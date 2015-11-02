Paletten yapılan sıra dışı bahçe mobilyaları

Geri dönüşüm, toplumumuzda giderek köklü bir alışkanlık haline geldi. Hem doğal hayatın hem de insanların refahını korumak için çözüm yolları bulmamız şart. Bu bağlamda günlük alışkanlıklarımız bize çok şey söylüyor. Bugünkü yazımızda çevresel kaygıları baz alan, elimizdeki materyallerin yeniden kullanımı amacı güden bahçe mobilyalarını inşa etmek üzerine fikir vermeye çalışacağız.
Ahşap paletlerden mobilya imal etmek basitçe şu anlama gelir; kolay, ekonomik, ekolojik ve son olarak evinize modern bir görünüm kazandıracak orijinal parçalar üretebilmek. Sınırları çizilmemiş palet malzeme, çok yönlülüğü sayesinde ilginç eşyalar tasarlamanıza olanak sağlar. Palet mobilyalarınızı boyayarak tasarımı zenginleştirebilir, farklı kombinasyonlar yaparak orijinal eşya gibi kullanabilirsiniz. Hayal gücünüze izin verin, böylece size arzu ettiğiniz tasarımları hayata geçirmek için cesaret versin. Kafanızda tasarladığınız projeler için bu kolay malzemeden yararlanarak dilediğiniz gibi kendi bahçe mobilyalarınızı oluşturun. Şimdi size iham vermek için bazı ipuçları verelim.
Bahçeniz için bir koltuk yapmak istiyorsanız ahşap paletlerden istifade ederek tüm stillere uygun bir mobilya meydana getirebilirsiniz. Eğer bahçenizin alanı genişse büyük bir koltuk veya küçük bir bahçeye sahipseniz küçük bir koltuk oluşturmanız mümkün. Dilerseniz basit yahut ayrıntılı bir tasarım da olabilir. Tamamen tercihinize kalmış.
Palet malzemesinin özelliklerinden yararlanarak yeteneklerinizi konuşturabilir, hayal gücünüzü serbest bırakarak tamamen size özel eşsiz parçalar tasarlayabilirsiniz. Üstelik bunu yaparken büyük bir bütçe ve büyük araç gerece ihtiyacınız olmayacak. Ancak dekorasyon bütünlüğü açısından bahçe alanını tasarımın bir parçası olarak değerlendirmek gerek, dolayısıyla bahçe mobilyalarınızın estetiğini de düşünmeniz lazım. Bahçe koltuğunuzun konforlu olmasını sağlamak için tekstil ürünü hazır yastıklar alarak estetik problemini çözebilirsiniz. Bu minderler renk ve model seçenekleri sayesinde size alternatif imkanı da sağlayacaktır.
Ahşap paletlerden imal edilen en kolay mobilya şüphesiz bahçe masasıdır. Palet malzeme, yapı itibariyle masa işlevi gören bir tasarıma sahip olduğundan orijinal parçaya çok büyük değişiklikler yapılmaz. Fakat dilediğiniz takdirde palet malzemenin altına tekerlek ekleyerek hareket ettirmesini kolaylaştırabilirsiniz. Yüzeyin daha parlak ve şık görünmesini istiyorsanız bu kısmı da camla kaplayabilirsiniz. Böylece daha eksiksiz bir mobilya elde etmiş olursunuz. Bahçe masanızı renklendirmek için boya bir seçenektir ancak doğal renginde de kullanabilirsiniz. İhtiyacınıza göre depolama maksatlı fazladan bir palet daha ekleyip çekmece haline getirebilirsiniz. Eğer daha yüksek bir masa gerekiyorsa paletleri üst üste yığarak dilediğiniz boyutta bir masa oluşturmak mümkün. Bu basit ancak işlevsel malzeme ile hayalinizdeki masayı hayata geçirmeniz zor değil, potansiyelini sonuna dek kullanın.
Resimdeki örnek palet masa tasarımı Garden Mobilya ürünü.
Basit bir sandalye görünümündeki paletten şezlong evinizin verandasında veya havuz kenarında fark yaratabilen mobilyalardan birisi olabilir. Evet, basit görünüyor ancak kitap okurken yahut doğayı seyrederken gevşeyerek geçireceğiniz birkaç saat için güzel ve kullanışlı bir nesne.
Avusturya tasarımı palet şezlong örneği DIY (do it yourself) sanatına dair başarılı örneklerden birini teşkil ediyor. Belli bir efor ve estetik çaba ile ortaya çıkan mobilyanın yapımı çok zor değil. Yalnızca iki adet ahşap palet kullanın. Biri yatay olarak koltuk vazifesi görecek, diğeri de dikey yerleştirilip yaslanmanız için dayanak oluşturacak. Sadece bu kadar malzeme ve işlemle palet şezlongunuz hazır hale geldi. Gerisi de tamamen size bağlı. Şezlongu daha rahat hale getirmek için yastık takviyesi yapabilirsiniz ya da resimdeki örnekte olduğu gibi paletleri boyayabilirsiniz. Fakat son saydıklarımız olmadan da kendi palet şezlongunuzu imal etmiş oldunuz. Güzel, özgün ve fonksiyonel mobilyanızı artık kullanabilirsiniz.
Palet malzeme bahçe yapımında kullanıldığı zaman ilk anda ahşap çitleri aklınıza getirebilirsiniz. Ancak paletleri yer zemininden istediğiniz yüksekliğe konumlandırma imkanınız olduğundan çitlerden ayrılır.
Bahçeler hayatımızda nefes aldığımız az da olsa doğayla iç içe olduğumuz mekanlardan biri olduğundan bu alanların düzenlemesini ekolojik ve de ekonomik açılardan siz yormayacak doğa dostu yöntemlerle halledebilirsiniz. Bu metotlardan birisi hiç şüphesiz palet bahçelerdir. Palet malzeme sayesinde kendi küçük arazilerinizi oluşturarak bahçeniz için sağlıklı ve etkili bir çözüm sunmuş olursunuz. Bahçenize ekmek istediğiniz bitki, çiçek veya otlar için yatak olarak değerlendirebilir, palet malzemesinin çok yönlülüğü ile ahşabı dikey veya yatay yerleştirip bitkileri düzenleyecek konumu kendi ihtiyacınıza göre tasarlayabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki kendi küçük bahçenizi oluşturmanın eşsiz ve eğlenceli bir yolunu keşfetmiş oluyorsunuz. Ancak paletten bahçe düzenlemesinin de bir dezavantajı var. İklim koşullarıyla beraber bitkileri sulamanız gerektiği de düşünülürse kullanacağınız paletin su geçirmez ahşap malzemeden yapılmış olması gerek. Şayet bu niteliği olmazsa ahşap sonunda suyu emer ve giderek çürür.
Palet mobilyaları daha ilginç hale getirmenin bir yolu da ahşabı boyamaktır. Ahşap malzeme kendi dokusu itibariyle de olduğu gibi kullanılabilir. Ancak mobilyanın estetiğini daha da yükseltmek ve dekor ile uyumunu arttırmak için boya kullanışlı ve pratik bir seçenektir. Özellikle yazlık ve teras gibi alanlarda beyaz renkli mobilyalar tercih edildiğinden palet mobilyanızı basit bir boya işlemiyle dekorasyona uyumlu hale getirmeniz çok kolay. Renk alternatifi sayesinde bahçe mobilyaları dekoratif unsularıyla ön plana çıkabilir. Dilerseniz kontrast oluşturabilir dilerseniz de dekorasyona yakın renklerle oynayarak tasarımın bir parçası haline getirebilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz bahçe dekorasyonuna göre uygun bir renk seçmeniz önemli. Boyalı ahşap paletler evinizin şıklığını arttırırken modern yahut rustik stilin nadide bir örneği haline gelecektir.
Bahçe mobilyası yapımında ahşap palet kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Her şeyden evvel çevresel kaygıların had safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz, bu da demek oluyor ki yeniden dönüşüme uygun malzemelerin kullanımı öncelikli hale geldi. Geri dönüşüm niteliği bizim için ve de gezegenimiz için önemli bir husus. Bir materyale yeniden hayat verirken aynı zamanda ona yeni bir işlev de vermiş oluyoruz.
Bunun dışında palet mobilyalar son derece ekonomik bir çözüm olup hayata geçirmesi basit yöntemler gerektiren bir malzemedir. Hayal gücü ve yaratıcılık sayesinde tasarımını güçlendirebileceğiniz sınırlarınızı kendinizin belirlediği bir alternatif. Yapımı da kolay olduğundan yalnızca mobilya imal etmekle kalmıyor, onu ihtiyacınıza göre de şekillendirebiliyorsunuz.
Bilindiği üzere ahşap bir malzeme olarak dekorasyona dahil olmadan önce başka bir işlevi vardı. Ahşap ağaçtan üretilen bir materyal olduğundan ötürü sağlığımıza zararlı bir takım durumlara vesile olabiliyor. Örneğin bazı bakteriler ahşapla temas halinde olduğundan ahşabın boşluklarına yerleşebiliyor. Bunun dışında yine ahşap malzemeye özel çürüme etkisi söz konusu olabilir. Özellikle de ışıksız ve kapalı ortamlarda daha da etkili olan çürüme durumu mobilyanın mekanik ve fiziksel özelliklerini olumsuz etkiler. Yağmur altında kaldığı zamanda da çürüme etkisi gözlemlenebilir.
Son olarak da renk değişimi gibi ihtimaller söz konusu olabilir. Bu nedenle palet mobilya kullanımına geçmeden önce bazı önlemler almak ve tüm bu ihtimaller göz önünde bulundurularak gerekli temizlik ve bakım işlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.
Bu yazı ilginizi çektiyse ’Paletten mobilya’ başlığına da göz atabilirsiniz.