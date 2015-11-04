Balkon ve teraslar için pratik katlanabilir masa modelleri

Açık havada oturmayı seven birçoğumuz terasında ya da balkonunda masa sandalye kullanmayı tercih eder. İç mekanların boğucu havasından kurtulmak ve dışarıda vakit geçirmek için ideal olan balkon ve teraslarımızda en sık tercih ettiğimiz mobilyaların başında da katlanabilir masa ve sandalyeler gelmektedir. Katlanabilir masa ve sandalyelerin tercih edilmesindeki en büyük etken, kötü hava şartlarında bu mobilya parçalarımızı olabilecekleri en küçük hale getirerek, yani katlayarak iç mekanlarda fazla yer kaplamadan depolama imkanı sunmalarıdır.
Memleketimiz dört mevsimi de doyasıya yaşayan bir coğrafi konumda yer alıyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar boyunca da açık havada rahatlıkla oturma imkanı oluyor. Ancak özellikle kış aylarında kötü hava şartları sonucu dış mekan mobilyalarımız zarar görmekte. Hava koşulları ile mücadelede, teras ve balkonlarını kapatma imkanı olanlar bir nebze daha şansı olabiliyor. Ancak türlü nedenlerle bu mekanları cam ya da benzeri malzemeler ile kapatmayı tercih etmeyen birçok insan, açık havada kullandıkları mobilyaları korumak için bir yöntem ihtiyacı duyuyor. Sabit masa ve sandalyeleri yağmur ve kar gibi hava koşullarında bırakıp yıpranmalarına izin vermemek için de bu mobilyaları içeri taşımayı tercih ediyorlar. Ancak evlerimizde genelde bu mobilyaları rahatça depolayabileceğimiz ekstra alanlarımız bulunmuyor. Bu durumda yapabileceğimiz en mantıklı şey de, bu eşyaların katlanarak az yer kaplayan modellerini tercih etmekten geçiyor.
Bu sayfamızda, sizler için katlanabilir masa modellerini derledik. Ahşaptan metale farklı malzemelerden üretilen ve her biri değişik bir tarzda dizayn edilen bu masa modellerini umarız beğenirsiniz.
Country (kırsal) tarzdaki bu masa ve sandalye ahşaptan imal edilmiş. İtalyan tasarımcı Elisabetta Griggio tarafından dekore edilen bir dairenin balkonuna yerleştirilen bu ahşap katlanabilir masa ve sandalyeye tek kat beyaz boya atılmış, böylece de eskitilmiş görüntüsü verilmiş. Sade iç dekorasyonuna sahip olan dairenin balkonu oldukça dar ve projenin diğer fotoğraflarında da görebileceğiniz üzere, manzara ile arasına birkaç noktada gölgelik görevi de gören paravanlar kullanılmış. Oldukça dar ve kapalı olan bu balkonda hem mekanın kendisi ve mobilyalar beyaza boyanarak ferah bir ortam yaratılmış.
Sırt kısmı klasik bir bahçe mobilyası olan Adirondack sandalyeden esinlenerek yaratılmış olan, ayakları ise tıpkı Thonet'ler gibi ahşabın buhar ve benzeri ısı kaynakları vasıtasıyla bükülerek şekil verilmesiyle oluşturulan bu sandalyeye aynı tipte ayaklara sahip bir masa eşlik ediyor. Kaliteli görünümü ve tarz sahibi ayaklarıyla öne çıkan bu modelin tasarımı Alman Jörg Brachmann'a ait.
Mekanları canlandırma için renk kullanımından güzel şey yoktur. Sıkıcı ve monoton bir mekanı renkli mobilya ya da aksesuarlar ile döşerseniz, monotonluklarından sıyrılırlar ve eğlenceli ve genç görünümlü bir ortama dönüşürler. Tıpkı fotoğraftaki bu örnekte de olduğu gibi. Polonyalı iç mimarlık firması Pracownia Projektowa Hanna tarafından dekore edilen bu dairenin balkonunda rengarenk masa ve sandalyeler kullanılmış. Soğuk bir iklime sahip olan Varşova'da konumlanan dairenin balkonunda katlanabilir masa, sandalye ve şezlong modelleri tercih edilmiş, böylece hava şartları kötüleştiğinde, tüm balkon mobilyaları katlanıp küçültülerek dairenin içinde kolayca depolanabilecekler.
Katlanabilir masa dendiğinde birçoğumuzun aklına ufak kare masalar geliyor. Ancak fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz üzere, katlanabilir yuvarlak masa modelleri de mevcut. Ortama hareket kazandırmak için tercih edilebilecek yuvarlak bir masa, yuvarlak olmasının verdiği avantajla üç kişi tarafından da düzgün bir şekilde kullanılabilir.
Yuvarlak masaların avantajlarıyla ilgili En güzel yuvarlak masa modelleri başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu yazıda yuvarlak masanın önemini, düzgün bir şekilde oturmak derken neyi kastettiğimizi, devlet erkanının yemekli davetlerde neden yuvarlak masalarını tercih ettiğini ve benzeri birçok bilgi öğrenebilir, ve birbirinden güzel yuvarlak masa modellerini inceleyebilirsiniz.
İşte bir yuvarlak masa örneği daha. Önceki örnekteki modelimiz katlanabilir, ahşap bir masaydı. Bu seferki örneğimiz ise alüminyumdan imal edilmiş, şık ve hafif bir masa ve takımı sandalyeler. Katlanabilir masaların birkaç özelliği olmazsa olmaz niteliği taşıyor. Öncelikle elbette katlanabilir masa sağlam olmalı ve yere sağlam oturmalı. Sürekli sallanan ve her an devrilecekmiş gibi duran bir masa tercih edilmemeli. Bir diğer önemli özellik ise mekanla uyum içerinde olmalı. Seçiminizi yaparken buna dikkat etmeyi unutmayın. Son olarak da, ağırlığı; daha doğrusu hafifliği. Bu masaların portatif olması ve kolaylıkla katlanarak depolanabilmeleri için ağırlıklarının çok fazla olmamasında fayda var.
Katlanabilir masa ve sandalyeler bahçede kullanılmak için de ideal. Hafif ve kolay depolanabilir yapıları sayesinde bahçe ya da kameriyede oturulacağı zaman çıkartılıp kötü hava şartlarında içeri taşınabilir. Fotoğraftaki örnekte dört kişilik, dikdörtgen bir katlanabilir masa ve takımı sandalyeleri görüyoruz. Fransız peyzaj firması Ledoux Jardin tarafından ahşap bir kameriyede kullanılan bu beyaz set, şık ve zarif.
Katlanabilir masalar genelde çapraz ayaklı ve münferit parçalar olarak bilinse de, alternatif modeller de mevcut. Özellikle balkon gibi küçük alanlar için tasarlanan bir modeli fotoğraftaki örnekte görüyoruz. Ahşap duvar panosuna bağlantılı bir şekilde uzanan bu katlanabilir masa, kullanılmadığı zamanlarda duvara yapışık bir vaziyet alıyor ve mekanda hiç kalabalık etmiyor. Online mobilya satış firması HouseMax tarafından piyasaya sürülen bu ürün, küçük bir balkonu olan ve bu balkondan şıklığından ödün vermeden, optimum şekilde yararlanmak isteyen okuyucularımız için ideal.
İşte bir klasik. Bistro set olarak bilinen, son derece hafif, ve oldukça küçük boyutlara sahip bu katlanabilir masa ve sandalye seti, asla geçmeyen modası ve her türlü ortama uyum sağlayabilme becerisi ile, modası asla geçmeyen klasik bir model. Farklı birçok firma tarafından üretilip satılan bu katlanabilir masa ve sandalye modelini balkonda, terasta, küçük bir mutfağa sahipseniz mutfakta, kıscası arzu ettiğiniz ve htiyacınız olan her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Balkon ve bahçe gibi açık hava mobilyalarında en çok kullanılan malzemelerden biri de plastik rattan. Dayanıklı yapıları ve şık görüntüleri ile öne çıkan rattanlı tasarımları katlanabilir setlerde de bulmak mümkün. Fotoğraftaki İngiliz mobilya firması Bonsoni tasarımı örnekte masanın tablası ve sandalyenin sırt ve oturma yeri rattandan imal edilmiş. Diğer kısımlar ise alüminyum.
Bu sefer ise son derece sıra dışı, katlanabilir masa konusundaki ezberimiz tamamen bozan, ister iç, isterse de dış mekanda kullanabileceğiniz bir model ise karşınızdayız. Alman mobilya tasarım firması Ivy Design tarafından dizayn edilip üretilen bu enteresan masa, kullanılmadığı zamanlarda duvara büyük bir tablo çerçevesi görevi görüyor. Beş kişinin rahatlıkta oturup yemek yiyebileceği büyüklüğe sahip olan masanın bir tarafı duvara sabit, diğer tarafında ise iki adet ayak bulunuyor. Masa kapatıldığında, o iki ayak masanın altındaki diğer parçalarla birleşerek çerçeve görüntüsü yaratıyor. Bu şık ve enteresan masanın diğer fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz.
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