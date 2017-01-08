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Az parayla ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 20 minik ev

Homify TR Homify TR
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
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Bu dünyada şüphesiz ki hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi kendimize ait bir evimizin olmasıdır değil mi? Kendimize ait bir evimizin olması demek hem her ay belimizi büken kira yükünden kurtulmamız demek, hem de hayatta oldukça sağlam bir güvencemiz olması demek. Büyük şehirlerdeki konut sayısı her geçen gün giderek artıyor ve aslında ev sahibi olmak artık nispeten biraz daha kolay. Ama Türkiye'de pek çok insanın köyde ya da kırsal bir yerde arazisi var ve bu araziyi çoğunlukla ev yaparak değerlendirmek istiyor ancak maalesef güzel ve büyük evlerin inşaları oldukça pahalıya mal oluyor. İşte bu yazımızda, şehir merkezlerindeki apartman dairesi projelerini değil, kırsal bir yerde arazisi olan ve bu araziyi güzel bir evle değerlendirmek isteyen, ya da artık şehirden bunaldığı için daha kırsal mekanlarda yaşamak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayan okurlarımıza ilham verebilecek müstakil ev projelerini derledik. Dünyanın dört bir yanından bir araya getirdiğimiz bu harika projelerin ortak özellikleri ise öyle kocaman ve şaşalı villalar değil, orta halli yatırımcıların ve ev sahiplerinin de karşılayabileceği maliyetlere sahip olan küçük ve huzur dolu ev projeleri olmaları. İşte hepimizin hayallerindeki huzur dolu minik evi inşa etmeye yardımcı olabilecek her bütçeye göre farklı müstakil evler ve ev yaptırırken mutlaka aklınızda tutmanız gereken önemli unsurlar…

1- Eğer küçük bir ev yaptıracaksanız unutmayın ki “kutu gibi” diye tabir ettiğimiz düz ama sevimli mimari tasarımlar her zaman huzur dolu ve göz alıcı evler yaratmaya yetiyor.

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

2- “Az aslında çoktur” anlayışını benimseyen minimalist akım mimaride de son yılların en gözde trendlerinden biri. Yalın bir malzeme ve yalın bir tasarım göz kamaştırıcı bir ev ortaya çıkarabiliyor.

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 Eklektik Evler
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

3- Modüler evler hem kolay ve pratik inşa süreçleri hem de ekonomik maliyetleriyle özellikle kırsal bölgelerde ev yaptırmak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri.

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

4- Sıradan minik bir evi göz kamaştırıcı hale getiren en önemli unsurlardan biri de dış cephenin rengidir. Alışılagelmiş bir renk olsa dikkat çekmeyecek bu evin göz alıcı mavi cephesi de bunun en güzel örneği.

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company Kırsal Evler
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

5- Ahşap malzemeden üretilen evler betonarme evlere göre hem daha ekonomik hem de daha doğal, sağlıklı ve deprem gibi doğal afetlere çok daha dayanıklı oluyor.

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

6- Bungalov tarzı ahşap kulübeler özellikle doğayla iç içe bir yazlık ya da dağ evi yaptırmak isteyenler için en ideal seçeneklerin başında geliyor. Üstelik imar izni almak da çok daha kolay.

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

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7- Son yıllarda öne çıkan mimari yapılardan bir diğeri ise kütük evler. Ahşap malzemenin en doğal haliyle üretilen bu evler görkemli bir estetik oluşturuyorlar.

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

8- Doğal malzemeleri kullanmak her zaman betonarme evlerden daha ucuza mal oluyor ve üstelik çok daha estetik ve lüks bir görüntü ortaya çıkarıyor.

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

9- Özellikle ülkemizde fiyatının oldukça ekonomik olduğu malzemelerden biri de doğal taşlar.

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

10- Tarihin en eski yapılarını oluşturan kerpiç malzemenin köylerde en çok kullanılan malzeme olmasının bir sebebi var: Çok ucuza mal olması ve kışın sıcak tutan bir yapıya sahip olması.

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Modern Evler
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı başlıklı yazımızda bu konuyu incelemiştik.

11- Saman evler de son yıllarda karşımıza çıkan ve ekolojik ve herkesin kendisinin inşa edebileceği pratik yapılarıyla öne çıkan yapılardan.

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

12- Yaptıracağınız evi ucuza mal etmenin bir diğer yolu ise komşunuzla ortak bir ikiz ev projesidir kuşkusuz.

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Angora Camping

Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

13- Her bütçeye uygun prefabrik evler de hem farklı boyut ve tasarımlarıyla hem de inşaat hızlarıyla kalbimizi çalmayı başarıyor.

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

14- Türkiye'de yeni yeni görmeye başlasak da dünyada oldukça yaygın olan mini ev yapılarından bir diğeri ise konteyner evler.

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

15- Konteyner evler standart ölçülerdeki nakliye konteynerlarının eve dönüştürülmesiyle inşa ediliyor ve dış cepheleri farklı malzemelerle kaplanabiliyor.

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

16- En ucuz ev seçeneklerinin başında gelen konteynarlar hafif yapıları sayesinde iki ya da daha çok katlı olarak da tasarlanabiliyorlar.

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

17- Konteyner evlerin en önemli özellikleri ise taşınabilir olmaları!

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

18- Az oturum alanına genişlik ve derinlik hissi fazla bir ev inşa etmek için tavan yüksekliğini çoğaltmalısınız. Bu minik ev de yüksek tavanı sayesinde görkemli ve kocaman görünüyor!

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

19- Eğer yeterince yaratıcı ve yenilikçi bir tasarımınız varsa daracık alanlarda bile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak harika bir ev inşa etmek mümkün!

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Modern Evler
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

20- Tasarımın önemini unutmayın, minicik bir ev sıra dışı tasarım unsurlarıyla devasa bir mimari örneğe dönüşebilir!

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Modern Evler
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Eğer sizin için en uygun ev tasarımını yaptırmak için ideal firmayı arıyorsanız homify sayfalarındaki Mimarlar sekmesindeki onlarca profesyonelden destek alabilirsiniz. 

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