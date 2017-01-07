Mutfak dekorasyonu sırasında yapabileceğiniz 12 hata

Dekorasyon sırasında gözden kaçıracağınız detaylar can sıkıcı sonuçlara neden olabilir. Örneğin mutfak dekorasyonu sırasında yeterince depolama alanı planlamazsanız, kullanım sırasında kalabalıklarla baş edemeyebilir ve çok daha düzensiz bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu gibi sorunlarla sonradan karşılaşmamak için dekorasyona başlamadan önce bütün olası dekorasyon hatalarını göz önünde bulundurmakta yarar var. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonu sırasında gözden kaçırabileceğiniz detayları ya da yapabileceğiniz 12 hatayı anlatacağız. Birbirinden dikkat çekici tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu önerileri mutlaka dikkate alın.
Mutfak dekorasyonunuza ilham verecek daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “Şık ve kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonu yaparken en çok atladığımız detaylardan biri de zemin döşemesi oluyor. En şık dolapları ve en modern aksesuarları seçerken zemin döşemesini eski haliyle bırakabiliyoruz. Oysa ki zeminin görüntüsü ve rengi dekorasyonun fonunu diğer bütün alanlardan daha çok etkiler. Bu nedenle yapacağınız tasarıma uygun bir zemin döşemesi seçmeyi ihmal etmeyin. Mutfağınıza ve bütçenize en uygun döşeme malzemesini seçmek için zemin döşemecilerine danışabilirsiniz.
Dekorasyon sırasında dolap ve duvarları kendiniz boyamayı düşünüyorsanız yeterince boya aldığınızdan emin olun. Çünkü boya takviyesi sırasında ton farklı oluşursa oldukça kötü bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Aynı durum farklı materyalleri aynı boya ile boyarken de yaşanabilir. Örneğin ahşap dolapları ve metal rafları aynı renge boyamayı denediniz ama renk iki materyal üzerinde farklı görünüm kazandı, bu durum mutfağınızı özensiz gösterebilir. Eğer iki farklı materyal üzerinde boyama yapacaksanız renk kombinasyonlarından faydalanmanızı tavsiye ederiz.
Zemin döşemesi kadar tavan dekorasyonu da önemlidir. Özellikle aydınlatma ögelerinin özelliğini vurgulayan tavan dekorasyonları mutfağınızı zenginleştirebilir.
Dekorasyon yaparken ürünlerin güzelliklerine kapılıp işlevselliği ihmal etmek çok büyük bir hata olacaktır. Özellikle beyaz eşya gibi elektronik cihazları ya da tezgah gibi dayanıklı olması gereken parçaları seçerken şıklığından çok kalitesine ve kullanışlılığına önem vermek gerekir.
Mutfak dekorasyonlarını güzelleştiren mutfak adaları yanlış kullanıldıkları zaman bir facia da oluşturabilir. Örneğin bu tasarımda kullanılan ek tezgah/mutfak adası ya da kahvaltı masası diyebileceğimiz parçanın altı dolaplı ve daha ergonomik bir tasarıma sahip olması çok daha iyi olabilirdi.
Tezgah, dolap ve masa gibi dayanıklı olması gereken ürünleri seçerken malzemelerine son derece dikkat etmeniz gerekir. Yalnızca desenine ve rengine göre seçim yapmak size ilerde büyük hasarlar çıkarabilir. Özellikle tezgah seçerken mermer, ahşap ve taş gibi doğal ürünler seçiyorsanız kullanım sırasında dikkatli olmanız gerektiğini bilmelisiniz.
Mutfakta çalışırken kullanacağımız eşyaların kullanım alışkanlıklarımıza ve anatomik yapımıza uyumlu olmasını isteriz. Bu nedenle mutfak tasarımı sırasında kendimize göre ölçü vermeliyiz. Tezgahın boyunuza göre çok daha yukarıda olmasını istemezsiniz öyle değil mi?
Dekorasyon sırasında size özel bir takım çizimleri ya da uygulamaları kullanmaktan çekiniyorsanız hata ediyorsunuz. Dekorasyonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirmekten çekinmeyin. İstediğiniz renk ve desenleri mutfağın farklı köşelerinde kullanabilirsiniz.
Alın taşı, mozaik masa, seramik zemin gibi alanların döşemelerinin bir usta tarafından ve profesyonelce yapılması çok daha doğrudur. Amatör işi döşemeler ufak detaylarda da olsa kendini belli edecek ve dekorasyonun ahengini bozacaktır.
Mutfak dekorasyonunda en çok ihtiyaç duyacağınız yapılardan biri de raflar olacaktır. Yemek yaparken elinizin altında olmasını ve kolayca ulaşmayı istediğiniz ürünleri kapaklı dolaplar yerinde raflarda muhafaza etmelisiniz. Bu nedenle mutfağınızın bir köşesine kullanışlı raflar yaptırmayı unutmayın.
Dekorasyon sırasında gözünüze güzel görünen bütün dekorasyon ürünlerini kullanmak isteyebilirsiniz ancak böylesine bir kalabalık göz yoracağı gibi mutfağı kullanışsız hale de getirir. Bu nedenle mutfak dekorasyonunda kullanacağınız ögeleri daha minimal tutmakta yarar var.
Mermer tezgahın üzerinde limon bırakırsanız oluşan lekeyi asla çıkaramazsınız, ya da masif ağaç masanın üzerinde oluşacak yanık lekesinin çözümü yoktur. Buna benzer hassas ürünler yerine daha dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler seçmek sizi yenileme masrafından kurtarabilir.