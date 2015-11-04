En göz alıcı villa havuz planları

Yüzme havuzları lüks villaların olmazsa olmaz birer parçası. Evin değerini yükselten şık ve gösterişli yüzme havuzları villaların güzelliğine güzellik katmakla kalmıyor, aynı zamanda ev sahiplerine sağlıklı yaşam imkanı da sunuyor. Yüzmenin sağlığa iyi geldiği bilenen bir gerçek. Bel, sırt ve omuz ağrıları için doktorlar imkanı olana genelde yüzme önerirler. Yüzerken bütün vücudumuz çalışır, bu nedenle de yüzme en çok tercih edilen egzersizlerden biridir. Deniz kenarında evi olup da yüzme havuzu yaptırmak istememek elbette bir tercih ancak hijyenini kontrol altında tutabileceğiniz, istediğiniz an elinizin altında olan ve görsel olarak da muhteşem bir unsur oluşturan yüzme havuzunu, imkanı olan her ev sahibi yaptırmayı tercih eder.
Bu sayfamızda sizler için her biri birbirinden farklı planlara sahip yüzme havuzlarını derledik. Kullandığımız örneklerden göreceksiniz ki, bu yüzme havuzların kimisi açık kimisi kapalı ve her biri farklı boyutlarda. Ufukla birleşiyor gibi görünen sonsuzluk havuzlarından (infinity pool) ekolojik havuzlara, küçük havuzlardan neredeyse yarı olimpik boyutlarda olan büyük modellere kadar birçok farklı yüzme havuzu planı ve bu yüzme havuzlarına sahip farklı tip villaları incelediğimiz bu derlememiz umarız sizlerin de hoşuna gider.
Sonsuzluk havuzlarının özelliği, içine girildiğinde bir ucu ufka kadar uzanıyormuş hissi vermesidir. Bu nedenle özellikle az da olsa rakımı yüksek yerlerde özellikle tercih edilirler. Suyun içine girdiğinizde ya da kıyısında uzandığınızda sanki deniz ya da gökyüzü ile birleşen ve sonsuzluğa kadar devam ediyormuş hissi veren bu özel yüzme havuzları uygun bir alana sahip olan birçok insanın en tercih ettiği modellerdir. Sonsuzluk havuzlarının en az bir duvarı içindeki su seviyesiyle eşittir, böylece deniz ya da gökyüzü, her nereye doğru uzanıyorsa, arada kesinti oluşmasına izin vermez.
Sonsuzluk havuzları ülkemizde İngilizce adıyla da anılmaktadır: Infinity pools.
Simetrik bir yapıya sahip görkemli bir konut için tasarlanmış olan bu ikiz yüzme havuzu planı da oldukça sıra dışı. Normalde, iki yanında güneşlenme terası, ortada ise yüzme havuzu görmeye alışığız ancak bu örnekte, Yunan tapınaklarını andıran, alınlıklı ve sütunlu bir mimariye sahip olan konutun yüzme havuzu, ezberimizi bozuyor ve alanın iki yanında birbirine tamamen paralel şekilde uzuyor. Güneşlenme terası ise bu iki paralel havuzun ortasında yer alıyor. Yüzme havuzlarından biri oturma yerine ve jakuzi özelliğine sahipken diğeri yüzme için kullanılıyor.
İki yüzme havuzunun ortasındaki kısım ise mimariyle de uyum içerisinde olacak şekilde, komple mermer kaplı. Bu da, konutun da mimarisi göz önünde bulundurulunca, yüzme havuzlarının olduğu kısımda adeta bir Roma hamamı havası yaratıyor.
Ufak bir şelale etkisi yaratan çeşmesiyle birlikte, bu nispeten küçük havuz adeta bir spa cenneti. Ahşap deck ile çevrelenmiş olan bu yüzme havuzu çok küçük bir bahçede bile mucizeler yaratılabileceğinin kanıtı. Konutun terası ile iç içe bir plana sahip olan yüzme havuzunun ayrıca bir güneşlenme terası bulunmuyor.
Ahşap deckleri eskiden yalnızca büyük otellerin yüzme havuzlarının çevresinde görürdük. Günümüzde ise oldukça yaygınlaşan ve şehirdeki apartman dairelerimizin balkonlarında dahi DIY (Do-It-Yourself – Kendin Yap) şeklinde uygulayabileceğimiz ahşap karolar ve deckler oldukça da uygun maliyetlere sahip.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnekte oldukça enteresan bir yüzme havuzu planı bulunmakta. Dağlık bir bölgede yer alan bir villanın yüzme havuzu üç parçadan oluşuyor. Büyük olan havuz tipik bir sonsuzluk havuzu (infinity pool). Sonsuzluk havuzlarının özelliği, daha önce de bahsettiğimiz üzere, içine girildiğinde bir ucu ufka kadar uzanıyormuş hissi vermesidir. Bu nedenle özellikle rakımı yüksek yerlerde özellikle tercih edilirler, tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Suyun içine girdiğinizde ya da kıyısında uzandığınızda sanki deniz, gökyüzü hatta dağlar ile birleşen ve sonsuzluğa kadar devam ediyormuş hissi veren bu özel yüzme havuzları uygun bir alana sahip olan birçok insanın en tercih ettiği modellerdir. Sonsuzluk havuzlarının en az bir duvarı içindeki su seviyesiyle eşittir, böylece deniz ya da gökyüzü, her nereye doğru uzanıyorsa, arada kesinti oluşmasına izin vermez. Bu örnekte ise iki duvarın su seviyesiyle aynı tutulduğunu ve manzarayı bozacak hiçbir engelin olmadığını görüyoruz. İkinci havuz için küçük boyutlara sahip ve oldukça alçak bir çocuk havuzu.
Gelelim üçüncü havuza: Bu kısım oldukça enteresan. Başla bir örnekte daha inceleyeceğimiz bu üçüncü havuz, ufak bir gölet görüntüsünde gibi planlanmış. Bu tür havuzlara doğal havuz denmektedir. Beyaz çakıl taşları ile dekore edilen havuz, tipik havuz kimyasalları yerine biyolojik filtreler ile ve su bitkileri ile temizlenir.
Ekolojik havuz olarak da bilinen doğal havuzlar, tipik havuz kimyasalları yerine biyolojik filtrelerin ve su bitkilerinin kullanıldığı ve hijyenin bu tür doğal malzemeler ile sağlandığı havuzlardır. Özel olarak seçilip yerleştirilmiş, yöresel bitkiler sayesinde su hem temizlenir hem de oksijen ile zenginleştirilir. Kofa, hasırsazı ya da su kamışı bitkileri kendi kendilerine yetiştikleri için en çok tercih edilen seçimlerdir, güve otu da kullanılabilir. Tesbih çiçeği gibi rizomlu türler de tercih edilebilir. Genel görüş sudaki azot ve fosfatın olabildiğince temizlenmesi üzerine kuruludur. Bu şekilde yosun oluşumu ve sudaki azot ve fosfatın artması engellenir. Oksijensiz bölgeler oluşturularak da nitrat sorunu çözülebilir. Su sıcaklığının fazla yükselmesi engellenmelidir. Bunun için güneş yönüne yerleştirilecek ağaçlarla gölge sağlanabilir. Gerekli olan bakım aslen bir süpürücü aracılığı ile yüzeydeki yaprakların vs. temizlenmesi ve organik atıkların olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Biyo-havuz kendi içinde, suyun tekrar yaratıldığı taş ve filtre bitkilerinin bulunduğu bölüm ve içinde yüzülebilen havuz olarak iki bölümden oluşur. Havuzun içi suyun kaçışını engelleyecek, güneş ışınlarına dayanımlı bir plastik ve toprak katmandan oluşur.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu kapalı yüzme havuzunun sürpriz bir özelliği var. Bu yüzme havuzunun tabanını yükseltip alçaltarak havuzun derinliğini değiştirebilirsiniz!. Üstelik bitmedi: Dilerseniz havuzu tamamen ortadan kaldırıp evinizde çok-amaçlı olarak kullanabileceğiniz geniş bir alan da açabilirsiniz, zira bu havuzun tabanı kenarındaki zeminle eşit olacak kadar yükselebiliyor.
Kapalı havuzların genelde zemin katta hatta bazen de bodrum katında olmasına alışığız. Ancak imkan varsa, kapalı yüzme havuzunu binanın en üst katına taşıyarak cam duvarlar vasıtasıyla muhteşem manzaralara kavuşabilirsiniz. Art Deco tarzı bir binanın en üst katında yer alan bu kapalı yüzme havuzundan şehir manzarasını izlemek müthiş keyifli olmalı…
Betaş cam Mozaik firmasının bu muhteşem mozaik çalışması, birçokları için sıradan yüzme havuzlarının gözden düşmesine yeterli olabilir. Mavinin en güzel tonlarının işlendiği böyle bir mozaik çalışması, yüzme havuzunda sıradanlıktan hoşlanmayanlar için iyi biri fikir.
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İşte oldukça sıra dışı bir villa havuz planı. Tahmin edebileceğiniz üzere, bu havuz Kapadokya'da konumlanan bir villaya ait. Kapadokya bölgesindeki restorasyon ve restitüsyonlar konusunda uzmanlaşmış olan Kayakapı Premium Caves tarafından yenilemesi yapılan bu sıra dışı villanın yüzme havuzu da ortamın atmosferine tamamen uygun. Elbette bir çoğumuz Kapadokya bölgesinde yaşamıyoruz ancak sıra dışı bir kapalı yüzem havuzu planı için böylesi bir örnekten ilham almamak için hiçbir nedenimiz yok.