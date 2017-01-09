Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir

Pratiklik, işlevsellik, estetik, konfor ve kullanım rahatlığı aranan mutfaklar akılcı çözümlerle daha kullanışlı hale geliyor. Mutfağınızı yenilemek ya da birkaç ipucu ile daha kullanışlı hale getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den ve birçok ülkeden mutfak fikirlerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Mutfak, aynı zamanda birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı yerdir. Takviye amaçlı kiler kullanımı da benzer ihtiyacı görür. İhtiyaca göre depolama sistemlerini daha akılcı ve pratik dizayn edebilirsiniz. Ebatlarına göre ürünleri farklı çekmecelerde depolamak ve muhafaza etmek pratik fikirler arasında yer alıyor.
İhtiyaca göre çok amaçlı tasarım fikirleri hem pratik kullanım olanakları sunar, hem de döşeme zemini alanından yer kazandırabilir. Örnek görselde görüldüğü üzere ihtiyaç duyulmadığında katlanan masa tablası daha derli toplu bir görünüm kazandırmanızı da kolaylaştırıyor.
Birçok amaca hizmet eden gizli çekmeceler mutfak aletlerinden ekmek tahtasına farklı örneklerle karşınıza çıkabilir. Özellikle küçük ve dar mutfaklarda pratik kullanım olanakları sunan gizli çekmeceler, kullanım ihtiyacı olmayan zamanlarda döşeme zemini alanından yer kazandırıyor.
Çekmecelerde daha fazla yer açmak ve tezgahta pratik bir şekilde mutfak eşyalarına ulaşmanızı sağlayacak duvara monte askılık basit tasarımıyla fonksiyonel amaçlı kullanılabilir. Mutfakta olduğu gibi banyo ve diğer alanlarda tezgah alanından yer kazandıran bu gereçler, aynı zamanda şık duvar dekorları oluşturmanızı sağlar.
Yemek kitaplarının yerine tabletler geldiyse, onlara da mutfakta yer ayırmak ve pratik yemek tariflerini videolardan izlemek için sabitleyiciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Merdane formu ile mutfağa ayrıca şıklık katan bu tasarım estetik durduğu gibi fonksiyonellik de taşıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak fikri bulabilirsiniz.
İhtiyaca göre mutfak duvarlarını dekoratif amaçlı süsleyebilir, bunu yaparken depolama ihtiyacını tezgah ve dolaplarda alan kazandıracak şekilde açık raf sistemleri ile çözebilirsiniz. Mutfak gereçlerini duvara sabitleyeceğiniz askılık fikirleri, kutu raflar ve dahası yaratıcı çözümler yakalamanızla daha da kolaylaşıyor.
Mutfağınızda kullanıcı sayısına göre yemek masası tasarlatacağınız gibi, farklı mobilya ürünlerini bir araya getirerek yaratıcı çözümler yakalayabilirsiniz. İhtiyaca göre mutfak adası ya da koltuğa yaslanan bir bank yemek masasında oturma alanı için ihtiyacını görür ve yer kazandırır.
Dekoratif öğelerle mutfağınızı güzelleştirirken daha kullanışlı hale getiren ipuçlarını değerlendirebilirsiniz. Kavanozlar, baharatlıklar, konserveler ve dahası için bir arada tutabilecek sepetler hem düzenli ve tertipli bir görünüm oluşturur, hem de daha estetik raflar dizayn etmenizi kolaylaştırır. Bakliyatlar, çorbalar, şehriye kavanozları gibi gereçler için de büyük sepetler uygun kılıflar oluşturabilirler.
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