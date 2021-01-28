Eviniz için doğru merdiven tasarımını nasıl bulabilirsiniz?

Evin büyüklüğü ve kot farkları arasındaki geçiş için dizayn edilen yapı elemanları merdivenlerdir. Doğru bir teknikle yapılırsa, rıht yüksekliği ve basamak genişliği açısından adım mesafesi iyi hesaplanacaktır ve düz bir alanda yürümekten farkı olmayacaktır. Bulunduğu alana ve ihtiyaca göre döner merdiven ya da sahanlıklı düz merdiven tasarımlarını tercih edebilir, doğru merdiven ölçüleri ile daha kısa mesafeler aşabilir, böylelikle insanları yormayabilirsiniz. Genel olarak merdiven genişliği profesyonel iç mimarlar tarafından hesaplanırken 2 m. 80 cm. alınan kat yükseklikleri ile ilgili 16 basamak sayısı ve 17,5 cm. rıht mesafesi alınır. Daha detaylı bilgilerle dubleks ya da müstakil eviniz için hangi merdiven modelinin uygun olacağını bulmak üzere alt başlıklarımızı incelemeye davet ediyoruz.
İki kot farkı arasındaki dikey eksen etrafına inşa edilen döner merdiven modeli, basamaklardan oluşan bir sarmal formunu oluşturuyor. Herhangi bir sahanlık bulunmayan döner merdiven modelinin uygulandığı görselimizde büyüleyici mermer hakimiyeti ile bir hol dekorasyonu mevcut. Küçük mekanlarda pratik çözümler sağlamak için döner merdiven modelinin avantajlarından faydalanılabiliyor. Spiral formunu alan iki kot arasındaki mesafe geçişini sağlayan döner merdiven planlarında istenilirse sahanlık da eklenebilir ve ayrıca yarım döner merdivene dönüştürülebilir. Bilindiği üzere yüksekliğe göre ayarlanan tek ya da çift sahanlık, belli bir mesafeyi katettikten sonra ara verip dinlenme ihtiyacını karşılıyor. Unutulmaması gereken detaylardan biri de eğer sahanlık eklemek istiyorsanız, ya da yer döşemesi mesafesini kontrol edecek olursanız, kafa boyunu geçmeyecek şekilde yani ortalama bir insan boyunun 1.70 m. – 1.80 m. üzerine bir boşluk bırakılacak şekilde dizayn edilmelidir. Aksi takdirde sahanlığın kestiği eksen kafa boyunu kurtarmayacaktır.
Döner merdiven kullanmanın olumsuz taraflarından biri ise, eğer eşya ve mobilya taşımak durumunda kalırsanız, bunu zahmetli yollardan taşımak zorunda kalmanız olacaktır. Dar ve duraksız basamaklarda büyük eşyaları taşımak döner merdivenin spiral formu gereğince daha zor olacaktır. Ayrıca özellikle yaşlı insanların barındığı mekanlarda sahanlıksız merdiven yeterince kullanışlı olmayacağını belirtelim, mutlaka rıhtlar arasında bir dinlenme veya durma ihtiyacını karşılayan bir sahanlığa ihtiyaç duyulabilir. Nitekim küçük mekanlarda yeterli merdiven genişliği elde etmek için büyük alan kaplamadan planlanan döner merdiven modelleri ise pratik ve işlevsel bir çözüm olarak değerlendirilebilir.
Asma kata çıkan tek kollu bir merdiven modeli ve kısa mesafe için sahanlık kullanmaya gerek duyulmamış. Özellikle kısa mesafe geçişlerini sağlamak ve de evin kullanışlı birer parçası haline getirmek için, görselimizdeki gibi basamak genişliği kademeleri dışında rıht mesafelerinde herhangi bir materyal kullanmamak, küçük alanlarda mat dokular veya kütleler kullanmamanın ayrı bir işlevi vardır. Merdiven rıht mesafelerinin boş bırakılması ve merdiven korkuluğunun mekanı kapatan, geniş algıyı yok eden bir yüzeyle kaplanmaması doğru bir yaklaşım olmuş. Mümkün olduğunca taşıyıcı merdiven strüktürü dışında kalan yüzeyleri ve korkuluk detaylarını kaplama ile örtmemek daha geniş ve ferah bir algı yaratacaktır. Aynı şekilde ilk basamağın başladığı noktadaki kot farkı çıkılan kademe ise, işlevsel çekmeceler ya da Tv ekranı alacak boyutta mesafe, işlevsel açıdan da değerlendirilebilir.
Mekana derinlik katan cam merdiven kullanımı, aynı zamanda cam materyal özelliklerini öne çıkaran estetik bir çözüm sunuyor. Modern ve minimalist çizgilerle tasarıma uygun cam basamak ve korkuluklardan oluşan yarım döner merdiven tipleri iş merkezleri, çeşitli ofis mekanlarında kullanılabileceği gibi, mekanlarda görsel etkiyi arttırmak ya da saydam yüzeylerin kattığı derinlik algısını yaratmak için konutlarda da tasarlanabiliyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklılık ve güvenliği içeren cam merdiven modelleri, estetik açıdan da cazibesi ile günümüzde cam merdiven modeli adı altında kullanıma sunuluyor. Ayrıca şeffaflık yönünden kattığı cazibesinin yanı sıra, beton malzeme kadar ağır olmaması sebebiyle oldukça dayanıklı cam materyallerle üretilen taşıyıcı modellerin başında geliyor.
Ayrıca temperli cam çeşidine kulanımına giydirme cephelerde ve merdiven korkuluklarında sıklıkla rastlayabilirsiniz. Mekandaki merdiven basamak ölçüleri ve merdiven ölçüleri en ve boy olarak hesaplanarak fabrikada kesilip hazırlanan temperli cam plakalar halinde getirilip monte ediliyor. Uygulama esnasında yerinde kesiminin oldukça zor olacağını, bu yönden pek mümkün olmadığını hatırlatmalı.
Nitelikleri çok çeşitli olan odunlarla üretilen ahşap merdiven modelleri, hem klasik mimariye hem de modern mimariye uyum sağlıyor. Özellikle şekil alabilirliği ve doğal dokusu ile mekana sıcak bir atmosfer katan masif ahşap merdiven, minimal ya da modern etkiler yaratmak istenildiğinde farklı renklere boyanabilir, cilalı ya da cilasız, eskitme modelleri ile de çeşitlendirilebiliyor. Özellikle ahşap kaplamanın çıktığı belli bir nokta ya da köşeler için ise genellikle marangozların bildiği bir yöntem; bir ütünün sıcak baskısı ile ayrılan kaplamayı pratik bir yolla yeniden birleştirebilirsiniz. Ahşabın hafif, sağlam ve hijyenik yapısından faydalanmak isteyenlere modern stil bir örnek teşkil eden masif ahşap merdiven modeli, Serender Ahşap tarafından dizayn edilmiş.
Özellikle çocuklu evlerde ya da evcil hayvan bulunan evlerin merdivenlerini yumuşak dokularla kaplamak açısından sabit halı kaplamaları oldukça işlevsel bir çözüm olacaktır. Aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırmak isteyenler için mekandaki atmosferi etkileyebilecek renk ve doku alternatifleri değerlendirilebilir. Merdivende halı kullanılmasının olumlu açıdan iki faktör vardır: Birincisi, dekoratif amaçlı desen ve dokuların çeşitli materyallerle değerlendirilebilmesi. İkincisi ise merdivende kullanılan malzemenin ve kaplamanın korunmasını esas alır. Merdivende olası kazaları önlemek açısından, kaymaz ve mikrofiber özellikler taşıyan merdiven halı modellerinin kullanılması güvenlik faktörünü temin eder.
Klasik stil bir meşe merdivene genellikle eski bir binada ya da tarihi eser kapsamındaki bir yapıda rastlarsınız. Geçmişin izlerini taşıyan çizgileriyle meşe merdiven modeli klasik sever tutkunlarının cazibesine kapılacağı kadar heybetli bir yapıda inşa edilmiş.Genel olarak meşe materyali, kompakt, ağır bir malzemedir. Nem, küf veya çürümeye karşı dayanıklı sert bir ahşap türüdür. Dolayısıyla yapı elemanları ve merdiven modellerinde de klasik meşe dayanıklı bir materyal olarak değerlendirilir. Cilalı ve işlenmiş meşe ağacı ağır, kasvetli ve ihtişamlı dokusu ile mekanlarınızda büyüleyici bir etki bırakacak, çeşitli dış etkenlere karşı dirençli ve dayanımı kuvvetli bir malzeme olacaktır.
İki kot arasındaki farkı işlevsel açıdan dizayn etmek ve eviniz için ideal bir merdiven modeli oluşturmak için merdiven korkuları ile ilgili tasarımlardan faydalanabilirsiniz. İhtiyacı karşılayan basamak sayısı ile eş ölçüde farklı materyallerde eş korkuluk sayısı dizayn edilebilir. Ahşap, metal, ferforje, cam ve benzeri korkuluklar gibi farklı stillerde modern, minimalist çizgide korkuluk tasarımları da mevcut. Yapı elemanı olarak merdivende kullanılan materyallerin ağırlığı kadar, korkuluk materyalinin ağırlığı ve merdiven üzerine binen yük ayrıca hesaplanacaktır. Ayrıca kullanıcıları esas alarak dizayn edilecek merdiven korkuluklarında çocukların güvenli bir şekilde kayarak ya da tırmanarak korkulukları kullanabileceği detayları da göz önüne alınabilir, güvenlik faktörleri ile ilgili gerekli önlemler alınarak merdiven korkulukları dizayn edilebilir.
Evde küçük çocuklar varsa merdivenler her zaman için endişe yaratan yapı elemanlarından biri olacaktır. Çocuklu evlerde merdiven tasarımı kadar evcil hayvan barındıranlar için de dikkat edilmesi gerek noktaların başında merdiven korkuluklarının dizaynı geliyor. Dayanıklı ve korunaklı dizayn edilen merdiven korkulukları, güven ihtiyacı bir nebze karşılayacaktır. Öte yandan merdiven basamak ölçüleri ve boyunu dizayn ederken, adeta bir sokakta yürüyormuşcasına rahat ve geniş tasarlarsanız, düşme kuvvetinin katsayısını mümkün olduğunca indirmiş olacaksınız. Gerektiği takdirde basamak ve rıht yüzeylerinin daha yumuşak dokularla kaplanması, tehlike alanını güvenli bir bölgeye çevirebilir.
Ayrıca ’Birbirinden farklı 15 özel merdiven tasarımı’ yazımızı da okuyabilirsiniz.
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