiyatları genelde daha yüksektir. Ancak siyah granitin sağladığı lüks ve elit görünümü de başka bir malzeme ile elde etmek mümkün değil. Beyaz siyah tezatlığının belki de en güzeli siyah granit ve beyaz ahşap ikilisinde oluşuyor.
Mermer konusunda ülkemizde oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Mermer elbette ülkemizde de çok ucuz bir malzeme değil ancak yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında, ülkemizde mermere ulaşmak çok daha kolay. Mermer granite göre daha yumuşak bir malzeme ve limon suyu gibi asidik sıvılardan etkilenebiliyor, bu nedenle kullanımı nispeten daha dikkat gerektiriyor. Ancak hele ki beyaz bir mermer tezgahın verdiği şık, kusursuz, hijyenik görünümü başka malzemeler ile sağlamak mümkün değil.