Birbirinden renkli genç odaları

Genç odası kavramı yirmi, bilemediniz otuz sene önce dilimize oturan bir kavram. Geçen zamanla evler büyüyüp, evin her ferdinin kendine ait odası olmaya başlayınca, evin genç bireylerinin odasının nasıl döşeneceği sorusu da ortaya çıktı. Eskiden bir yatak, bir masa ve bir kitaplıktan oluşan gençlerin odaları için, piyasada faaliyet gösteren çok sayıda firmanın yaratıcı tasarımıyla çok fazla seçenek doğdu. Gençlerin isteklerine göre şekillendirilebilen odalar, ailelerinin tek beklentisi iyi bir eğitim almaları olan gençlerin daha verimli ders çalışması için de olanak sunuyor.

Bir dönem klasik ahşap renklerinde üretilen genç odaları şimdi odanın sahibinin cinsiyetine göre türlü renklerde tasarlanıyor. Rengarenk mobilyalar ve başarılı aydınlatma unsurlarıyla donatılan odalar gençlerin birbirlerine nispet yapmalarına neden olacak güzellikte.

Gelin şimdi yerli tasarımcı ve üreticilerin imzasını taşıyan birbirinden güzel genç odası tasarımlarına hep birlikte göz atalım.