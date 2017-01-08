Adım adım muhteşem bir teras inşası

Bir aile evlerinin bahçeye açılan kısmını güzel bir teras ile değerlendirmeye karar vermiş ve uzman bir ekipten destek alarak hep birlikte inşaata başlamışlar. Birkaç gün süren çalışmanın ardından muhteşem bir terasa kavuşan ailenin bu hikayesini adım adım görmek ister misiniz?
Havalar ısınmaya başlayınca evimizde en havadar alan neresiyse orayı daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başlarız öyle değil mi? Balkon, teras, veranda veya bahçe için yaz hazırlığının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere biraz daha detaylı bir yaz hazırlığı tanıtacağız. Evlerinin bahçesine muhteşem bir ahşap teras inşa eden bu ailenin çalışmasına bayılacaksınız. Adım adım bir teras nasıl inşa edilir görmek istiyorsanız bu yazıya mutlaka göz atın.
Teras dekorasyonu için daha fazla fikir ve örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız ’Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu’ başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.
Teras yapmaya başlarken ilk adım boyut ve modeli planlamak olacak. Hangi alana ne büyüklükte bir teras yapacağınıza karar verip ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamalısınız. Kullanacağınız alanın zemin hazırlığına başlamadan önce döşeme panellerini dizerek alanı işaretleyebilir ve çalışma bölgesini kesinleştirebilirsiniz. Ölçümler konusunda son derece titiz davranmalısınız, ne demişler; iki kez ölç bir kez kes!
Ölçümleri yapıp alanı belirledikten sonra toprağı kazarak yapacağınız terasın zeminini oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ölçüme göre kazım yaptıktan sonra tabana su geçirmez membran tabaka sermeniz gerekecek.
Membran tabakayı da serdikten sonra terasın ölçüsüne göre beton kalıbı oluşturmalısınız. Beton bu kalıplar sayesinde istediğiniz şekli alacaktır. Kalıp oluşturma işlemi uzmanlık gerektiren bir iştir bu aşamada, taş, kaldırım ve beton döşeme konusunda uzmanlığı olan bir ekipten yardım almanızda yarar var. Sonrasında zemine denge ve mukavemet için çakıl taşları dökmelisiniz. Bu hem zeminin daha sağlam olmasını, hem de toprağın nemine karşı daha güçlü bir izolasyona sahip olmasını sağlar.
Hazırlanan kalıp ve kepenklere göre betonu dökebilirsiniz. Beton hazırlama işleminde de bir uzman tavsiyesine ihtiyaç duyacağınızı hatırlatmaya gerek yok sanırız.
Beton dökerken basamaklarda biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bu işlemi adım adım gerçekleştirmekte yarar var.
Bu aile teraslarında zemin döşemesi için ahşap dış mekan zemin döşeme panellerini tercih etmiş. Bu panellerin hem uygulaması kolay hem de son derece kullanışlı ve şık.
Ahşap panelleri döşedikten sonra kenarlar uzun kalan kısımları keserek eşitlemelisiniz. Bu işlem için kullanacağınız elektronik testere riskli bir alettir. Bu aşamada da işi ustasına bırakmak gerekebilir.
Eğer testereyle iyi bir iş çıkarmayı başarırsanız döşeme kenarları buradaki gibi kusursuz görünecektir.
Döşeme işlemine tıpkı beton dökmede olduğu gibi adım adım, basamakları da döşeyerek devam edin.
Fazlalıkları kırpma işlemi bu inşaatın en keyifli kısmı olabilir.
Ana bölüm tamamlandıktan sonra basamaklarda bulunan dikey yüzeyleri de aynı şekilde döşemelisiniz.
Ahşabın hava şartlarına dayanıklı olması için çeşitli yalıtım malzemeleri ile kaplanması gerekecek.
İstediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz bu alanları toprakla doldurun ve dilediğiniz gibi bitkilendirin.
Terasın yan kısımlarına taş malzemeler kullanarak birçok farklı uygulama yapabilirsiniz. Bu aile bahçeden terasa taş bir yürüyüş yolu ve iki kat da dikim alanı tasarlamış.
Böyle güzel bir terasa sahip olmak göründüğü kadar da zor değilmiş öyle değil mi? Özellikle işin uzmanı bir ekipten destek alırsanız hiç zorluk yaşamadan terasınıza kavuşabilirsiniz.