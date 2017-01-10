70 metrekarenin altında 6 mütevazı aile evi

Günümüzde sadeleşmek, küçülmek, daha azla yetinmeye çalışmak birçok insanın kendisi için uygun gördüğü bir hayat tarzı. Sadeleşmenin en önemli adımlarından biri de küçük evlerde yaşam. Hem yapının büyüklüğünün hem de oda sayısının yeterinden fazla olmadığı evler günümüzde yaygınlaşıyor; eskiden olmayan ancak artık oldukça yaygın olan 1+1 evler ya da stüdyo daireler gibi.

Günümüzde ailelerin daha küçülmesi, yalnız yaşayan insanların artması da küçük evlerin daha popüler olmasını sağlıyor. Üstelik küçük evler birçok avantaja sahip. Örneğin, küçük bir mekan çok daha sıcak ve samimi bir hava yaratır. Eviniz küçükse, ev için yaptığınız harcamalar da daha az olacaktır, mesela dekore edilecek oda sayısı azalacaktır, evi ısıtmak ve soğutmak çok da ucuza mal olacaktır. Eviniz kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacaktır ve göreceksiniz ki artık belki bir gün kullanırım diye tuttuğunuz eşyalar evden gidince, depo muamelesi yaptığını eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir. Üstelik evi kısa sürede derleyip toplamak ve temizlemek hem zamanınızda hem de enerjinizden tasarruf etmenize neden olacaktır.