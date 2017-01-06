Mutfak için 7 muhteşem granit ve mermer tezgah örneği

Mermer konusunda ülkemizde oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Mermer elbette ülkemizde de çok ucuz bir malzeme değil ancak yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında, ülkemizde mermere ulaşmak çok daha kolay. Mermer granite göre daha yumuşak bir malzeme ve limon suyu gibi asidik sıvılardan etkilenebiliyor, bu nedenle kullanımı nispeten daha dikkat gerektiriyor. Ancak hele ki beyaz bir mermer tezgahın verdiği şık, kusursuz, hijyenik görünümü başka malzemeler ile sağlamak mümkün değil.