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Mutfak dekorasyonu sırasında yapabileceğiniz 12 hata

Homify Homify
homify Endüstriyel Mutfak
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Dekorasyon sırasında gözden kaçıracağınız detaylar can sıkıcı sonuçlara neden olabilir. Örneğin mutfak dekorasyonu sırasında yeterince depolama alanı planlamazsanız, kullanım sırasında kalabalıklarla baş edemeyebilir ve çok daha düzensiz bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu gibi sorunlarla sonradan karşılaşmamak için dekorasyona başlamadan önce bütün olası dekorasyon hatalarını göz önünde bulundurmakta yarar var. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonu sırasında gözden kaçırabileceğiniz detayları ya da yapabileceğiniz 12 hatayı anlatacağız. Birbirinden dikkat çekici tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu önerileri mutlaka dikkate alın.

Mutfak dekorasyonunuza ilham verecek daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “Şık ve kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

1. Zemin döşemesini önemsememek

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonu yaparken en çok atladığımız detaylardan biri de zemin döşemesi oluyor. En şık dolapları ve en modern aksesuarları seçerken zemin döşemesini eski haliyle bırakabiliyoruz. Oysa ki zeminin görüntüsü ve rengi dekorasyonun fonunu diğer bütün alanlardan daha çok etkiler. Bu nedenle yapacağınız tasarıma uygun bir zemin döşemesi seçmeyi ihmal etmeyin. Mutfağınıza ve bütçenize en uygun döşeme malzemesini seçmek için zemin döşemecilerine danışabilirsiniz. 

2. Aynı tonu yakalayamama

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Modern Mutfak
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Dekorasyon sırasında dolap ve duvarları kendiniz boyamayı düşünüyorsanız yeterince boya aldığınızdan emin olun. Çünkü boya takviyesi sırasında ton farklı oluşursa oldukça kötü bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Aynı durum farklı materyalleri aynı boya ile boyarken de yaşanabilir. Örneğin ahşap dolapları ve metal rafları aynı renge boyamayı denediniz ama renk iki materyal üzerinde farklı görünüm kazandı, bu durum mutfağınızı özensiz gösterebilir. Eğer iki farklı materyal üzerinde boyama yapacaksanız renk kombinasyonlarından faydalanmanızı tavsiye ederiz.

3. Tavan görünümünü önemsememek

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Modern Mutfak
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Zemin döşemesi kadar tavan dekorasyonu da önemlidir. Özellikle aydınlatma ögelerinin özelliğini vurgulayan tavan dekorasyonları mutfağınızı zenginleştirebilir. 

4. İşlevselliği ihmal etmek

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Dekorasyon yaparken ürünlerin güzelliklerine kapılıp işlevselliği ihmal etmek çok büyük bir hata olacaktır. Özellikle beyaz eşya gibi elektronik cihazları ya da tezgah gibi dayanıklı olması gereken parçaları seçerken şıklığından çok kalitesine ve kullanışlılığına önem vermek gerekir.  

5. Yanlış mutfak adası

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. Modern Mutfak
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

Mutfak dekorasyonlarını güzelleştiren mutfak adaları yanlış kullanıldıkları zaman bir facia da oluşturabilir. Örneğin bu tasarımda kullanılan ek tezgah/mutfak adası ya da kahvaltı masası diyebileceğimiz parçanın altı dolaplı ve daha ergonomik bir tasarıma sahip olması çok daha iyi olabilirdi. 

6. Malzeme seçimi konusunda detaylı araştırma yapmamak

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA Modern Mutfak
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

Tezgah, dolap ve masa gibi dayanıklı olması gereken ürünleri seçerken malzemelerine son derece dikkat etmeniz gerekir. Yalnızca desenine ve rengine göre seçim yapmak size ilerde büyük hasarlar çıkarabilir. Özellikle tezgah seçerken mermer, ahşap ve taş gibi doğal ürünler seçiyorsanız kullanım sırasında dikkatli olmanız gerektiğini bilmelisiniz.  

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7. Mutfağı kullanacak kişiye göre planlama yapmamak

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Rustik Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Mutfakta çalışırken kullanacağımız eşyaların kullanım alışkanlıklarımıza ve anatomik yapımıza uyumlu olmasını isteriz. Bu nedenle mutfak tasarımı sırasında kendimize göre ölçü vermeliyiz. Tezgahın boyunuza göre çok daha yukarıda olmasını istemezsiniz öyle değil mi? 

8. Dekorasyonu kişiselleştirmekten kaçınmak

homify Kolonyal Mutfak Mozaik Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Dekorasyon sırasında size özel bir takım çizimleri ya da uygulamaları kullanmaktan çekiniyorsanız hata ediyorsunuz. Dekorasyonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirmekten çekinmeyin. İstediğiniz renk ve desenleri mutfağın farklı köşelerinde kullanabilirsiniz.  

9. Fayans, mozaik gibi ürünleri doğru döşememek

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração Minimalist Mutfak Seramik Kırmızı
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

Alın taşı, mozaik masa, seramik zemin gibi alanların döşemelerinin bir usta tarafından ve profesyonelce yapılması çok daha doğrudur. Amatör işi döşemeler ufak detaylarda da olsa kendini belli edecek ve dekorasyonun ahengini bozacaktır.  

10. Rafları unutmak

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonunda en çok ihtiyaç duyacağınız yapılardan biri de raflar olacaktır. Yemek yaparken elinizin altında olmasını ve kolayca ulaşmayı istediğiniz ürünleri kapaklı dolaplar yerinde raflarda muhafaza etmelisiniz. Bu nedenle mutfağınızın bir köşesine kullanışlı raflar yaptırmayı unutmayın.   

11. Minimalizmin gücünü hafife almak

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Ankastre mutfaklar Masif Ahşap Mavi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Dekorasyon sırasında gözünüze güzel görünen bütün dekorasyon ürünlerini kullanmak isteyebilirsiniz ancak böylesine bir kalabalık göz yoracağı gibi mutfağı kullanışsız hale de getirir. Bu nedenle mutfak dekorasyonunda kullanacağınız ögeleri daha minimal tutmakta yarar var. 

12. Kolay lekelenen ve iz bırakan ürünler seçmek

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design İskandinav Mutfak
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Mermer tezgahın üzerinde limon bırakırsanız oluşan lekeyi asla çıkaramazsınız, ya da masif ağaç masanın üzerinde oluşacak yanık lekesinin çözümü yoktur. Buna benzer hassas ürünler yerine daha dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler seçmek sizi yenileme masrafından kurtarabilir. 

Eşsiz kırsal villa
Mutfak dekorasyonu konusundaki bu noktaları siz de dikkate alıyor musunuz?

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