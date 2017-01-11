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Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev

Meral Eser Meral Eser
Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
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Son yıllarda oldukça ilgi gören ahşap evlerle ilgili örneklere yazılarımızda zaman zaman yer veriyoruz. Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından göz alıcı ahşap evleri bir araya getiriyoruz. Natürel dokuları ve sağladığı sıcak atmosferi ile ahşap evler oldukça ilgi görüyor. Şehrin kalabalığı ve gürültüsünden kaçmak isteyenlere doğa içinde ahşap evler nefes almayı sağlıyor ve dingin bir atmosfer sağlıyor. Kış koşullarına karşı daha sıcak bir atmosfer sağlayan ahşap evlerle ilgili derlediğimiz örnekleri mutlaka gözden geçirin.

1. Basit ve yalın

Log Cabin homify Modern Bahçe Ahşap Ahşap rengi office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

Ahşabın modern stil çözümlerle mimaride basit ve yalın çizgilerle kullanımı etkileyici bir sonuç ortaya çıkarıyor. Kutu gibi küçük ama büyük ve geniş evlerin karşıladığı birçok ihtiyacı sağlayan, akılcı tasarlanan modern stil ahşap evler de oldukça ilgi görüyor. Bunlar arasında dönemsel kullanım ihtiyacını karşılayan modern prefabrik konutlar da yer alıyor.

2. Country stil

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Çevresel şartlara malzeme bakımından renk ve dokularıyla uyum sağlayan ahşap ev, ahşap yoğunluklu tasarımıyla country stil özellikleri taşıyor. Doğa ile iç içe tasarımıyla göze hitap eden evin her mevsim kullanılabilecek bir verandası bulunuyor. Sğuk hava koşullarında verandayı örten saçaklar ve bahçe mobilyalarıyla havadar alanlar işevsel hale geliyor. Huzur veren dingin atmosferiyle rüya gibi bir ev.

3. Ağaç ev

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Ormanlık bölgelerde ağaç evlerin natürel dokularla uyumu ve ahengi göz okşuyor. Şehrin kalabalığından uzak dingin bir atmosfer arayanları bu ev, doğaya davet ediyor. Geleneksel izler taşıyan mimarisinin yanı sıra, geniş ve manzara ile bütünleşen pencere açıklıkları mevcut.

4. Rustik esintiler

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Ahşabın yoğunluklu kullanıldığı mimari stillerden biri de rustik stil. Daha sıcak ve davetkar bir  atmosfer için ahşabın şekil alabilirliği ile işlevsellik, zengin doku ve renk alternatifleri ile estetik bir araya geliyor. Rustik esintilerden vazgeçmeyenler için hayalleri süsleyecek bir ev daha.

5. Etkileyici bir cephe

Lake Cabin FAM Architekti Modern Evler
FAM Architekti

Lake Cabin

FAM Architekti
FAM Architekti
FAM Architekti

Giydirme cephe uygulamaları birçok materyalin kullanımı ile zengin alternatifler sunuyor. Ahşap giydirme cephe ise ev dizaynında akılcı çözümlerle daha çok göze hitap eden bir görünüm kazandırmanızı kolaylaştırıyor. Giydirme cepheler adeta var olan cephenin göz alıcı bir kılığı niteliğini taşıyor.

6. Estetik ve dekoratif unsurlar

Timber Clad Exterior Facit Homes Ahşap ev
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Hem modern hem de geleneksel izler taşıyan bu projede çatı formu ile pencere geometrisi dikkat çekiyor. Oturma odası ile çift kanatlı cam kapılar açıldığında bahçe alanı bütünleşiyor.

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7. Minimal dokunuşlar

Estudios de cubierta inclinada 3, ecospace españa ecospace españa Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Tek cephede geniş pencere açıklığıyla bulunduğu çevre ve manzara ile bütünleşen bu tasarım, kutu gibi modern bir ahşap ev niteliği taşıyor. Cam sürgülü kapı sistemleri ile sıcak aylarda bahçe ile bütünleşen iç mekan anlayışı hakim. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

8. Güçlü ve sağlam

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten Modern Evler
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

Ahşap, hem giydirme cephede hem de yapı elemanlarında etkili ve güçlü kılan bir malzemedir. Klasik mimaride olduğu gibi modern yapılarda da yalın çizgilerle çarpıcı cephe dizaynı örneklerine rastlayabilirsiniz. 

9. Modern

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Modern Evler
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Ahşap ve camın bir araya geldiği cephede ortak yaşam alanları geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. İç mekanlarda modern stil dizayn söz konusuyken, ahşabın modern yapılarda cephede kullanımına enfes bir örnek.

10. Çarpıcı ve görkemli

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Modern Evler
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Modern çizgilerle çarpıcı bir cephe dizaynı olan bu ev, hem yenilikçi hem de akıllardan çıkmayacak bir ahşap mimari örneği niteliği taşıyor. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ahşap evin, muntazam tasarlanan bir peyzaj mimarisi ve enfes bir manzarası mevcut.

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