현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

L koltuk kullanılarak dekore edilmiş 28 göz alıcı salon

Homify Homify
Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura
Loading admin actions …

Oturma odası dekorasyonu yaparken odanın konumunu, cephelerini ve ışık özelliklerini göz önünde bulundurarak bir yerleşim yapmak gerekir. Kitap okurken, televizyon izlerken ya da dinlenirken odanın bütün özelliklerinden faydalanabileceğimiz bir dizayn oluşturabilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle oturma grubu ve diğer mobilyaların yerleşimine önem vermek gerekir. En doğru yerleşim; odada bir merkez belirleyerek oturma grubunu merkez etrafında şekillendirmek olabilir.

- L koltuk modelleri

Konut Projesi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Konut Projesi

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Tek tek parçalardan oluşan bir oturma grubunda bu yerleşimi siz yapmak zorundasınız ama bir L koltuk ve bir kaç berjer ya da bu örnekteki gibi bir L oturma grubu ile bu sorunu daha pratik bir şekilde çözmek de mümkün. Ayrıca uzman dekoratörler tarafından yapılmış oturma odası dekorasyonlarına bakarak yerleşim konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

- Alan tasarrufu sağlayan tasarımlar

Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Oturma Odası
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Bu nedenle bu yazımızda sizlere L koltuk modelleri kullanılarak yapılmış örnek alabileceğiniz 28 tasarım sunacağız. Oturma odası dekorasyonunu kolaylaştıran, alan tasarrufu sağlayan ve çok daha konforlu olan L koltuklar ile yapılmış bu 28 tasarımdan çok şey öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı modeller bulabileceğiniz ’Salon dekorasyonunuza uygun, tasarım harikası koltuk modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

1. Manzarasıyla akıl alan bir oturma odası

Silecia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Multimedya OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Canlı renklerle güzellik kazanan bu salonun en dikkat çekici özelliği cam cephesi sayesinde kazandığı muhteşem manzarası olmuş. Konforlu koltuğunuza oturup şehri izlemek için kusursuz bir ortam.

2. Açık renk fonu ve vurgu renkleri ile çiçek gibi bir salon

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Açık tonlarda oluşturulan bir fon oturma odası dekorasyonlarında en çok tercih edilen özelliklerden biri oluyor. Siz de bu özelliği kullanmak isterseniz mobilyalarınızı bu tonlarda seçebilir ve renkli kırlentlerle canlandırabilirsiniz. Mobilya ve aksesuar uzmanlarımızın sayfalarını ziyaret ederek daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz.

3. Yaratıcı ışıklandırmalara dikkat!

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Modern Oturma Odası
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Ahşap zemin ve beyaz renk ile muhteşem bir kontrast kazanan bu oturma odasında merdiven ışıklandırmaları ve ışıklı toplarla sağlanan ambiyans dikkat çekiyor. Siz de dekorasyonunuzda bu özelliklerden faydalanabilirsiniz. 

4. Dar alanlar için ideal model

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Odanın bir köşesini tamamen kaplayan bu L koltuk adeta bu oda için özel olarak tasarlanmış gibi. Siz de köşe koltukların bu özelliğinden faydalanarak küçük salonlarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

5. Gri tonları ile modern bir dekorasyon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Antrasit ve gri tonlarının oluşturduğu monokromatik denge modern dekorasyonlarda oldukça sık kullanılıyor. Özellikle beyaz ve siyah ile kombinasyonu harika sonuçlar oluşturabiliyor.

6. Her detayı ile elegan

Villa bifamiliare in Forlimpopoli, Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino Modern Oturma Odası
Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino

Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino
Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino
Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino

Şık bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız ama abartılı ve gösterişli detaylardan da olabildiğince uzak kalmaktan yanaysanız bu salondan ilham alabilirsiniz. Az renk az desen ve klasik aksesuarların şıklığı bu salona elegan bir görüntü kazandırmış.

7. Loş ortam sevenlere

Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo Modern Multimedya Odası
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

Koyu tonlarla oluşturulmuş fonun spot ışıklarla aydınlatıldığı bu tasarım ağır bir tarz ve loş bir ortam isteyenler için ideal.

8. Ferah ve modern

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Modern Multimedya Odası
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Modern mobilyaların ahşap şıklığıyla birleştirildiği bu salonda fonksiyonel tasarımlar da göze çarpıyor. Ferah, kullanışlı ve modern bir dekorasyon oluşturmak için bu odadan ilham alabilirsiniz. 

9. L koltuk ve berjer takımı muhteşem

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

L tipi koltuk ünitesinin tek başına yeterli olmadığı durumlarda en ideal partneri şık berjerler olacaktır. Farklı renk ve desenlerde iki berjer seçerek köşe koltuğunuzu harika bir oturma grubuna dönüştürebilirsiniz.

10. Pastel tonları ile ferah bir dekorasyon

Casa PN, ZD+A ZD+A Modern Oturma Odası
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

Toprak tonları ile oluşturulmuş halı bej koltuk ile sade ve şık bir takım oluşturmuş. Oturma odaları için en ideal set olabilir.  

11. Karizmatik dizaynları seviyorsanız bu tasarıma dikkat

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek İskandinav Oturma Odası
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Deri chesterfield berjer ve gri kombinasyonu ile dikkat çeken bir L tipi koltuk kullanılarak oluşturulmuş bu oturma odası son derece tarz sahibi görünüyor.

12. Renkli, sıcak ve ışıl ışıl bir oturma odası

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Sıcak renklerin açık tonlar arasına serpiştirildiği bu dekorasyonda parlak ışıklar ve ferah bir hava hakim. Kusursuz bir aile evine ait olan bu salonun diğer fotoğraflarına da firma sayfasından göz atabilirsiniz.

13. Karakter sahibi bir dizayn

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design Modern Oturma Odası
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

Kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayanlar için oldukça uygun olan bu modern tasarımın tarz sahibi bir kişiliği var. Aksesuarları kadar mobilyaları da dikkat çekiyor. 

14. Bu odanın ferahlığı içinizi açacak

Living Room homify Modern Oturma Odası
homify

Living Room

homify
homify
homify

Uzun bir mimari şekle sahip olan bu oturma odası L koltuk ve az sayıda mobilya ile olabilecek en iyi şekilde dekore edilmiş. Bu tasarımın her detayından örnek alabilirsiniz.

15. Sadeliğin kusursuz görüntüsü

Proyecto Sala, Monica Saravia Monica Saravia Modern Oturma Odası
Monica Saravia

Monica Saravia
Monica Saravia
Monica Saravia

Desenlere ve dikkat çekici renklere yer vermeyen bu dekorasyonda minimal bir çizgi hakim. Konforun ve işlevselliğin ön plana çıktığı özel bir tasarım.

16. Oturma grubunda şık kontrast

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios Modern Oturma Odası
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

Beyaz düğme baskılı L koltuk, şık bir deri okuma koltuğu ile birlikte kullanılarak, hem odanın renk dengesine kontrast kazandırılmış hem de oturma grubu tamamlanmış.  

17. Konforlu ve parlak bir dekorasyon

光と遊ぶ家, 本田建築設計事務所 本田建築設計事務所 Modern Oturma Odası
本田建築設計事務所

本田建築設計事務所
本田建築設計事務所
本田建築設計事務所

Kırmızı rengiyle oldukça dikkat çekici bir havaya sahip olan bu koltuk, parlak ışıklar altında adeta bir baş rol yıldızı gibi. 

18. Kalabalık evler için ideal

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Oturma Odası
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Oldukça büyük bir L koltuk rahat bir tekli ile birlikte odanın ana alanını doldurmuş. Kalabalık aileler için ideal olan bu tasarım rahatlığı ve şıklığı ile öne çıkıyor.

19. Nötr renkler ve sade bir şıklık

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta Modern Oturma Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Farklı tavan uygulaması sayesinde ferah bir görüntüye sahip olan bu oturma odasında le koltuk ünitesinin sahip olduğu nötr renkler ve ahşap detaylar ile natürel bir şıklık oluşturulmuş.

20. Yaratıcı aksesuarlar

Nuevo Catálogo 2015, Lola Glamour Lola Glamour Çalışma OdasıDepo
Lola Glamour

Lola Glamour
Lola Glamour
Lola Glamour

Sade ama çarpıcı bir havası olan bu salonda farklı mobilyalar kadar dokulu döşemesiyle öne çıkan le koltuk da dikkat çekiyor. 

21. Akdeniz dinginliği

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Oturma Odası
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Kemerli tavanı ve bitkilendirmesi ile akdeniz esintileri taşıyan bu oturma odası dekorasyonunda açık renkler ve konforlu mobilyalar tercih edilmiş. Böyle geniş ve rahat bir koltuk her dekorasyonu güzelleştirebilir. 

22. Sıcak bir aile evi

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Oturma Odası
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Açık mutfağı ve dingin havası ile tam bir aile evine ait olan bu salonda büyük ve rahat bir L oturma grubu kullanılmış. Kolay temizlenebilen bir kumaşa sahip olan bu model en çok tercih edilenlerden biri.

23. Loft tasarım sevenler için iyi bir örnek

Showroom, The Blue House The Blue House Modern Oturma Odası
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

Yüksek tavanlı geniş ve atölye görünümlü bir salon dekore ediyorsanız ihtiyacınız olan en önemli iki öge tuğla duvar ve deri L koltuk olacaktır. Bu dekorasyonda da bu ikili en iyi şekilde kullanılmış. 

24. Dağ eviniz için daha iyi bir dizayn bulamazsınız

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Yeni nesil modern şöminenin güzelleştirdiği bu ahşap salon dağ evi dekorasyonu için harika bir örnek olabilir. Rahat mobilyalar, dokulu kumaşlar ve harika bir manzara ile rüya gibi bir ortam oluşturulmuş. 

25. Yüksek tavan ve sonsuz ferahlık

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Oturma Odası
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Yüksek tavanlı odaların ferahlık ve aydınlık konusunda her zaman bir adım önde olduğu aşikar. Bu dekorasyonda da yüksek tavanın bu özelliğinden faydalanılmış. Geniş L koltuk onlarca kırlent ile süslenerek sıcak bir hava da yakalanmış. 

26. Gri şıklığı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Gri tonlarının modern dekorasyonda önemli bir yeri olduğunu söylemiştik. Ahşapla kombinasyonu ise oldukça popüler.  

27. Modern ve iskandinav ögeler bir arada

PROYECTO DE INTERIORISMO EN VIVIENDA EN JUAN PABLO II ZARAGOZA, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Modern desenlerle sahip bir kilim, sade ve rahat bir dekorasyon, ahşap detaylar ve ferah bir mekan; her yönüyle örnek alınabilecek bir stil.

28. Yumuşacık bir oturma odası için sofalar

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Şişman minderlere sahip sofalar rahat bir oda isteyenler için muhteşem bir çözüm. Bu sofaların L şeklinde tasarlananları ise her oturma odasının ihtiyacı olabilir. 

- Modern salon dekorasyonları örnekleri…

Yaşam Alanı tasarımı-1 Data Mimarlik Modern Oturma Odası Taş Kırmızı yaşam Alanı, mutfak, kanepe, oturma grubu, oturma odası, salon
Data Mimarlik

Yaşam Alanı tasarımı-1

Data Mimarlik
Data Mimarlik
Data Mimarlik

Duvar rengi olarak tercih edilebilecek 12 modern gri tonu başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

TV ünitesi dekorasyonu için 8 kusursuz fikir
Bu L koltuklu salonları siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler