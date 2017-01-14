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Çok az çabayla evinizi yenilemek için 21 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
Hand drawn wall sticker collection, Vinyl Impression Vinyl Impression Duvar & ZeminDuvar Süsleri
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Evimizi güzelleştirmek ve yenilikler yapmak için  sanıldığı gibi büyük masraflar edilmesi zorunlu değildir. Düşük bütçe ile yaratıcı fikirlerin harmanlandığı dekor fikirleri bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. Hem konforlu hem de işlevsel hale getiren akılcı çözümlerle dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Bu yazımızda ilham olabilecek 21 dekor fikrini derledik, basit ve küçük değişikliklerle istenilen atmosferi oluşturmak artık kolay.

1. Paspasları değiştirin!

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Pencere & KapılarKapılar
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Paspasları değişin ve küçük detaylarla evinize renk katın!

2. İndirekt LED ışıklandırma

Kitchen DDWH Architects Modern Mutfak
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Gerek duvar dekorlarında, gerek tavan ya da dolaplarda indirekt aydınlatma sistemlerini kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

3. Banyo karolarını temizleyin ve dezenfekte edin

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo düzeni kadar göze hitap etmesi açısından boş bir günde karoların detaylı temizlenmesi ile uzun vadede gözle görülür bir fark yaratabilirsiniz.

4. İşlevsel ürünler

Natural Rope Knot Door Stop homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

Kapı kanatları açıldığında duvarlara çarpmasını önleyen hasır yumak ilginizi çekebilir. Dolap kapaklarının hızla açıldığı zamanlarda yumuşak bir etki ile sert yüzeylere çarpmasını önler.

5. Kapı gıcırtılarına çözüm ve genel bakım

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Özenli bakım ve gözden geçireceğiniz kapı kanatlarını yağlayabilir, olası gıcırtılara son verebilirsiniz.

6. Mobilya ayaklarını koruyun

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Modern Oturma Odası
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Sabitlemek ve özellikle çocukların yaşadığı bir evde mobilyaların  sallanması ya da devrilmesini önleyecek önlemler alın.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Mobilyalardaki deri yüzeyleri tahriş etmeden muhafaza edin

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil
homify

homify
homify
homify

Deri yüzeyler için özel bakım ve temizlik ürünlerini kullanın.

8. Duvar dekorlarında yaratıcı fikirleri değerlendirin

ABC for the Spelling Bee, Black homify İskandinav Duvar & Zemin
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

Uygulanacak stil ve tarza göre klasikten moderne birçok duvar dekoru fikrini değerlendirebilirsiniz.

9. Pratik ve özgün: Kanca askılıklar

homify Ev İçiEv Aletleri
homify

homify
homify
homify

Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

10. Parlak renkler ve canlılık

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Zeminlerde sadelikler diğer alanlarda parlak ve cesur renklere yer açabilirsiniz.

11. Taze çiçek ve bitkiler

Ceramic Cactus Vases rigby & mac Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Taze bitki ve çiçeklerin kokusu yayılarak hoş bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.

12. Duvarlara şablonlarla estetik katmak

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Duvar dekorlarına özen göstererek fark yaratabilirsiniz.

13. Aydınlatma aksesuarlarını yenilemek

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Sadece aydınlatma aksesuarlarını değiştirerek evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz.

14. Minimal tasarımlar kullanarak fark yaratmak

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Askılık sistemleri için yaratıcı çözümlerle minimalist yaklaşımları değerlendirebilirsiniz.

15. Özgün fikirlerle kirli çamaşır sepeti tasarlamak

Tricks laundry basket homify BanyoDepo Ahşap-Plastik Kompozit Mavi laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

Çamaşır sepeti deyip geçmeyin, banyonuzda göze hitap eden özgün fikirlerle renk ve ahenk katabilirsiniz.

16. Rutin ama kısa günlük temizlikleri ihmal etmeyin

Bare bulb fabric flex light An Artful Life Ev İçiEv Aletleri
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

Uzun vadede kazanç sağlamak için rutin günlük temizlikleri ihmal etmeyin.

17. Halı temizliğine özen gösterin

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Halı için uygun temizlik ürünlerini tercih edin ve belli aralıklarla temizliğini sağlayın.

18. Mutfakta depolama sistemleri ile düzen oluşturun

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects Mutfak üniteleri
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Birçok mutfak eşyası alet ve cihaz için depolama sistemlerini akılcı kullanın.

19. Oda spreyleri ile atmosferi değiştirin

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Endüstriyel Mutfak
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

İlginizi çeken kokuları keşfedin ve ev düzeni ile göz zevki kadar, koku duyularınıza da hitap edin.

20. Rafları renklendirin, cilalayın ya da kaplayarak değişiklik yakalayın

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture Çalışma OdasıDepo
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

Mutfağınıza renk katmak için raflarınızı kaplayabilir, göze hitap eden değişiklikler yapabilirsiniz.

21. Çerçeve ve resimler arası ilişkiler kurabilirsiniz

HAM Screen Prints, HAM HAM SanatResim & Tablolar
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

Duvar dekorları için kullandığınız çerçevelerdeki resimler arası ilişkiler kurarak her birini tamamlayıcı unsur olarak değerlendirebilirsiniz.

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