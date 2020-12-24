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Ustanıza gösterebileceğiniz 25 bahçe kulübesi modeli

nihal e. nihal e.
Gartenhaus-Serie "Chrome-Line", Karibu Holztechnik GmbH Karibu Holztechnik GmbH Modern Bahçe
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Bahçenizde dinlenmek amaçlı veya bahçe araç gereçlerini muhafaza etmek için bahçe kulübesi inşa etmek akıllıca bir davranış olacaktır. Kulübe yapımı profesyonellik gerektiren bir süreç olduğu için tasarımdan inşa sürecine kadar profesyonel marangozlar ile çalışmak size avantaj sağlayacaktır. Bahçeleri daha görsel hale getirmek, dekorasyonu peyzaj ile bütünleştirerek mükemmel işlere imza atmak için baraka yapımı, kulübe yapımında ahşap malzemeler kullanılmalıdır. Ahşap kulübe yapımı için meşe, çam, katran veya ceviz ağaçlarını tercih ettiğinizde daha doğal ve doğal renklerin yer aldığı bir bahçe peyzajına sahip olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz kulübe tasarımı dışında profesyoneller tarafından tasarlanmış barakalar, kulübeler ve modern oturum alanlarını da tercih edebilirsiniz.

Depolamadan oyun evlerine dek çok amaçlı kullanılabilen 25 bahçe kulübesi örneğini derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz. 

Modern ve aykırı tasarımlar

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Garaj / Hangar
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Bahçenizi daha estetik hale getirmek için aykırı tasarımlar tercih edebilirsiniz. Klasik tasarımlardan farklı modelleri tercih ederek göz kamaştıran kulübelere sahip olabilirsiniz.

Profesyonel kamuflaj

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bahçe içinde bir kulübe veya çardak yapmak istiyorsanız profesyonel bir kamuflaj yapmalısınız. Doğal bir bahçe içinde bütünün parçası gibi görünecek çardak ve kulübeler hayranlık uyandıran bir bahçe ortaya çıkaracaktır. Çardak yapımında tercih edebileceğiniz çok sayıda model bulunuyor. Farklı modelleri incelemek istediğinizde '' Çardak yapmak veya yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 15 çardak modeli '' yazımızı inceleyebilirsiniz.

​1- Modern bahçe kulübesi

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl İskandinav Balkon, Veranda & Teras
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

İlk örneğimiz çatısız modern bir kulübe. Yarısı kapalı olan kulübe depolama için kullanılıyor.

​2- Kırmızı beyaz

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify Kırsal Bahçe
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

İkinci kulübe modeli güzel rengiyle öne çıkıyor. Kırmızı beyaz renkli kulübe üçgen çatısıyla klasik bir örnek.

​3- Küçük ama kullanışlı

The Baltimore Summerhouse homify Klasik Bahçe Ahşap Yeşil summerhouse,british,revolving,beautiful,quality,garden,light green,luxury,entertain,relax
homify

The Baltimore Summerhouse

homify
homify
homify

Bu örnekte oturma alanı olarak değerlendirilen bir model görüyoruz. Her ne kadar boyutu küçük de olsa iç kısmı baştan sona koltuk şeklinde.

​4- Mavi beyaz

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

İçi gök mavisi dışı bembeyaz olan kulübeye küçük bir merdivenle erişim sağlanıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​5- Manzaraya karşı

Gartengestaltung, Oswald Gärten Oswald Gärten Eklektik Bahçe
Oswald Gärten

Oswald Gärten
Oswald Gärten
Oswald Gärten

Resimde gördüğünüz bahçe kulübesi standart bir model olmakla birlikte küçük bir göle baktığından manzara açısından şanslı. Önüne iki adet sandalye yerleştirilmiş.

​6- Su üzerinde

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Asyatik Bahçe
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Üç tarafı açık bu kulübe ise konumu bakımından sıra dışı. Küçük bir dere yatağı üzerine inşa edilen kulübeye kendi gibi küçük, sevimli, kırmızı bir köprü ile ulaşılıyor.

​7- Ev gibi

Summerhouse Garden Affairs Ltd Klasik Bahçe Ahşap Beyaz summerhouse,entertaining,seating,long windows,cedar,white,quality,garden,room,relaxing,sublime
Garden Affairs Ltd

Summerhouse

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Resimdeki kulübe modeli diğer örneklerden farklı olarak tıpkı bir ev gibi tasarlanmış. Kiremit çatı, betonarme duvarlar ve iç kısmı tıpkı bir salon gibi döşenen kulübenin ön cephesi ise katlanabilen cam duvarlarla kaplı.

​8- Aydınlatma farkı

Gartenhaus-Serie "Chrome-Line", Karibu Holztechnik GmbH Karibu Holztechnik GmbH Modern Bahçe
Karibu Holztechnik GmbH

Karibu Holztechnik GmbH
Karibu Holztechnik GmbH
Karibu Holztechnik GmbH

Sıradaki kulübe modern olmakla birlikte standart bir tasarıma sahip. Öne çıkan özelliği ise dış mekan aydınlatması için kullanılan bahçe lambaları. Merdiven basamakları da ihmal edilmemiş.

​9- Çağdaş dizayn

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging Modern Bahçe
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

Bu kulübe modelinin L biçiminde uzanan duvarları var. Çatısı ise oldukça ilginç zira çatıda çimler görüyoruz. İç kısımda farklı yerlerde hizalanmış siyah kutu şeklinde raflar görüyoruz. Sıra dışı bank modeli ise çok yaratıcı.

​10- Saman çatı

Thatched Octagonal Summerhouse homify Klasik Bahçe
homify

Thatched Octagonal Summerhouse

homify
homify
homify

Daha çok İskandinav kırsalında gördüğümüz saman çatı modeli örnekteki kulübeye uygulanmış. Dış cephe rengi ise lacivert.

​11- İşlevsel model

Bike and log store with green roof Organic Roofs Modern Bahçe
Organic Roofs

Bike and log store with green roof

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Resimdeki gördüğümüz kulübe diğer örneklerden biraz farklı. Öncelikle daha alçak ve oturma alanı olarak değil depolama için kullanıyor. Üst tarafı da değerlendirilerek çiçek yatağı yapılmış.

​12- Ağaç ev

Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited Rustik Bahçe
Squirrel Design Tree Houses Limited

Imaginative Tree House Charm

Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited

Özellikle çocukların çok seveceği bu model için sağlam bir ağaç bulmanız yeterli.

​13- Estetik mobilyalar

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Yarısı kapalı yarısı açık modellerden birinde siyah koltuklar ve sofistike aksesuarlarla zarif bir ortam yaratılmış.

​14- Tekerlekli model

Otantik Ahşap Çardak homify Akdeniz Bahçe
homify

Otantik Ahşap Çardak

homify
homify
homify

İç kısmında ahşap koltukları ve masası bulunan model tekerlekli.

​15- Yemek alanı

Summer house and Zen garden Martin Hall Design Modern Bahçe
Martin Hall Design

Summer house and Zen garden

Martin Hall Design
Martin Hall Design
Martin Hall Design

Yerden yükseltilmiş ahşap bir platform üzerine inşa edilen kulübenin ön cephesi köşe yanı denk gelecek şekilde tasarlanmış. İç kısmı ise yemek alanı olarak değerlendiriliyor.

​16- Oyun evi

Tarçın Oyun Evi - Yan Görünüş Sakura Ahşap Modern Bahçe
Sakura Ahşap

Tarçın Oyun Evi – Yan Görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Çocukların çok seveceği bu örnek yan tarafına yapılan salıncaklarla daha eğlenceli hale gelmiş.

​17- Barbekü kulübesi

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins İskandinav Bahçe
Arctic Cabins

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Bahçede yapılacak barbekü için tasarlanan kulübenin ilginç bir şekli var.

​18- Fransız kapı

​Scandinavian style log cabin. Garden Affairs Ltd İskandinav Bahçe Ahşap Ahşap rengi log cabin,scandinavian,garden room,veranda,outdoor living,summerhouse
Garden Affairs Ltd

​Scandinavian style log cabin.

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Küçük bir terası olan kulübenin Fransız kapıları göz alıcı güzellikte.

​19- Geniş oturma alanı

Oval Summerhouse homify Kolonyal Bahçe Mozaik Sarı summerhouse,garden,seating,garden room,entertain,outdoor,friends,party,oval,premium,quality,luxury
homify

Oval Summerhouse

homify
homify
homify

Bir başka küçük boyutlu kulübe örneğinin iç kısmında rahat bir oturma alanı oluşturulmuş.

​20- Bahçeye karşı

Mote Avenue, Maidstone Cowen Garden Design Kırsal Bahçe
Cowen Garden Design

Mote Avenue, Maidstone

Cowen Garden Design
Cowen Garden Design
Cowen Garden Design

Büyük bakımlı bir bahçe içinde inşa edilen kulübe dinlenmek için elverişli.

​21- Bahçıvan kulübesi

Potting shed The Posh Shed Company Klasik Bahçe
The Posh Shed Company

Potting shed

The Posh Shed Company
The Posh Shed Company
The Posh Shed Company

Bahçe işlerinden hoşlanıyorsanız eğer bahçe bakımında kullandığınız malzemeleri kulübede depolayabilirsiniz.

​22- Büyük bir kulübe

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd Kırsal Bahçe
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

L biçimindeki oldukça büyük olup, yemek alanından depolamaya dek çok amaçlı kullanılabilir.

​23- Ahşaptan bar

One of our range of outdoor bars homify Rustik Bahçe
homify

One of our range of outdoor bars

homify
homify
homify

Bahçe kulübelerini farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Örneğin resimde modern bir bahçe kulübesi bara dönüştürülmüş.

​24- Cam ve ahşap

Swallow Kingfisher Greenhouse homify Klasik Bahçe
homify

Swallow Kingfisher Greenhouse

homify
homify
homify

Bu örnekte ise bahçe kulübesi ahşaptan yapılmakla birlikte büyük oranda cam da kullanılmış.

​25- Kaydıraklı kulübe

Climbing Frame for Smaller Garden Selwood Products Ltd Modern Bahçe
Selwood Products Ltd

Climbing Frame for Smaller Garden

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

Son örnek içinden geçen iki adet kaydırakla birlikte oldukça eğlenceli.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ailelere uygun yapımı kolay ve ucuz prefabrik ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

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