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Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir

Meral Eser Meral Eser
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
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Pratiklik, işlevsellik, estetik, konfor ve kullanım rahatlığı aranan mutfaklar akılcı çözümlerle daha kullanışlı hale geliyor. Mutfağınızı yenilemek ya da birkaç ipucu ile daha kullanışlı hale getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den ve birçok ülkeden mutfak fikirlerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. İhtiyaca göre çekmece ebatları

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen MutfakDolap & Raflar
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Mutfak, aynı zamanda birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı yerdir. Takviye amaçlı kiler kullanımı da benzer ihtiyacı görür. İhtiyaca göre depolama sistemlerini daha akılcı ve pratik dizayn edebilirsiniz. Ebatlarına göre ürünleri farklı çekmecelerde depolamak ve muhafaza etmek pratik fikirler arasında yer alıyor.

2. Katlanır masa tablası

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

İhtiyaca göre çok amaçlı tasarım fikirleri hem pratik kullanım olanakları sunar, hem de döşeme zemini alanından yer kazandırabilir. Örnek görselde görüldüğü üzere ihtiyaç duyulmadığında katlanan masa tablası daha derli toplu bir görünüm kazandırmanızı da kolaylaştırıyor.

3. Gizli çekmece

Built-in toaster ET 10 - Made in Germany, ritterwerk GmbH ritterwerk GmbH MutfakElektronik Ürünler
ritterwerk GmbH

Built-in toaster ET 10 – Made in Germany

ritterwerk GmbH
ritterwerk GmbH
ritterwerk GmbH

Birçok amaca hizmet eden gizli çekmeceler mutfak aletlerinden ekmek tahtasına farklı örneklerle karşınıza çıkabilir. Özellikle küçük ve dar mutfaklarda pratik kullanım olanakları sunan gizli çekmeceler, kullanım ihtiyacı olmayan zamanlarda döşeme zemini alanından yer kazandırıyor.

4. Duvara monte askılık

Klemmleiste TIUBI, Groegl Upcycling Groegl Upcycling MutfakDepo & Kiler
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
Groegl Upcycling

Çekmecelerde daha fazla yer açmak ve tezgahta pratik bir şekilde mutfak eşyalarına ulaşmanızı sağlayacak duvara monte askılık basit tasarımıyla fonksiyonel amaçlı kullanılabilir. Mutfakta olduğu gibi banyo ve diğer alanlarda tezgah alanından yer kazandıran bu gereçler, aynı zamanda şık duvar dekorları oluşturmanızı sağlar.

5. Tablet sabitleyici merdane

Dockingstation Ladestation Nudelholz, Teigrolle für ein Apple iPad Air, STATION4YOU STATION4YOU MutfakDepo & Kiler
STATION4YOU

STATION4YOU
STATION4YOU
STATION4YOU

Yemek kitaplarının yerine tabletler geldiyse, onlara da mutfakta yer ayırmak ve pratik yemek tariflerini videolardan izlemek için sabitleyiciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Merdane formu ile mutfağa ayrıca şıklık katan bu tasarım estetik durduğu gibi fonksiyonellik de taşıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak fikri bulabilirsiniz.

6. Açık raf sistemleriyle duvar dekorları

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 Modern Mutfak
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

İhtiyaca göre mutfak duvarlarını dekoratif amaçlı süsleyebilir, bunu yaparken depolama ihtiyacını tezgah ve dolaplarda alan kazandıracak şekilde açık raf sistemleri ile çözebilirsiniz. Mutfak gereçlerini duvara sabitleyeceğiniz askılık fikirleri, kutu raflar ve dahası yaratıcı çözümler yakalamanızla daha da kolaylaşıyor.

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7. Sandalye ve bank kullanımı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızda kullanıcı sayısına göre yemek masası tasarlatacağınız gibi, farklı mobilya ürünlerini bir araya getirerek yaratıcı çözümler yakalayabilirsiniz. İhtiyaca göre mutfak adası ya da koltuğa yaslanan bir bank yemek masasında oturma alanı için ihtiyacını görür ve yer kazandırır.

8. Sepetler ve saklama kavanozları

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dekoratif öğelerle mutfağınızı güzelleştirirken daha kullanışlı hale getiren ipuçlarını değerlendirebilirsiniz. Kavanozlar, baharatlıklar, konserveler ve dahası için bir arada tutabilecek sepetler hem düzenli ve tertipli bir görünüm oluşturur, hem de daha estetik raflar dizayn etmenizi kolaylaştırır. Bakliyatlar, çorbalar, şehriye kavanozları gibi gereçler için de büyük sepetler uygun kılıflar oluşturabilirler.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfak ve oturma odanızı ayırmak için 7 muhteşem fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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