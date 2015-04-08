Süit konforu

Antalya merkezli bir aile şirketi olan Nuevo Tasarım hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı projelere imza atan bir firma. Özellikle otel, rezidans, restoran ve iş yeri projeleriyle adından söz ettiren şirket iç mimari tasarım ve uygulama çalışmalarının yanında konsept mobilya tasarımı alanında hizmet veriyor.
Firmanın yurt dışında bulunan bir otelin suit dairesi için yaptığı tasarım insanı görür görmez büyülüyor. Böyle bir süit dairede kalmak için ödeyeceği bedeli düşünmeyecek pek çok konfor düşkünü okurumuzun olduğunu biliyoruz. Bu yazının özellikle konfor tutkunu okurlarımızın çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Haydi gelin bu lüks süit daireyi birlikte keşfedelim.
Süit daireye gitmek için sizi karşılayan hol, biraz sonra nasıl bir lüksün içine adım atacağınızın habercisi gibi. Geniş pencerelerle son derece aydınlık ve ferah holden süite ister asansör isterse de merdivenle çıkabiliyorsunuz. Asansörün olduğu iç bükey duvar bronz bir kaplama ürünüyle kaplanmış. Asansözün siyah aynalı kapısı bu bronz duvarın ortasında çok şık durmuş. Adeta boşlukta duran merdiven ise cam korkuluğuyla oldukça estetik görünüyor. Zemin mermer kaplı. Klasik avize ise göz kamaştırıcı güzellikte.
Süite hoş geldiniz. Burası oturma odası olarak adlandırabileceğimiz bölüm. Duvardan duvara uzanan pencere sayesinde hem manzaraya hakim hem de aydınlık olan alan modern çizgilere sahip mobilyalarla donatılmış. Açık renk koltukların koyu renkli duvar ve sehpayla dengelendiği alandaki aydınlatma üniteleri de süit aydınlatmasının tamamı gibi çok başarılı.
Böyle lüks bir süitte kalacak kişilerin önemli işleri olduğu göz ardı edilmemiş ve süite çok işlevli bir toplantı odası da ilave edilmiş. Sekiz kişilik toplantı masasının koltukları ortopedik dizayn edilmiş ve çok şık bir görünüme sahipler. Odanın aydınlatması duvarlara monteli ahşap ünitelere ve tavana gizlenmiş ışıklarla yapılıyor. Işıklandırmasıyla da son derece verimli bir toplantı ortamı sunan odadaki toplantı masası gürgen ağacından yapılmış ve mat vernikle kaplanmış. Duvardaki ahşap ünitelerin içindeki girintilere ise sanatsal tasarımlarıyla dikkat çeken vazolar yerleştirilmiş.
Süitin her yerinde olduğu gibi yatak odasında da geniş bir pencere bulunuyor. Sağladığı aydınlık ortam sayesinde erken uyanmanıza yardımcı olacak pencere aynı zamanda sabah kalktığınızda manzaraya bakarak uykunuzun açılmasını da sağlayacak. Duvarlarda beyazın hakim olduğu yatak odasında televizyon ünitesi ve tavana doğru uzanan karyola başı işlevi gören panel kahverengi ahşap renginde ve kompozisyonu dengeliyor. Son derece konforlu geniş yatakta uykuya dalmadan önce karşı duvardaki geniş ekranlı TV'yi izleyebilirsiniz. Siyah ayak ucu pufu ve siyah halı odaya koyu lekeler serpiştirirken, yatağın dışındaki vaktinizi bembeyaz kanepede geçirebilirsiniz.
Süitte master yatak odasının haricinde bir de misafir yatak odası bulunuyor. Büyük bir alana oturan süitin tüm odaları gibi bu odada oldukça geniş. Geniş ve konforlu yağın üstündeki panel şık bir karyola başlığı işlevi görüyor. Panelin içine gizlenmiş ışıklar, tavandaki gizli aydınlatmayla odayı aydınlatan bir diğer unsur. Sabah uyandığınızda mavi perdeyi aralayarak manzaranın keyfini çıkarabilir, cam sehpanın yanı başındaki koltuklarda rahatça oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Lüks süitin banyosu da dillere destan. Parlak lake ahşap kaplamalı yükseltinin içine gömülen küvet adeta insanı içine davet ediyor. Aynı şekilde lavabo da ahşap mobilyanın içine gömülü. Geniş ayna, tavandaki gizli ışıklandırmayla ferah bir havaya kavuşan banyonun ferahlığına ferahlık katıyor.