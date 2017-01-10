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Zarif dekorasyonun 6 sırrı

umit atdağ umit atdağ
La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Oturma Odası
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Evinizi dekore ederken kendi tasarımlarını yapmak ve tarzınızı yansıtmak size bir çok avantaj sağlayacaktır. İç dekeorasyonlarda görev alan iç mimarlara ödeyeceğiniz ücretler cebinizde kalacağı gibi kendi düşünceleriniz ile içinize sinen dekorasyonlara imza atmak size öz güven kazandıracaktır. Ayrıca  farklı fikirleriniz ile eşiniz arkadaşlarınıza ve misafirlerinizi kendinizi kanıtlamış olacak, bütçenizi koruyacağınız gibi evinizde tasarımlarınızla harikalar yaratacaksınız. Kendi tasarımlarınızı hayata geçirirken dikkat etmeniz gereken iç mimari ile ilgili püf noktaları vardır. Bu püf noktaları her dekorasyon uzmanı ve tasarımcı tarafından bilinir. Bu gün homify iç dekorasyon sayfasında yer alan örnekler ile bu püf noktalarını inceliyoruz. Bir evi şaheser haline getirmek için dikkat etmeniz gereken noktaları birlikte inceleyelim.

Merdiven ve tv ünitesi

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto Modern Oturma Odası
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

Salonunuzun yerleşim planını yaparken her alandan maksimum fayda sağlamayı düşünmelisiniz. Bu durum size hem daha fazla hareket alanı sağlayacak hem de dekorasyonunuzun şıklığını artıracaktır. Bu duruma uygun olarak yapılan resimdeki salon dekorasyonunda merdiven altında bir tv ünitesi entegre edilmiş ve bu alan maksimum faydalı alan haline getirilmiş.

Giyinme odası ve yatak odası

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Minimalist Oturma Odası
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Yatak odası dekorasyonlarında karşılaşılan zorlukların başında giyin odası ile iç içe yapılması gereken dekorasyonlar gelir. Bu durum sizi oldukça zorlayan bir engeldir. Bu durumu aşmanın en pratik yolu banyo ile yan yana bir birine entegre ve banyodan da kapısı olan alçıpan duvarlar yaparak küçük bir giyinme odası yapmanızdır. Bu sayede yatak odası içinde şık bir giyinme odası sahibi olursunuz.

Niş raflar

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Oturma Odası
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Oda içinde kitaplığın veya aksesuar raflarının yer kaplamadan şık bir şekilde sergilenmesini istiyorsanız resimdeki gibi niş alanlar yapmalısınız. Bu niş raflar size hem alan sağlayacak hem de görsel açıdan mükemmel göründükleri için  oda dekorasyonunuzun daha estetik görünmesini sağlayacaktır.

Küçük mobilyalar

Casa A157, Studio DiDeA architetti associati Studio DiDeA architetti associati Minimalist Mutfak
Studio DiDeA architetti associati

Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati

Ev dekorasyonlarında ev ölçülerine göre mobilya seçimleri yapmalısınız. bu sayede evinizin alanını oranlamış olursunuz. Ayrıca evinizin ölçüleri ile ideal ölçülere sahip mobilyalar tercihe etmeniz evinizin çok boş görünmesini veya çok kalabalık görünmesini de engelleyecektir. Bu durum size her zaman avantaj sağlayacaktır.

Dolap tasarımı

home LM, Lemayr Thomas Lemayr Thomas Minimalist Yatak Odası
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

Yatak odası dekorasyonlarında uygulanması gereken en ideal dolap tasarımı kayar kapılı dolaplar veya katlanır kapılı dolaplardır. Bu dolaplar yatak odalarında minimal alanlar işgal ettikleri için yatak odası dekorasyonlarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aksi durumda yatak odası içinde dolap kapakları için gerekli alanları da kullanamayacak ve yatak odanızı daraltacaksınız.

Seperatörler

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Endüstriyel Oturma Odası
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Sizde açık mutfak veya homeofis tarzı yaşam alanlarını seviyorsanız mutfak ve yatak odası gibi alanları sanal olarak diğer mahallerden ayırmanız gereklidir. Bu durum için özel tasarımlı ve şeffaf malzemelerden yapılmış seperatörler tercih etmeniz gereklidir. Bu seperatörler evinizin ve alanın en ideal ve en şık biçimde bölümlendirilmesini sağlayacaktır.

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