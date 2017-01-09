Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir

Dekoratif öğelerle mutfağınızı güzelleştirirken daha kullanışlı hale getiren ipuçlarını değerlendirebilirsiniz. Kavanozlar, baharatlıklar, konserveler ve dahası için bir arada tutabilecek sepetler hem düzenli ve tertipli bir görünüm oluşturur, hem de daha estetik raflar dizayn etmenizi kolaylaştırır. Bakliyatlar, çorbalar, şehriye kavanozları gibi gereçler için de büyük sepetler uygun kılıflar oluşturabilirler.

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