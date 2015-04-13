Birbirinden renkli genç odaları

Genç odası kavramı yirmi, bilemediniz otuz sene önce dilimize oturan bir kavram. Geçen zamanla evler büyüyüp, evin her ferdinin kendine ait odası olmaya başlayınca, evin genç bireylerinin odasının nasıl döşeneceği sorusu da ortaya çıktı. Eskiden bir yatak, bir masa ve bir kitaplıktan oluşan gençlerin odaları için, piyasada faaliyet gösteren çok sayıda firmanın yaratıcı tasarımıyla çok fazla seçenek doğdu. Gençlerin isteklerine göre şekillendirilebilen odalar, ailelerinin tek beklentisi iyi bir eğitim almaları olan gençlerin daha verimli ders çalışması için de olanak sunuyor.
Bir dönem klasik ahşap renklerinde üretilen genç odaları şimdi odanın sahibinin cinsiyetine göre türlü renklerde tasarlanıyor. Rengarenk mobilyalar ve başarılı aydınlatma unsurlarıyla donatılan odalar gençlerin birbirlerine nispet yapmalarına neden olacak güzellikte.
Gelin şimdi yerli tasarımcı ve üreticilerin imzasını taşıyan birbirinden güzel genç odası tasarımlarına hep birlikte göz atalım.
1967 yılından beri sektörün içinde yer alan Akabe Mobilya, TV ünitesi, yemek odası, oturma odası, koltuk takımı, duvar ünitelerinin yanı sıra ürettiği genç odalarıyla da müşterilerinin beğenisini kazanan bir firma.
1991 yılında İstanbul Modoko'daki geniş showroomunu hizmete açan firma bu tarihten beri BEYS markasıyla hem mobilya üretimi hem de iç mimari tasarım konularında hizmet vermektedir. Sahip olduğu ISO 9001, Bakanlık Belgesi ve Modoko güvence belgesiyle müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeyi hedefleyen firma standart üretimlerinin yanında sipariş üzerine ürünler de üretmekte.
Resimde gördüğünüz genç odası sipariş üzerine üretilen bir model. Kaptan genç odası ismiyle anılan bu model istenen boyutlarda üretilebiliyor ve modele ekleme çıkarma yapılabiliyor. İçinde barındırdığı parlak lake canlı renklerle gençlik ruhunu çok iyi yansıtan takım, hem delikanlılar hem de genç hanımlar tarafından tercih ediliyor.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında tasarım ve uygulama alanlarında hizmet veren İdea Mimarlık tarafından tasarlanan İstanbul Göktürk'teki villada bulunan bu genç odası, renk kullanımına rağmen yalınlıktan ödün vermeyen çizgisiyle dikkat çekiyor. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu odaya yeşil ve kırmızı tonlarla renk katılmış. Zeminde kullanılan ahşap dokunun da çok şık göründüğü odada göz alıcı bir başka unsur ise estetik bir görüntüye sahip olan avize. Geniş pencere sayesinde gün ışığını doyasıya içine alan oda, genç odası takımının duru güzelliğini bir kat daha arttırıyor.
Kayseri'de faaliyet gösteren İNDEKSA MİMARLIK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAHÜT LTD.ŞTİ. İç Anadolu bölgesini yeni mimari trendlerle tanıştıran bir firma. Firmanın elinden çıkan bir dairede yer alan bu oda da, evin iki delikanlısının ortak odası. Beyaz ağırlıklı odaya mavi renkle yaşam enerjisi katılmış. Duvarda yer alan geometrik şekilli rafların biri beyaz biri de mavi parlak lake boyayla renklendirilmiş. Tavandaki yıldız biçimli çalışma da odanın bir diğer dikkat çeken unsuru. Odada kullanılan halı da gençlik coşkusunu yansıtır nitelikte.
Yaptığı birbirinden seçkin tasarımlarla adından sıkça söz ettiren Arzu Karakadılar'a ait AK Design Studio'nun Fenerbahçe'de bulunan bir evin genç hanımı için tasarladığı odayı görüyorsunuz.
Beyaz ve siyahın ağırlıkta olduğu oda bu senenin trend rengi marsala kullanımıyla bir peri masalından çıkmışa benziyor. Perdeler , karyola başı, yastıklar ve makyaj masası pufu için marsala ve kadifemsi dokular tercih edilmiş. Odanın dikkat çeken bir diğer unsuru ise şeffaf sert plastikten yapılan makyaj masası.
Çocuk odası tasarımlarıyla ün yapan Lacote Design her tasarımını bir tema çerçevesinde oluşturmaya gayret gösteriyor. Resimde gördüğünüz oda ise firmanın Prenses Çocuk Odası. Bu odayı genç odası seçkimize, içindeki çocuğu öldürmeyen gençleri düşünerek ekledik.