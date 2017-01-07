Mutfak dekorasyonu sırasında yapabileceğiniz 12 hata

Dekorasyon sırasında gözden kaçıracağınız detaylar can sıkıcı sonuçlara neden olabilir. Örneğin mutfak dekorasyonu sırasında yeterince depolama alanı planlamazsanız, kullanım sırasında kalabalıklarla baş edemeyebilir ve çok daha düzensiz bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu gibi sorunlarla sonradan karşılaşmamak için dekorasyona başlamadan önce bütün olası dekorasyon hatalarını göz önünde bulundurmakta yarar var. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonu sırasında gözden kaçırabileceğiniz detayları ya da yapabileceğiniz 12 hatayı anlatacağız. Birbirinden dikkat çekici tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu önerileri mutlaka dikkate alın.

Mutfak dekorasyonunuza ilham verecek daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “Şık ve kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.