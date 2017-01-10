70 metrekarenin altında 6 mütevazı aile evi

Günümüzde sadeleşmek, küçülmek, daha azla yetinmeye çalışmak birçok insanın kendisi için uygun gördüğü bir hayat tarzı. Sadeleşmenin en önemli adımlarından biri de küçük evlerde yaşam. Hem yapının büyüklüğünün hem de oda sayısının yeterinden fazla olmadığı evler günümüzde yaygınlaşıyor; eskiden olmayan ancak artık oldukça yaygın olan 1+1 evler ya da stüdyo daireler gibi.
Günümüzde ailelerin daha küçülmesi, yalnız yaşayan insanların artması da küçük evlerin daha popüler olmasını sağlıyor. Üstelik küçük evler birçok avantaja sahip. Örneğin, küçük bir mekan çok daha sıcak ve samimi bir hava yaratır. Eviniz küçükse, ev için yaptığınız harcamalar da daha az olacaktır, mesela dekore edilecek oda sayısı azalacaktır, evi ısıtmak ve soğutmak çok da ucuza mal olacaktır. Eviniz kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacaktır ve göreceksiniz ki artık belki bir gün kullanırım diye tuttuğunuz eşyalar evden gidince, depo muamelesi yaptığını eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir. Üstelik evi kısa sürede derleyip toplamak ve temizlemek hem zamanınızda hem de enerjinizden tasarruf etmenize neden olacaktır.
İlk örneğimiz tamı tamına 70 metrekarelik müstakil bir ev. Geniş bir bahçe içinde tasarlanan ve tabandan tavana pencereleri ve cam kapıları sayesinde dışarının hem manzarasını hem de doğal gün ışığını içeri taşıyan bu ev sade çizgileri ve eğimli çatısıyla geleneksel bir mimariye sahip olsa da, son teknoloji ürünü yapı malzemeleri ile inşa edilmiş ve çağdaş detaylarla bezenmiş.
Bu ev ise 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümlü dış cephesiyle eski köy evlerini andırıyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. Ahşap pergolası ve taş yüzeyleri nedeniyle bu evin prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç.
Tamamen ahşaptan üretilen ve altyapı çalışması önceden hazırlanmış bir arsaya bir hafta, on gün gibi kısa sürelerde monte edilebilen bu evin içinde bir de gerçek şöminesi var!
Konut sahipleri ve inşaat firması tarafından birlikte tasarlanan ve aynı firma tarafından inşa edilen ev, çocukken hemen hepimizin hayali olan sevimli, tek katlı ev görünümünde. Tek katlı görünmesine rağmen eğimli çatı altında bir kata olan bu sevimli ev yüksek ağaçlar altındaki harika konumu ile de son derece cezbedici.
Çelik konstrüksiyona sahip bu yapı ise boydan boya pencereleri ve ferah yapısı ile ön plana çıkıyor. Prefabrik yapıların kusursuz örneklerinden olan bu ev, on iki adet çelik sütunun üzerinde ayakta duruyor ve tamamen mobil yapıda, yani nereye istenirse, oraya konabilir.
Loft tarzında inşa edilmiş, açık planlı tek bir mekandan oluşan ve hem içeriden hem de dışarıdan ulaşılabilen bir asma kata sahip olan bu ev hakkında detaylı bilgiler ve siğer fotoğraflar ’Loft tarzında mini bir kütük ev’ başlıklı yazımızda.