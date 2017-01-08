Kalbinizi çalacak 8 küçük ev

Küçük evler, çağımızda birçok kişinin tercihi. Uygun fiyatlı maliyetleri ve uygun fiyatlı bakımları sayesinde dev bütçeler ayırmadan satın alıp sonra da sürdürebileceğimiz bu yapılar oldukça şık ve kullanışlı da. Doğru bir tasarım ve doğru dekorasyon sayesinde küçük evler de göz alıcı güzelliğe, stil sahibi hatlara ve temizliği ve bakımı kolay, konforlu bir yapıya sahip olabiliyor. Bugünkü yazımızda gerek mimari stilleri gerekse de sevimli dış görünüşleri ile kalbimizi çalan 8 müstakil evi bir araya getirdik. Ülkemizden de iki konutun yer aldığı bu derleme umuyoruz ki ufak bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımızın ilgiisini çekecektir.
Bu iç açıcı konut tek gözden oluşuyor. Brüt beton olarak bırakılan cepheye pespembe bir bahçe duvarı ve davetkar bir sarı ana giriş kapısı eşlik ediyor. Küçük evin büyük barbeküsü ise bu evin keyifli yemek buluşmalarına ev sahipliği yaptığının bir kanıtı.
Bu şık görünüşlü ahşap ev ise ülkemizden bir örnek. Doğal ahşap rengi ile beyazın bir arada kullanıldığı, eğimli çatılı bu şık konut tamamen ahşaptan yapılma ve tamamen prefabrik. Önceden altyapı çaluışması gerçekleştirilmiş bir arsaya bir hafta on gün gibi kısa sürelerde monte edilebiliyor.
Küçük evler kasvetli ve sıkıcı olmak zorunda değil. Günümüzde izolasyon teknolojidsi çok gelişti ve havaların her zaman serin olduğu kuzey ülkelerinde dahi boydan boya pencere ve cam kapıların kullanıldığı konutlar yapılıyor. İyi kalite doğramalar sayesinde, ısı izolasyonu konusunda hiçbir problem yaşanmıyor.
Harman tuğla hem rustik yapılarda hem de modernize edilmiş rustik yapılarda harikalar yaratıyor. Tamamen harman tuğladan örülmüş duvarlar yaptırmanız mümkün değilse bile, tuğla kaplamalar ile aynı görüntüye ulaşabilirsiniz. Tuğla duvarlar cotto (pişmiş toprak) zemin karoları ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Aynı zamanda canlı renklerle kombine edilerek de sevimli bir görünüm yakalanmış.
Bu brüt beton görünümlü ev aslında tekerleksiz bir karavan gibi! Altyapı gerektirmeyen, çünkü hareketli olan bu yapı ev tır üzerinde taşınarak istenilen yere konuyor. İnanmayanlar için buyrunuz fotoğrafları.
Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.
Şehirlerden kırsal göçün başlamasıyla birlikte, eski köy evlerinin tadilatları da gündeme geldi. Çok çok uygun fiyatlara satın alınabilen eski taş evler, iyi bir mimar ve iyi bir taş ustası işbirliğiyle yapılan tadilatlar sonucu mükemmel yapılara dönüşebiliyor.
Çelik konstrüksiyona sahip, minimalist çizgileri ile dikkatleri üzerine çeken, iç mekan ile dış mekan sınırlarını ortadan kaldıran fotoğraftaki gibi bir ev de, şıklığı ve konforlu ile içinde yaşayan insanı mutlu etme garantisi veriyor.