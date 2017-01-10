Türkiye'de bir firmadan fonksiyonel mutfak dolabı fikirleri

Evin en çok ve en etkin şekilde kullanılan odası şüphesiz mutfaklardır. Yemek ve mevsimlik hazırlıkların yapıldığı, bulaşıkların yıkandığı ve keyifli çay saati davetlerine ev sahipliği yapan mutfakların dekorasyonu da kullanım şekline bağlı olarak daha karmaşıktır. Bu nedenle mutfak dekorasyonuna başlarken mutlaka bir mutfak planlayıcısından ya da mimardan yardım almak gerekir.
Mutfak aksamları üreten ve tasarım işleri üstlenen firmalar çoğunlukla hazır ve modüler mutfak modelleri üretiyorlar. Eğer siz de mutfağınız için hazır bir mutfak modeli seçmekten yanaysanız tasarımın modüler özellikte olmasına önem vermelisiniz. Modüler mutfak tasarımları, odanın mimari özelliklerine ve ölçülerine göre yeniden planlanarak üretilir ve monte edilir. Bu sayede mutfağınıza yüzde yüz uyum sağlar. Mutfak dekorasyonundaki en önemli öge dolaplar ve tezgah olduğundan, ne kadar çok dolap tasarımı incelerseniz seçimleriniz de o kadar başarılı olacaktır. Biz de sizlere bu yazımızda, Türkiye'de mutfak dolapları üreten bir firmanın iki özel modelini tanıtacağız. Sıradan iki mutfağı son derece kullanışlı hale getiren bu tasarımları siz de seveceksiniz.
Mutfak dekorasyonunuza ilham verecek dünyadan örnekler görmek isterseniz ’Mutfak dekorasyonu sırasında yapabileceğiniz 12 hata’ başlıklı yazımız da size fikir kaynağı olabilir.
Mutfak dolabı seçimi yaparken ilk olarak üzerinde durmanız gereken konu üretim yapılacak malzemeleri seçmektir. Modelin fiyatını da büyük oranda malzeme seçimi belirler. Mutfak dolabı için en ideal ve dayanıklı malzeme kayın ve ceviz gibi masif ağaç malzemedir ancak doğal malzemelerin fiyatı mdf ve lake gibi ürünlere göre biraz daha yüksektir. Sağlıklı ve dayanıklı bir seçim yapmak istiyorsanız masif ağaçtan vazgeçmeyin.
Klasik çizgilere sahip olan bu mutfak dekorasyonunda da kaliteli ağaç malzemeler en iyi şekilde işlenerek kullanılmış. Böylesine dayanıklı ve şık bir mutfağın diğer özelliklerini de görmelisiniz.
Kullanışlı bir mutfak dolabı deyince aklınıza dayanıklılık ve kalite dışında özellikler de geliyor olmalı. Bu özelliklerden biri de işlevsel raf ve çekmecelerdir. Mutfak tasarımında bulunan dolap ve çekmeceler ne kadar çok sayıda ve ne kadar çok bölmeli ise o kadar kullanışlı sayılabilir. Sürgülü çekmeceler, bölmeli kiler dolaplar ve baharat rafları mutfağınıza işlevsellik kazandıracak özelliklerdir.
Bu şık mutfağın tezgahında da ahşap malzeme seçilmiş. Dayanıklı ve sağlıklı yapısının yanı sıra oldukça stil sahibi de görünen bu tezgahı keyifle kullanabilirsiniz. Açık olarak planlanmış mutfakta oturma odası ile mutfak arasına yerleştirilen bu ek tezgah da kahvaltı masası ya da mutfak adası işlevi de görebilir.
Mutfak yaptırırken dikkat etmeniz gereken konulardan bir diğeri de tezgah malzemesi seçimidir. Tezgah yapımında kullanılacak malzeme hem dayanıklılık hem de kullanım kolaylığı açısından önem taşır. Mermer ve masif gibi doğal malzemeleri seçerseniz kullanırken biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Örneğin asitli gıdalar mermer üzerinde kalıcı izler bırakacaktır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için granit ve benzeri güçlü malzemeleri seçebilirsiniz. Mutfak dekorasyonu sırasında ucuza kaçmak pek doğru bir davranış sayılmaz çünkü kaliteden ödün verirseniz bir kaç yıl sonra seçtiğiniz malzemeleri yenilemeniz size daha pahalıya patlayabilir.
Firmanın tasarladığı diğer mutfakta ise siyah bir tezgah ve beyaz sleek görünümlü dolaplar seçilerek hoş bir kontrast sağlanmış. Mutfak dekorasyonunda siz de bu popüler renk dengesinden örnek alabilirsiniz.
Kontrast dengesi ile dikkat çeken bu mutfakta kullanılan dolaplar oldukça kaliteli ve sağlam yapıya sahipler. Mutfak dolabı yapımında kapaklarda kullanılan malzeme de oldukça önemlidir. Genelde membran ya da pvc kaplamalar tercih edilir. Membran ise biraz daha dayanıklı olacaktır. Kapaklarda kullanılan malzeme kadar kapakların teknik özellikleri de göz önünde bulundurulmalı. Örneğin kullanılan menteşelerin pirinç gibi dayanıksız bir malzeme yerine paslanmaz çelikten üretilmiş olmasını tercih etmelisiniz. Çekmecelerde ise frenleme menteşesi ve sürgü gibi özellikler arayabilirsiniz.
Ayrıca mutfak dolaplarının ve tezgahın kolay kombinasyon yapılabilir bir tasarıma sahip olması da önemlidir. Seçeceğiniz masa sandalye takımı veya mobilyalarla kolay uyum sağlayacak renk ve modeller bulmakta yarar var. Bu nedenle sade ve az desenli mutfak tasarımları çok daha kullanışlıdır.