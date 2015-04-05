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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
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Bir hafta daha geride kaldı. Bahar yüzünü iyiden iyiye göstermeye başlıyor.  Bahar ve yaz ayları birçokları için de boya badana ve bakım ayları. Evin eskiyen köşelerini yenilemek için havaların ısınması bekleniyor. Tamirat ve tadilat planlayanlar umarız yazılarımızdan ilham alıyorlardır. 

Biliyorsunuz bir süredir ağırlıklı olarak yerli tasarımcı ve mimarların eserlerine yer veriyoruz.  Bu hafta da Homify sayfalarında yerli uzmanlara ait biribirinden güzel konutları, iş yerlerini ve dekorasyon fikirlerini sizlerle paylaştık. Bu yazılardan bazıları öne çıkıyor ve biz de her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısını sizinle paylaşıyoruz. Bu hafta en çok okunan yazılar arasında yerli mimarların imzasını taşıyan iki villa dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra İngiltere'den bir dönüşüm projesi de bir hayli ilgi çekti. Ayrıca elbise odaları ve köşe takımları ile ilgili yazılar da en fazla ilgi gören beş yazı arasındaydı. 

Huzur dolu şık bir villa

Kim istemez denize nazır bir evde oturmayı? Balkonda içkinizi ya da çayınızı yudumlarken masmavi sulara dalıp gitmeyi? Ama her şey evin deniz görmesiyle bitmiyor. Denize nazı bir evde yaşayacaksanız, evin içinin de baktıkça içinizi açacak şekilde güzel olması gerekiyor. Böyle bir evin gerek seçilen renkler, gerek mobilyalar ve dekorasyon malzemeleriyle deniz manzarasının verdiği huzuru tamamlaması şart. 

Bu yazıda tam da anlattığımız özelliklere sahip bir evi yakından inceledik. Denizin bir adım ötesinde konumlanan ev, bembeyaz zemini ve duvarlarıyla ve yalın mobilyalarıyla insanın içini açıyor, baktıkça bakasını getiriyor. Kısacası insana huzur veriyor. 

Elbise odaları ve büyük gömme dolaplar

M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
avci_burak

M.B. Evi

avci_burak
avci_burak
avci_burak

Elbise odaları hayatımıza gireli çok zaman olmadı. Elbette eski dönemlerde de çok geniş eve sahip insanlar ayrı bir elbise odası kullanmış olabilirler ancak o zamanlar bu çok az şanslı insana nasip olan bir ayrıcalık olmaktan öteye gitmemiştir sanıyoruz. Son dönemlerde özellikle arazi fiyatlarını uygun olduğu bölgelerde evlerin alanları giderek büyüyor. Bu da evlerde ebeveyn banyosu ve giyinme odası gibi alanları daha sık görmemize neden oluyor. Bazı evlerde ise elbise odaları yerine büyük gömme dolaplar tercih ediliyor.

Elbise odaları tüm kıyafetlerimizi derli toplu bir arada tutmamıza yararken çok yer kaplayan gardıroplara ihtiyacı ortadan kaldırarak yatak odalarını da rahatlatıyor. Yerli tasarımcıların imzasını taşıyan elbise odaları ve büyük gömme dolapları görmek için tıklayın.

İhtişamlı bir villa

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Bu illayı anlatmak için çok fazla söze gerek yok. Üstteki resim bile aslında her şeyi anlatıyor. Evin tüm bölümlerinin resimde gördüğünüz yatak odası gibi muhteşem olduğunu söylemek isteriz. Eğer bu yazıyı okumadıysanız şiddetle tavsiye ediyoruz. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

Önce & Sonra: Eklemeyle genişleyen ev

Kitchen/Dining Room homify Modern Mutfak
homify

Kitchen/Dining Room

homify
homify
homify

Binaların dönüşümünü resmettiğimi Önce&Sonra yazıları her zaman ilgi çeken yazılar arasında yer alıyor. Bu yazıda da İngiltere'de bir eklentiyle genişletilerek, atıl bahçesi işlevli hale getirilen bir evi konu ettik. Hackney'de bulunan ev geçirdiği dönüşüm sonrası çok lüks bir semtte olduğu izlenimini veriyor. 

Köşe takımları

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Köşe takımları son yıllarda çok tercih edilen oturma çözümlerinden. Her ne kadar köşe kısmı evde kavgaları neden olsa da, evde yalnızken köşeye yaslanıp ayakları uzatarak keyif yapmanın huzurunu hepimiz biliriz. Köşe takımları tercih edildikçe yerli tasarımcı ve üreticiler de birbirinden farklı renk ve dokularda köşe takımları üretip tüketcilere mümkün olduğu kadar çok alternatif sunuyorlar. Yerli üretimcilerin ürünlerinden yaptığımız köşe takımları seçkisini merak ediyorsanız tıklayın.

Türkiye'den renkli mutfak tasarımları
Haftanın yazılarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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