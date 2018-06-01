Türk dairelerinden ilham alabileceğiniz 8 TV ünitesi

Günümüzde her evde bir televizyon yer aldığı için tv üniteleri de artık er eve girmiş durumdadır. Tv üniteleri gelişen mobilya teknolojisi ile birlikte gelişim göstermiş modern ve işlevsel özellikleri olan ,niteler haline gelmiştir. Tv ünitesini diğer mobilyalardan bağımsız olarak tercih edebileceğiniz gibi mobilyalarınız ile uyumlu veya bütünleşik bir şekilde de tercih edebilirsiniz. Tv ünitesinin en önemli özelliği televizyonu muhafaza eden ve televizyona ait diğer ekipmanları gizlemek olduğu gibi genel dekorasyon içerisinde şık ve zarif bir görsel oluşturması da diğer özellikleri arasındadır. Bu nedenle her dekorasyon içinde farklı farklı modeller tercih edilir. Ülkemizde de çok farklı televizyon üniteleri tercih edilmektedir. Bu gün homify tv üniteleri arasından Türkiye'deki dairelerde yer alan örnekleri inceleyerek evlerimizi daha zarif üniteler dekore etmenin püf noktalarını inceliyoruz.