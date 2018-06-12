Bir mutfak klasiği: Beyaz mutfaklar

Mutfak özellikle ev hanımları için evin en çok vakit geçirilen bölümü. Hanımlar güzel ve şık bir mutfakta yaratıcılıklarını en üst düzeyde konuşturup, çok lezzetli yemekler hazırlayabiliyor. Bunun için mutfak dekorasyonuna verilen önemin geri dönüşümü beyler için de çok önemli. Son dönemlerde mutfak dekorasyonunda çok sayıda renk seçeneği bulunsa da mutfaklarda beyaz kullanımı çok uzun yıllardır tercih ediliyor. Bembeyaz mutfaklar hem ortama aydınlık ve ferahlık katıyor, hem de insanda hijyen duygusu yaratıyor. Yemek pişen bir yer için de hijyen önemli bir unsur.
Pek çok yerli tasarımcı ve üretici mutfak ve banyo konusunda uzmanlaşmayı tercih ediyor. Hatta sadece mutfak çalışmaları yapan üreticiler bile mevcut. Bugün sizlere yerli tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkmış bembeyaz mutfaklardan oluşan bir seçki sunacağız. Eğer mutfağınızı yenilemek istiyorsanız, hele de tercihiniz beyaz renk ise bu yazımızın size ilham vereceğini düşünüyoruz.
Başlığımızda bu mutfağın Denizlili bir üreticiye ait olduğuna dair bir ipucu verdik. Bay Tuğra Mobilya seçkin tasarımlarıyla uzun yıllardır Denizli ve çevresindeki müşterilerine hizmet veriyor. Bu mutfak da firmanın bu yılki koleksiyonuna ait. Beyaz tezgahlar ve beyaz parlak lake dolapların kullanıldığı mutfağa karakteristik bir özellik kazandıran unsur ise bir duvarda kullanılan tuğla dokusu olmuş. Beyazın griyle dengelendiği mutfakta tezgah mermerleri ve yer karoları için gri tonlar tercih edilmiş. Tezgahlar adeta mutfağın çalışma bölümüyle oturma bölümünü birbirinden ayırıyor. Hem çalışma alanı hem de yemek masası olarak kullanılabilen tezgahlarda oturmak için çok şık ahşap tabureler dizayn edilmiş. Yemek masası olarak kullanılacak tezgahı aydınlatan altın varaklı lambalar ise takdire şayan bir güzellikte.
Ankara'nın mobilya merkezi sitelerde 1972'den beri hizmet veren Yankı Mutfak Banyo mutfak ve banyo konusunda uzmanlaşmış başarılı bir firma. Firmanın ürettiği ve her mutfağın ölçüsüne ve ev sahibinin isteğine göre modifiye edilebilen bu mutfakta beyazın saflığı kahverenginin birkaç tonuyla dengelenmiş. Düz mutfaklara göre hem tezgah avantajı, hem dolap hacmi, hem de görsellik açısından daha fazla olanak sağlayan L tipi köşeli mutfak olarak üretilen bu mutfağın köşe dolabında fasulye ve sepet kullanılırken, büyük tencereler için geniş çekmeceler ve çatal kaşık üniteleri de bulunuyor. Ayrıca üst kapaklarda aventos kapak kullanılmış.
İzmir'in saygıdeğer mobilya firmalarından birisi de 2010 yılından beri bu alanda faaliyet gösteren Eşittir Mobilya. Müşteri isteklerini daima ön planda tutan firma mutfak, banyo, kapı, vestiyer ve raydolap konusunda uzmanlaşmış durumda. Resimde gördüğünüz mutfak da firmanın başarısını gözler önüne seriyor. Beyaz parlak lake mdf'den yapılan bembeyaz mutfağa asgari düzeyde kullanılan siyahla denge getirilmiş. Az miktardaki siyah, beyaz mutfağı daha da ön plana çıkarmış. Mutfaktaki ankastre cihazlar için ise inoks tercih edilmiş.
İstanbul Anadolu Yakası'ndaki merkezinde iç mimariden, tadilat işlerine, dış cephe mantolamadan, mutfak ve banyo dekorasyonlarına kadar inşaat sektörünü pek çok farklı alanında hizmet veren ve hizmet verdiği alanlarının hepsinde de sektörün en iyisi olma hedefiyle çalışan YSK Dekorasyon çok başarılı mutfak modelleriyle dikkat çekiyor. Mutfakta beyaz kullanımından korkmamak gerektiğini düşünen firma yeni nesil akrilik dolaplar sayesinde mutfakların artık kir tutmadığını söylüyor. Resimde gördüğünüz akrilik beyaz kapakların kullanıldığı mutfakta bulunan ada şeklindeki masanın dik yüzeylerinde mermer efekti kullanılmış. Yerdeki mermer dokulu karolarla da uyum sağlayan bu seçim beyaz mutfağa hareket kazandırmış.
Çocukluktan beri mobilya sektörünün içinde bulunan bir girişimcinin kurduğu Arte FABBRO kendi tasarımı olan mobilyaları kendi satış mağazasında müşterilerle buluşturan Eskişehirli bir firma. Firma çok şık çocuk odalarından, klas ofis mobilyalarına, ve göz alıcı mutfaklara kadar pek çok konuda hizmet veriyor. Resimdeki mutfak da fiimanın koleksiyonunda bulunan beyaz mutfaklardan birisi. Akrilik malzeme kullanılan mutfak dolaplarında, beyaz renk, minimal düzeyde kullanılan gri renkle son derece başarılı bir kombinasyon oluşturmuş.