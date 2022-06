Paletten yapılan sıra dışı bahçe mobilyaları

Basit bir sandalye görünümündeki paletten şezlong evinizin verandasında veya havuz kenarında fark yaratabilen mobilyalardan birisi olabilir. Evet, basit görünüyor ancak kitap okurken yahut doğayı seyrederken gevşeyerek geçireceğiniz birkaç saat için güzel ve kullanışlı bir nesne.

Avusturya tasarımı palet şezlong örneği DIY (do it yourself) sanatına dair başarılı örneklerden birini teşkil ediyor. Belli bir efor ve estetik çaba ile ortaya çıkan mobilyanın yapımı çok zor değil. Yalnızca iki adet ahşap palet kullanın. Biri yatay olarak koltuk vazifesi görecek, diğeri de dikey yerleştirilip yaslanmanız için dayanak oluşturacak. Sadece bu kadar malzeme ve işlemle palet şezlongunuz hazır hale geldi. Gerisi de tamamen size bağlı. Şezlongu daha rahat hale getirmek için yastık takviyesi yapabilirsiniz ya da resimdeki örnekte olduğu gibi paletleri boyayabilirsiniz. Fakat son saydıklarımız olmadan da kendi palet şezlongunuzu imal etmiş oldunuz. Güzel, özgün ve fonksiyonel mobilyanızı artık kullanabilirsiniz.