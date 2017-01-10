Daha güzel bir banyo için aynen alabileceğiniz 8 fikir

Kullanım kolaylığı sağlaması bakımından depolama ihtiyacı duyulan tüm ihtiyaçları tek bünyede toplayabilir, banyonuzda uygun bir alanı buna ayırabilirsiniz. Sürgülü cam kapı sistemleri ile kapılar kapandığında daha derli toplu bir görünüm sağlayabilir, pratik bir şekilde banyo düzeni oluşturabilirsiniz. Eğimli tavan ya da kullanılmayan köşelerdeki ölü alanlar için de depolama amaçlı gömme dolaplar dizayn edebilirsiniz.