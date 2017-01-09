Ailelere uygun, yapımı kolay ve ucuz prefabrik ev

Başta aile kurmak isteyen genç çiftler olmak üzere yaşam alanını ve kalitesini değiştirmek isteyen insanlara uygun özel bir projeye konuk oluyoruz bugünkü yazımızda. İleride çocuk sahibi olmak isteyenler büyük bir eve ihtiyaç olduğunu düşünürler. Oysa çocuklar büyüyüp evden ayrıldıktan sonra evde kalan yaşlı ebeveynler için büyük bir ev kullanımı ve temizliği zor olur. Üstelik bir de merdiven olursa. Kısacası lüks sitelerde yer alan daireler yerine tek katlı bir müstakil bir ev uzun vadede daha kullanışlı. Gelecekte nasıl çocuklar gidince büyük evden daha küçüğüne geçeriz diye de düşünebilirsiniz elbette. Ancak evi kendiniz inşa ettiyseniz özenerek hazırladığınız ev elinizden gitmiş olur. Üstelik yaşlılıkta yeni bir ev ve yeni muhit yorucu olabilir. En iyisi hem ailenizin ihtiyaçlarını karşılayan hem de bakımı kolay küçük bir ev bulun. Schwabenhaus GMBH & CO. KG imzasını taşıyan proje aradığınız şey olabilir. Maliyeti düşük, yapımı hızlı bir prefabrik ev.
Gittikçe daha çok insan sağlık konusu üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle orta yaşlılar sporun, açık hava etkinliklerinin sağlığımız üzerindeki etkisinin farkında. Bu sebeple çevre dostu olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı git gide daha popüler olur. Bu durumun ev sahibi olmakla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki prefabrik konutlar dayanıklı olmakla birlikte doğal kaynakların tasarrufuna dikkat edilerek tasarlanırlar. İnşaat endüstrisindeki ekoloji de sağlık göstergelerine yansır. Yani toksik barındırmayan doğal malzemeler ve konforlu bir daire.
Prefabrik evler iki katlı olabilir ancak tek blok inşa etmek daha uygun ve ucuzdur. Bu evler yaşlılarla birlikte engelliler için de kullanışlıdır. Evin tasarımına gelince… Beyaz ve kırmızı renklerinin kombinasyonuyla klasik fakat enerjik bir yapı görüyoruz. Fotoğrafta ek olarak evin ön kısmına doğal bir yüzme havuzu tasarlandığı görülüyor. Bu da açık hava faaliyetleri için daha elverişli.
Bu projenin bir diğer önemli özelliği sağlıkla ilgili avantaj sağlamasıdır. Bildiğiniz gibi oksijen sıkıntısı çekmenin ciddi sonuçları vardır: Kendinizi yorgun ve depresif hissedersiniz. Dikkatini toplayamazsınız. Bu projede ise doğru miktarda temiz hava akışı sağlayan mükemmel bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Aynı zamanda zemin ısıtması da mevcut.
Resimde gördüğünüz açık mutfak son derece fonksiyonel ve konforlu tasarlanmış. Şık kahvaltı barı ve alt kısmında bulunan parlak yüzeyli ada tezgah modern görünümüyle yaratıcı bir tasarım. Modern mutfak, yeterli hareket alanı ve çağdaş ekipmanıyla çok zarif ve göz alıcı. Bahçeye açılan sürgülü kapıları ise engelliler için kullanışlı.
Mutfağa bitişik yapılmış yemek odasında masif ahşaptan geniş bir masa ile siyah deri koltuklar görüyoruz. Dekorasyondaki nefis uyum, samimi ve rahat bir atmosfer yaratmış. Sekiz kişilik yemek masası ise çocuklu aileler için ideal kapasitede. Loş bir aydınlatması olan odanın kare biçimindeki duvar dekorasyonu ise özgün bir çalışma.
Son olarak banyoya göz atalım. İçinde hem duş hem küvet bulunan banyo lüks ve ferah görünüyor. Bunda büyük pencerelerden yansıyan doğal ışığın da katkısı var. Tabii banyoda geniş pencere bulunması yadırganabilir ancak perdeler sayesinde mahremiyet sağlamak mümkün. Bunun dışında bol miktarda saklama alanı dikkat çekiyor.
Evdeki bir diğer banyo ilki kadar büyük olmasa da onun kadar şık ve modern. Buranın tasarımı ilk banyoya benzemiyor. Ahşap yerine siyah ve gri renkli mozaik seramikler kullanılmış. Kare biçimdeki ayna üzerinde bulunan oval aydınlatma ise muazzam.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Hayallerinizdeki evi inşa etmeden önce bilmeniz gereken 7 şey’ başlığına bakabilirsiniz.