İstanbul'da parmak ısırtan bir rezidans

Son yıllarda Türkiye Arap ülkelerinden gelen fazla sayıda turistin yanında, bu ülkelerden çok sayıda yatırımcı da çekiyor. Zengin Arapların kimi sadece aileleri İstanbul'da kalsın diye, kimi de yatırım amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle de İstanbul'da konut satın alıyor. Arapların en çok tercih ettiği konut alanları arasındaysa alışveriş merkezleriyle entegre biçimde yapılan rezidans projeleri var.

Bu tip rezidans projelerinden biri de Halkalı Başakşehir arasında yer alan Mall of Istanbul. Mall of Istanbul'un rezidans bölümünde yer alan Arap bir vatandaşa ait 120 metrekarelik dairenin iç mimari tasarımı uzmanlarımızdan Gökhan Erdoğan tarafından yapılmış.

Erdoğan her zaman olduğu gibi müşteriden aldığı verileri kendi rafine zevkiyle harmanlayarak başarılı bir tasarım ortaya koymuş. Gelin hep birlikte bir göz atalım.