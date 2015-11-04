En göz alıcı villa havuz planları

Yüzme havuzları lüks villaların olmazsa olmaz birer parçası. Evin değerini yükselten şık ve gösterişli yüzme havuzları villaların güzelliğine güzellik katmakla kalmıyor, aynı zamanda ev sahiplerine sağlıklı yaşam imkanı da sunuyor. Yüzmenin sağlığa iyi geldiği bilenen bir gerçek. Bel, sırt ve omuz ağrıları için doktorlar imkanı olana genelde yüzme önerirler. Yüzerken bütün vücudumuz çalışır, bu nedenle de yüzme en çok tercih edilen egzersizlerden biridir. Deniz kenarında evi olup da yüzme havuzu yaptırmak istememek elbette bir tercih ancak hijyenini kontrol altında tutabileceğiniz, istediğiniz an elinizin altında olan ve görsel olarak da muhteşem bir unsur oluşturan yüzme havuzunu, imkanı olan her ev sahibi yaptırmayı tercih eder.

Bu sayfamızda sizler için her biri birbirinden farklı planlara sahip yüzme havuzlarını derledik. Kullandığımız örneklerden göreceksiniz ki, bu yüzme havuzların kimisi açık kimisi kapalı ve her biri farklı boyutlarda. Ufukla birleşiyor gibi görünen sonsuzluk havuzlarından (infinity pool) ekolojik havuzlara, küçük havuzlardan neredeyse yarı olimpik boyutlarda olan büyük modellere kadar birçok farklı yüzme havuzu planı ve bu yüzme havuzlarına sahip farklı tip villaları incelediğimiz bu derlememiz umarız sizlerin de hoşuna gider.