Modern mutfak modelleri

Mutfakların yıllar içinde geçirdiği evrimi bir düşünsenize. Kerpiç evlerin tel dolaplı ve renksiz ahşaptan yapılmış derme çatma raflı mutfaklarından, akrilik mutfak dolaplarının ışıl ışıl parladığı mutfaklara geldik. Daha ziyade kadınların mekanı olduğundan mıdır bilinmez, evde en fazla yenilenen bölüm mutfaklar. Hanımlar eski moda mutfaklarını günün modasına uygun mutfak modelleriyle değiştirmek konusunda oldukça istekliler.
Bu yüzden olacak, sadece mutfak konusunda hizmet veren çok sayıda firma var. Bu alandaki rekabet sayesinde klasik tarzdan, moderne tarza kadar pek çok farklı mutfak modeli ev sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Bu yazımızda yerli tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkma modern çizgiye sahip mutfaklara bir göz atacağız. Siz de klasik dışı zevklere sahipseniz bu yazımızın size hitap edeceğine kuşku yok. Gelin başlayalım.
Modern yaşamın bir gereği olarak küçük evlerde yer tasarrufu sağlamak için açık mutfak kullanımlarına sıkça rastlıyoruz. Özellikle hafif bir diyet uyguluyorsanız ve çok fazla kızartma tercih etmiyorsanız, açık mutfakları siz de tercih edebilrsiniz. Denizli'nin öncü firması Bay Tuğra Mobilya da açık mutfak sevenler için bu son derece modern mutfağı tasarlamış. Geri planı oturma odası olan mutfakta parlak lake dolaplar ve siyah granit kullanılmış. Mutfağın en modern bileşeni ise silindirik davlumbaz olmuş.
Banyo, mutfak, ray dolap, gömme dolap ve genç odası tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yankı Mutfak Banyo müşteri ihtiyaçlarına göre tasarımlarını revize edebilen üretici bir firma. Uzun yıllardır Ankara'da hizmet veren firmanın koleksiyonunda klasikten moderne geniş bir yelpazede ürün seçeneği bulunuyor. Bu mutfak da firmanın kataloğunda Rengarenk Mutfak adıyla yer alıyor. Çizilmez lake dolaplarında beş farklı renk tonu kullanılan mutfakta duvar tipi yatay davlumbaz tercih edilmiş ve bu tercih mutfağın modern çizgisine uyum sağlamış.
İzmir'in başarılı mobilya firmalarından olan Eşittir Mobilya koleksiyonunda klasik mutfak modellerinin yanı sıra estetik ve modern çizgiye sahip mutfaklara da yer veriyor. Bu model de firmanın tasarım ve üretimini gerçekleştirdiği göz alıcı modellerden birisi. Siyah renkli parlak lake kapakların kullanıldığı mutfakta denge unsuru olarak griye yer verilmiş. Yemek masası işlevi gören tezgahta gri desenli bir dokunun kullanıldığı mutfakta, tezgahı da gri renkte. Ayrıca inoks dokulu davlumbaz da atmosferi tamamlayıcı nitelikte.
İşte tam anlamıyla modern ve alternatif bir mutfak. Bu mutfağın altında hizmet verdiği her alanda başarısıyla adından söz ettiren Ysk Dekorasyon'un imzası var. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hizmet veren firmanın ürettiği mutfak mobilyalarının arasında klasik modellerin yanında, resimde gördüğünüz gibi çok sayıdarenkli model de bulunuyor. Mutfak dolapları ve tezgahta beyazın tercih edildiği mutfakta duvarlar ve barın gövdesinde türkuaza yakın bir mavi tonu kullanılmış. Aslında yemek masası işlevi gören tezgaha bar dedik çünkü, şık tabureleriyle seçkin bir barı andırdığını düşündük. Sizce de öyle değil mi?
Arte FABBRO Eskişehirlilerin çok iyi bildiği ve ününü giderek şehir dışına taşıyan bir mobilya mağazası. Çocukluğundan beri sektörün içinde olan kurucu müdürüyle firma, ofis, mutfak ve banyo tasarımlarında geniş ürün yelpazesiyle Eskişehir ve bölge halkına hizmet veriyor. Resimde gördüğünüz mutfak modeli de firmanın bu yılki koleksiyonunun bir parçası. Leke tutmayan ve çizilmeyen parlak lake yüzeyli dolapların kullanıldığı mutfakta kahverengi tonlu granit bir tezgah tercih edilmiş. Mutfak adası şeklindeki tezgah hem çalışma alanı hem de yemek masası işlevi görüyor.