Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev

Son yıllarda oldukça ilgi gören ahşap evlerle ilgili örneklere yazılarımızda zaman zaman yer veriyoruz. Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından göz alıcı ahşap evleri bir araya getiriyoruz. Natürel dokuları ve sağladığı sıcak atmosferi ile ahşap evler oldukça ilgi görüyor. Şehrin kalabalığı ve gürültüsünden kaçmak isteyenlere doğa içinde ahşap evler nefes almayı sağlıyor ve dingin bir atmosfer sağlıyor. Kış koşullarına karşı daha sıcak bir atmosfer sağlayan ahşap evlerle ilgili derlediğimiz örnekleri mutlaka gözden geçirin.
Ahşabın modern stil çözümlerle mimaride basit ve yalın çizgilerle kullanımı etkileyici bir sonuç ortaya çıkarıyor. Kutu gibi küçük ama büyük ve geniş evlerin karşıladığı birçok ihtiyacı sağlayan, akılcı tasarlanan modern stil ahşap evler de oldukça ilgi görüyor. Bunlar arasında dönemsel kullanım ihtiyacını karşılayan modern prefabrik konutlar da yer alıyor.
Çevresel şartlara malzeme bakımından renk ve dokularıyla uyum sağlayan ahşap ev, ahşap yoğunluklu tasarımıyla country stil özellikleri taşıyor. Doğa ile iç içe tasarımıyla göze hitap eden evin her mevsim kullanılabilecek bir verandası bulunuyor. Sğuk hava koşullarında verandayı örten saçaklar ve bahçe mobilyalarıyla havadar alanlar işevsel hale geliyor. Huzur veren dingin atmosferiyle rüya gibi bir ev.
Ormanlık bölgelerde ağaç evlerin natürel dokularla uyumu ve ahengi göz okşuyor. Şehrin kalabalığından uzak dingin bir atmosfer arayanları bu ev, doğaya davet ediyor. Geleneksel izler taşıyan mimarisinin yanı sıra, geniş ve manzara ile bütünleşen pencere açıklıkları mevcut.
Ahşabın yoğunluklu kullanıldığı mimari stillerden biri de rustik stil. Daha sıcak ve davetkar bir atmosfer için ahşabın şekil alabilirliği ile işlevsellik, zengin doku ve renk alternatifleri ile estetik bir araya geliyor. Rustik esintilerden vazgeçmeyenler için hayalleri süsleyecek bir ev daha.
Giydirme cephe uygulamaları birçok materyalin kullanımı ile zengin alternatifler sunuyor. Ahşap giydirme cephe ise ev dizaynında akılcı çözümlerle daha çok göze hitap eden bir görünüm kazandırmanızı kolaylaştırıyor. Giydirme cepheler adeta var olan cephenin göz alıcı bir kılığı niteliğini taşıyor.
Hem modern hem de geleneksel izler taşıyan bu projede çatı formu ile pencere geometrisi dikkat çekiyor. Oturma odası ile çift kanatlı cam kapılar açıldığında bahçe alanı bütünleşiyor.
Tek cephede geniş pencere açıklığıyla bulunduğu çevre ve manzara ile bütünleşen bu tasarım, kutu gibi modern bir ahşap ev niteliği taşıyor. Cam sürgülü kapı sistemleri ile sıcak aylarda bahçe ile bütünleşen iç mekan anlayışı hakim. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Ahşap, hem giydirme cephede hem de yapı elemanlarında etkili ve güçlü kılan bir malzemedir. Klasik mimaride olduğu gibi modern yapılarda da yalın çizgilerle çarpıcı cephe dizaynı örneklerine rastlayabilirsiniz.
Ahşap ve camın bir araya geldiği cephede ortak yaşam alanları geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. İç mekanlarda modern stil dizayn söz konusuyken, ahşabın modern yapılarda cephede kullanımına enfes bir örnek.
Modern çizgilerle çarpıcı bir cephe dizaynı olan bu ev, hem yenilikçi hem de akıllardan çıkmayacak bir ahşap mimari örneği niteliği taşıyor. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ahşap evin, muntazam tasarlanan bir peyzaj mimarisi ve enfes bir manzarası mevcut.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.