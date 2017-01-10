Türkiye'de bir firmadan fonksiyonel mutfak dolabı fikirleri

Evin en çok ve en etkin şekilde kullanılan odası şüphesiz mutfaklardır. Yemek ve mevsimlik hazırlıkların yapıldığı, bulaşıkların yıkandığı ve keyifli çay saati davetlerine ev sahipliği yapan mutfakların dekorasyonu da kullanım şekline bağlı olarak daha karmaşıktır. Bu nedenle mutfak dekorasyonuna başlarken mutlaka bir mutfak planlayıcısından ya da mimardan yardım almak gerekir.

Mutfak aksamları üreten ve tasarım işleri üstlenen firmalar çoğunlukla hazır ve modüler mutfak modelleri üretiyorlar. Eğer siz de mutfağınız için hazır bir mutfak modeli seçmekten yanaysanız tasarımın modüler özellikte olmasına önem vermelisiniz. Modüler mutfak tasarımları, odanın mimari özelliklerine ve ölçülerine göre yeniden planlanarak üretilir ve monte edilir. Bu sayede mutfağınıza yüzde yüz uyum sağlar. Mutfak dekorasyonundaki en önemli öge dolaplar ve tezgah olduğundan, ne kadar çok dolap tasarımı incelerseniz seçimleriniz de o kadar başarılı olacaktır. Biz de sizlere bu yazımızda, Türkiye'de mutfak dolapları üreten bir firmanın iki özel modelini tanıtacağız. Sıradan iki mutfağı son derece kullanışlı hale getiren bu tasarımları siz de seveceksiniz.

Mutfak dekorasyonunuza ilham verecek dünyadan örnekler görmek isterseniz ’Mutfak dekorasyonu sırasında yapabileceğiniz 12 hata’ başlıklı yazımız da size fikir kaynağı olabilir.