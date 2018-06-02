Anadolu'nun dört bir yanından 13 gösterişli salon

Diğer örneklere oranla daha sade fakat özgün bir tarzı olan bu oturma odası Bursa’da inşa edilen bir villadan. Toprak renginde mat deriden koltuklar desenli minderlerle şık hale gelmişler. Mantarları andıran üç adet yuvarlak sehpa ise yaratıcı bir fikir.