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Daha derli toplu bir banyo için aynen alabileceğiniz 10 fikir

Özlem K. Özlem K.
Mesa Evleri, Boer As. Boer As. Modern Banyo
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Banyonun göze güzel görünmesi ve aynı zamanda işlevsel olması için yalnızca vitrifiye ürünlerine değil, depolama açısından gerekli parçalara da önem vermeliyiz. Banyolarımız bu alanda kullanılan birçok ürünü depoladığımız bir mekan. Havlulardan deterjanlara, makyaj malzemelerinden hijyenik malzemelerine kadar çeşitli türlede ve çok sayıda eşyayı bir çoğumuz banyomuzda saklıyoruz. Bu eşyaların el ayak altında olmaması, ortalığı dağınık göstermemesi ve eşyaların kendi hijyeni açısından düzgünce yerleştirilmeleri için, banyolara özel olarak üretilmiş değişik depolama üniteleri bulunmkatadır. Genelde lavabo altında konumlanan ve ülkemizde hilton lavabo adıyla da bilinen banyo depolama üniteleri, duvar rafı ya da çekmece seti olarak da karşımıza çıkabiliyor. 

Bugünkü yazımızda banyosunda tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımızın aynen uygulayabilecekleri ya da banyolarına adapte edebilecekleri banyo depolama ünitelerinden bir derleme oluşturduk. Değişik stillerdeki ve farklı büyüklüklerdeki banyolardan seçtiğimiz bu depolama üniteleri umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olacaktır.

1) On gözlü bir dolap sistemi

Marble Vanity Unit Ligneous Designs BanyoDepo
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

İlk örneğimiz geniş ve çift lavabolu bir tezgahın altında yer alan ve on gözden oluşan bir dolap. Gözlerden beş tanesine asimtrik bir düzende kutu yerleştirilerek çekmece oluşturulmuş, diğerleri açık raf.

2) Dört gözlü bir dolap sistemi

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Banyo
CCT INVESTMENTS

CCT 101 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Bu örneğimiz ise dört gözden oluşan bir dolap sistemi. Gözlerden iki tanesi çekmece şeklinde düzenlenmiş, iki tanesi açık raf şeklinde bırakılmış. 

3) Üç çekmece, üç çift kapılı dolap

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Klasik Banyo
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

Bu örneğimizde ise alt kısımları çift kapılı dolap, üst kısımları ise çekmece olan bir lavabo tezgahı dolap sistemi görüyoruz. Özenli ve şık bir dekorasyona sahip olan bu banyo bizim favorilerimizden biri! Banyo tasarımcıları sizin banyonuz için de, şık ve kullanışlı bir model yapacaktır.

4) Lavabo ve duvar rafı takımı

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Banyo
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Banyo için tasarımlar artık oldukça fazla. Hemen her stilde ve her zevke uygun tasarımlar bulmak mümkün. Üstelik renk ve malzeme seçenekleri de sınırsız.

5) Çifti duvar rafı ve çok gözlü bir lavabo tezgah dolabı

Mesa Evleri, Boer As. Boer As. Modern Banyo
Boer As.

Mesa Evleri

Boer As.
Boer As.
Boer As.

Fotoğraftaki bu örnek ise aynanın iki yanına yerleştirilen iki adet dörder gözlü açık raf sistemi ve lvabo altında yer alan ve çeşitli büyüklüklerdeki beş çekmece ve bir de dolaptan oluşan bir depolama sistemi. 

6) Küçük alanlar için şık dönemler

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Modern Banyo
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Alanınız küçükse dahi arzu ettiğiniz şık malzemerler ile gönlünüze göre bir banyo ve depolama alanı oluşturabilirsiniz, tıpkı bu ahşap tezgahlı ve ahşap raflı sistem gibi. Depolama alanı şık kutularla desteklenebileceği gibi kapalı da yapılabilir.

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8) Klozetin iki yanına kapaklı duvar dolapları

Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Banyo
QZENS MOBİLYA

Park Yıldız Konutları

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

Banyo depolama sistemlerindeki farklı alternatiflere devam… Bu örneğimizde ise lavabo altı ünitesine ek olarak, iki adeta de simetrik olarak klozetin iki yanına yerleştilmiş, kapakları desenli, duvara monte dar ve uzun dolapları görüyoruz.

7) Dekoratif raf modelleri

Çekmeköydekorasyon Dekorasyontadilat Kırsal Banyo
Dekorasyontadilat

Çekmeköydekorasyon

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

Banyo tasarımlarının gelişmesiyle birlikte banyo depolama sistemleri için çeşitler de arttı. Lavabo altı dolapların yanı sıra çeşitli şekillerde duvar raf sistemleri bulmak da mümkün. Şekliyle ve aydınlatmasıyla kendi başına bile dekoratif bir öge olan fotoğraftaki bu raf gibi.

9) Yerine göre tasarlanıp üretilmiş depolama sistemleri

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Banyo
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Banyonuzdaki alanınız ister dar olsun isterse de küçük, bu alana özel olarak tasarlayıp imal ettirebileceğiniz bir depolama sistemi ile mekanın derli toplu olmasını sağlayabilirsiniz. 

10) Cephe kaplamalarıyla entegre çözümler

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Fotoğrafta çok şık ve göz alıcı bir banyo ve banyo depolama sistemi görüyoruz. Mermer kaplı duvarlar ve aynı mermerden devam eden bir lavabo tezgahı, ikisi ayna kaplı çekmece şeklinde tasarlanmış altı gözlü raf entegrasyonu, iki ayna arasında, niş şeklinde oluşturulmuş, cam raf sistemi ile lüks görünümlü bir çalışma.

Herkese esin verecek 5 mucizevi küçük banyo tadilatı’ başlıklı yazımızı banyo tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımızın ilgisini çekecektir.

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