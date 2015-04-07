Samsun'da nefes kesen bir rezidans

Konut sektöründeki gelişimin Türkiye'nin birkaç şehriyle sınırlı kalmayıp tüm ülke geneline yayılması bizi çok mutlu eden bir gelişme. Homify'ın uzman kadrosu tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişliyor. Aramıza yeni katılan firmalardan biri de Samsun merkezli PS Mimarlık. Samsunlu biri inşaat mühendisi biri mimar olan bir çift tarafından 1994 yılında kurulan firma daha sonra ekibine dahil ettiği yine Samsunlu iki genç mimarla güçlenmiş. Bugüne kadar 216 farklı müşteriye 285 projede hizmet sunan firma yurt içinde ve yurt dışında mimari proje, ürün ve mekan tasarımı, danışmanlık ve uygulama alanlarında faaliyet yürütüyor. Firmanın Samsun merkez ofisi dışında, bir şubesi de Moldova'da bulunuyor.

Firmanın imzasını attığı çok sayıda başarılı projeden biri de Samsun'da bulunan No:18 isimli rezidans projesi. Klasik ve modernin son derece uyumlu biçimde bir araya getirildiği proje görenlere parmak ısırtıyor. Hazırsanız bu nefes kesici daireyi keşfe başlayalım.