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Daha güzel bir banyo için aynen alabileceğiniz 8 fikir

Meral Eser Meral Eser
Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
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Banyo dekorasyonunda göze hitap eden estetik unsurlar ve kullanım kolaylığı sağlayan fonksiyonel detaylar fark yaratır. Diğer yaşam alanlarına nazaran daha küçük alana sahip banyolarda derli toplu bir görünüm sağlamak için depolama sistemlerine ihtiyaç duyarız. Banyonuzu güzelleştirmek için ilham veren örnekleri irdeleyebilir, sizin için seçtiğimiz banyo modellerinden fikirler alabilirsiniz.

1. Sürgülü kapı sistemleri ile dolaplar

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Kullanım kolaylığı sağlaması bakımından depolama ihtiyacı duyulan tüm ihtiyaçları tek bünyede toplayabilir, banyonuzda uygun bir alanı buna ayırabilirsiniz. Sürgülü cam kapı sistemleri ile kapılar kapandığında daha derli toplu bir görünüm sağlayabilir, pratik bir şekilde banyo düzeni oluşturabilirsiniz. Eğimli tavan ya da kullanılmayan köşelerdeki ölü alanlar için de depolama amaçlı gömme dolaplar dizayn edebilirsiniz.

2. Açık raf sistemleri

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Banyo
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Pratik kullanım olanakları sunan açık raf sistemleri hem eşya ve ıvır zıvırları depolamanızı sağlar, hem de döşeme zemini alanından yer kazanmanızı kolaylaştırır. Boş bir duvar alanı depolama amaçlı açık raf sistemleri, askılık ve gerek duyulursa çekmeceler için ayrılabilir. Çamaşır makinesi için de uygun bir yer ayarlandığında tüm depolama ihtiyacı tek duvar aksında çözülebilir.

3. Ebatlara göre dolap ve çekmeceler

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BanyoLavabolar
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı banyolarda, ihtiyaca göre depolama sistemlerini pratik bir şekilde uzanacağınız mesafede tasarlayabilirsiniz. Böylelikle kullanım pratikliğini sağlar, günlük rutinlerinizi hızlandırırsınız. Kullanılacak eşya ebatlarına özel dolaplar, çekmeceler ve raflar dizayn ettirebilirsiniz.

4. Gömme dolap

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Tek duvar alanı depolama amaçlı gömme dolap sistemlerine ayrılabilir. Böylelikle banyonun döşeme zemini alanından kazanarak daha geniş ve ferah bir görünüm sağlamak kolaylaşır. Bu banyoda gömme dolap sistemleri ile tam donanımlı depolama ihtiyacı karşılanırken Tv için dahi uygun bir alan tasarıma dahil olmuş.

5. Alanları görevlerine göre ayırma

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Banyonuzda ferah ve aydınlık bir görünüm sağlamak istiyorsanız bölücü duvar ya da mat paravanlara gerek kalmaksızın cam bölmeler oluşturabilir, alanları görevlerine göre şeffafça ayırabilirsiniz. Bağımsız küvet için ayrılan alanlar lavabo kullanımına ayrılan alan cam bölmelerle pratik bir şekilde ayrılıyor. 

6. Işıklandırma unsurlarıyla sıcak atmosfer

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Banyo
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Banyonuzu güzelleştiren öğeler arasında stil, tarz, renk, doku gibi öğelerin yanı sıra ışıklandırma unsurları da tamamlayıcı bir etken olarak değerlendirilir. Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı banyoda kontrast oluşturacak açık raf dizaynı ve şık ışıklandırma unsurları değerlendirilmiş.

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7. Beyaz ve ahşabın uyumuyla dolaplar

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Banyo
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Önceden belirleyeceğiniz renk paleti uygulanacak stil ve tarzla ilgili banyonuzu dekore etmenizi kolaylaştırır. Sıcak renklerin bir araya geldiği banyoda ahşap ve beyazın uyumu göz okşuyor. Modern stil dizayn edilen dolaplar depolama ihtiyacını muntazam karşılıyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

8. Eğimli tavanlı banyolar ve ölü alanların değerlendirilmesi

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Eğimli tavan mesafesinden oluşacak kafa boyu kurtarmayacak alanlar ölü alanlar olarak değerlendirilir. Eğer eğimli tavana sahip bir banyo döşüyorsanız, ölü alanları depolama amaçlı yeniden değerlendirebilirsiniz. Çekmece ve açık raf sistemlerinin yanı sıra banyo dolapları, sepetler de benzer görevi görebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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