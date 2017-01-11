Bahçeli ev hayali kuranlar için 10 farklı örnek

Şehrin dip dibe apartmanlarından, beton yığını sokaklarından siz de bunaldınız mı? Tatilleriniz, emekliliğiniz ya da hayatınızın geri kalanı için bahçeli, müstakil ve sağlam bir ev hayali kuruyorsanız size ilham verebilecek birkaç model tanıtabiliriz. Farklı ülkelerden derlenmiş bu 10 farklı müstakil evin her birine hayran kalabilirsiniz. Yaptırmak ya da satın almak istediğiniz ev hakkında fikir sahibi olmak için bu modelleri mutlaka inceleyin.

Birbirinden güzel ev modelleri bulabileceğiniz ’Aileler için 10 mükemmel ev projesi’ başlıklı yazımıza da farklı örnekler görmek için bakabilirsiniz.