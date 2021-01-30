L koltuk kullanılarak dekore edilmiş 28 göz alıcı salon

Tek tek parçalardan oluşan bir oturma grubunda bu yerleşimi siz yapmak zorundasınız ama bir L koltuk ve bir kaç berjer ya da bu örnekteki gibi bir L oturma grubu ile bu sorunu daha pratik bir şekilde çözmek de mümkün. Ayrıca uzman dekoratörler tarafından yapılmış oturma odası dekorasyonlarına bakarak yerleşim konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.