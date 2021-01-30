L koltuk kullanılarak dekore edilmiş 28 göz alıcı salon

Oturma odası dekorasyonu yaparken odanın konumunu, cephelerini ve ışık özelliklerini göz önünde bulundurarak bir yerleşim yapmak gerekir. Kitap okurken, televizyon izlerken ya da dinlenirken odanın bütün özelliklerinden faydalanabileceğimiz bir dizayn oluşturabilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle oturma grubu ve diğer mobilyaların yerleşimine önem vermek gerekir. En doğru yerleşim; odada bir merkez belirleyerek oturma grubunu merkez etrafında şekillendirmek olabilir.
Tek tek parçalardan oluşan bir oturma grubunda bu yerleşimi siz yapmak zorundasınız ama bir L koltuk ve bir kaç berjer ya da bu örnekteki gibi bir L oturma grubu ile bu sorunu daha pratik bir şekilde çözmek de mümkün. Ayrıca uzman dekoratörler tarafından yapılmış oturma odası dekorasyonlarına bakarak yerleşim konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
Bu nedenle bu yazımızda sizlere L koltuk modelleri kullanılarak yapılmış örnek alabileceğiniz 28 tasarım sunacağız. Oturma odası dekorasyonunu kolaylaştıran, alan tasarrufu sağlayan ve çok daha konforlu olan L koltuklar ile yapılmış bu 28 tasarımdan çok şey öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı modeller bulabileceğiniz ’Salon dekorasyonunuza uygun, tasarım harikası koltuk modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Canlı renklerle güzellik kazanan bu salonun en dikkat çekici özelliği cam cephesi sayesinde kazandığı muhteşem manzarası olmuş. Konforlu koltuğunuza oturup şehri izlemek için kusursuz bir ortam.
Açık tonlarda oluşturulan bir fon oturma odası dekorasyonlarında en çok tercih edilen özelliklerden biri oluyor. Siz de bu özelliği kullanmak isterseniz mobilyalarınızı bu tonlarda seçebilir ve renkli kırlentlerle canlandırabilirsiniz. Mobilya ve aksesuar uzmanlarımızın sayfalarını ziyaret ederek daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz.
Ahşap zemin ve beyaz renk ile muhteşem bir kontrast kazanan bu oturma odasında merdiven ışıklandırmaları ve ışıklı toplarla sağlanan ambiyans dikkat çekiyor. Siz de dekorasyonunuzda bu özelliklerden faydalanabilirsiniz.
Odanın bir köşesini tamamen kaplayan bu L koltuk adeta bu oda için özel olarak tasarlanmış gibi. Siz de köşe koltukların bu özelliğinden faydalanarak küçük salonlarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.
Antrasit ve gri tonlarının oluşturduğu monokromatik denge modern dekorasyonlarda oldukça sık kullanılıyor. Özellikle beyaz ve siyah ile kombinasyonu harika sonuçlar oluşturabiliyor.
Şık bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız ama abartılı ve gösterişli detaylardan da olabildiğince uzak kalmaktan yanaysanız bu salondan ilham alabilirsiniz. Az renk az desen ve klasik aksesuarların şıklığı bu salona elegan bir görüntü kazandırmış.
Koyu tonlarla oluşturulmuş fonun spot ışıklarla aydınlatıldığı bu tasarım ağır bir tarz ve loş bir ortam isteyenler için ideal.
Modern mobilyaların ahşap şıklığıyla birleştirildiği bu salonda fonksiyonel tasarımlar da göze çarpıyor. Ferah, kullanışlı ve modern bir dekorasyon oluşturmak için bu odadan ilham alabilirsiniz.
L tipi koltuk ünitesinin tek başına yeterli olmadığı durumlarda en ideal partneri şık berjerler olacaktır. Farklı renk ve desenlerde iki berjer seçerek köşe koltuğunuzu harika bir oturma grubuna dönüştürebilirsiniz.
Toprak tonları ile oluşturulmuş halı bej koltuk ile sade ve şık bir takım oluşturmuş. Oturma odaları için en ideal set olabilir.
Deri chesterfield berjer ve gri kombinasyonu ile dikkat çeken bir L tipi koltuk kullanılarak oluşturulmuş bu oturma odası son derece tarz sahibi görünüyor.
Sıcak renklerin açık tonlar arasına serpiştirildiği bu dekorasyonda parlak ışıklar ve ferah bir hava hakim. Kusursuz bir aile evine ait olan bu salonun diğer fotoğraflarına da firma sayfasından göz atabilirsiniz.
Kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayanlar için oldukça uygun olan bu modern tasarımın tarz sahibi bir kişiliği var. Aksesuarları kadar mobilyaları da dikkat çekiyor.
Uzun bir mimari şekle sahip olan bu oturma odası L koltuk ve az sayıda mobilya ile olabilecek en iyi şekilde dekore edilmiş. Bu tasarımın her detayından örnek alabilirsiniz.
Desenlere ve dikkat çekici renklere yer vermeyen bu dekorasyonda minimal bir çizgi hakim. Konforun ve işlevselliğin ön plana çıktığı özel bir tasarım.
Beyaz düğme baskılı L koltuk, şık bir deri okuma koltuğu ile birlikte kullanılarak, hem odanın renk dengesine kontrast kazandırılmış hem de oturma grubu tamamlanmış.
Kırmızı rengiyle oldukça dikkat çekici bir havaya sahip olan bu koltuk, parlak ışıklar altında adeta bir baş rol yıldızı gibi.
Oldukça büyük bir L koltuk rahat bir tekli ile birlikte odanın ana alanını doldurmuş. Kalabalık aileler için ideal olan bu tasarım rahatlığı ve şıklığı ile öne çıkıyor.
Farklı tavan uygulaması sayesinde ferah bir görüntüye sahip olan bu oturma odasında le koltuk ünitesinin sahip olduğu nötr renkler ve ahşap detaylar ile natürel bir şıklık oluşturulmuş.
Sade ama çarpıcı bir havası olan bu salonda farklı mobilyalar kadar dokulu döşemesiyle öne çıkan le koltuk da dikkat çekiyor.
Kemerli tavanı ve bitkilendirmesi ile akdeniz esintileri taşıyan bu oturma odası dekorasyonunda açık renkler ve konforlu mobilyalar tercih edilmiş. Böyle geniş ve rahat bir koltuk her dekorasyonu güzelleştirebilir.
Açık mutfağı ve dingin havası ile tam bir aile evine ait olan bu salonda büyük ve rahat bir L oturma grubu kullanılmış. Kolay temizlenebilen bir kumaşa sahip olan bu model en çok tercih edilenlerden biri.
Yüksek tavanlı geniş ve atölye görünümlü bir salon dekore ediyorsanız ihtiyacınız olan en önemli iki öge tuğla duvar ve deri L koltuk olacaktır. Bu dekorasyonda da bu ikili en iyi şekilde kullanılmış.
Yeni nesil modern şöminenin güzelleştirdiği bu ahşap salon dağ evi dekorasyonu için harika bir örnek olabilir. Rahat mobilyalar, dokulu kumaşlar ve harika bir manzara ile rüya gibi bir ortam oluşturulmuş.
Yüksek tavanlı odaların ferahlık ve aydınlık konusunda her zaman bir adım önde olduğu aşikar. Bu dekorasyonda da yüksek tavanın bu özelliğinden faydalanılmış. Geniş L koltuk onlarca kırlent ile süslenerek sıcak bir hava da yakalanmış.
Gri tonlarının modern dekorasyonda önemli bir yeri olduğunu söylemiştik. Ahşapla kombinasyonu ise oldukça popüler.
Modern desenlerle sahip bir kilim, sade ve rahat bir dekorasyon, ahşap detaylar ve ferah bir mekan; her yönüyle örnek alınabilecek bir stil.
Şişman minderlere sahip sofalar rahat bir oda isteyenler için muhteşem bir çözüm. Bu sofaların L şeklinde tasarlananları ise her oturma odasının ihtiyacı olabilir.
Duvar rengi olarak tercih edilebilecek 12 modern gri tonu başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.