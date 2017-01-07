Terasınızı ve bahçenizi 2017 yazına hazırlamak için 8 fantastik fikir

Terasınızı ya da bahçenizi dekore ederken kişisel beğenilerinizi yansıtan, hoş ve ikonik detaylar eklemeyi de unutmayın. Bu, fotoğraftaki gibi bir Acapulco sandalye de olabilir, altıncı örneğimizde yer alan Butterfly sandalye de, ya da bahçelerin vazgeçilmezi, Adirondack sandalye de.



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