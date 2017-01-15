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Mutfak bütçesine katkı sağlamanın 9 pratik yolu

Meral Eser Meral Eser
GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Minimalist Mutfak
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Gündelik harcamalar bazen beklenenden fazla miktara ulaşıyor. Faturalar, gıda masrafı, ödenmesi için bekleyen hizmetler, vergiler ve dahası. Mutfakta tasarruf sağlamak ve akılcı çözümlerle bütçenize katkı sağlamanın yollarını bu yazımızda derledik, ilham veren fikirler için listemize göz atabilirsiniz.

1. Yerel kaynakları tüketin

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Minimalist Mutfak
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Meyve ve sebzeler için özellikle mevsimsel ürünleri yerel kaynaklardan alınarak tüketilebilir. Yerli sebze ve meyveleri mevsiminde tüketerek mevsimsel hastalıklardan korunabilir, aynı zamanda yerel kaynakları kullanarak bu işi ekonomik hale getirebilirsiniz. İthal gıdaların maliyeti yüksektir ve bu detayı göz önünde bulundurabilirsiniz.

2. Süresi dolmuş yiyecekler muhafaza etmeyin

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo MutfakDepo & Kiler
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Gıdaları muhafaza etmek ve bozulma sürelerini kontrol altına almak için ihtiyaca göre, son kullanma tarihi esas alınarak alışveriş yapılmalı. Sadece gıda ürünlerini depolamak değil, kullanım sıklığına göre alışveriş yapılmasının yanı sıra bazı ufak notlar da iliştirebilirsiniz. Örneğin buzdolabına konan gıdaların üzerine alındığı tarihi not etmek, açılan konserve ya da paketlerin üzerine açılma tarihini yazmak gibi işaretleme yöntemleri işinizi kolaylaştırır.

3. Temizlik maliyetinde kazanç sağlama yolları arayın

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Modern Mutfak
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Mutfağınızda muhtemelen çok fazla araç ve gereç kullanmaktan düzenli temizlik ihtiyacı bitmek bilmez. Hijyenik koşulların sağlanması için bazı materyallerin özel ürünlerle temizlenmesi gerekir. Dolayısıyla temizlik işi özel ürünlerle birlikte oldukça masraflıdır. Bunların yanı sıra, doğal çözümlerle birlikte ocaklarınızı temizleyebilir sirke ve benzeri ürünlerle yapılan karışımlarla pratik temizlik işlerini halledebilirsiniz.

4. Yemek maliyetini ev yemekleri ile düşürün

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dışarıda yemek yeme keyfi bir yana mutfağınızda özenle pişirerek tam zevkinize göre zengin bir menü hazırlamanın keyfi de başkadır. Enfes bir sofra ile hem sevdiklerinizi hem de damak zevkinizi tatmin eder, maliyet oranını düşürürsünüz. 

5. Kendin Yap (DIY) fikirlerini değerlendirin

Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK MutfakMutfak Malzemeleri
EMOH Modern Furniture Store HK

EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK

Pahalı mutfak aksesuarları yerine, özgün fikirlerle Kendin Yap (DIY) projelerini inceleyebilir, mutfağınız için özel aksesuar ve gereçler dizayn edebilirsiniz. Bu işi düşük maliyetler çözmenin yanı sıra, sadece mutfağınıza özel tasarım fikirleri ile fark yaratabilirsiniz. Tüm aile fertlerinin katılımını sağlayarak bir hafta sonunu bu işe ayırabilirsiniz. Örnek fikir olarak da kendi ekmek tahtanızı yapabilirsiniz.

6. Kahvelerinizi dışarıdan almak yerine kendiniz yapın

Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture MutfakDolap & Raflar
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Bir kahve makinesi alın ve kendi kahvelerinizi hazırlayın. Öğütülmüş kahve veya kahve çekirdekleri ile kendi kahvenizi yapın. Her gün dışarıdan alacağınız kahveler yerine kendi kahvenizi özenle hazırlayın ve dışarıda tüketmek için ilgili gereçleri temin edin. Sıcak kahvenizi yudumlarken keyfini çıkarın.

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7. Gerektiğinde pahalı ama sağlam cihazlara yatırım yapın

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Ahşap rengi
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mutfağınız için pahalı bir şey almamanız gerektiğini söylemiyoruz. Fırın veya buzdolabınız gibi mutfak ekipmanınız eskidiğinde uzun vadede kazanç sağlayacak kaliteli beyaz eşya ürünlerini alın. Sürekli bozulan mutfak cihazları daha pahalıya patlayacaktır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

8. Saksılarda taze salata malzemeleri üretebilirsiniz

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby MutfakDolap & Raflar
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

Salata ve yemeklerde kullanılmak üzere gerekirse kendi sebzelerinizi üretebilirsiniz. Maydonozlardan yeşil soğana, evinizde saksılarla ya da ayırdığınız balkon ve teras gibi alanlarda üretebilir, taze sebzeleri kendiniz imal ederek kullanabilirsiniz. Böylelikle markete gitmek zorunda kalmadan salatalarınızda taze sebzeler kullanabilirsiniz.

9. Sebze ve turşu konserve yapımını öğrenin

homify MutfakDepo & Kiler
homify

homify
homify
homify

hem kış koşullarında temin edilmeyen sebzeleri temin etmek hem de bütçenize katkı sağlamak için konserve yapımını öğrenebilirsiniz. Böylelikle enfes turşular, türlü yemekleri malzemeleri, taze fasülyeler, domatesler ve hatta salçanızı kendiniz imal edebilirsiniz. Geriye afiyetle lezzetli yemekler tatmak kalıyor.

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