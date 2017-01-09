İhtiyacınız olan her şeye sahip mobil küçük ev

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren küçük evler bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, küçük boyutlarına rağmen hem modern hem de harika bir dekorasyona sahip olan küçük evler artık mobil olarak hareket edebiliyor. Mobil küçük evler olarak istediğinizde farklı konumlara götürebileceğiniz ev örneklerinden birini yakından inceliyoruz. Homify küçük mobil evler sayfasında yer alan bu harika ev bir karavan tarzında tasarlanmış muhteşem özellikleri olan fonksiyonel bir ev. Günümüz teknoloji ile mobil bir yaşam alanı haline getirilmiş olan bu evi yakından inceleyelim.
Mobil evimizin dış cephesi oldukça küçük bir alan kaplıyor. Evin giriş kapısı ve verandası bu cephe de yer alıyor. Tamamen ahşap malzeme kullanılarak yapılmış olan bu cephe kırmızı ve siyah renklerin çekiciliği ile karakterize edilmiş. Uzaktan baktığınızda sizi kendisine çeken bu cephe akşam güneşinde keyif yapabileceğiniz bir alan olmuş.
Evin kapısından geçip içeri adım attığınızda karşınıza muhteşem bir oranlama ile zarif bir şekilde dekore edilmiş iç mekan çıkıyor. Duvara sabitlenmiş kitaplık ve raflar, oturum alanı ve mobilyalar titiz bir şekilde hesaplanıp oranlanmış. Renkler iç mekanı daha ferah kılacak şekilde seçildiği için iç mekana hayran kalıyorsunuz.
Evimiz mobil ve küçük bir ev olduğu için lüks tercihlerden kaçınılmamış. Oldukça kaliteli malzeme ve işçilik ile hayata geçirilen bu ev hem mobilya seçimi hem malzeme tercihi ile oldukça kaliteli bir ev haline getirilmiş. Aydınlatması ve pencereleri ile hayran kalacağınız bir çekiciliğe sahip.
Evin küçük boyutları mutfağında küçük olarak tasarlanmasına neden olmuş. Oldukça minimal ölçülerde tasarlanan mutfak hem işlevsel hem de estetik açıdan mükemmel bir mutfak olmuş. Renkler ve yerleşim mutfağı fonksiyonel bir mutfak haline getirmiş. Küçük evin şık çekici ve cazibesi yüksek olan bir mutfağı olmuş.
Evin yatak odası oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş. Minimalist ve özgün bir tasarıma sahip yatak odası üst katta yer alıyor. Mutfağın arkasında yer alan merdiven ve dolap özelliği olan merdiven ile yatak odasına ulaşıyorsunuz. Yatak odası sadece yatak ve konsoldan oluşuyor. Böylece mobil evin yükü azaltılmış ve kolaylık sağlanmış.
Mutfak küçük olduğu için aklınıza boğucu ve kasvetli mutfaklar gelebilir. Ancak bu mutfak düşündüğünüzün tam tersine özel bir pencere ile ferah ve manzarayı seyredebileceğiniz şekilde tasarlanmış.Özel bir tasarımla iş yaparken dışarıdaki muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz.
Küçük evimiz bir tır dorsesi ölçülerinde tasarlanarak dorsenin alt akımları üzerine inşa edilmiş. Bu sayede bir çekici ile mobil olma özelliği kazandırılan evimizin uzaktan bakıldığında normal bir ev gibi görünmesi de bir başka özelliği olmuş. İstediğiniz zaman evinizi taşıyabilir yol kenarında konaklayabilirsiniz.
Evin arka cephesine mobil bir şekilde katlanabilen ahşap bir veranda yapılmış. İstenildiğinde arka kapı önüne katlanabilen bu alan hareket halinde tehlike yaratmadan seyahat etmenizi sağlıyor. konaklayacağınız alana geldiğinizde ise basit bir butona basarak bir veranda görevi görüyor.