Evin pis ve dağınık görünmesine neden olan 8 kötü alışkanlık

Yeni yılla birlikte birçoğumuz yeni kararlar aldık. Çoğumuzun tipik kararları şöyle: Spor yapma, daha sağlıklı beslenme, daha çok çalışma ve… Evi daha derli toplu, daha temiz tutma! Üstesinden bir türlü gelemediğimiz bazı küçük kötü alışkanlıklarımız olabiliyor. Birikmiş bulaşık, dağınık tezgah, dağınık antre, girişte çıkarılıp bırakılan ayakkabılar, dağınık yatak ve giysiler, oturma odasında dağınık minderler, battaniye, sehpalarda bardaklar, ortalıkta (varsa) çocukların oyuncakları… Bu gibi dağınıklıklar, eve giren herkes için evin pis görünmesine neden olur. Eviniz tertemiz olsa dahi, göze batan bu tür bir iki dağınıklık temizliğin önüne geçer ve ilk izlenim olarak pis evi görülür. Bu görünümü engellemenin yolu alışkanlık haline getirilebilecek birkaç basit eylemle evi sürekli olarak drli toplu tutmaktan geçiyor. Bu konuya ucundan yaklaşan, ’20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında, dağınıklığı toplayabileceğimiz, depolama imkanı veren mobilyalara sahip olmak da son derece önemli. Bugünkü yazımızda evi kirli gösteren bazı kötü alışkanlıklarımız ve bu kötü görünümden kurtulmak için yapılabilecek şeyler hakkında ufak bir derleme yaptık. Evin farklı odalarına odaklanan bu yazımız her bir oda için uygun olabilecek depolama üniteleri ve genel düzen alışkanlıklarıyla ilgili. Bu yazımızdaki önerilerimiz, umuyoruz ki evle ilgili aldığınız yeni yıl kararlarınızda sizleri de teşvik eder.
Özellikle evin kapısının girişine ve çıkışına konulan ayakkabılar berbat bir görüntü oluşturmaktadır. Ayakkabılarınız için mümkün kapalı bir depolama alanı oluşturmak bu çirkin görüntüden kurtulmak için bire bir.
Kurumuş kir ve sabun köpüğü izleri, dökülmüş saç taneleri, kurumuş kireç kalıntıları, su lekeli bir ayna… Bunları tyemizlemek için gerekli süre ise yalnızca üç beş dakika!
Hijyen konusudaki en önemli mekanlardan biriyle başlayalım: Mutfak. Genel olarak istediği kadar temiz olsun, dağınık tezgahlar, ekmek kırıntısı kalmış yemek masası, yere damlayıp kurumuş sıvılar mutfağın pis görünmesine neden olur. Yeteri kadar depolama alanı ve kullandıktan sonra temiz bırakma alışkanlığı ise kirli mutfak görünümünün önüne geçmenin tek yolu.
Biten yabani otlar, zamanında biçilmeyen çitler, kurumuş bitkiler… Bahçe çok güzel bir görünüm sağlamakla beraber düzenli ve ciddi bakım isteyen bir alandır. Kendiniz bakamıyorsanız bile, bir peyzaj firması ya da bir bahçıvanla anlaşmakta fayda var, aksi takdirde evin kendisi dahi virane görünebilir.
Ortalıkta kalmış fincan ve bardaklar, dağınık minderler, atılmış bir battaniye, üstümüzden çıkarığ attığımız ceket, çorap vs… Bu detaylar mekanın itivi görünmesine neden olacaktır. Bu ortak alanda herkes düzene azami özen göstermeli.
Evinizin için istediği kadar pırıl pırıl olsun, terasınız toz toprak içindeyse, ilk izlenim mutlaka kötü olacaktır. Kışın pek kullanılmadığı zamanlarda teras temizlemek zorunda kalmak zulüm gibi gelebilir ama yine de arada bir süpürmekte fayda var.
Kablolar da baş belalarımızdan biri. Televizyon, uydu anteni, oyun konsolu, bilgisayar, telefon, talbet derken sürekli ortalıkta olan kablo sayısı oldukça fazla. İyi bir tasarımla güzelce saklanmış kablolar ya da hemen her yerde satılan kablo toplayıcılar bu durumlar için ideal.
Dekoratif aksesuar konusuna ekstra özen göstermek gerekiyor. Gezilerinizden satın aldığınız değişik eşyaları, çeşitli fotoğraf ve resimleri, türlü türlü bibloları sergilemek istiyor olabilirsiniz fakat bunu dönüşümlü olarak yapmak ve mekanı taşra bakkalına çevirmemek derli toplu ve temiz bir görünüm için şart.