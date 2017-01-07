Terasınızı ve bahçenizi 2017 yazına hazırlamak için 8 fantastik fikir

Henüz Ocak ayındayız ancak istikbal parlak… Günler uzamaya başladı, soğuklar her ne kadar birkaç ay daha devam edecek olsa da, yeni yıla girmemizle birlikte ılık bahar günlerine bir adım daha yaklaşmış olduk. Artık teraslarımızı, bahçelerimizi 2017 ilkbahar ve yaz sezonuna hazırlamak için en azından fikir bazında çalışmalara başlayabiliriz. Uygulama belki biraz daha sonra gelir ancak araştırmaşar yapıp kendi bahçemize en uygun dekorasyon fikirlerini bulmanın tam zamanı! Biz de bugünkü sayfamızda siz okuyucularımıza ilham kaynağı olması açısından birbirinden farklı 8 fantastik fikri bir araya topladık. Eğlenceli mekanlar oluşturmak ve ılık havaların tadını çıkarmak için sevimli açık hava mekanları oluşturmak için bu fikirlerden yararlanabilir, fazlası için üst sekmemizdeki Dergi bölümünden bahçe sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Eğlenceli ve keyif veren bir mekan oluşturmanın sırrı renklerde saklı. Renkli bir mekan oluşturmanın ise binbir çeşit yolu var. Örneğin; canlı renkte badana ile renklendirilmiş duvarlar, sevimli panjurlar… Eğer bu stil sizin için fazla cüretkarsa, renkli bahçe mobilyaları, renkli döşemeler, duvarlara asabileceğiniz çeşitli aksesuarlar, rengarenk saksılar ve bu saksıların için çeşit çeşit bitki ve çiçekler de mekanlara renk katmak için ideal.
Bahçelere şık bir görünüm kazandırmanın ve huzur veren bir görüntü katmanın yollarından biri de bahçede su ögesi kullanmak. Yüzme havuzu bu iş için mükemmel ancak şart değil! Eğer çeşitli nedenlerle yüzme havuzu yaptırmanızın imkanı yoksa, Asyatik bir süs havuzu, sade ve şık bir bahçe çeşmesi ve hatta sevimli bir kuş suluğu da bahçenize su ögesini getirmeniz için olan seçenekler arasında.
Veranda, teras ya da bahçe fark etmez… Bu mekanlarda sadelik ön planda olmalı, abartıdan kaçınılmalıdır. Ancak bu demek değil ki, göz alıcı bir bahçe mobilyası parçasıyla mekana sıra dışı bir hava kaymayacaksınız. Konforlu ve benzersiz bir görünüme sahip bir parça mobilya, mekanın yıldızı olacaktır.
Ortak alanlarda ve parklarda görmeye alışık olduğumuz banklar özel bahçelerde de muhteşem görünüyor! Metal konstrüksiyonlu ahşap banklar, ferforje banklar ya da rustik görünümlü ağaç banklar… İsterseniz tek bir tane, isterseniz fotoğraftaki gibi oturma grubu şeklinde kullanaabilirsiniz.
Veranda ve teraslar için, hatta apartman balkonları için en sevimli dekor unsurlarından biri de duvarlara ya da tavana asılabilen saksılar. Dikey bahçe uygulamalarında sa sıklıkla gördüğümüz bu türdeki saksılar, mekanları küçükltmeden sevimli birer bahçe oluşturulmasını sağlıyor. Peyzaj mimarlarından bu konuda yardım alabilirsiniz.
Bahçenizin bir köşesine diğer oturma gruplarından uzak, özel bir alan oluşturabilirsiniz. Tek kişilik ya da iki kişilik olarak oluşturulabilecek bu alan, bahçenizde fazladan bir yaşam alanı olmasını sağlayacak.
Yaz aylarında kim içeride zman geçirmek ister ki? Terasınızdaki eski püskü mobilyaları atıp şık ve konforlu bir takım almanın zamanı gelmedi mi? Bu alanı salonunuz gibi düşünebilir, tıpkı salonunuza gösterdiğiniz özen gibi bir özenle muhteşem bir teras yaratabilirsiniz.
Terasınızı ya da bahçenizi dekore ederken kişisel beğenilerinizi yansıtan, hoş ve ikonik detaylar eklemeyi de unutmayın. Bu, fotoğraftaki gibi bir Acapulco sandalye de olabilir, altıncı örneğimizde yer alan Butterfly sandalye de, ya da bahçelerin vazgeçilmezi, Adirondack sandalye de.
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