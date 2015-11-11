10 göz alıcı tasarımla tek katlı evler

Müstakil evler söz konusu olduğunda aklımıza genellikle iki katlı evler gelir çünkü iki katlı evler ihtişamlarıyla ve lüks yapılarıyla her göreni cezbeden bir yapıya sahiptirler. Gelgelelim aslında tek katlı müstakil evler, özellikle daha mütevazı bir dış görünüşe sahip ve daha ferah iç mekanlar arayanlar için pek çok açıdan iki ya da üç katlı yapılara göre çok daha avantajlıdır.

Tek katlı müstakil evler, tabii ki şehirlerde daha çok apartmanlar yaygın olduğu ve fazlaca geniş arazi bulunamadığı için genellikle kırsal alanlara ya da yazlık bölgelere inşa ediliyorlar. Ancak mimari olarak hem şehre hem de kırsal bölgelere uyum sağlayabilecek yapıdalar. Ayrıca özellikle çocuğu olanlar için tek katlı müstakil evler merdivenler, korkuluklar ve yüksek kat pencereleri gibi riskli bölgeleri de minimuma indiriyor. Üstelik yaratıcı ve yenilikçi mimarilerle eşsiz estetik özelliklere de sahip olabiliyorlar. İşte görenleri büyüleyen 10 farklı tek katlı müstakil ev mimarisi!