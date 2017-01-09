Daha derli toplu bir banyo için aynen alabileceğiniz 10 fikir

Banyonun göze güzel görünmesi ve aynı zamanda işlevsel olması için yalnızca vitrifiye ürünlerine değil, depolama açısından gerekli parçalara da önem vermeliyiz. Banyolarımız bu alanda kullanılan birçok ürünü depoladığımız bir mekan. Havlulardan deterjanlara, makyaj malzemelerinden hijyenik malzemelerine kadar çeşitli türlede ve çok sayıda eşyayı bir çoğumuz banyomuzda saklıyoruz. Bu eşyaların el ayak altında olmaması, ortalığı dağınık göstermemesi ve eşyaların kendi hijyeni açısından düzgünce yerleştirilmeleri için, banyolara özel olarak üretilmiş değişik depolama üniteleri bulunmkatadır. Genelde lavabo altında konumlanan ve ülkemizde hilton lavabo adıyla da bilinen banyo depolama üniteleri, duvar rafı ya da çekmece seti olarak da karşımıza çıkabiliyor.
Bugünkü yazımızda banyosunda tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımızın aynen uygulayabilecekleri ya da banyolarına adapte edebilecekleri banyo depolama ünitelerinden bir derleme oluşturduk. Değişik stillerdeki ve farklı büyüklüklerdeki banyolardan seçtiğimiz bu depolama üniteleri umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olacaktır.
İlk örneğimiz geniş ve çift lavabolu bir tezgahın altında yer alan ve on gözden oluşan bir dolap. Gözlerden beş tanesine asimtrik bir düzende kutu yerleştirilerek çekmece oluşturulmuş, diğerleri açık raf.
Bu örneğimiz ise dört gözden oluşan bir dolap sistemi. Gözlerden iki tanesi çekmece şeklinde düzenlenmiş, iki tanesi açık raf şeklinde bırakılmış.
Bu örneğimizde ise alt kısımları çift kapılı dolap, üst kısımları ise çekmece olan bir lavabo tezgahı dolap sistemi görüyoruz. Özenli ve şık bir dekorasyona sahip olan bu banyo bizim favorilerimizden biri! Banyo tasarımcıları sizin banyonuz için de, şık ve kullanışlı bir model yapacaktır.
Banyo için tasarımlar artık oldukça fazla. Hemen her stilde ve her zevke uygun tasarımlar bulmak mümkün. Üstelik renk ve malzeme seçenekleri de sınırsız.
Fotoğraftaki bu örnek ise aynanın iki yanına yerleştirilen iki adet dörder gözlü açık raf sistemi ve lvabo altında yer alan ve çeşitli büyüklüklerdeki beş çekmece ve bir de dolaptan oluşan bir depolama sistemi.
Alanınız küçükse dahi arzu ettiğiniz şık malzemerler ile gönlünüze göre bir banyo ve depolama alanı oluşturabilirsiniz, tıpkı bu ahşap tezgahlı ve ahşap raflı sistem gibi. Depolama alanı şık kutularla desteklenebileceği gibi kapalı da yapılabilir.
Banyo depolama sistemlerindeki farklı alternatiflere devam… Bu örneğimizde ise lavabo altı ünitesine ek olarak, iki adeta de simetrik olarak klozetin iki yanına yerleştilmiş, kapakları desenli, duvara monte dar ve uzun dolapları görüyoruz.
Banyo tasarımlarının gelişmesiyle birlikte banyo depolama sistemleri için çeşitler de arttı. Lavabo altı dolapların yanı sıra çeşitli şekillerde duvar raf sistemleri bulmak da mümkün. Şekliyle ve aydınlatmasıyla kendi başına bile dekoratif bir öge olan fotoğraftaki bu raf gibi.
Banyonuzdaki alanınız ister dar olsun isterse de küçük, bu alana özel olarak tasarlayıp imal ettirebileceğiniz bir depolama sistemi ile mekanın derli toplu olmasını sağlayabilirsiniz.
Fotoğrafta çok şık ve göz alıcı bir banyo ve banyo depolama sistemi görüyoruz. Mermer kaplı duvarlar ve aynı mermerden devam eden bir lavabo tezgahı, ikisi ayna kaplı çekmece şeklinde tasarlanmış altı gözlü raf entegrasyonu, iki ayna arasında, niş şeklinde oluşturulmuş, cam raf sistemi ile lüks görünümlü bir çalışma.
’Herkese esin verecek 5 mucizevi küçük banyo tadilatı’ başlıklı yazımızı banyo tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımızın ilgisini çekecektir.