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Anadolu'nun dört bir yanından 13 gösterişli salon

nihal e. nihal e.
homify Modern Oturma Odası
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Değişen dekorasyon trendleri ile birlikte artık ülkemizde de çağdaş, farklı ve özgün çok sayıda ev bulunuyor. Bugünkü yazımızda ülkemizin farklı şehirlerinden 13 salona konuk olacağız. Hazırsanız başlayalım.

​1- Sivas’tan lüks bir daire

Country house / Sivas, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture İç Dekorasyon Ahşap Gri
Murat Aksel Architecture

Country house / Sivas

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Vavien İç Mimarlık imzasını taşıyan bu ev Country House adlı projeye ait. Sivas’ta yer alan dairenin salonu açık tonların ağırlıkta olduğu şık bir dekorasyona sahip. Oturma grubunun yanında yemek takımı da bulunuyor.

​2- İzmir’de şahane villa

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

İzmir’de bulunan muhteşem bir villaya ait olan fotoğraf Mimkare İç Mimarlık imzasını taşıyor. Tavanı ve rahat koltuk takımı bembeyaz olan oturma odasının duvarları ise siyah renkli.

​3- Kayseri’den çağdaş bir ev

Konut Projesi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Konut Projesi

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Şimdi de Kayseri’de yer alan modern bir daireye geçiyoruz. Çağdaş bir televizyon ünitesine sahip salonda kontrast amacıyla koyu renkli koltuk tercih edilmiş. Proje İndeksa İç Mimarlık’a ait.

​4- Kocaeli’den huzur dolu bir salon

Maşukköy Evleri homify Modern Oturma Odası
homify

Maşukköy Evleri

homify
homify
homify

Açık mutfak modeline sahip evin ışıklandırması oldukça huzurlu bir atmosfer yaratmış. Zeminde kullanılan ahşap malzeme ise ortamdaki sakinliği arttıran etkenlerden biri.

​5- Ankara’da göz alıcı bir daire

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Nuevo Tasarım projesi olan bu daire ülkemizin önemli şehirlerinden Ankara’da yer alıyor. İki katlı olmasından dolayı yüksek tavan avantajını gösterişli lambalarla çok iyi bir biçimde değerlendirmiş. Yumuşak renkli geniş koltuk takımı ise oldukça konforlu.

​6- Bursa’da güzel bir villa

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Oturma Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Diğer örneklere oranla daha sade fakat özgün bir tarzı olan bu oturma odası Bursa’da inşa edilen bir villadan. Toprak renginde mat deriden koltuklar desenli minderlerle şık hale gelmişler. Mantarları andıran üç adet yuvarlak sehpa ise yaratıcı bir fikir.

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7- Konya’da avrupai villa

Oturma Odası Tulya Evleri Modern Oturma Odası
Tulya Evleri

Oturma Odası

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Halısız koyu renkli ahşap parkelerle kontrast oluşturan bembeyaz koltuk takımı hoş bir ikili meydana getirmiş. Oturma odası öyle geniş ki şömine yanında bej rengi bir koltuk daha bulunuyor.

​8- Ankara’da ahşap ev

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Minimalist Oturma Odası
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ankara’dan bir diğer salon örneği bu defa bir ahşap ev projesine ait. Geniş pencereleri sayesinde oldukça aydınlık olan oturma odasında ahşap sıcaklığı açık mavi renkli L biçimindeki bir koltukla tamamlanmış.

​9- Bursa’dan aydınlık bir daire

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Z.Ç. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bursa’da bulunan bu modern ve geniş evde iki adet oturma odası bulunuyor. Biz daha küçük olan odayı seçtik. Üzerinden çiçek deseni geçen soluk mavi renkli L şeklindeki koltuk küçük odalar için kullanışlı bir model. Böylece tam köşeye denk gelebilir.

​10- Antakya’da ferah oturma odası

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Sırada Antakya’da bir eve konuk oluyoruz. Geniş ve ferah salon iki adet oturma grubunu sığdırabilecek büyüklükte. Arka kasımda beyaz üstüne lacivert çizgili minderlerin olduğu şık bir takım bulunuyor. Önde ise kadife kumaştan bej rengi rahat koltuklar var.

​11- Kayseri’de görkemli salon

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Resimde gördüğünüz şaşırtıcı güzellikteki salon Kayseri’de inşa edilen çağdaş bir villadan. Oldukça büyük olan yapıda birden fazla oturma odası bulunuyor. Bu salonlardan birine sarı ve siyah renkli koltuklardan oluşan göz alıcı bir dekorasyon yapılmış.

​12- Antalya’da saray gibi bir ev

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Antalya’da lüks ve şatafatlı bir evin nispeten ‘sade’ odalarından birindeyiz. Televizyonun bulunduğu duvar dokusu diğer duvarlardan ayrılıyor. Gri renkli L biçimindeki koltuk standart durabilir ilk anda ama kenarlarındaki turuncu çizgiler farkını belli ediyor hemen.

​13- İzmir’de gösterişli oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz yine İzmir’den bir oturma odası. Baştan sona bej rengine bürünmüş dekorasyonda öyle lüks detaylar var ki dengeyi sağlamak için renk oyunlarından uzak durulmuş. Özellikle kare biçimindeki bir delikten uzanan avize salona özgünlük katıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Düşük bütçeyle inşa edilebilecek 7 müstakil ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

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