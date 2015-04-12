현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Modern mutfak modelleri

Aydin Sanli Aydin Sanli
KEYİFLİ BİR MUTFAK, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfakların yıllar içinde geçirdiği evrimi bir düşünsenize. Kerpiç evlerin tel dolaplı ve renksiz ahşaptan yapılmış derme çatma raflı mutfaklarından, akrilik mutfak dolaplarının ışıl ışıl parladığı mutfaklara geldik. Daha ziyade kadınların mekanı olduğundan mıdır bilinmez, evde en fazla yenilenen bölüm mutfaklar. Hanımlar eski moda mutfaklarını günün modasına uygun mutfak modelleriyle değiştirmek konusunda oldukça istekliler. 

Bu yüzden olacak, sadece mutfak konusunda hizmet veren çok sayıda firma var. Bu alandaki rekabet sayesinde klasik tarzdan, moderne tarza kadar pek çok farklı mutfak modeli ev sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Bu yazımızda yerli tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkma modern çizgiye sahip mutfaklara bir göz atacağız. Siz de klasik dışı zevklere sahipseniz bu yazımızın size hitap edeceğine kuşku yok. Gelin başlayalım. 

Modern açık mutfak

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Modern yaşamın bir gereği olarak küçük evlerde yer tasarrufu sağlamak için açık mutfak kullanımlarına sıkça rastlıyoruz. Özellikle hafif bir diyet uyguluyorsanız ve çok fazla kızartma tercih etmiyorsanız, açık mutfakları siz de tercih edebilrsiniz. Denizli'nin öncü firması Bay Tuğra Mobilya da açık mutfak sevenler için bu son derece modern mutfağı tasarlamış. Geri planı oturma odası olan mutfakta parlak lake dolaplar ve siyah granit kullanılmış. Mutfağın en modern bileşeni ise silindirik davlumbaz olmuş. 

Tek renk yetmez diyenlere

Rengarenk mutfak modelleri homify MutfakDolap & Raflar
homify

Rengarenk mutfak modelleri

homify
homify
homify

Banyo, mutfak, ray dolap, gömme dolap ve genç odası tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yankı Mutfak Banyo müşteri ihtiyaçlarına göre tasarımlarını revize edebilen üretici bir firma. Uzun yıllardır Ankara'da hizmet veren firmanın koleksiyonunda klasikten moderne geniş bir yelpazede ürün seçeneği bulunuyor. Bu mutfak da firmanın kataloğunda Rengarenk Mutfak adıyla yer alıyor. Çizilmez lake dolaplarında beş farklı renk tonu kullanılan mutfakta duvar tipi yatay davlumbaz tercih edilmiş ve bu tercih mutfağın modern çizgisine uyum sağlamış. 

Siyahın asaleti

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri, Eşittir Mobilya Eşittir Mobilya MutfakDolap & Raflar
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri

Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya

İzmir'in başarılı mobilya firmalarından olan Eşittir Mobilya koleksiyonunda klasik mutfak modellerinin yanı sıra estetik ve modern çizgiye sahip mutfaklara da yer veriyor. Bu model de firmanın tasarım ve üretimini gerçekleştirdiği göz alıcı modellerden birisi. Siyah renkli parlak lake kapakların kullanıldığı mutfakta denge unsuru olarak griye yer verilmiş. Yemek masası işlevi gören tezgahta gri desenli bir dokunun kullanıldığı mutfakta, tezgahı da gri renkte. Ayrıca inoks dokulu davlumbaz da atmosferi tamamlayıcı nitelikte. 

Sıra dışı bir mutfak

MUTFAK DEKORASYONU Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Ysk Dekorasyon

MUTFAK DEKORASYONU

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

İşte tam anlamıyla modern ve alternatif bir mutfak. Bu mutfağın altında hizmet verdiği her alanda başarısıyla adından söz ettiren Ysk Dekorasyon'un imzası var. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hizmet veren firmanın ürettiği mutfak mobilyalarının arasında klasik modellerin yanında, resimde gördüğünüz gibi çok sayıdarenkli model de bulunuyor. Mutfak dolapları ve tezgahta beyazın tercih edildiği mutfakta duvarlar ve barın gövdesinde türkuaza yakın bir mavi tonu kullanılmış. Aslında yemek masası işlevi gören tezgaha bar dedik çünkü, şık tabureleriyle seçkin bir barı andırdığını düşündük. Sizce de öyle değil mi?

Eskişehir'den modern bir mutfak

KEYİFLİ BİR MUTFAK, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

KEYİFLİ BİR MUTFAK

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Arte FABBRO Eskişehirlilerin çok iyi bildiği ve ününü giderek şehir dışına taşıyan bir mobilya mağazası. Çocukluğundan beri sektörün içinde olan kurucu müdürüyle firma, ofis, mutfak ve banyo tasarımlarında geniş ürün yelpazesiyle Eskişehir ve bölge halkına hizmet veriyor. Resimde gördüğünüz mutfak modeli de firmanın bu yılki koleksiyonunun bir parçası. Leke tutmayan ve çizilmeyen parlak lake yüzeyli dolapların kullanıldığı mutfakta kahverengi tonlu granit bir tezgah tercih edilmiş. Mutfak adası şeklindeki tezgah hem çalışma alanı hem de yemek masası işlevi görüyor. 

Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı
Bu modern mutfak modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler