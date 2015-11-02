Paletten yapılan sıra dışı bahçe mobilyaları

Geri dönüşüm, toplumumuzda giderek köklü bir alışkanlık haline geldi. Hem doğal hayatın hem de insanların refahını korumak için çözüm yolları bulmamız şart. Bu bağlamda günlük alışkanlıklarımız bize çok şey söylüyor. Bugünkü yazımızda çevresel kaygıları baz alan, elimizdeki materyallerin yeniden kullanımı amacı güden bahçe mobilyalarını inşa etmek üzerine fikir vermeye çalışacağız.

Ahşap paletlerden mobilya imal etmek basitçe şu anlama gelir; kolay, ekonomik, ekolojik ve son olarak evinize modern bir görünüm kazandıracak orijinal parçalar üretebilmek. Sınırları çizilmemiş palet malzeme, çok yönlülüğü sayesinde ilginç eşyalar tasarlamanıza olanak sağlar. Palet mobilyalarınızı boyayarak tasarımı zenginleştirebilir, farklı kombinasyonlar yaparak orijinal eşya gibi kullanabilirsiniz. Hayal gücünüze izin verin, böylece size arzu ettiğiniz tasarımları hayata geçirmek için cesaret versin. Kafanızda tasarladığınız projeler için bu kolay malzemeden yararlanarak dilediğiniz gibi kendi bahçe mobilyalarınızı oluşturun. Şimdi size iham vermek için bazı ipuçları verelim.