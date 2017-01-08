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Adım adım muhteşem bir teras inşası

Homify Homify
Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Bir aile evlerinin bahçeye açılan kısmını güzel bir teras ile değerlendirmeye karar vermiş ve uzman bir ekipten destek alarak hep birlikte inşaata başlamışlar. Birkaç gün süren çalışmanın ardından muhteşem bir terasa kavuşan ailenin bu hikayesini adım adım görmek ister misiniz?

Havalar ısınmaya başlayınca evimizde en havadar alan neresiyse orayı daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başlarız öyle değil mi? Balkon, teras, veranda veya bahçe için yaz hazırlığının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere biraz daha detaylı bir yaz hazırlığı tanıtacağız. Evlerinin bahçesine muhteşem bir ahşap teras inşa eden bu ailenin çalışmasına bayılacaksınız. Adım adım bir teras nasıl inşa edilir görmek istiyorsanız bu yazıya mutlaka göz atın. 

Teras dekorasyonu için daha fazla fikir ve örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız ’Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu’ başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.   

1. Boyut ve şekle karar verin, ölçümlerinizi yapın

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Teras yapmaya başlarken ilk adım boyut ve modeli planlamak olacak. Hangi alana ne büyüklükte bir teras yapacağınıza karar verip ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamalısınız. Kullanacağınız alanın zemin hazırlığına başlamadan önce döşeme panellerini dizerek alanı işaretleyebilir ve çalışma bölgesini kesinleştirebilirsiniz. Ölçümler konusunda son derece titiz davranmalısınız, ne demişler; iki kez ölç bir kez kes!

2. Zemin hazırlığı

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ölçümleri yapıp alanı belirledikten sonra toprağı kazarak yapacağınız terasın zeminini oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ölçüme göre kazım yaptıktan sonra tabana su geçirmez membran tabaka sermeniz gerekecek.

3. Zemine taş dökün

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Membran tabakayı da serdikten sonra terasın ölçüsüne göre beton kalıbı oluşturmalısınız. Beton bu kalıplar sayesinde istediğiniz şekli alacaktır. Kalıp oluşturma işlemi uzmanlık gerektiren bir iştir bu aşamada, taş, kaldırım ve beton döşeme konusunda uzmanlığı olan bir ekipten yardım almanızda yarar var. Sonrasında zemine denge ve mukavemet için çakıl taşları dökmelisiniz. Bu hem zeminin daha sağlam olmasını, hem de toprağın nemine karşı daha güçlü bir izolasyona sahip olmasını sağlar.  

4. Beton dökme

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Hazırlanan kalıp ve kepenklere göre betonu dökebilirsiniz. Beton hazırlama işleminde de bir uzman tavsiyesine ihtiyaç duyacağınızı hatırlatmaya gerek yok sanırız.

5. Basamaklara dikkat

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Beton dökerken basamaklarda biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bu işlemi adım adım gerçekleştirmekte yarar var. 

6. Beton tabakanın kuruduğundan eminseniz döşemeye başlayabilirsiniz

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Bu aile teraslarında zemin döşemesi için ahşap dış mekan zemin döşeme panellerini tercih etmiş. Bu panellerin hem uygulaması kolay hem de son derece kullanışlı ve şık. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Köşeleri düzeltin

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ahşap panelleri döşedikten sonra kenarlar uzun kalan kısımları keserek eşitlemelisiniz. Bu işlem için kullanacağınız elektronik testere riskli bir alettir. Bu aşamada da işi ustasına bırakmak gerekebilir.

8. Kusursuz görünüm

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Eğer testereyle iyi bir iş çıkarmayı başarırsanız döşeme kenarları buradaki gibi kusursuz görünecektir. 

9. Basamakları da döşeyin

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Döşeme işlemine tıpkı beton dökmede olduğu gibi adım adım, basamakları da döşeyerek devam edin. 

10. Basamakların kenarlarını da düzeltin

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Fazlalıkları kırpma işlemi bu inşaatın en keyifli kısmı olabilir.

11. Dikey yüzeylerde de aynı işlemleri uygulayın

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ana bölüm tamamlandıktan sonra basamaklarda bulunan dikey yüzeyleri de aynı şekilde döşemelisiniz.

12. Yalıtım

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ahşabın hava şartlarına dayanıklı olması için çeşitli yalıtım malzemeleri ile kaplanması gerekecek.

13. Köşelere bitkilendirme alanları tasarlayabilirsiniz

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

İstediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz bu alanları toprakla doldurun ve dilediğiniz gibi bitkilendirin.

14. Teras için taş yürüyüş yolu ve bitki alanları tasarlayabilirsiniz

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Terasın yan kısımlarına taş malzemeler kullanarak birçok farklı uygulama yapabilirsiniz. Bu aile bahçeden terasa taş bir yürüyüş yolu ve iki kat da dikim alanı tasarlamış.  

15. Mobilyalarla dekore edin ve terasın keyfini çıkarın

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Böyle güzel bir terasa sahip olmak göründüğü kadar da zor değilmiş öyle değil mi? Özellikle işin uzmanı bir ekipten destek alırsanız hiç zorluk yaşamadan terasınıza kavuşabilirsiniz.

Az parayla ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 20 minik ev
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