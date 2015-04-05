Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Bahar yüzünü iyiden iyiye göstermeye başlıyor. Bahar ve yaz ayları birçokları için de boya badana ve bakım ayları. Evin eskiyen köşelerini yenilemek için havaların ısınması bekleniyor. Tamirat ve tadilat planlayanlar umarız yazılarımızdan ilham alıyorlardır.

Biliyorsunuz bir süredir ağırlıklı olarak yerli tasarımcı ve mimarların eserlerine yer veriyoruz. Bu hafta da Homify sayfalarında yerli uzmanlara ait biribirinden güzel konutları, iş yerlerini ve dekorasyon fikirlerini sizlerle paylaştık. Bu yazılardan bazıları öne çıkıyor ve biz de her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısını sizinle paylaşıyoruz. Bu hafta en çok okunan yazılar arasında yerli mimarların imzasını taşıyan iki villa dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra İngiltere'den bir dönüşüm projesi de bir hayli ilgi çekti. Ayrıca elbise odaları ve köşe takımları ile ilgili yazılar da en fazla ilgi gören beş yazı arasındaydı.