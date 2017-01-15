Mutfak bütçesine katkı sağlamanın 9 pratik yolu

hem kış koşullarında temin edilmeyen sebzeleri temin etmek hem de bütçenize katkı sağlamak için konserve yapımını öğrenebilirsiniz. Böylelikle enfes turşular, türlü yemekleri malzemeleri, taze fasülyeler, domatesler ve hatta salçanızı kendiniz imal edebilirsiniz. Geriye afiyetle lezzetli yemekler tatmak kalıyor.

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