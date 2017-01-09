İhtiyacınız olan her şeye sahip mobil küçük ev

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren küçük evler bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, küçük boyutlarına rağmen hem modern hem de harika bir dekorasyona sahip olan küçük evler artık mobil olarak hareket edebiliyor. Mobil küçük evler olarak istediğinizde farklı konumlara götürebileceğiniz ev örneklerinden birini yakından inceliyoruz. Homify küçük mobil evler sayfasında yer alan bu harika ev bir karavan tarzında tasarlanmış muhteşem özellikleri olan fonksiyonel bir ev. Günümüz teknoloji ile mobil bir yaşam alanı haline getirilmiş olan bu evi yakından inceleyelim.