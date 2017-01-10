Zarif dekorasyonun 6 sırrı

Evinizi dekore ederken kendi tasarımlarını yapmak ve tarzınızı yansıtmak size bir çok avantaj sağlayacaktır. İç dekeorasyonlarda görev alan iç mimarlara ödeyeceğiniz ücretler cebinizde kalacağı gibi kendi düşünceleriniz ile içinize sinen dekorasyonlara imza atmak size öz güven kazandıracaktır. Ayrıca farklı fikirleriniz ile eşiniz arkadaşlarınıza ve misafirlerinizi kendinizi kanıtlamış olacak, bütçenizi koruyacağınız gibi evinizde tasarımlarınızla harikalar yaratacaksınız. Kendi tasarımlarınızı hayata geçirirken dikkat etmeniz gereken iç mimari ile ilgili püf noktaları vardır. Bu püf noktaları her dekorasyon uzmanı ve tasarımcı tarafından bilinir. Bu gün homify iç dekorasyon sayfasında yer alan örnekler ile bu püf noktalarını inceliyoruz. Bir evi şaheser haline getirmek için dikkat etmeniz gereken noktaları birlikte inceleyelim.