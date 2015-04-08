Süit konforu

Antalya merkezli bir aile şirketi olan Nuevo Tasarım hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı projelere imza atan bir firma. Özellikle otel, rezidans, restoran ve iş yeri projeleriyle adından söz ettiren şirket iç mimari tasarım ve uygulama çalışmalarının yanında konsept mobilya tasarımı alanında hizmet veriyor.

Firmanın yurt dışında bulunan bir otelin suit dairesi için yaptığı tasarım insanı görür görmez büyülüyor. Böyle bir süit dairede kalmak için ödeyeceği bedeli düşünmeyecek pek çok konfor düşkünü okurumuzun olduğunu biliyoruz. Bu yazının özellikle konfor tutkunu okurlarımızın çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Haydi gelin bu lüks süit daireyi birlikte keşfedelim.