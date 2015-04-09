İstanbul'da parmak ısırtan bir rezidans

Son yıllarda Türkiye Arap ülkelerinden gelen fazla sayıda turistin yanında, bu ülkelerden çok sayıda yatırımcı da çekiyor. Zengin Arapların kimi sadece aileleri İstanbul'da kalsın diye, kimi de yatırım amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle de İstanbul'da konut satın alıyor. Arapların en çok tercih ettiği konut alanları arasındaysa alışveriş merkezleriyle entegre biçimde yapılan rezidans projeleri var.
Bu tip rezidans projelerinden biri de Halkalı Başakşehir arasında yer alan Mall of Istanbul. Mall of Istanbul'un rezidans bölümünde yer alan Arap bir vatandaşa ait 120 metrekarelik dairenin iç mimari tasarımı uzmanlarımızdan Gökhan Erdoğan tarafından yapılmış.
Erdoğan her zaman olduğu gibi müşteriden aldığı verileri kendi rafine zevkiyle harmanlayarak başarılı bir tasarım ortaya koymuş. Gelin hep birlikte bir göz atalım.
Oturma odasının en dikkat çekici özelliği duvarlarının da zemin gibi ahşap kaplı olması. Ancak duvardaki ahşap tek bir katmandan oluşmuyor, karo ahşap parçalar birbirinin üstüne binmiş gibi bir görüntü vererek üç boyutlu bir etki yaratıyor. Oturma odasındaki gri köşe takımı da tam bir tasarımcı işi.Yemek masasının sandalyeleri ve yerdeki halılar oturma grubuna göre seçilmiş. Tavandaki şık ışığın yanı sıra, adeta oturma odasının sınırlarını belirleyen tavandan sarkan küre lambalar son derece estetik bir aydınlatma fonksiyonu sunuyor. Kürelerin arkasındaki camlı bölme ise dairenin mutfağı.
Salonun yemek masası için ayrılmış bölümü mutfağın hemen yanında yer alıyor. Beyaz lake masa ve ahşap renkli iskeletlerinin üstünde gri döşemeler bulunan sandalyelerden oluşan yemek masası genel konsepte çok başarılı bir şekilde uyum sağlamış. Yemek masasının arkasındaki duvarda salonun tüm duvarları gibi ahşapla kaplanmış ve yemek masasına doğru sallanan abajur lamba da benzer bir ahşap dokudan yapılmış. Her ne kadar resimde görülmese de yemek masasının arkasında büyükçe bir saksı çiçeği var ve mekana canlılık katıyor.
Bu açıdan yatak odasının sadece bir kısmını görüyorsunuz. Yatak odasının duvarları da oturma odasında olduğu gibi ahşap kaplı. Tasarım işi yatak ise adeta insanı uykuya davet ediyor. Koyu mavi döşemelik kumaşla kaplı yatağın gövdesi ve başlığına yumuşak bir dolgu malzemesi uygulanmış. Nevresimlerde ise beyaz renk tercih edilmiş. Oturma odasında da gördüğümüz tavandan sallanan küre lambalar yatak odasında gece lambası işlevi görüyor. Ayrıca perde açıkken içeri dolan gün ışığı sabah uyanmayı kolaylaştıracağa benziyor.
Bu açıdan da yatağın karşı tarafını, yani gardırop ve makyaj masasını görüyoruz. Evin tamamına hakim olan kahverengi tonlu ahşap duvar kaplaması beyaz lake gardırop ve makyaj masasıyla kombinlenmiş. Gardırobun gözlerinin ne kadar işlevsel tasarlandığına dikkat çekmek istiyoruz.
Evin iki delikanlısının odası için ekstra emek sarf edilmiş. Burada da ahşap hakimiyetini görüyoruz ancak burada kullanılan ahşap renk ve ton itibariyle evin diğer bölümlerinde kullanılan ahşaptan farklı. Duvardaki ahşap kaplamaya halı dokusuna benzer doğal taş bölümler yerleştirilmiş. Gençlerin yataklarının gövdeleri de bu dokuya uygun olarak gri renkli döşemeyle kaplanmış. Odada her iki genç için de acı yeşil ve kahverenginin kombinlendiği birer adet komodin bulunuyor. Odaya sanatsal bir dokunuşta bulunan tablonun yanı sıra, Afrika işi abanoz heykelcikler de duvara monte edilmiş. Siyah beyaz halı ise bir tezat oluşturarak atmosferi tamamlıyor.
Umarız Gökhan Erdoğan'ın imzasını taşıyan bu rezidans tasarımını beğenmişsinizdir. Kimbilir belki de kendi eviniz için size ilham vermiştir.