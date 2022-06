Az parayla ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 20 minik ev

Bu dünyada şüphesiz ki hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi kendimize ait bir evimizin olmasıdır değil mi? Kendimize ait bir evimizin olması demek hem her ay belimizi büken kira yükünden kurtulmamız demek, hem de hayatta oldukça sağlam bir güvencemiz olması demek. Büyük şehirlerdeki konut sayısı her geçen gün giderek artıyor ve aslında ev sahibi olmak artık nispeten biraz daha kolay. Ama Türkiye'de pek çok insanın köyde ya da kırsal bir yerde arazisi var ve bu araziyi çoğunlukla ev yaparak değerlendirmek istiyor ancak maalesef güzel ve büyük evlerin inşaları oldukça pahalıya mal oluyor. İşte bu yazımızda, şehir merkezlerindeki apartman dairesi projelerini değil, kırsal bir yerde arazisi olan ve bu araziyi güzel bir evle değerlendirmek isteyen, ya da artık şehirden bunaldığı için daha kırsal mekanlarda yaşamak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayan okurlarımıza ilham verebilecek müstakil ev projelerini derledik. Dünyanın dört bir yanından bir araya getirdiğimiz bu harika projelerin ortak özellikleri ise öyle kocaman ve şaşalı villalar değil, orta halli yatırımcıların ve ev sahiplerinin de karşılayabileceği maliyetlere sahip olan küçük ve huzur dolu ev projeleri olmaları. İşte hepimizin hayallerindeki huzur dolu minik evi inşa etmeye yardımcı olabilecek her bütçeye göre farklı müstakil evler ve ev yaptırırken mutlaka aklınızda tutmanız gereken önemli unsurlar…