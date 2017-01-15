Mutfak bütçesine katkı sağlamanın 9 pratik yolu

Gündelik harcamalar bazen beklenenden fazla miktara ulaşıyor. Faturalar, gıda masrafı, ödenmesi için bekleyen hizmetler, vergiler ve dahası. Mutfakta tasarruf sağlamak ve akılcı çözümlerle bütçenize katkı sağlamanın yollarını bu yazımızda derledik, ilham veren fikirler için listemize göz atabilirsiniz.
Meyve ve sebzeler için özellikle mevsimsel ürünleri yerel kaynaklardan alınarak tüketilebilir. Yerli sebze ve meyveleri mevsiminde tüketerek mevsimsel hastalıklardan korunabilir, aynı zamanda yerel kaynakları kullanarak bu işi ekonomik hale getirebilirsiniz. İthal gıdaların maliyeti yüksektir ve bu detayı göz önünde bulundurabilirsiniz.
Gıdaları muhafaza etmek ve bozulma sürelerini kontrol altına almak için ihtiyaca göre, son kullanma tarihi esas alınarak alışveriş yapılmalı. Sadece gıda ürünlerini depolamak değil, kullanım sıklığına göre alışveriş yapılmasının yanı sıra bazı ufak notlar da iliştirebilirsiniz. Örneğin buzdolabına konan gıdaların üzerine alındığı tarihi not etmek, açılan konserve ya da paketlerin üzerine açılma tarihini yazmak gibi işaretleme yöntemleri işinizi kolaylaştırır.
Mutfağınızda muhtemelen çok fazla araç ve gereç kullanmaktan düzenli temizlik ihtiyacı bitmek bilmez. Hijyenik koşulların sağlanması için bazı materyallerin özel ürünlerle temizlenmesi gerekir. Dolayısıyla temizlik işi özel ürünlerle birlikte oldukça masraflıdır. Bunların yanı sıra, doğal çözümlerle birlikte ocaklarınızı temizleyebilir sirke ve benzeri ürünlerle yapılan karışımlarla pratik temizlik işlerini halledebilirsiniz.
Dışarıda yemek yeme keyfi bir yana mutfağınızda özenle pişirerek tam zevkinize göre zengin bir menü hazırlamanın keyfi de başkadır. Enfes bir sofra ile hem sevdiklerinizi hem de damak zevkinizi tatmin eder, maliyet oranını düşürürsünüz.
Pahalı mutfak aksesuarları yerine, özgün fikirlerle Kendin Yap (DIY) projelerini inceleyebilir, mutfağınız için özel aksesuar ve gereçler dizayn edebilirsiniz. Bu işi düşük maliyetler çözmenin yanı sıra, sadece mutfağınıza özel tasarım fikirleri ile fark yaratabilirsiniz. Tüm aile fertlerinin katılımını sağlayarak bir hafta sonunu bu işe ayırabilirsiniz. Örnek fikir olarak da kendi ekmek tahtanızı yapabilirsiniz.
Bir kahve makinesi alın ve kendi kahvelerinizi hazırlayın. Öğütülmüş kahve veya kahve çekirdekleri ile kendi kahvenizi yapın. Her gün dışarıdan alacağınız kahveler yerine kendi kahvenizi özenle hazırlayın ve dışarıda tüketmek için ilgili gereçleri temin edin. Sıcak kahvenizi yudumlarken keyfini çıkarın.
Mutfağınız için pahalı bir şey almamanız gerektiğini söylemiyoruz. Fırın veya buzdolabınız gibi mutfak ekipmanınız eskidiğinde uzun vadede kazanç sağlayacak kaliteli beyaz eşya ürünlerini alın. Sürekli bozulan mutfak cihazları daha pahalıya patlayacaktır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Salata ve yemeklerde kullanılmak üzere gerekirse kendi sebzelerinizi üretebilirsiniz. Maydonozlardan yeşil soğana, evinizde saksılarla ya da ayırdığınız balkon ve teras gibi alanlarda üretebilir, taze sebzeleri kendiniz imal ederek kullanabilirsiniz. Böylelikle markete gitmek zorunda kalmadan salatalarınızda taze sebzeler kullanabilirsiniz.
hem kış koşullarında temin edilmeyen sebzeleri temin etmek hem de bütçenize katkı sağlamak için konserve yapımını öğrenebilirsiniz. Böylelikle enfes turşular, türlü yemekleri malzemeleri, taze fasülyeler, domatesler ve hatta salçanızı kendiniz imal edebilirsiniz. Geriye afiyetle lezzetli yemekler tatmak kalıyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'İç açıcı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 7 fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.