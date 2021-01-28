Eviniz için doğru merdiven tasarımını nasıl bulabilirsiniz?

Nitelikleri çok çeşitli olan odunlarla üretilen ahşap merdiven modelleri, hem klasik mimariye hem de modern mimariye uyum sağlıyor. Özellikle şekil alabilirliği ve doğal dokusu ile mekana sıcak bir atmosfer katan masif ahşap merdiven, minimal ya da modern etkiler yaratmak istenildiğinde farklı renklere boyanabilir, cilalı ya da cilasız, eskitme modelleri ile de çeşitlendirilebiliyor. Özellikle ahşap kaplamanın çıktığı belli bir nokta ya da köşeler için ise genellikle marangozların bildiği bir yöntem; bir ütünün sıcak baskısı ile ayrılan kaplamayı pratik bir yolla yeniden birleştirebilirsiniz. Ahşabın hafif, sağlam ve hijyenik yapısından faydalanmak isteyenlere modern stil bir örnek teşkil eden masif ahşap merdiven modeli, Serender Ahşap tarafından dizayn edilmiş.