Ustanıza gösterebileceğiniz 25 bahçe kulübesi modeli

Bahçenizde dinlenmek amaçlı veya bahçe araç gereçlerini muhafaza etmek için bahçe kulübesi inşa etmek akıllıca bir davranış olacaktır. Kulübe yapımı profesyonellik gerektiren bir süreç olduğu için tasarımdan inşa sürecine kadar profesyonel marangozlar ile çalışmak size avantaj sağlayacaktır. Bahçeleri daha görsel hale getirmek, dekorasyonu peyzaj ile bütünleştirerek mükemmel işlere imza atmak için baraka yapımı, kulübe yapımında ahşap malzemeler kullanılmalıdır. Ahşap kulübe yapımı için meşe, çam, katran veya ceviz ağaçlarını tercih ettiğinizde daha doğal ve doğal renklerin yer aldığı bir bahçe peyzajına sahip olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz kulübe tasarımı dışında profesyoneller tarafından tasarlanmış barakalar, kulübeler ve modern oturum alanlarını da tercih edebilirsiniz.
Depolamadan oyun evlerine dek çok amaçlı kullanılabilen 25 bahçe kulübesi örneğini derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
Bahçenizi daha estetik hale getirmek için aykırı tasarımlar tercih edebilirsiniz. Klasik tasarımlardan farklı modelleri tercih ederek göz kamaştıran kulübelere sahip olabilirsiniz.
Bahçe içinde bir kulübe veya çardak yapmak istiyorsanız profesyonel bir kamuflaj yapmalısınız. Doğal bir bahçe içinde bütünün parçası gibi görünecek çardak ve kulübeler hayranlık uyandıran bir bahçe ortaya çıkaracaktır. Çardak yapımında tercih edebileceğiniz çok sayıda model bulunuyor. Farklı modelleri incelemek istediğinizde '' Çardak yapmak veya yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 15 çardak modeli '' yazımızı inceleyebilirsiniz.
İlk örneğimiz çatısız modern bir kulübe. Yarısı kapalı olan kulübe depolama için kullanılıyor.
İkinci kulübe modeli güzel rengiyle öne çıkıyor. Kırmızı beyaz renkli kulübe üçgen çatısıyla klasik bir örnek.
Bu örnekte oturma alanı olarak değerlendirilen bir model görüyoruz. Her ne kadar boyutu küçük de olsa iç kısmı baştan sona koltuk şeklinde.
İçi gök mavisi dışı bembeyaz olan kulübeye küçük bir merdivenle erişim sağlanıyor.
Resimde gördüğünüz bahçe kulübesi standart bir model olmakla birlikte küçük bir göle baktığından manzara açısından şanslı. Önüne iki adet sandalye yerleştirilmiş.
Üç tarafı açık bu kulübe ise konumu bakımından sıra dışı. Küçük bir dere yatağı üzerine inşa edilen kulübeye kendi gibi küçük, sevimli, kırmızı bir köprü ile ulaşılıyor.
Resimdeki kulübe modeli diğer örneklerden farklı olarak tıpkı bir ev gibi tasarlanmış. Kiremit çatı, betonarme duvarlar ve iç kısmı tıpkı bir salon gibi döşenen kulübenin ön cephesi ise katlanabilen cam duvarlarla kaplı.
Sıradaki kulübe modern olmakla birlikte standart bir tasarıma sahip. Öne çıkan özelliği ise dış mekan aydınlatması için kullanılan bahçe lambaları. Merdiven basamakları da ihmal edilmemiş.
Bu kulübe modelinin L biçiminde uzanan duvarları var. Çatısı ise oldukça ilginç zira çatıda çimler görüyoruz. İç kısımda farklı yerlerde hizalanmış siyah kutu şeklinde raflar görüyoruz. Sıra dışı bank modeli ise çok yaratıcı.
Daha çok İskandinav kırsalında gördüğümüz saman çatı modeli örnekteki kulübeye uygulanmış. Dış cephe rengi ise lacivert.
Resimdeki gördüğümüz kulübe diğer örneklerden biraz farklı. Öncelikle daha alçak ve oturma alanı olarak değil depolama için kullanıyor. Üst tarafı da değerlendirilerek çiçek yatağı yapılmış.
Özellikle çocukların çok seveceği bu model için sağlam bir ağaç bulmanız yeterli.
Yarısı kapalı yarısı açık modellerden birinde siyah koltuklar ve sofistike aksesuarlarla zarif bir ortam yaratılmış.
İç kısmında ahşap koltukları ve masası bulunan model tekerlekli.
Yerden yükseltilmiş ahşap bir platform üzerine inşa edilen kulübenin ön cephesi köşe yanı denk gelecek şekilde tasarlanmış. İç kısmı ise yemek alanı olarak değerlendiriliyor.
Çocukların çok seveceği bu örnek yan tarafına yapılan salıncaklarla daha eğlenceli hale gelmiş.
Bahçede yapılacak barbekü için tasarlanan kulübenin ilginç bir şekli var.
Küçük bir terası olan kulübenin Fransız kapıları göz alıcı güzellikte.
Bir başka küçük boyutlu kulübe örneğinin iç kısmında rahat bir oturma alanı oluşturulmuş.
Büyük bakımlı bir bahçe içinde inşa edilen kulübe dinlenmek için elverişli.
Bahçe işlerinden hoşlanıyorsanız eğer bahçe bakımında kullandığınız malzemeleri kulübede depolayabilirsiniz.
L biçimindeki oldukça büyük olup, yemek alanından depolamaya dek çok amaçlı kullanılabilir.
Bahçe kulübelerini farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Örneğin resimde modern bir bahçe kulübesi bara dönüştürülmüş.
Bu örnekte ise bahçe kulübesi ahşaptan yapılmakla birlikte büyük oranda cam da kullanılmış.
Son örnek içinden geçen iki adet kaydırakla birlikte oldukça eğlenceli.
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