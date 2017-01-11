현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evin pis ve dağınık görünmesine neden olan 8 kötü alışkanlık

Özlem K. Özlem K.
Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Yeni yılla birlikte birçoğumuz yeni kararlar aldık. Çoğumuzun tipik kararları şöyle: Spor yapma, daha sağlıklı beslenme, daha çok çalışma ve… Evi daha derli toplu, daha temiz tutma! Üstesinden bir türlü gelemediğimiz bazı küçük kötü alışkanlıklarımız olabiliyor. Birikmiş bulaşık, dağınık tezgah, dağınık antre, girişte çıkarılıp bırakılan ayakkabılar, dağınık yatak ve giysiler, oturma odasında dağınık minderler, battaniye, sehpalarda bardaklar, ortalıkta (varsa) çocukların oyuncakları… Bu gibi dağınıklıklar, eve giren herkes için evin pis görünmesine neden olur. Eviniz tertemiz olsa dahi, göze batan bu tür bir iki dağınıklık temizliğin önüne geçer ve ilk izlenim olarak pis evi görülür. Bu görünümü engellemenin yolu alışkanlık haline getirilebilecek birkaç basit eylemle evi sürekli olarak drli toplu tutmaktan geçiyor. Bu konuya ucundan yaklaşan, ’20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında, dağınıklığı toplayabileceğimiz, depolama imkanı veren mobilyalara sahip olmak da son derece önemli. Bugünkü yazımızda evi kirli gösteren bazı kötü alışkanlıklarımız ve bu kötü görünümden kurtulmak için yapılabilecek şeyler hakkında ufak bir derleme yaptık. Evin farklı odalarına odaklanan bu yazımız her bir oda için uygun olabilecek depolama üniteleri ve genel düzen alışkanlıklarıyla ilgili. Bu yazımızdaki önerilerimiz, umuyoruz ki evle ilgili aldığınız yeni yıl kararlarınızda sizleri de teşvik eder.

1. Dağınık bir antre

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

Özellikle evin kapısının girişine ve çıkışına konulan ayakkabılar berbat bir görüntü oluşturmaktadır. Ayakkabılarınız için mümkün kapalı bir depolama alanı oluşturmak bu çirkin görüntüden kurtulmak için bire bir.

2. Kirli bir banyo lavabosu

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Modern Banyo
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Kurumuş kir ve sabun köpüğü izleri, dökülmüş saç taneleri, kurumuş kireç kalıntıları, su lekeli bir ayna… Bunları tyemizlemek için gerekli süre ise yalnızca üç beş dakika!

3. Dağınık bir mutfak

Cornforth White Shaker Kitchen homify Klasik Mutfak
homify

Cornforth White Shaker Kitchen

homify
homify
homify

Hijyen konusudaki en önemli mekanlardan biriyle başlayalım: Mutfak. Genel olarak istediği kadar temiz olsun, dağınık tezgahlar, ekmek kırıntısı kalmış yemek masası, yere damlayıp kurumuş sıvılar mutfağın pis görünmesine neden olur. Yeteri kadar depolama alanı ve kullandıktan sonra temiz bırakma alışkanlığı ise kirli mutfak görünümünün önüne geçmenin tek yolu.

4. İlgilenilmemiş bir bahçe

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify Kırsal Bahçe
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

Biten yabani otlar, zamanında biçilmeyen çitler, kurumuş bitkiler… Bahçe çok güzel bir görünüm sağlamakla beraber düzenli ve ciddi bakım isteyen bir alandır. Kendiniz bakamıyorsanız bile, bir peyzaj firması ya da bir bahçıvanla anlaşmakta fayda var, aksi takdirde evin kendisi dahi virane görünebilir.

5. Dağınık bir oturma odası

London Art de Vivre Sophie Nguyen Architects Ltd Modern Oturma Odası
Sophie Nguyen Architects Ltd

London Art de Vivre

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

Ortalıkta kalmış fincan ve bardaklar, dağınık minderler, atılmış bir battaniye, üstümüzden çıkarığ attığımız ceket, çorap vs… Bu detaylar mekanın itivi görünmesine neden olacaktır. Bu ortak alanda herkes düzene azami özen göstermeli.

6. Kirli bir teras

Rear Garden Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Evinizin için istediği kadar pırıl pırıl olsun, terasınız toz toprak içindeyse, ilk izlenim mutlaka kötü olacaktır. Kışın pek kullanılmadığı zamanlarda teras temizlemek zorunda kalmak zulüm gibi gelebilir ama yine de arada bir süpürmekte fayda var.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Karman çorman kablolar

Tregoose, Polzeath The Bazeley Partnership Modern Multimedya Odası
The Bazeley Partnership

Tregoose, Polzeath

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Kablolar da baş belalarımızdan biri. Televizyon, uydu anteni, oyun konsolu, bilgisayar, telefon, talbet derken sürekli ortalıkta olan kablo sayısı oldukça fazla. İyi bir tasarımla güzelce saklanmış kablolar ya da hemen her yerde satılan kablo toplayıcılar bu durumlar için ideal.

8. Kaotik bir dekor

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Koridor, Hol & Merdivenler Bej
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Dekoratif aksesuar konusuna ekstra özen göstermek gerekiyor. Gezilerinizden satın aldığınız değişik eşyaları, çeşitli fotoğraf ve resimleri, türlü türlü bibloları sergilemek istiyor olabilirsiniz fakat bunu dönüşümlü olarak yapmak ve mekanı taşra bakkalına çevirmemek derli toplu ve temiz bir görünüm için şart.

Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev
Bu pratik ipuçlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler