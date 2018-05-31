Türkiye'deki evlerden en güzel giriş bölümleri

Bir evi dışarıdan en güzel betimleyen bölüm evin ana girişidir. Ana giriş bölümü ne kadar güzel dekore edilip peyzajı ne kadar özenli bir şekilde yapılmış ise o evin iç kısmı giriş bölümü kadar muhteşem yapılmıştır. Bu nedenle evin ana giriş bölümünün titiz bir şekilde dekore edilmesi şarttır. Bu gün Türkiye'de yer alan evlerden en güzel giriş bölümlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Bu örnek girişlerden beğendiğinizi, tarzınızı yansıtanı evinizde uygulayabilir ve evinizin ana giriş kısmını karakterize edebilirsiniz. Homify ev giriş sayfasında yer alan birbirinden güzel örnekleri inceleyerek farklı örnekleri sentezleyebilirsiniz.
Evin ana giriş kapısı tarzınızı yansıtacağı için tasarım ve tercihler özenle yapılmalıdır. Bu evin giriş kapısı geniş çift kanatlı beyaz bir kapı ve bu kapıya hitap eden granit ve çakıl taşlarından oluşan yürüyüş yolu ile yapılmış. Ayrıca granit aralarına beyaz çakıl taşları yerleştirilerek bütünlük sağlanmış. Küçük bodur ağaçlar ile yürüyüş yolu taçlandırılarak zarif biri giriş alanı ortaya çıkarılmış.
Evinizin girişini dekore ederken bahçenizi de dekorasyon içine katmalı ve keyifli bir yürüyüş yolu ile birlikte insana huzur veren doğal bir ana giriş oluşturmalısınız. Yürüyüş yolunda ve bahçe peyzajı içinde kullanacağınız renkler hem doğaya hem de evin dış cephesine uyumlu olduğunda eviniz ve giriş bölümünüz hayran kalınacak derece de güzel olacaktır.
Yeşil bitkiler ve yeşil çimler her zaman insana moral veren unsurlar olduğu için evin giriş alanının iki yanını da zarif ve şık bir şekilde çimler ile kaplayabilirsiniz.Çim alanın içinde kalan alanı taşlarla veya toprak ile doldurarak hem doğal hem de uyumlu bir giriş alanı oluşturmuş olursunuz. Veranda ile birlikte buy alan evinizin en özel yeri olacaktır.
Evinizde yer alan bahçe ve giriş alanını birlikte düşünmelisiniz. Giriş alanına ulaşana kadar kat edeceğiniz mesafeyi en güzel şekilde dizayn etmek ve görsel açıdan mükemmel bir peyzaj yapmak evinizin kalitesini ve zarafetini artıracaktır. resimdeki gibi özel tasarımlar ile evinizin giriş alanını özel bir alan haline getirerek dostlarınızın beğenisini kazanabilirsiniz.
Evin giriş alanı dizaynı için özel bir dizayn yaparak bahçe peyzajını giriş alanına göre düzenlemek evinizin görselliğini artıracağı gibi resimdeki ev benzeri bir görüntüyü de ortaya çıkaracaktır. Hem bahçe peyzajı hem deniz manzarası evin giriş bölümünün vazgeçilmez olmasını sağlayacaktır.
Eviniz kot farkı olarak yüksekte kalıyorsa resimdeki gibi bir istinat duvarı ve aynı malzemeden ön cephe inşa ettirmeniz yeterli olacaktır. Basamaklar ile eve ulaşım sağlayacağınız için basamaklarında özel malzemeler ile kaplanması evin giriş alanının zarafetini artıracaktır. Renk uyumuna dikkat ederek evin dış cephesinin bütünlüğünü de korumuş olursunuz.
Evin giriş alanında yeşil bitki veya çim olmasını istemiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi farklı bir tasarıma imza atmaktı. Özellikle ahşap malzemeleri kullanarak farklı görseller oluşturmanız ve kızıl derili kabilelere has özellikleri kullanmanız evinizin ve sizin aykırı bir tarza sahip olduğunu gösterecektir.
Sade bir tasarım yapmak için resimdeki gibi zarif malzemeler olan camı ve metali bir arada kullanmanız yeterli olacaktır. Özel ve şık bir tasarım ile camı metal içinde kullanmanız ve uygun bir montaj ile huzur veren hayranlık uyandıran bir giriş kapısı ortaya çıkarabilirsiniz. Uzun bir yürüyüş yolu sonunda şık bir kapı evin ana girişinin mükemmel olmasını sağlayacaktır.
Evinizin giriş alanının sade ve zarif olmasını isterseniz resimdeki gibi sadece taş kullanılarak yapılmış olan yürüyüş yollarını tercih edebilirsiniz. Taşın farklı renklerini kullanarak yürüyüş yolunu ve evinizi daha özel hale getirmek için resimdeki giriş alanını birebir kopyalayabilir veya kapı malzemesi olarak cam yerine eskitilmiş ahşap tercih edebilirsiniz.