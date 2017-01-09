Daha derli toplu bir banyo için aynen alabileceğiniz 10 fikir

Banyonun göze güzel görünmesi ve aynı zamanda işlevsel olması için yalnızca vitrifiye ürünlerine değil, depolama açısından gerekli parçalara da önem vermeliyiz. Banyolarımız bu alanda kullanılan birçok ürünü depoladığımız bir mekan. Havlulardan deterjanlara, makyaj malzemelerinden hijyenik malzemelerine kadar çeşitli türlede ve çok sayıda eşyayı bir çoğumuz banyomuzda saklıyoruz. Bu eşyaların el ayak altında olmaması, ortalığı dağınık göstermemesi ve eşyaların kendi hijyeni açısından düzgünce yerleştirilmeleri için, banyolara özel olarak üretilmiş değişik depolama üniteleri bulunmkatadır. Genelde lavabo altında konumlanan ve ülkemizde hilton lavabo adıyla da bilinen banyo depolama üniteleri, duvar rafı ya da çekmece seti olarak da karşımıza çıkabiliyor.

Bugünkü yazımızda banyosunda tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımızın aynen uygulayabilecekleri ya da banyolarına adapte edebilecekleri banyo depolama ünitelerinden bir derleme oluşturduk. Değişik stillerdeki ve farklı büyüklüklerdeki banyolardan seçtiğimiz bu depolama üniteleri umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olacaktır.