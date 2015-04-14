Mutfak mobilyasında trend her geçen gün değişiyor. Yeni malzeme teknolojileri, renk ve dokularla son derece büyük bir değişim kaydeden mutfak mobilyaları yine de bazı müşterilerin ilgisini çekmiyor. Bu müşteriler klasik beğeni sahibi kişiler. Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi mutfakta da klasik mobilyadan vazgeçemeyen ev sahipleri için de ürün seçenekleri mevcut. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar en son teknolojiler ve malzemeleri kullanarak klasik çizgide mutfaklar da üretiyor. Malzeme farklarını göz ardı ederseniz bazıları adeta Victoria dönemi mutfaklarına benzeyen bu mutfaklar görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Bu yazımızda klasik severleri unutmayıp, onların zevklerine göre de üretim yapan yerli tasarımcı ve üreticlerin imzasını taşıyan klasik mutfak modellerine ayrıntılı bir bakış atacağız. Siz de eskiye özlem duyanlardansanız sıfır kilometre bu klasik mutfaklar sizin de ilginizi çekebilir.