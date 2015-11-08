Modern şehir hayatına uyumlu bir müstakil ev projesi

Şehirlerin her geçen gün biraz daha kalabalıklaşmasıyla giderek yaygınlaşan apartman konsepti, on yıllardır kent hayatının neredeyse yegane mimari ve yaşam tarzını oluşturuyordu. Türkiye'de 50'li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan apartmanlar bugüne kadar şehir hayatını oluşturan en temel mimari yapıydı ve şehirlerin karakterlerini belirliyorlardı. Ancak bugünlerde, özellikle büyük şehirlerin artık nüfus yoğunluğunu kaldıramamasıyla ve sanayi ve iş bölgelerinin de şehir dışında taşınmaya başlamasıyla kent merkezleri de genişlemeye ve böylece daha fazla alana yayılan evler inşa edilmeye başlandı. Tabii son zamanlarda doğaya duyulan özlemin giderek artması ve dolayısıyla beton yığınlarından kurtulmak isteyen ve yeşille çevrili ve bahçeli, doğal dış mekanla daha çok ilişki kuran evlere duyulan talebin çoğalmasının da bunda büyük bir etkisi var. 50'li yılların ardından gelen yıllarda apartman daireleri özellikle seçkin kesimin tercihi iken, bugün tekrar müstakil villa tarzı evler tercih edilmeye başlandı. Biz de homify sayfalarında sizlerle sık sık tasarım ve mimari özellikleriyle öne çıkan müstakil evleri paylaşıyoruz. Bugün de Koreli mimarlık firması Homestory tarafından dizayn edilen ve hem dış görünümüyle hem de iç mekanlarıyla dikkat çeken bir eve konuk olacağız.