Balkon ve teraslar için pratik katlanabilir masa modelleri

Açık havada oturmayı seven birçoğumuz terasında ya da balkonunda masa sandalye kullanmayı tercih eder. İç mekanların boğucu havasından kurtulmak ve dışarıda vakit geçirmek için ideal olan balkon ve teraslarımızda en sık tercih ettiğimiz mobilyaların başında da katlanabilir masa ve sandalyeler gelmektedir. Katlanabilir masa ve sandalyelerin tercih edilmesindeki en büyük etken, kötü hava şartlarında bu mobilya parçalarımızı olabilecekleri en küçük hale getirerek, yani katlayarak iç mekanlarda fazla yer kaplamadan depolama imkanı sunmalarıdır.

Memleketimiz dört mevsimi de doyasıya yaşayan bir coğrafi konumda yer alıyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar boyunca da açık havada rahatlıkla oturma imkanı oluyor. Ancak özellikle kış aylarında kötü hava şartları sonucu dış mekan mobilyalarımız zarar görmekte. Hava koşulları ile mücadelede, teras ve balkonlarını kapatma imkanı olanlar bir nebze daha şansı olabiliyor. Ancak türlü nedenlerle bu mekanları cam ya da benzeri malzemeler ile kapatmayı tercih etmeyen birçok insan, açık havada kullandıkları mobilyaları korumak için bir yöntem ihtiyacı duyuyor. Sabit masa ve sandalyeleri yağmur ve kar gibi hava koşullarında bırakıp yıpranmalarına izin vermemek için de bu mobilyaları içeri taşımayı tercih ediyorlar. Ancak evlerimizde genelde bu mobilyaları rahatça depolayabileceğimiz ekstra alanlarımız bulunmuyor. Bu durumda yapabileceğimiz en mantıklı şey de, bu eşyaların katlanarak az yer kaplayan modellerini tercih etmekten geçiyor.

Bu sayfamızda, sizler için katlanabilir masa modellerini derledik. Ahşaptan metale farklı malzemelerden üretilen ve her biri değişik bir tarzda dizayn edilen bu masa modellerini umarız beğenirsiniz.