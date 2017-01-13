Bu 19 bahçeyi gördükten sonra siz de kendi bahçenizi yenilemek isteyeceksiniz!

Bahçeniz için dahasını yapmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz 19 bahçe dekoru fikrini mutlaka gözden geçirin! Peyzaj mimarisine gösterilen özen ile daha davetkar bir giriş ve huzur veren bir atmosfer sizleri bekliyor olacak. Bahçenizde yenilik yapmak istiyor ya da örneklerle yaratıcı fikirler arıyorsanız hemen alt başlıklarımıza geçebiliriz!
Havadar alanlardan vazgeçmiyorsanız konuklarınız ve sevdiklerinizi ağırlayacağınız bir köşe dekore edebilirsiniz.
Bahçe ve girişi daha güzel hale getiren renk ahengi ve planlamayı önceden tasarlayabilirsiniz.
Süs bitkileri ve çiçeklerin sınırlandığı alanda bakım ihtiyacını bir arada karşılamak kolaylaşır.
Parlak ve göze hitap eden çimler daha davetker bir giriş oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.
Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Dikey bahçeler son zamanlarda ilgi gören bahçe duvarı dekorları, bu gibi örnekleri çeşitlendirmek zevk ve beğenilerinize kalıyor.
Işıklandırma unsurları ile bahçe atmosferini daha sıcak hale getirebilirsiniz.
Basit, kullanışlı ve estetik bahçe yolu modellerini gözden geçirebilir, uygulatabilirsiniz.
Budama işleri için gerekli malzemeleri temin edebilir, bu iş için uygun bir zaman ayırabilirsiniz. İhtiyaca göre işin uzmanlarına yatırım yapabilirsiniz.
Göze hitap eden bahçe yolları için estetik katacak alternatifleri gözden geçirebilirsiniz.
Doğal malzemelerle natürellikten vazgeçmeyin.
Duvar dekorları ile bir mekanda atmosferi değiştirmek mümkün.
Renkli ve cıvıl cıvıl bir bahçe için süs bitkilerinden göze hitap eden türleri temin edebilirsiniz.
İç bahçe dizaynı ile göze hitap eden manzaralar oluşturabilirsiniz.
Dekoratif ağaç türleri, süs bitkileri ve çiçeklerle peyzaj mimarisine özen gösterebilirsiniz.
Bitkilerin konumlanması ve dizayn fikirleri için simetri unsurundan faydalanabilirsiniz.
Uygun ve sade zemini oluşturduktan sonra cesur renklerin kullanımına yer açabilirsiniz.
Az çoktur ve dolayısıyla minimalist yaklaşımla bahçe dekorlarında fark yaratabilirsiniz.
Dekoratif bitkileri duvarlarınızı süsleme amaçlı uyum ve ahenk içeren objelerle dizayn edebilir, karakteristik öğeler yakalayabilirsiniz.
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