Evin pis ve dağınık görünmesine neden olan 8 kötü alışkanlık

Yeni yılla birlikte birçoğumuz yeni kararlar aldık. Çoğumuzun tipik kararları şöyle: Spor yapma, daha sağlıklı beslenme, daha çok çalışma ve… Evi daha derli toplu, daha temiz tutma! Üstesinden bir türlü gelemediğimiz bazı küçük kötü alışkanlıklarımız olabiliyor. Birikmiş bulaşık, dağınık tezgah, dağınık antre, girişte çıkarılıp bırakılan ayakkabılar, dağınık yatak ve giysiler, oturma odasında dağınık minderler, battaniye, sehpalarda bardaklar, ortalıkta (varsa) çocukların oyuncakları… Bu gibi dağınıklıklar, eve giren herkes için evin pis görünmesine neden olur. Eviniz tertemiz olsa dahi, göze batan bu tür bir iki dağınıklık temizliğin önüne geçer ve ilk izlenim olarak pis evi görülür. Bu görünümü engellemenin yolu alışkanlık haline getirilebilecek birkaç basit eylemle evi sürekli olarak drli toplu tutmaktan geçiyor. Bu konuya ucundan yaklaşan, ’20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında, dağınıklığı toplayabileceğimiz, depolama imkanı veren mobilyalara sahip olmak da son derece önemli. Bugünkü yazımızda evi kirli gösteren bazı kötü alışkanlıklarımız ve bu kötü görünümden kurtulmak için yapılabilecek şeyler hakkında ufak bir derleme yaptık. Evin farklı odalarına odaklanan bu yazımız her bir oda için uygun olabilecek depolama üniteleri ve genel düzen alışkanlıklarıyla ilgili. Bu yazımızdaki önerilerimiz, umuyoruz ki evle ilgili aldığınız yeni yıl kararlarınızda sizleri de teşvik eder.