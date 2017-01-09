Ailelere uygun, yapımı kolay ve ucuz prefabrik ev

Başta aile kurmak isteyen genç çiftler olmak üzere yaşam alanını ve kalitesini değiştirmek isteyen insanlara uygun özel bir projeye konuk oluyoruz bugünkü yazımızda. İleride çocuk sahibi olmak isteyenler büyük bir eve ihtiyaç olduğunu düşünürler. Oysa çocuklar büyüyüp evden ayrıldıktan sonra evde kalan yaşlı ebeveynler için büyük bir ev kullanımı ve temizliği zor olur. Üstelik bir de merdiven olursa. Kısacası lüks sitelerde yer alan daireler yerine tek katlı bir müstakil bir ev uzun vadede daha kullanışlı. Gelecekte nasıl çocuklar gidince büyük evden daha küçüğüne geçeriz diye de düşünebilirsiniz elbette. Ancak evi kendiniz inşa ettiyseniz özenerek hazırladığınız ev elinizden gitmiş olur. Üstelik yaşlılıkta yeni bir ev ve yeni muhit yorucu olabilir. En iyisi hem ailenizin ihtiyaçlarını karşılayan hem de bakımı kolay küçük bir ev bulun. Schwabenhaus GMBH & CO. KG imzasını taşıyan proje aradığınız şey olabilir. Maliyeti düşük, yapımı hızlı bir prefabrik ev.