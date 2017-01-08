Adım adım muhteşem bir teras inşası

Bir aile evlerinin bahçeye açılan kısmını güzel bir teras ile değerlendirmeye karar vermiş ve uzman bir ekipten destek alarak hep birlikte inşaata başlamışlar. Birkaç gün süren çalışmanın ardından muhteşem bir terasa kavuşan ailenin bu hikayesini adım adım görmek ister misiniz?

Havalar ısınmaya başlayınca evimizde en havadar alan neresiyse orayı daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başlarız öyle değil mi? Balkon, teras, veranda veya bahçe için yaz hazırlığının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere biraz daha detaylı bir yaz hazırlığı tanıtacağız. Evlerinin bahçesine muhteşem bir ahşap teras inşa eden bu ailenin çalışmasına bayılacaksınız. Adım adım bir teras nasıl inşa edilir görmek istiyorsanız bu yazıya mutlaka göz atın.

Teras dekorasyonu için daha fazla fikir ve örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız ’Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu’ başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.