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10 göz alıcı tasarımla tek katlı evler

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Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Kolonyal Pencere & Kapılar
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Müstakil evler söz konusu olduğunda aklımıza genellikle iki katlı evler gelir çünkü iki katlı evler ihtişamlarıyla ve lüks yapılarıyla her göreni cezbeden bir yapıya sahiptirler. Gelgelelim aslında tek katlı müstakil evler, özellikle daha mütevazı bir dış görünüşe sahip ve daha ferah iç mekanlar arayanlar için pek çok açıdan iki ya da üç katlı yapılara göre çok daha avantajlıdır. 

Tek katlı müstakil evler, tabii ki şehirlerde daha çok apartmanlar yaygın olduğu ve fazlaca geniş arazi bulunamadığı için genellikle kırsal alanlara ya da yazlık bölgelere inşa ediliyorlar. Ancak mimari olarak hem şehre hem de kırsal bölgelere uyum sağlayabilecek yapıdalar. Ayrıca özellikle çocuğu olanlar için tek katlı müstakil evler merdivenler, korkuluklar ve yüksek kat pencereleri gibi riskli bölgeleri de minimuma indiriyor. Üstelik yaratıcı ve yenilikçi mimarilerle eşsiz estetik özelliklere de sahip olabiliyorlar. İşte görenleri büyüleyen 10 farklı tek katlı müstakil ev mimarisi!

1. Ağaçların arasında

homify Akdeniz Evler
homify

homify
homify
homify

Tek katlı evler genel olarak “yuva” kavramına çok daha fazla uyum sağlayan, huzurlu ve güven veren doğal ortamlar oluştururlar. Hatta çevresine uzun ve büyük ağaçlar ekleyerek doğanın içinde kaybolan bir ev yaratmak bile mümkün.

2. Modüler ve minimal

Hinanai Village House dygsa Modern Evler
dygsa

Hinanai Village House

dygsa
dygsa
dygsa

Özellikle son yıllarından mimari alanda en çok tercih edilen trendlerin başında pek tabii ki minimalist yapılar geliyor. Tek katlı evler de minimal mimari tasarımların en estetik şekilde ve abartısız bir stille uygulanabileceği yapılardır. DYGSA isimli mimari firmasının dizayn ettiği bu ev de modüler ve minimal yapısıyla öne çıkan tek katlı müstakil evlerden biri.

3. Modern tasarımlar

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Garaj / Hangar
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Söz konusu modern mimari tasarımlar olduğunda da tek katlı müstakil evler ilk akla gelen yapı modellerinden biri. Tek katlı evlerin olanak verdiği ikiz ev mimarisiyle inşa edilen bu örnekte, iki evin arası heykelimsi ve sanatsal görünümüyle dikkat çeken büyük ve estetik bir duvarla ayrılmış ve bu da binanın dış görünüşünü benzersiz ve stil sahibi hale getirmiş.

4. Çatı bahçeleri

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Modern Evler
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Alışılmışın dışında ev modellerinden ve doğal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu tarz çatı bahçelerini de çok sevdiğinize eminiz. Doğayla iç içe yaşamak isteyen herkesi büyüleyen bu tarz yapılar görünümleriyle sizi fantastik bir dünyaya doğru yolculuğa çıkartırken çevre dostu olmalarıyla da hem yalıtım hem de enerji tasarrufu açısından doğadaki ayak izlerinizi azaltıyor.

5. Çevre ile uyumlu

Snack Club Casablanca, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos Modern Bahçe
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

Tek katlı evler çok katlı yapılara göre çevrelerine çok daha kolay uyum sağlarlar çünkü doğanın sahip olduğu unsurları boğarak onların önüne çıkan bir görünüm oluşturmak yerine alçak yapılarıyla doğayla iç içe geçebilirler. Tek katlı müstakil evler ister şehirde ister  kırsal alanlarda olsunlar, hiçbir ortamı bozmayan ve bulundukları çevreye uyum sağlayan yegane yapılardır.

6. Dış mekana yumuşak geçişler

Ejemplos de Trabajos terminados, Arquitectura Proyectos y Avalúos Arquitectura Proyectos y Avalúos Eklektik Evler
Arquitectura Proyectos y Avalúos

Arquitectura Proyectos y Avalúos
Arquitectura Proyectos y Avalúos
Arquitectura Proyectos y Avalúos

Çok katlı evlerin aksine, tek katlı müstakiller daha geniş alana yayılırlar ve bu yüzden de yaşam alanları daha ferah ve havadar atmosferlere sahiptir. Ayrıca tek katlı yapıların dışarıdan içeriye geçişleri oldukça pürüzsüz ve yumuşak olur çünkü evin iç yaşam alanları, bahçeyle aradaki verandayla birlikte dışarının bir uzantısı gibi sokakla aynı seviyededir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Hiçbir zaman eskimeyen kolonyal tarz

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Kolonyal Pencere & Kapılar
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Tek katlı evlerin çok katlı yapılardan çok daha gösterişli ve zevk sahibi bir mimariye sahip olabileceğinin en önemli kanıtlarından biri olma niteliğini taşıyan bu evde de görebildiğimiz gibi, kolonyal mimari tarzının en uygun olduğu yapılar da tek katlı yapılardır. Tarihi dokuları, zevk sahibi estetik yapıları ve benzersiz görkemleriyle şık ve elegan mimarilerden hoşlananlar için ideal bir tercih.

8. Küçük alanlar için ideal!

Por ahí..., r79 r79 Modern Evler
r79

r79
r79
r79

Tek katlı evlerin genellikle geniş alanlar kapladığı düşünülür ve bu yüzden iki dar kattan oluşan bir müstakil ev alan açısından da daha avantajlı görünür. Oysa tek katlı yapılarda da alandan tasarruf etmenin yolları mevcut ve üstelik de doğru mimariyle çok katlı yapılardan çok daha ferah alanlar yaratılabiliyor. Örneğin bu modeldeki tek katlı ev, oldukça kısıtlı bir alanda inşa edilmesine rağmen bahçe ve veranda kısmı iç içe geçecek şekilde dizayn edilmiş.

9. Sağlam ve keskin hatlar

#cumbres369, aaestudio aaestudio Modern Garaj / Hangar
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Eğer daha ağırbaşlı bir tek katlı ev modeli arıyorsanız, keskin hatlara ve soğukkanlı bir tarza sahip olan bu tarz karizmatik yapılar ilginizi çekebilir. Tek katlı evlerin öne çıkan bir diğer özelliği de, deprem gibi doğal afetlere çok daha dayanıklı olarak inşa edilebilmeleri elbette.

10. Katmanlı yaşam alanları

Por ahí..., r79 r79 Modern Evler
r79

r79
r79
r79

Bir başka tek katlı müstakil ev modeli ise perili bir ev gibi kendisine hayran bırakan estetiğiyle bizi büyülüyor. Katmanlı olarak dizilen ve böylece ortada geniş ve şahane bir avlu bahçe oluşturan mimari geniş ve ferah yapısıyla öne çıkıyor.

Evimin etrafını nasıl çayır çimenle donatabilirim?
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