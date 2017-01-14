Çok az çabayla evinizi yenilemek için 21 parlak fikir

Evimizi güzelleştirmek ve yenilikler yapmak için sanıldığı gibi büyük masraflar edilmesi zorunlu değildir. Düşük bütçe ile yaratıcı fikirlerin harmanlandığı dekor fikirleri bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. Hem konforlu hem de işlevsel hale getiren akılcı çözümlerle dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Bu yazımızda ilham olabilecek 21 dekor fikrini derledik, basit ve küçük değişikliklerle istenilen atmosferi oluşturmak artık kolay.