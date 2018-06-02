Anadolu'nun dört bir yanından 13 gösterişli salon

Değişen dekorasyon trendleri ile birlikte artık ülkemizde de çağdaş, farklı ve özgün çok sayıda ev bulunuyor. Bugünkü yazımızda ülkemizin farklı şehirlerinden 13 salona konuk olacağız. Hazırsanız başlayalım.
Vavien İç Mimarlık imzasını taşıyan bu ev Country House adlı projeye ait. Sivas’ta yer alan dairenin salonu açık tonların ağırlıkta olduğu şık bir dekorasyona sahip. Oturma grubunun yanında yemek takımı da bulunuyor.
İzmir’de bulunan muhteşem bir villaya ait olan fotoğraf Mimkare İç Mimarlık imzasını taşıyor. Tavanı ve rahat koltuk takımı bembeyaz olan oturma odasının duvarları ise siyah renkli.
Şimdi de Kayseri’de yer alan modern bir daireye geçiyoruz. Çağdaş bir televizyon ünitesine sahip salonda kontrast amacıyla koyu renkli koltuk tercih edilmiş. Proje İndeksa İç Mimarlık’a ait.
Açık mutfak modeline sahip evin ışıklandırması oldukça huzurlu bir atmosfer yaratmış. Zeminde kullanılan ahşap malzeme ise ortamdaki sakinliği arttıran etkenlerden biri.
Nuevo Tasarım projesi olan bu daire ülkemizin önemli şehirlerinden Ankara’da yer alıyor. İki katlı olmasından dolayı yüksek tavan avantajını gösterişli lambalarla çok iyi bir biçimde değerlendirmiş. Yumuşak renkli geniş koltuk takımı ise oldukça konforlu.
Diğer örneklere oranla daha sade fakat özgün bir tarzı olan bu oturma odası Bursa’da inşa edilen bir villadan. Toprak renginde mat deriden koltuklar desenli minderlerle şık hale gelmişler. Mantarları andıran üç adet yuvarlak sehpa ise yaratıcı bir fikir.
Halısız koyu renkli ahşap parkelerle kontrast oluşturan bembeyaz koltuk takımı hoş bir ikili meydana getirmiş. Oturma odası öyle geniş ki şömine yanında bej rengi bir koltuk daha bulunuyor.
Ankara’dan bir diğer salon örneği bu defa bir ahşap ev projesine ait. Geniş pencereleri sayesinde oldukça aydınlık olan oturma odasında ahşap sıcaklığı açık mavi renkli L biçimindeki bir koltukla tamamlanmış.
Bursa’da bulunan bu modern ve geniş evde iki adet oturma odası bulunuyor. Biz daha küçük olan odayı seçtik. Üzerinden çiçek deseni geçen soluk mavi renkli L şeklindeki koltuk küçük odalar için kullanışlı bir model. Böylece tam köşeye denk gelebilir.
Sırada Antakya’da bir eve konuk oluyoruz. Geniş ve ferah salon iki adet oturma grubunu sığdırabilecek büyüklükte. Arka kasımda beyaz üstüne lacivert çizgili minderlerin olduğu şık bir takım bulunuyor. Önde ise kadife kumaştan bej rengi rahat koltuklar var.
Resimde gördüğünüz şaşırtıcı güzellikteki salon Kayseri’de inşa edilen çağdaş bir villadan. Oldukça büyük olan yapıda birden fazla oturma odası bulunuyor. Bu salonlardan birine sarı ve siyah renkli koltuklardan oluşan göz alıcı bir dekorasyon yapılmış.
Antalya’da lüks ve şatafatlı bir evin nispeten ‘sade’ odalarından birindeyiz. Televizyonun bulunduğu duvar dokusu diğer duvarlardan ayrılıyor. Gri renkli L biçimindeki koltuk standart durabilir ilk anda ama kenarlarındaki turuncu çizgiler farkını belli ediyor hemen.
Son örneğimiz yine İzmir’den bir oturma odası. Baştan sona bej rengine bürünmüş dekorasyonda öyle lüks detaylar var ki dengeyi sağlamak için renk oyunlarından uzak durulmuş. Özellikle kare biçimindeki bir delikten uzanan avize salona özgünlük katıyor.
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