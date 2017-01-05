Rustik bir ev isteyenlere ilham verecek 37 şahane fotoğraf

Hem olağanüstü estetik güzelliği, hem de zamana karşı dayanım gücüyle dünyanın farklı coğrafyalarında tercih edilen temel yapı malzemelerinden biridir taş. Türkiye'de de gerek Ege kıyılarında, gerekse Doğu ve Güneydoğu'da, gerekse de başka bölgelerde geleneksel taş mimarisinin birçok güzel örneğine rastlamak mümkün. Taş sadece estetik olarak değil sağladığı doğal izolasyon ve dayanıklılığıyla da ev inşa etmek isteyenlerin değerlendirmesi gereken bir malzeme.

Bu yazıda ise İspanya'da bulunan ve gerek rustik stili, gerekse de müthiş cazibesiyle insanı etkşleyen bir taş eve konuk oluyoruz. Rustik dış görünüşüne rağmen modern unsurların da içine yedirildiği ve günümüzde bir ailenin duyabileceği tüm ihtiyaçları karşılayan Huga Arquitectos imzalı ev herkese ilham verecek türden bir güzellik sunuyor. Hazırsanız bu şahane taş evdeki turumuza başlayalım.