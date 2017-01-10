Hep sahip olmak istediğiniz tek katlı ev

Her ne kadar iş ve okul gibi sebeplerle büyük şehirlerde yaşamak zorunda kalsak da çoğumuz emekli olduktan sonra daha sakin bir hayat düşler. Çünkü artan nüfus, sokaklardan taşan kalabalık, bitmeyen trafik saatleri uzun vadede kişide strese ve yorgunluğa sebep olur. Kısacası birbirini kaldırımda iten insanlar ve komşuların dahi birbirini tanımadığı çok katlı apartman hayatı herkes için uygun değildir. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle eğer imkanınız varsa daha küçük bir şehirde yaşamanın yollarını araştırabilirsiniz. Elbette herkes bunu gerçekleştirecek kadar şanslı değil maalesef. Fakat zaman içinde tutumlu yaşayıp birikim yaparak, belki evden çalışmanın bir yolunu bularak ya da günün birinde çocuklar okulu bitip evden ayrıldıklarında artık prangalarınızdan kurtulup şehrin keşmekeşine veda edebilirsiniz. O gün geldiğinde küçük ama sakin ve huzurlu bir yaşamın çok daha ideal olduğunu anlayacaksınız. Hem sizin hem hayvanlarınız için bolca açık alan sayesinde doğanın da tadını çıkabilirsiniz. Bugünkü yazımızda her ne kadar ülkemizde yer almasa da küçük bir banliyöde yer alan geniş ve konforlu bir eve ziyaret edeceğiniz. Nasıl bir ev olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki fotoğraflara göz atabilirsiniz.
Evin açık alanın yağış ve nemden korunmasını sağlayan uzatılmış çatı ile her türlü mevsimde kullanılabilir bir teras elde edilmiş oluyor. Elbette daha soğuk havalar için kış bahçesi daha ideal. Terasın bir diğer özelliği yerden yükseltilmiş olup özellikle köşe bölümünün çatıyı da geçecek şekilde uzatılması. Bu yöntemle elde edilen ek alan resimde görüldüğü gibi oturma grubuyla değerlendirilmiş. Özellikle yaz mevsiminde güneşlenmek için de elverişli. Dış mekanda kullanılan mobilyalar evin kendisi gibi beyaz renkte olup bu resimde iki adet kelebek sandalye ve bir masadan ibaret.
Her zamanki gibi dış cepheden başlayarak evi inceliyoruz. Ancak bu sefer projede kullanılan malzemelerin daha iyi anlaşılabilmesine için evin yan görüşünü ilk resim olarak tercih ettik. Görüldüğü üzere ince yapılı ahşap paneller dış cephede cömertçe kullanılarak yüzeyleri süslüyor. Bu malzeme seçimi eve sakin bir hava katmış. Bunun dışında duvarlar, çatı ve pencere çerçeveleri olmak üzere çarpıcı bir siyah-beyaz kontrastı yakalanmış. Hem bahçede hem terasın yanlarındaki beton bloklarda yer alan bitkiler ise taze bir görünüm sağlıyor. Elbette yemyeşil muhteşem bahçenin de bunda katkısı büyük.
Amerikan filmlerinde sıkça gördüğümüz bu tarz evler bungalov olarak adlandırılır. Tek kat olduğu gibi daha çok katlı da olabilir. Ek olarak bu tür yapılarda çapraz çatılara ve büyük bakımlı bahçelere rastlarız. Mimari açıdan ise yapının basitliği ve sadeliği standart gibi dursa da sakinlik arayanlar için ideal.
Bu tür evlerin karakteristik özelliklerinden biri de garajın yapı biriminin bir parçası olu önemli bir alan kaplaması. Böylece araç güvenliği de sağlanmış oluyor.
Dış cepheyi etraflıca inceledikten sonra iç kısma geçiyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz evin oturma odası. Neredeyse dış tasarımda kullanılan aynı renk paleti uygulanmış. Siyah beyaz dışında ahşap kullanımı ve tıpkı bahçe gibi yeşiller bulunuyor. Evin arka bahçesine bakan salonda küçük pencere yerine açık havadan mümkün olduğunca verim amaçlayan büyük cam kapılar tercih edilmiş. L biçimindeki büyük siyah koltuğu yine siyah renginde iki adet yuvarlak sehpa tamamlıyor. Halı ise soluk sarı renginde. Koltuğun karşısında televizyon ve duvar köşesinde modern bir şömine yer alıyor. Zeminin tamamında olmasa bile büyük kısmında ahşap kullanılmış. Canlı yeşil rengi modern koltuk dikkat çekici.
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