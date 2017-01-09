현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ailelere uygun, yapımı kolay ve ucuz prefabrik ev

nihal e. nihal e.
homify Modern Mutfak
Loading admin actions …

Başta aile kurmak isteyen genç çiftler olmak üzere yaşam alanını ve kalitesini değiştirmek isteyen insanlara uygun özel bir projeye konuk oluyoruz bugünkü yazımızda. İleride çocuk sahibi olmak isteyenler büyük bir eve ihtiyaç olduğunu düşünürler. Oysa çocuklar büyüyüp evden ayrıldıktan sonra evde kalan yaşlı ebeveynler için büyük bir ev kullanımı ve temizliği zor olur. Üstelik bir de merdiven olursa. Kısacası lüks sitelerde yer alan daireler yerine tek katlı bir müstakil bir ev uzun vadede daha kullanışlı. Gelecekte nasıl çocuklar gidince büyük evden daha küçüğüne geçeriz diye de düşünebilirsiniz elbette. Ancak evi kendiniz inşa ettiyseniz özenerek hazırladığınız ev elinizden gitmiş olur. Üstelik yaşlılıkta yeni bir ev ve yeni muhit yorucu olabilir. En iyisi hem ailenizin ihtiyaçlarını karşılayan hem de bakımı kolay küçük bir ev bulun. Schwabenhaus GMBH & CO. KG imzasını taşıyan proje aradığınız şey olabilir. Maliyeti düşük, yapımı hızlı bir prefabrik ev.

​Giriş

homify Modern Evler Kırmızı
homify

homify
homify
homify

Gittikçe daha çok insan sağlık konusu üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle orta yaşlılar sporun, açık hava etkinliklerinin sağlığımız üzerindeki etkisinin farkında. Bu sebeple çevre dostu olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı git gide daha popüler olur. Bu durumun ev sahibi olmakla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki prefabrik konutlar dayanıklı olmakla birlikte doğal kaynakların tasarrufuna dikkat edilerek tasarlanırlar. İnşaat endüstrisindeki ekoloji de sağlık göstergelerine yansır. Yani toksik barındırmayan doğal malzemeler ve konforlu bir daire.

​Ön cephe

homify Modern Evler Kırmızı
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evler iki katlı olabilir ancak tek blok inşa etmek daha uygun ve ucuzdur. Bu evler yaşlılarla birlikte engelliler için de kullanışlıdır. Evin tasarımına gelince… Beyaz ve kırmızı renklerinin kombinasyonuyla klasik fakat enerjik bir yapı görüyoruz. Fotoğrafta ek olarak evin ön kısmına doğal bir yüzme havuzu tasarlandığı görülüyor. Bu da açık hava faaliyetleri için daha elverişli.

​Ekolojik yapı

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Bej
homify

homify
homify
homify

Bu projenin bir diğer önemli özelliği sağlıkla ilgili avantaj sağlamasıdır. Bildiğiniz gibi oksijen sıkıntısı çekmenin ciddi sonuçları vardır: Kendinizi yorgun ve depresif hissedersiniz. Dikkatini toplayamazsınız. Bu projede ise doğru miktarda temiz hava akışı sağlayan mükemmel bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Aynı zamanda zemin ısıtması da mevcut.

Açık mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Resimde gördüğünüz açık mutfak son derece fonksiyonel ve konforlu tasarlanmış. Şık kahvaltı barı ve alt kısmında bulunan parlak yüzeyli ada tezgah modern görünümüyle yaratıcı bir tasarım. Modern mutfak, yeterli hareket alanı ve çağdaş ekipmanıyla çok zarif ve göz alıcı. Bahçeye açılan sürgülü kapıları ise engelliler için kullanışlı.

​Yemek odası

homify Modern Yemek Odası Bej
homify

homify
homify
homify

Mutfağa bitişik yapılmış yemek odasında masif ahşaptan geniş bir masa ile siyah deri koltuklar görüyoruz. Dekorasyondaki nefis uyum, samimi ve rahat bir atmosfer yaratmış. Sekiz kişilik yemek masası ise çocuklu aileler için ideal kapasitede. Loş bir aydınlatması olan odanın kare biçimindeki duvar dekorasyonu ise özgün bir çalışma.

​Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Son olarak banyoya göz atalım. İçinde hem duş hem küvet bulunan banyo lüks ve ferah görünüyor. Bunda büyük pencerelerden yansıyan doğal ışığın da katkısı var. Tabii banyoda geniş pencere bulunması yadırganabilir ancak perdeler sayesinde mahremiyet sağlamak mümkün. Bunun dışında bol miktarda saklama alanı dikkat çekiyor.

​Yaratıcı ayna

homify Modern Banyo Gri
homify

homify
homify
homify

Evdeki bir diğer banyo ilki kadar büyük olmasa da onun kadar şık ve modern. Buranın tasarımı ilk banyoya benzemiyor. Ahşap yerine siyah ve gri renkli mozaik seramikler kullanılmış. Kare biçimdeki ayna üzerinde bulunan oval aydınlatma ise muazzam.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Hayallerinizdeki evi inşa etmeden önce bilmeniz gereken 7 şey’ başlığına bakabilirsiniz.

İhmal edilen bir bahçe alanının şık bir terasa dönüşümü
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler