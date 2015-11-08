Modern şehir hayatına uyumlu bir müstakil ev projesi

Şehirlerin her geçen gün biraz daha kalabalıklaşmasıyla giderek yaygınlaşan apartman konsepti, on yıllardır kent hayatının neredeyse yegane mimari ve yaşam tarzını oluşturuyordu. Türkiye'de 50'li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan apartmanlar bugüne kadar şehir hayatını oluşturan en temel mimari yapıydı ve şehirlerin karakterlerini belirliyorlardı. Ancak bugünlerde, özellikle büyük şehirlerin artık nüfus yoğunluğunu kaldıramamasıyla ve sanayi ve iş bölgelerinin de şehir dışında taşınmaya başlamasıyla kent merkezleri de genişlemeye ve böylece daha fazla alana yayılan evler inşa edilmeye başlandı. Tabii son zamanlarda doğaya duyulan özlemin giderek artması ve dolayısıyla beton yığınlarından kurtulmak isteyen ve yeşille çevrili ve bahçeli, doğal dış mekanla daha çok ilişki kuran evlere duyulan talebin çoğalmasının da bunda büyük bir etkisi var. 50'li yılların ardından gelen yıllarda apartman daireleri özellikle seçkin kesimin tercihi iken, bugün tekrar müstakil villa tarzı evler tercih edilmeye başlandı. Biz de homify sayfalarında sizlerle sık sık tasarım ve mimari özellikleriyle öne çıkan müstakil evleri paylaşıyoruz. Bugün de Koreli mimarlık firması Homestory tarafından dizayn edilen ve hem dış görünümüyle hem de iç mekanlarıyla dikkat çeken bir eve konuk olacağız.
Siyah ve beyazın çarpıcı etkisinin baş rolde olduğu evin dış cephesinde taş ve ahşap ayrıntılar da evin güçlü ve modern atmosferine katkıda bulunuyor. Keskin hatlara ve kübik bir yapıya sahip olan evin en önemli özelliği pek tabii ki pencere kenarlarında evi diğer evlerden ayıran ve ona benzersiz bir estetik katkı sağlayan kaplama dekorasyonu. Ön tarafta yer alan geniş bahçe taş ve çimenin birleşmesiyle oluşturulmuş. Ayrıca evin her cephesinde bulunan geniş cam pencere ve kapılar iç mekanların yeterince ışık almasını ve dış mekanla bağlantı kurmasını sağlıyor.
Verandada yer alan taş ayrıntılar, eve kendine has ve özgün bir hava katıyor. Evin bütününde kullanılan beyaz beton malzeme, verandadaki taş sütunlar sayesinde yumuşayarak doğallaşıyor. Verandaya bir salıncak yerleştirilerek, yalın bir huzur ve keyif atmosferi yaratılmış.
Evin iç mekanlarında yüksek tavan uygulamasına eşlik eden geniş pencerelerle eşsiz bir ferahlık yaratıldığını görüyoruz. Bahçenin o doğal havasının içerideki modern atmosferle iç içe geçtiği dizaynda aydınlatmalar da dikkat çeken tasarım unsurlarından birini oluşturuyor.
Siyah ve beyazın o eşsiz karizmatik etkisi mutfakta da kendisini hemen belli ediyor. Şık olduğu kadar son derece fonksiyonel bir yerleşim ve dekorasyona sahip olan mutfakta son yıllarından trendlerinden biri olan çift renkli mutfak dolabı uygulaması gerçekleştirilmiş ve böylece üst mutfak dolaplarının koyu rengi, alt mutfak dolaplarındaki açık renkle hoş bir kontrast oluşturarak mutfağın genelinde bir derinlik yaratıyor.
Evin iç tasarımı yapılırken en çok dikkat edilen şeylerden biri de aydınlatma unsurları olmuş ve dolayısıyla da evin ışıklandırması iç mekanlarda en çok öne çıkan ve modern ve şık tasarımlarıyla göz dolduran ayrıntılardan biri. Ancak ışıklandırmalar yalnızca estetik açıdan dikkat çekmiyor; birden çok noktadan yayılan ve sanat galerinde de kullanılan hareketli aydınlatma öğeleri sayesinde evde istenilen noktalardaki vurgu arttırılarak şık bir gölge ve aydınlık elde ediliyor.
Geniş tavanlı salonun üst kısmında bulunan asma kata ise projeksiyon yardımıyla harika bir sinema salonu oluşturulmuş. Hem alan tasarrufu bakımından hem de ekran genişliğini boş duvarlardan sağlamak adına mükemmel bir dizayn fikri.
Ev sahipleri iki çocuklu bir çekirdek aile. Dolayısıyla evde eğlenceli ve neşeli çocuk odaları da bulunuyor. Çocuklar için düzenlenen alanların hem eğitici ve çocukların zihinsel açıdan gelişimine katkıda bulunan aksesuarlarla dekore edilmesine özellikle özen gösterilmiş.