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Türk dairelerinden ilham alabileceğiniz 8 TV ünitesi

umit atdağ umit atdağ
MyHome, Canan Delevi Canan Delevi Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Günümüzde her evde bir televizyon yer aldığı için tv üniteleri de artık er eve girmiş durumdadır. Tv üniteleri gelişen mobilya teknolojisi ile birlikte gelişim göstermiş modern ve işlevsel özellikleri olan ,niteler haline gelmiştir. Tv ünitesini diğer mobilyalardan bağımsız olarak tercih edebileceğiniz gibi mobilyalarınız ile uyumlu veya bütünleşik bir şekilde de tercih edebilirsiniz. Tv ünitesinin en önemli özelliği televizyonu muhafaza eden ve televizyona ait diğer ekipmanları gizlemek olduğu gibi genel dekorasyon içerisinde şık ve zarif bir görsel oluşturması da diğer özellikleri arasındadır. Bu nedenle her dekorasyon içinde farklı farklı modeller tercih edilir. Ülkemizde de çok farklı televizyon üniteleri tercih edilmektedir. Bu gün homify tv üniteleri arasından Türkiye'deki dairelerde yer alan örnekleri inceleyerek evlerimizi daha zarif üniteler dekore etmenin püf noktalarını inceliyoruz.

Sade ve beyaz

Tv Ünitesi Erim Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Tv Ünitesi

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Tv üniteleri duvar boyunca tercih edilebileceği gibi daha sade ve daha küçük  üniteler şeklinde de tercih edilebilir. Her modelin dekoratif özelliğinin yanında rengi  ve işlevselliği de önemlidir. Genel olarak sade ve beyaz renkli üniteler tercih edilerek oturma odası dekorasyonunun minimalist bir özellik kazanmasına katkıda bulunurlar.

Özel tasarımlar

Kelebek Tv hardal Füme Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Füme Mobilya

Kelebek Tv hardal

Füme Mobilya
Füme Mobilya
Füme Mobilya

Geniş salon dekorasyonlarında duvarın tamamı boyunca tv ünitesi olmayacağı için resimdeki gibi özel bir tasarıma ve özel bir aydınlatmaya sahip tv üniteleri tercih edilmektedir. Bu özelliğin yanına şık tasarımlı raflar eklenerek resimdeki gibi çok özel bir tv ünitesine sahip olabilirsiniz.

Niş üniteler

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ev içerisinde çok fazla yer işgal etmemesi için niş bölmeler oluşturup niş tv üniteleri ile evinizde zarif bir tv alanı oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem evinizde yer işgalini önlemiş olursunuz hem de kitaplık rafı ile evinizde kitaplık için yer ayırmak zorunda kalmamış olursunuz.

Simetri ve zarafet

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Canan Delevi

MyHome

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Eğer duvar boyunca bir tv ünitesi istiyorsanız simetrik özelliklere dikkat etmeniz gerekir. Duvar boyunca yapacağınız ünite tasarımı için  hem aksesuar alanı, hem süs rafı hem de kitaplık olarak kullanabileceğiniz raf sistemlerini  simetrik bir şekilde uygulamalısınız.

Renk uyumu

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Türkiye'de yer alan dairelerde renk kontrastı  ön planda olduğu için tv ünitesi olarak duvar boyunca tasarlanmış bir ünite için mobilyalar ve zemin kaplaması ile uyumlu renklerde  tv ünitesi tercih edilmiştir. Bu örnek salonun zarafetini artırmak için uygun tonlarda renk tercihi ile dekore edilmiş ve zarif tasarımlı tv ünitesi ile muhteşem bir salon oluşturulmuş.

Modüler tv üniteleri

Elit Country TV Ünitesi Sanal Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Sanal Mobilya

Elit Country TV Ünitesi

Sanal Mobilya
Sanal Mobilya
Sanal Mobilya

Tv ler duvara asılabilldiği için duvarda çıplak şekilde kötü görünmemesi için modüler yapılar geliştirilmiştir. Bu örnekte modüler yapıda sarı renkli tv ünitesi kullanılmış ve salonun şıklığı katlanmıştır.

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Tv ünitesi ve konsol

Vogue TV Unıt NILL'S FURNITURE DESIGN Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

Vogue TV Unıt

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Tv üniteleri modüler olduğunda askı levhası büyüklüğünde konsollar ile birlikte dekoratif bir yapıya sahip olurlar. Ancak geniş oturma odası veya salonlarda konsol büyüklüğü salon büyüklüğü ile uyumlu olacak şekilde tasarlanarak resimdeki gibi göze hoş gelen bir tv ünitesi oluşturulabilir.

Kitaplık ve tv ünitesi

Evim Değerli, seldacampling seldacampling Modern Oturma Odası
seldacampling

Evim Değerli

seldacampling
seldacampling
seldacampling

Tv üniteleri için ayrı bir mobilya yerine kitaplıkların daha geniş tasarlandığı ve tvler için özel tasarımlar yapıldığı işlevsel kitaplılar tercih edilebilir. Bu örnekte olduğu gibi hem kitaplık hem süs rafı hem de tv ünitesi olarak kullanabileceğiniz işlevsel kitaplık ile bir taş ile iki kuş vurmuş olursunuz.

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