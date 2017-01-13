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Bu 19 bahçeyi gördükten sonra siz de kendi bahçenizi yenilemek isteyeceksiniz!

Meral Eser Meral Eser
//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION Modern Bahçe
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Bahçeniz için dahasını yapmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz 19 bahçe dekoru fikrini mutlaka gözden geçirin! Peyzaj mimarisine gösterilen özen ile daha davetkar bir giriş ve huzur veren bir atmosfer sizleri bekliyor olacak. Bahçenizde yenilik yapmak istiyor ya da örneklerle yaratıcı fikirler arıyorsanız hemen alt başlıklarımıza geçebiliriz!

1. Köşeleri gözden kaçırmayın.

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION Modern Bahçe
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

Havadar alanlardan vazgeçmiyorsanız konuklarınız ve sevdiklerinizi ağırlayacağınız bir köşe dekore edebilirsiniz.

2. Evinizin girişinde bitki ağaçları ve çalılar cennet gibi bir manzara oluşturun.

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Akdeniz Bahçe
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

Bahçe ve girişi daha güzel hale getiren renk ahengi ve planlamayı önceden tasarlayabilirsiniz.

3. Küçük alanlarda yaratıcı olun, sınırları oluşturun.

homify
homify

homify
homify
homify

Süs bitkileri ve çiçeklerin sınırlandığı alanda bakım ihtiyacını bir arada karşılamak kolaylaşır.

4. Muntazam çim bakımı yapın.

Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Ön avlu
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Modern garden

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Parlak ve göze hitap eden çimler daha davetker bir giriş oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

5. Çöl bitkilerinden ilham alın.

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION Modern Bahçe
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

6. Duvar dekorlarını değerlendirin.

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates Modern Bahçe
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

Dikey bahçeler son zamanlarda ilgi gören bahçe duvarı dekorları, bu gibi örnekleri çeşitlendirmek zevk ve beğenilerinize kalıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Aydınlatma unsurlarına odaklanın ve fark yaratın.

Contemporary Garden Design Balham homify Modern Bahçe
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

Işıklandırma unsurları ile bahçe atmosferini daha sıcak hale getirebilirsiniz.

8. Basit bir patika yol dizayn edin.

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO Eklektik Bahçe
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

Basit, kullanışlı ve estetik bahçe yolu modellerini gözden geçirebilir, uygulatabilirsiniz.

9. Budama ihtiyacı için yatırım yapın!

CORTE DEL PAGGIO, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Modern Bahçe
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Budama işleri için gerekli malzemeleri temin edebilir, bu iş için uygun bir zaman ayırabilirsiniz. İhtiyaca göre işin uzmanlarına yatırım yapabilirsiniz.

10. Çizgi dışına çıkın ve yol hattını sınırlamayın.

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE Asyatik Bahçe Demir/Çelik Ahşap rengi
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

Göze hitap eden bahçe yolları için estetik katacak alternatifleri gözden geçirebilirsiniz.

11. Doğal taş malzemelerle natürellik katın.

Rénovation et décoration d'une villa au Nord de Montpellier, Parcs des Vautes, LEWISA home LEWISA home Klasik Bahçe
LEWISA home

LEWISA home
LEWISA home
LEWISA home

Doğal malzemelerle natürellikten vazgeçmeyin.

12. Duvar yüzeylerini dekoratif fikirlerle değerlendirin.

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Duvar dekorları ile bir mekanda atmosferi değiştirmek mümkün.

13. Sizi mutlu eden çiçekleri tercih edin.

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Renkli ve cıvıl cıvıl bir bahçe için süs bitkilerinden göze hitap eden türleri temin edebilirsiniz.

14. Avlunuz bulunuyorsa bir iç bahçe dizayn edin.

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

İç bahçe dizaynı ile göze hitap eden manzaralar oluşturabilirsiniz.

15. Küçük ve dekoratif ağaç türlerini ekleyin.

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte Klasik Bahçe Beton Gri
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte

Dekoratif ağaç türleri, süs bitkileri ve çiçeklerle peyzaj mimarisine özen gösterebilirsiniz.

16. Simetri kullanın.

BUDDHA MURAL AND BODHI TREE THEMED INTERIORS FOR A VILLA IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Eklektik Bahçe
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Bitkilerin konumlanması ve dizayn fikirleri için simetri unsurundan faydalanabilirsiniz.

17. Cesur renkler kullanmaktan kaçınmayın.

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs Modern Bahçe
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

Uygun ve sade zemini oluşturduktan sonra cesur renklerin kullanımına yer açabilirsiniz.

18. Minimalist dizayn fikirlerini değerlendirin.

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura Modern Bahçe
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

Az çoktur ve dolayısıyla minimalist yaklaşımla bahçe dekorlarında fark yaratabilirsiniz.

19. Duvar dekorlarına karakteristik unsurlar katın.

Gardens, Designink Architecture and Interiors Designink Architecture and Interiors Rustik Bahçe
Designink Architecture and Interiors

Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors

Dekoratif bitkileri duvarlarınızı süsleme amaçlı uyum ve ahenk içeren objelerle dizayn edebilir, karakteristik öğeler yakalayabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’İhmal edilen bir bahçe alanının şık bir terasa dönüşümü’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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