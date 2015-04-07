Samsun'da nefes kesen bir rezidans

Konut sektöründeki gelişimin Türkiye'nin birkaç şehriyle sınırlı kalmayıp tüm ülke geneline yayılması bizi çok mutlu eden bir gelişme. Homify'ın uzman kadrosu tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişliyor. Aramıza yeni katılan firmalardan biri de Samsun merkezli PS Mimarlık. Samsunlu biri inşaat mühendisi biri mimar olan bir çift tarafından 1994 yılında kurulan firma daha sonra ekibine dahil ettiği yine Samsunlu iki genç mimarla güçlenmiş. Bugüne kadar 216 farklı müşteriye 285 projede hizmet sunan firma yurt içinde ve yurt dışında mimari proje, ürün ve mekan tasarımı, danışmanlık ve uygulama alanlarında faaliyet yürütüyor. Firmanın Samsun merkez ofisi dışında, bir şubesi de Moldova'da bulunuyor.
Firmanın imzasını attığı çok sayıda başarılı projeden biri de Samsun'da bulunan No:18 isimli rezidans projesi. Klasik ve modernin son derece uyumlu biçimde bir araya getirildiği proje görenlere parmak ısırtıyor. Hazırsanız bu nefes kesici daireyi keşfe başlayalım.
Bu salonu anlatmaya neresinden başlayacağımıza kolay karar veremedik. Yerdeki muhteşem halıdan mı, yoksa duvardaki resimden mi başlamalı diye çok düşündük ama sonunda halıdan başlamaya karar verdik. Zira resmi aşağıda ayrıntılı biçimde ele alacağız. Yerde serili halı ince el işçiliğiyle odaya oryantal bir hava katıyor. Bir yanda modern çizgilerin hakim olduğu kanepe ve orta sehpası, diğer yanda antika görünümüyle berjer koltuk ve yemek masası sandalyeleri salonu eski ve yeninin mükemmel bir uyumu haline getiriyor. Yine aynı şekilde antika çizgilere sahip avizeyle duvarlardaki ahşap paneller de modern ve klasik dengesini oluşturan diğer unsurlar.
Salona klasik hava katan unsurları daha yakından görelim istedik. Kadife döşemesiyle dikkat çeken haki berjer koltuk sanki evin resinin tahtı gibi görünüyor. Antika görünümlü sandalyelerin yanı sıra mermer masa, üstündeki şamdan ve tavandaki avize de klasik etkiye katkı sağlayan parçalar. Masanın diğer tarafındaki kırmızı bank ise klasik etkiyi dengelemek için eklenmiş bir tasarım ürünü. Duvardaki panele ayrıca değineceğiz.
Duvardaki aynalı panel hem raf hem de depolama işlevi sunuyor. Tavandan sallanan aplikler ve aynaların merkezlerindeki metal madalyonlar çok hoş bir estetik katkı sağlıyor.
Salonda duvara bir yağlı boya retrospektifi çalışılmış. Resim sayesinde salona sanatsal bir tarz kazandırılmış.
Salona girmeden önce geçtiğimiz holde ise salonun aksine modern bir hava hakim. Doğal taş ve doğal taş dokulu seramiklerle donatılmış hole gri renk hakimiyeti söz konusu. Sağda gördüğünüz aynalı camdan yapılma azametli kapı salona açılıyor. Kapının kolları da salondaki aynalı panelde gördüğümüz madalyonlardan yapılmış. Madalyonlar rezidansa ezoterik bir hava kazandırmış. Holün aydınlatması da göz kamaştırıyor. Tavana gömülü spotların yanında duvardaki gizli aydınlatmalar şık bir atmosfer yaratıyor.
Resimde rezidansın şık ve modern mutfağını görüyorsunuz. Beyaz ve grinin kombinlediği mutfağın dolaplarında parlak lake boya kullanılmış. Bu haliyle ışıl ışıl parlayan mutfağın zemini de yukarıdaki resimde gördüğümüz holün zemininde kullanılan doğal taş görünümlü seramikle döşenmiş. Mutfakta mutfak adası yerine klasik bir tezgah ve ortada hem çalışma hem yemek yeme alanı olabilecek dörtgen bir tezgah kullanılmış. Tezgahtaki taburelerde kullanılan kırmızı, ortama renk katmış. Mutfaktaki aydınlatma ünitelerinin de ne kadar orijinal olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
Rezidansın yemek odası Samsun manzarasına sahip. Antika görünümlü sandalyelerle çevrelenmiş küçük ama şirin yemek masası su kabağından yapılma bir lambayla aydınlatılıyor. Lambada tercih edilen kırmızı renk ortama sıcaklık katıyor. Samsun'un enfes manzarası eşliğinde yemek yiyebileceğiniz oda gerçek yeşil çiçeklerle süslenmiş.