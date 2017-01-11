Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev

Modern çizgilerle çarpıcı bir cephe dizaynı olan bu ev, hem yenilikçi hem de akıllardan çıkmayacak bir ahşap mimari örneği niteliği taşıyor. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ahşap evin, muntazam tasarlanan bir peyzaj mimarisi ve enfes bir manzarası mevcut.

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