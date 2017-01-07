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Terasınızı ve bahçenizi 2017 yazına hazırlamak için 8 fantastik fikir

Özlem K. Özlem K.
un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Klasik Bahçe
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Henüz Ocak ayındayız ancak istikbal parlak… Günler uzamaya başladı, soğuklar her ne kadar birkaç ay daha devam edecek olsa da, yeni yıla girmemizle birlikte ılık bahar günlerine bir adım daha yaklaşmış olduk. Artık teraslarımızı, bahçelerimizi 2017 ilkbahar ve yaz sezonuna hazırlamak için en azından fikir bazında çalışmalara başlayabiliriz. Uygulama belki biraz daha sonra gelir ancak araştırmaşar yapıp kendi bahçemize en uygun dekorasyon fikirlerini bulmanın tam zamanı! Biz de bugünkü sayfamızda siz okuyucularımıza ilham kaynağı olması açısından birbirinden farklı 8 fantastik fikri bir araya topladık. Eğlenceli mekanlar oluşturmak ve ılık havaların tadını çıkarmak için sevimli açık hava mekanları oluşturmak için bu fikirlerden yararlanabilir, fazlası için üst sekmemizdeki Dergi bölümünden bahçe sayfalarını inceleyebilirsiniz.

1) Renklenin!

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Tropikal Bahçe
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Eğlenceli ve keyif veren bir mekan oluşturmanın sırrı renklerde saklı. Renkli bir mekan oluşturmanın ise binbir çeşit yolu var. Örneğin; canlı renkte badana ile renklendirilmiş duvarlar, sevimli panjurlar… Eğer bu stil sizin için fazla cüretkarsa, renkli bahçe mobilyaları, renkli döşemeler, duvarlara asabileceğiniz çeşitli aksesuarlar, rengarenk saksılar ve bu saksıların için çeşit çeşit bitki ve çiçekler de mekanlara renk katmak için ideal.

2) Su ögesi

Projetos Diversos, Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Asyatik Bahçe
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical

Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical

Bahçelere şık bir görünüm kazandırmanın ve huzur veren bir görüntü katmanın yollarından biri de bahçede su ögesi kullanmak. Yüzme havuzu bu iş için mükemmel ancak şart değil! Eğer çeşitli nedenlerle yüzme havuzu yaptırmanızın imkanı yoksa, Asyatik bir süs havuzu, sade ve şık bir bahçe çeşmesi ve hatta sevimli bir kuş suluğu da bahçenize su ögesini getirmeniz için olan seçenekler arasında.

3) Göz alıcı, yıldız mobilya parçası

Iporanga - Guarujá, Infinity Spaces Infinity Spaces Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Veranda, teras ya da bahçe fark etmez… Bu mekanlarda sadelik ön planda olmalı, abartıdan kaçınılmalıdır. Ancak bu demek değil ki, göz alıcı bir bahçe mobilyası parçasıyla mekana sıra dışı bir hava kaymayacaksınız. Konforlu ve benzersiz bir görünüme sahip bir parça mobilya, mekanın yıldızı olacaktır.

4) Bahçenize bir bank

Jardim da Chácara dos Lagos , REJANE HEIDEN PAISAGISMO REJANE HEIDEN PAISAGISMO Modern Bahçe
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

Ortak alanlarda ve parklarda görmeye alışık olduğumuz banklar özel bahçelerde de muhteşem görünüyor! Metal konstrüksiyonlu ahşap banklar, ferforje banklar ya da rustik görünümlü ağaç banklar… İsterseniz tek bir tane, isterseniz fotoğraftaki gibi oturma grubu şeklinde kullanaabilirsiniz.

5) Asılmaya uygun saksılar

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Modern Bahçe
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Veranda ve teraslar için, hatta apartman balkonları için en sevimli dekor unsurlarından biri de duvarlara ya da tavana asılabilen saksılar. Dikey bahçe uygulamalarında sa sıklıkla gördüğümüz bu türdeki saksılar, mekanları küçükltmeden sevimli birer bahçe oluşturulmasını sağlıyor. Peyzaj mimarlarından bu konuda yardım alabilirsiniz.

6) Diğer oturma gruplarından uzak, özel bir alan

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Eklektik Balkon, Veranda & Teras
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Bahçenizin bir köşesine diğer oturma gruplarından uzak, özel bir alan oluşturabilirsiniz. Tek kişilik ya da iki kişilik olarak oluşturulabilecek bu alan, bahçenizde fazladan bir yaşam alanı olmasını sağlayacak. 

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7) Yaşam alanınızı komple dışarı taşıyın

Apartamento Residencial, Marcelo John Arquitetura e Interiores Marcelo John Arquitetura e Interiores Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Marcelo John Arquitetura e Interiores

Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores

Yaz aylarında kim içeride zman geçirmek ister ki? Terasınızdaki eski püskü mobilyaları atıp şık ve konforlu bir takım almanın zamanı gelmedi mi? Bu alanı salonunuz gibi düşünebilir, tıpkı salonunuza gösterdiğiniz özen gibi bir özenle muhteşem bir teras yaratabilirsiniz.

8) Kişilik katın

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio Minimalist Bahçe
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

Terasınızı ya da bahçenizi dekore ederken kişisel beğenilerinizi yansıtan, hoş ve ikonik detaylar eklemeyi de unutmayın. Bu, fotoğraftaki gibi bir Acapulco sandalye de olabilir, altıncı örneğimizde yer alan Butterfly sandalye de, ya da bahçelerin vazgeçilmezi, Adirondack sandalye de.


Balkon ya da terasınızı güzelleştirecek 10 farklı fikir’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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