Bahçeli ev hayali kuranlar için 10 farklı örnek

Şehrin dip dibe apartmanlarından, beton yığını sokaklarından siz de bunaldınız mı? Tatilleriniz, emekliliğiniz ya da hayatınızın geri kalanı için bahçeli, müstakil ve sağlam bir ev hayali kuruyorsanız size ilham verebilecek birkaç model tanıtabiliriz. Farklı ülkelerden derlenmiş bu 10 farklı müstakil evin her birine hayran kalabilirsiniz. Yaptırmak ya da satın almak istediğiniz ev hakkında fikir sahibi olmak için bu modelleri mutlaka inceleyin.
Birbirinden güzel ev modelleri bulabileceğiniz ’Aileler için 10 mükemmel ev projesi’ başlıklı yazımıza da farklı örnekler görmek için bakabilirsiniz.
Bahçeli ev hayali kuran küçük aileler için böyle bir ev ideal olabilir. Alüminyum-titanyum çatı kaplaması ve güçlü izolasyonu ile oldukça sağlam, tek katlı ve basit bir yapıya sahip olan bu ev, hem son derece modern ve şık hem de ömürlük bir ev. Geniş ve bakımlı bir bahçesi olan ev çocuklu aileler için de son derece uygun.
Modern bir yapıya sahip olan bu evin çatısına baktığınızda çok sayıda güneş paneli görebilirsiniz. Bu paneller sayesinde kendi enerjisini üretebilen bu ev sürdürülebilir ve ekolojik özellikte. Ayrıca çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde son derece sağlam ve dayanıklı. Evin iç mekan tasarımı da oldukça kullanışlı. Böyle bir evde hayal gibi bir hayat sürebilirsiniz.
Müstakil ev hayaliniz tatillerinizi ya da emekliliğinizi geçirecek bir çiftlik eviyse böyle bir modeli çok sevebilirsiniz. Kocaman bir bahçesi, garajı, havuzu ve açık dinlenme alanları bulunan evin yapısı ise taş mimari. Kiremit çatılı bu evin iç mekanlarına da hayran kalacaksınız. Dilerseniz her hangi bir evin dış cephesini taş görünümüne dönüştürebilirsiniz. Taş dış cephe kaplamaları hakkında detaylı bilgi için ön ve dış cephe uzmanlarına danışabilirsiniz.
İki katlı ve çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan bu evin alt katı ile üst katı farklı form ve biçimlerde tasarlanmış. Alt katın geniş cam cephesi ve siyah bir dış cephesi var. İkinci katta ise ahşap dış cephe kaplaması kullanılmış ve pencereler daha küçük tutulmuş. Modern ve tarz sahibi bir görüntüsü olan bu ev modern tasarım tutkunlarının hoşuna gidecek.
Oldukça geniş ve kullanışlı bir kış bahçesine sahip olan bu ev dinlenme alanları ile öne çıkıyor. Bu alanları ister kış bahçesi isterseniz teras olarak kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir bahçeye sahip olan evin dekorasyonu da oldukça dikkat çekici. Böyle bir evi tatil evi olarak değerlendirebileceğiniz gibi bir ömür yaşayacağınız alan olarak da seçebilirsiniz.
Taş dış cephesi ve natürel iç mekanları ile kırsal stil evlerin hayalini kuruyorsanız bu kutu gibi çok seveceksiniz. Taş mimarinin en şık örneklerinden biri olan bu yalın yapı hem sadeliği hem de masalsı güzelliği ile dikkat çekiyor. Geniş ve yemyeşil bir bahçe ile taş ev konseptini beğenmeyecek kişi yoktur öyle değil mi?
Uzun ve sade bir mimarisi olan bu evin en büyük özelliği büyük ve iyi tasarlanmış yüzme havuzu olabilir. Eğer havuz başı partileri vermek ya da misafirlerinizle yaz günlerinizi daha eğlenceli geçirmek isterseniz böyle bir evi düşünebilirsiniz. Evin dış cephesinde siyah renklerle birlikte ahşap malzeme kullanılmış. Oldukça karizmatik bir görüntüye sahip.
Modern tasarımı ile öne çıkan bu büyük ev, oldukça büyük bir bahçe içerisine inşa edilmiş. Açık alanlarının genişliği ile insanı büyüleyen bu evi büyük bir zevkle bir ömür kullanabilirsiniz. Bahçeli evlerin en büyük avantajlarından biri etrafındaki ağaçlık alan sayesinde şehir için apartman dairelerine göre çok daha temiz bir havaya sahip olmasıdır. Sağlıklı ve güzel bir hayat için daha iyisi düşünülemez.
A tipi çatıya sahip olan standart evlerin daha farklı bir üslup ile yorumlandığı bu model modern ve sevimli görüntüsü ile dikkat çekiyor. Bahçesinde renkli çiçekli ağaçlar olan ve geniş çatı katının modern bir salon olarak değerlendirildiği bu ev tıpkı filmlerdeki evler gibi.
Taş ev olarak inşa edilmiş bu yapının ön tarafında camekan bir oda bulunuyor. Eve modern bir hava kazandıran bu ek yapı oturma odası ve kış bahçesi olarak kullanılabilir. Bahçeli ve kırsal özelliklere sahip bir ev için oldukça iyi düşünülmüş bir özellik.