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Kalbinizi çalacak 8 küçük ev

Özlem K. Özlem K.
CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Prefabrik ev
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Küçük evler, çağımızda birçok kişinin tercihi. Uygun fiyatlı maliyetleri ve uygun fiyatlı bakımları sayesinde dev bütçeler ayırmadan satın alıp sonra da sürdürebileceğimiz bu yapılar oldukça şık ve kullanışlı da. Doğru bir tasarım ve doğru dekorasyon sayesinde küçük evler de göz alıcı güzelliğe, stil sahibi hatlara ve temizliği ve bakımı kolay, konforlu bir yapıya sahip olabiliyor. Bugünkü yazımızda gerek mimari stilleri gerekse de sevimli dış görünüşleri ile kalbimizi çalan 8 müstakil evi bir araya getirdik. Ülkemizden de iki konutun yer aldığı bu derleme umuyoruz ki ufak bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımızın ilgiisini çekecektir.

1) Brüt beton ve canlı renkler bir arada

: Estudio Motim, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura Endüstriyel Çalışma Odası
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

Bu iç açıcı konut tek gözden oluşuyor. Brüt beton olarak bırakılan cepheye pespembe bir bahçe duvarı ve davetkar bir sarı ana giriş kapısı eşlik ediyor. Küçük evin büyük barbeküsü ise bu evin keyifli yemek buluşmalarına ev sahipliği yaptığının bir kanıtı.

2) Tamamen ahşap, tamamen prefabrik

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bu şık görünüşlü ahşap ev ise ülkemizden bir örnek. Doğal ahşap rengi ile beyazın bir arada kullanıldığı, eğimli çatılı bu şık konut tamamen ahşaptan yapılma ve tamamen prefabrik. Önceden altyapı çaluışması gerçekleştirilmiş bir arsaya bir hafta on gün gibi kısa sürelerde monte edilebiliyor.

3) Bol bol cam, bol bol doğal gün ışığı

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Modern Evler
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Küçük evler kasvetli ve sıkıcı olmak zorunda değil. Günümüzde izolasyon teknolojidsi çok gelişti ve havaların her zaman serin olduğu kuzey ülkelerinde dahi boydan boya pencere ve cam kapıların kullanıldığı konutlar yapılıyor. İyi kalite doğramalar sayesinde, ısı izolasyonu konusunda hiçbir problem yaşanmıyor.

4) Harman tuğlalarla rustik bir görüntü

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Klasik Evler
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Harman tuğla hem rustik yapılarda hem de modernize edilmiş rustik yapılarda harikalar yaratıyor. Tamamen harman tuğladan örülmüş duvarlar yaptırmanız mümkün değilse bile, tuğla kaplamalar ile aynı görüntüye ulaşabilirsiniz. Tuğla duvarlar cotto (pişmiş toprak) zemin karoları ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Aynı zamanda canlı renklerle kombine edilerek de sevimli bir görünüm yakalanmış.

5) Kabin ev

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Prefabrik ev
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Bu brüt beton görünümlü ev aslında tekerleksiz bir karavan gibi! Altyapı gerektirmeyen, çünkü hareketli olan bu yapı ev tır üzerinde taşınarak istenilen yere konuyor. İnanmayanlar için buyrunuz fotoğrafları.

6) Taş ev görünümlü bir prefabrik

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.

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7) Gerçek bir taş ev

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Şehirlerden kırsal göçün başlamasıyla birlikte, eski köy evlerinin tadilatları da gündeme geldi. Çok çok uygun fiyatlara satın alınabilen eski taş evler, iyi bir mimar ve iyi bir taş ustası işbirliğiyle yapılan tadilatlar sonucu mükemmel yapılara dönüşebiliyor. 

8) Ultra-modern prefabrikler

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Evler Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Çelik konstrüksiyona sahip, minimalist çizgileri ile dikkatleri üzerine çeken, iç mekan ile dış mekan sınırlarını ortadan kaldıran fotoğraftaki gibi bir ev de, şıklığı ve konforlu ile içinde yaşayan insanı mutlu etme garantisi veriyor.

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