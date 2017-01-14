Çok az çabayla evinizi yenilemek için 21 parlak fikir

Evimizi güzelleştirmek ve yenilikler yapmak için sanıldığı gibi büyük masraflar edilmesi zorunlu değildir. Düşük bütçe ile yaratıcı fikirlerin harmanlandığı dekor fikirleri bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. Hem konforlu hem de işlevsel hale getiren akılcı çözümlerle dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Bu yazımızda ilham olabilecek 21 dekor fikrini derledik, basit ve küçük değişikliklerle istenilen atmosferi oluşturmak artık kolay.
Paspasları değişin ve küçük detaylarla evinize renk katın!
Gerek duvar dekorlarında, gerek tavan ya da dolaplarda indirekt aydınlatma sistemlerini kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Banyo düzeni kadar göze hitap etmesi açısından boş bir günde karoların detaylı temizlenmesi ile uzun vadede gözle görülür bir fark yaratabilirsiniz.
Kapı kanatları açıldığında duvarlara çarpmasını önleyen hasır yumak ilginizi çekebilir. Dolap kapaklarının hızla açıldığı zamanlarda yumuşak bir etki ile sert yüzeylere çarpmasını önler.
Özenli bakım ve gözden geçireceğiniz kapı kanatlarını yağlayabilir, olası gıcırtılara son verebilirsiniz.
Sabitlemek ve özellikle çocukların yaşadığı bir evde mobilyaların sallanması ya da devrilmesini önleyecek önlemler alın.
Deri yüzeyler için özel bakım ve temizlik ürünlerini kullanın.
Uygulanacak stil ve tarza göre klasikten moderne birçok duvar dekoru fikrini değerlendirebilirsiniz.
Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Zeminlerde sadelikler diğer alanlarda parlak ve cesur renklere yer açabilirsiniz.
Taze bitki ve çiçeklerin kokusu yayılarak hoş bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.
Duvar dekorlarına özen göstererek fark yaratabilirsiniz.
Sadece aydınlatma aksesuarlarını değiştirerek evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz.
Askılık sistemleri için yaratıcı çözümlerle minimalist yaklaşımları değerlendirebilirsiniz.
Çamaşır sepeti deyip geçmeyin, banyonuzda göze hitap eden özgün fikirlerle renk ve ahenk katabilirsiniz.
Uzun vadede kazanç sağlamak için rutin günlük temizlikleri ihmal etmeyin.
Halı için uygun temizlik ürünlerini tercih edin ve belli aralıklarla temizliğini sağlayın.
Birçok mutfak eşyası alet ve cihaz için depolama sistemlerini akılcı kullanın.
İlginizi çeken kokuları keşfedin ve ev düzeni ile göz zevki kadar, koku duyularınıza da hitap edin.
Mutfağınıza renk katmak için raflarınızı kaplayabilir, göze hitap eden değişiklikler yapabilirsiniz.
Duvar dekorları için kullandığınız çerçevelerdeki resimler arası ilişkiler kurarak her birini tamamlayıcı unsur olarak değerlendirebilirsiniz.
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