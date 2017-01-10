Daha güzel bir banyo için aynen alabileceğiniz 8 fikir

Banyo dekorasyonunda göze hitap eden estetik unsurlar ve kullanım kolaylığı sağlayan fonksiyonel detaylar fark yaratır. Diğer yaşam alanlarına nazaran daha küçük alana sahip banyolarda derli toplu bir görünüm sağlamak için depolama sistemlerine ihtiyaç duyarız. Banyonuzu güzelleştirmek için ilham veren örnekleri irdeleyebilir, sizin için seçtiğimiz banyo modellerinden fikirler alabilirsiniz.
Kullanım kolaylığı sağlaması bakımından depolama ihtiyacı duyulan tüm ihtiyaçları tek bünyede toplayabilir, banyonuzda uygun bir alanı buna ayırabilirsiniz. Sürgülü cam kapı sistemleri ile kapılar kapandığında daha derli toplu bir görünüm sağlayabilir, pratik bir şekilde banyo düzeni oluşturabilirsiniz. Eğimli tavan ya da kullanılmayan köşelerdeki ölü alanlar için de depolama amaçlı gömme dolaplar dizayn edebilirsiniz.
Pratik kullanım olanakları sunan açık raf sistemleri hem eşya ve ıvır zıvırları depolamanızı sağlar, hem de döşeme zemini alanından yer kazanmanızı kolaylaştırır. Boş bir duvar alanı depolama amaçlı açık raf sistemleri, askılık ve gerek duyulursa çekmeceler için ayrılabilir. Çamaşır makinesi için de uygun bir yer ayarlandığında tüm depolama ihtiyacı tek duvar aksında çözülebilir.
Birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı banyolarda, ihtiyaca göre depolama sistemlerini pratik bir şekilde uzanacağınız mesafede tasarlayabilirsiniz. Böylelikle kullanım pratikliğini sağlar, günlük rutinlerinizi hızlandırırsınız. Kullanılacak eşya ebatlarına özel dolaplar, çekmeceler ve raflar dizayn ettirebilirsiniz.
Tek duvar alanı depolama amaçlı gömme dolap sistemlerine ayrılabilir. Böylelikle banyonun döşeme zemini alanından kazanarak daha geniş ve ferah bir görünüm sağlamak kolaylaşır. Bu banyoda gömme dolap sistemleri ile tam donanımlı depolama ihtiyacı karşılanırken Tv için dahi uygun bir alan tasarıma dahil olmuş.
Banyonuzda ferah ve aydınlık bir görünüm sağlamak istiyorsanız bölücü duvar ya da mat paravanlara gerek kalmaksızın cam bölmeler oluşturabilir, alanları görevlerine göre şeffafça ayırabilirsiniz. Bağımsız küvet için ayrılan alanlar lavabo kullanımına ayrılan alan cam bölmelerle pratik bir şekilde ayrılıyor.
Banyonuzu güzelleştiren öğeler arasında stil, tarz, renk, doku gibi öğelerin yanı sıra ışıklandırma unsurları da tamamlayıcı bir etken olarak değerlendirilir. Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı banyoda kontrast oluşturacak açık raf dizaynı ve şık ışıklandırma unsurları değerlendirilmiş.
Önceden belirleyeceğiniz renk paleti uygulanacak stil ve tarzla ilgili banyonuzu dekore etmenizi kolaylaştırır. Sıcak renklerin bir araya geldiği banyoda ahşap ve beyazın uyumu göz okşuyor. Modern stil dizayn edilen dolaplar depolama ihtiyacını muntazam karşılıyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Eğimli tavan mesafesinden oluşacak kafa boyu kurtarmayacak alanlar ölü alanlar olarak değerlendirilir. Eğer eğimli tavana sahip bir banyo döşüyorsanız, ölü alanları depolama amaçlı yeniden değerlendirebilirsiniz. Çekmece ve açık raf sistemlerinin yanı sıra banyo dolapları, sepetler de benzer görevi görebilir.
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