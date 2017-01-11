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Bahçeli ev hayali kuranlar için 10 farklı örnek

Homify Homify
Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Kırsal Evler
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Şehrin dip dibe apartmanlarından, beton yığını sokaklarından siz de bunaldınız mı? Tatilleriniz, emekliliğiniz ya da hayatınızın geri kalanı için bahçeli, müstakil ve sağlam bir ev hayali kuruyorsanız size ilham verebilecek birkaç model tanıtabiliriz. Farklı ülkelerden derlenmiş bu 10 farklı müstakil evin her birine hayran kalabilirsiniz. Yaptırmak ya da satın almak istediğiniz ev hakkında fikir sahibi olmak için bu modelleri mutlaka inceleyin.

Birbirinden güzel ev modelleri bulabileceğiniz ’Aileler için 10 mükemmel ev projesi’ başlıklı yazımıza da farklı örnekler görmek için bakabilirsiniz.  

Küçük ve sevimli bir aile evi

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Bahçeli ev hayali kuran küçük aileler için böyle bir ev ideal olabilir. Alüminyum-titanyum çatı kaplaması ve güçlü izolasyonu ile oldukça sağlam, tek katlı ve basit bir yapıya sahip olan bu ev, hem son derece modern ve şık hem de ömürlük bir ev. Geniş ve bakımlı bir bahçesi olan ev çocuklu aileler için de son derece uygun.  

Ekolojik ve modern bir yaşam alanı

Schoolmasters eco house build different Modern Evler
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

Modern bir yapıya sahip olan bu evin çatısına baktığınızda çok sayıda güneş paneli görebilirsiniz. Bu paneller sayesinde kendi enerjisini üretebilen bu ev sürdürülebilir ve ekolojik özellikte. Ayrıca çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde son derece sağlam ve dayanıklı. Evin iç mekan tasarımı da oldukça kullanışlı. Böyle bir evde hayal gibi bir hayat sürebilirsiniz.  

Çiftlik konsepti

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Kırsal Evler
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Müstakil ev hayaliniz tatillerinizi ya da emekliliğinizi geçirecek bir çiftlik eviyse böyle bir modeli çok sevebilirsiniz. Kocaman bir bahçesi, garajı, havuzu ve açık dinlenme alanları bulunan evin yapısı ise taş mimari. Kiremit çatılı bu evin iç mekanlarına da hayran kalacaksınız. Dilerseniz her hangi bir evin dış cephesini taş görünümüne dönüştürebilirsiniz. Taş dış cephe kaplamaları hakkında detaylı bilgi için ön ve dış cephe uzmanlarına danışabilirsiniz.   

Tarz sahibi bir ev

AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio Modern Evler
AR Design Studio

AR Design Studio- The Medic's House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

İki katlı ve çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan bu evin alt katı ile üst katı farklı form ve biçimlerde tasarlanmış. Alt katın geniş cam cephesi ve siyah bir dış cephesi var. İkinci katta ise ahşap dış cephe kaplaması kullanılmış ve pencereler daha küçük tutulmuş. Modern ve tarz sahibi bir görüntüsü olan bu ev modern tasarım tutkunlarının hoşuna gidecek.

Açık ve kapalı mekanların iç içe geçtiği bir tatil evi

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Modern Evler
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Oldukça geniş ve kullanışlı bir kış bahçesine sahip olan bu ev dinlenme alanları ile öne çıkıyor. Bu alanları ister kış bahçesi isterseniz teras olarak kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir bahçeye sahip olan evin dekorasyonu da oldukça dikkat çekici. Böyle bir evi tatil evi olarak değerlendirebileceğiniz gibi bir ömür yaşayacağınız alan olarak da seçebilirsiniz.  

Kırsal tarzın kutu gibi bir örneği

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Evler
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Taş dış cephesi ve natürel iç mekanları ile kırsal stil evlerin hayalini kuruyorsanız bu kutu gibi çok seveceksiniz. Taş mimarinin en şık örneklerinden biri olan bu yalın yapı hem sadeliği hem de masalsı güzelliği ile dikkat çekiyor. Geniş ve yemyeşil bir bahçe ile taş ev konseptini beğenmeyecek kişi yoktur öyle değil mi?

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Havuz partilerine ne dersiniz?

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Minimalist Evler
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Uzun ve sade bir mimarisi olan bu evin en büyük özelliği büyük ve iyi tasarlanmış yüzme havuzu olabilir. Eğer havuz başı partileri vermek ya da misafirlerinizle yaz günlerinizi daha eğlenceli geçirmek isterseniz böyle bir evi düşünebilirsiniz. Evin dış cephesinde siyah renklerle birlikte ahşap malzeme kullanılmış. Oldukça karizmatik bir görüntüye sahip. 

Geniş açık alanlara sahip büyük bir ev

New Canaan Residence, Specht Architects Specht Architects Modern Evler
Specht Architects

New Canaan Residence

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Modern tasarımı ile öne çıkan bu büyük ev, oldukça büyük bir bahçe içerisine inşa edilmiş. Açık alanlarının genişliği ile insanı büyüleyen bu evi büyük bir zevkle bir ömür kullanabilirsiniz. Bahçeli evlerin en büyük avantajlarından biri etrafındaki ağaçlık alan sayesinde şehir için apartman dairelerine göre çok daha temiz bir havaya sahip olmasıdır. Sağlıklı ve güzel bir hayat için daha iyisi düşünülemez.

Standart çatılı evlerin modern bir yorumu

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Modern Evler
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

A tipi çatıya sahip olan standart evlerin daha farklı bir üslup ile yorumlandığı bu model modern ve sevimli görüntüsü ile dikkat çekiyor. Bahçesinde renkli çiçekli ağaçlar olan ve geniş çatı katının modern bir salon olarak değerlendirildiği bu ev tıpkı filmlerdeki evler gibi.  

Geniş, ferah ve iyi düşünülmüş bir tasarım

Exterior Hart Design and Construction Kırsal Evler
Hart Design and Construction

Exterior

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Taş ev olarak inşa edilmiş bu yapının ön tarafında camekan bir oda bulunuyor. Eve modern bir hava kazandıran bu ek yapı oturma odası ve kış bahçesi olarak kullanılabilir. Bahçeli ve kırsal özelliklere sahip bir ev için oldukça iyi düşünülmüş bir özellik. 

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