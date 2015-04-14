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Klasik mutfaklar

Aydin Sanli Aydin Sanli
K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
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Mutfak mobilyasında trend her geçen gün değişiyor. Yeni malzeme teknolojileri, renk ve dokularla son derece büyük bir değişim kaydeden mutfak mobilyaları yine de bazı müşterilerin ilgisini çekmiyor. Bu müşteriler klasik beğeni sahibi kişiler. Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi mutfakta da klasik mobilyadan vazgeçemeyen ev sahipleri için de ürün seçenekleri mevcut. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar en son teknolojiler ve malzemeleri kullanarak klasik çizgide mutfaklar da üretiyor. Malzeme farklarını göz ardı ederseniz bazıları adeta Victoria dönemi mutfaklarına benzeyen bu mutfaklar görenleri kendilerine hayran bırakıyor. 

Bu yazımızda klasik severleri unutmayıp, onların zevklerine göre de üretim yapan yerli tasarımcı ve üreticlerin imzasını taşıyan klasik mutfak modellerine ayrıntılı bir bakış atacağız. Siz de eskiye özlem duyanlardansanız sıfır kilometre bu klasik mutfaklar sizin de ilginizi çekebilir. 

Denizli'de bir klasik

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Sanayi ve turizmiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olan Denizli'de müşterilerine en son mobilya trendlerini sunan Bay Tuğra Mobilya klasik tarzdan hoşlananları da unutmamış. resimde gördüğünüz mutfağın dolapları lake mdf malzemeden ama çizgileri itibariyle Victoria dönemi mutfaklarını andırıyor. Üst dolapların camlı dolap olarak tercih edildiği mutfaktaki davlumbaz da gerek rengi gerekse çizgileriyle genel konsepte son derece uyum sağlıyor. Tezgah duvarlarında ve tezgah mermerlerinde kiremit-kahverengi tonlar tercih edilmiş ve mutfağa hakim beyaz renk dengelenmiş. Yemek masası ve çalışma alanı işlevi gören mutfak adası ise işçiliği ve motifleriyle antika etkisi yaratıyor. Mutfakta kullanılan lambalar da atmosferi tamamlar nitelikte.

Büyüleyici bir mutfak

MUTFAK DEKORASYONU Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Ysk Dekorasyon

MUTFAK DEKORASYONU

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Bu mutfak tavan motifleri, çift kanatlı pencereli kapısı, masanın tasarım çizgileriyle tam bir klasik harika. İstanbul'un inşaat sektörünün pek çok alanında faaliyet gösteren başarılı firmalarından biri olan Ysk Dekorasyon bu mutfakta olağanüstü bir etki yaratmış. Beyaz akrilik malzemenin kullanıldığı mutfak dolapları ve masa kir tutmaz ve çizilmez özelliğe sahip. Masanın sandalyeleri ise fütüristik çizgileriyle mutfağın genel klasik tarzıyla hoş bir tezat oluşturmuş. Beyazın bir sonsuzluk imgesi yarattığı mutfağın zemininde de beyaz parlak bir kaplama malzeme kullanılmış.

Varaklı klasik

Klasik Mutfak No1 Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Mutfak
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Klasik Mutfak No1

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

İstanbul'un mobilya cenneti Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya her tarzda ürettiği çok hoş mobilyalarla sektörde tanınan bir firma. Firmanın ürün yelpazesinde klasik tarzı seven müşterilere hitap edecek ürünler de bulunuyor. İşte bu mutfak da onlardan bir tanesi. Mutfak dolapları üstlerindeki motifler ve varaklı çizgileriyle 19. yüzyıl estetiğini günümüzün malzeme kalitesiyle birleştirmiş. Yere serilen el dokuması halı ise bunun gibi klasik bir mutfakta kesinlikle olması gereken bir parça diye düşünüyoruz. Mutfak tezgahında da klasikten vazgeçilmeyerek beyaz bir mermer tercih edilmiş.

Samsun'un klasiği

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Mutfak
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Samsun'da faaliyet gösteren Homify'ın her tasarımıyla göz dolduran uzmanlarının şirketi PS Mimarlık baştan aşağı klasik bir tarzda tasarladığı dairenin resimdeki mutfağında da çok başarılı bir işe imza atmış. Kabartmalı mutfak dolaplarında opak boya kullanılan mutfakta, yer karolarının, duvarların, klasik çizgideki perdelerin uyumu dikkat çekiyor. Mutfakta karşılıklı iki tezgah yer alıyor. Ocak bir tezgahta bulunurken, evye diğer tezgahta bulunuyor. Bu mutfak hoşunuza gittiyse bu dairenin tamamının hoşunuza gideceğinden eminiz. Evin diğer fotoğraflarını görmek için uzmanımızın profilini inceleyebilirsiniz.

Bir Adana klasiği

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Mimari ve iç mimari hizmetleri veren Teknik Sanat Mimarlık verdiği proje bazlı mobilya tasarımı hizmetiyle de göz dolduruyor. Firmanın klasik sever bir müşteri için baştan aşağı tasarladığı villa her yönüyle başarılı bir klasik tasarıma örnek olabilecek nitelikte. Evin mutfağında da camlı dolapların yanı sıra diğer dolapların tasarım çizgileri ve yer karolarının retro etkisiyle klasik tarz başarıyla uygulanmış. Mutfağın avizesi de klasik etkiye katkı sağlıyor.

homify 360°: Antakya'dan muhteşem bir villa
Bu klasik mutfak modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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