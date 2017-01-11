Ormanda saklanmış sıcacık bir evle tanışmak ister misiniz?

Alternatif yapı sistemleri kullanılarak üretilmiş ve sürdürülebilir özelliklere sahip evlerin meraklıları giderek artıyor. Kaynaklarını neredeyse tükettiğimiz dünyada, çevre bilincine ulaşmış olmaktan başka şansımız da zaten yok. O halde ekolojik özellikleri ile öne çıkan yapılara bir başka örnek daha tanımak ister misiniz? Bu yazımızda sizlere, İngiltere'de bulunan, iskandinav stilde dekore edilmiş ve ahşap kaplama bir modüler ev tanıtacağız. Ormanın içerisine saklanmış bu sevimli ve sıcak evi görünce siz de bir tane yaptırmak isteyeceksiniz.
Çelik strüktürlü ahşap evlerin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; ilk olarak betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasını, bu nedenle deprem yükü olmadığı için yıkılma riskinin de son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Farklı birkaç ahşap ev örneği daha görmek isterseniz ’Kendi evinizi yapmanız için size ilham verecek 9 modern ahşap ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Yapı sektörünün gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok yapı sistemi üretiliyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de popüler olan modüler yapı sistemleridir. Modüler yapılar, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıyabilirsiniz. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Haliyle bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Yapı çeşitleri hakkında daha detaylı bilgi almak için inşaat şirketlerine ya da mimarlara danışabilirsiniz.
Büyük ve perdesiz pencereleri, country elementleri, ahşap ve yünlü aksesuarları ve son derece konforlu yapısı ile öne çıkan iskandinav dekorasyon son yılların en popüler stillerinden biridir. Göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bu ahşap evin iç mekan tasarımında da bu stilden faydalanılmış. Ahşap ve benzeri doğal ögelerle dolu ve devasa pencerelere sahip bu eve başka bir uygulanması zaten düşünülemezdi. Ormanın içinde dingin ama bir yandan da modern yaşamın bütün konforuna sahip bir hayat sürmek isterseniz bu evden örnek alacağınız çok şey var.
Geniş masif bir yemek masası evin stiline uyum sağladığı gibi, evi en kalabalık misafirlere bile hazırlıklı hale getiriyor. Ne kadar büyük bir davet verirseniz verin, evin önündeki ormanın uçsuz bucaksız düzlüklerinde ve bu büyük yemek masası ile konuklarınızı ağırlayabilirsiniz. Evin metrekaresinin düşük olması bu durumda asla dezavantaj sayılmayacaktır.
Dekorasyonunda dokulu ve yünlü tekstil ürünlerinin seçildiği evin iç mekanları hem sağlam bir izolasyonla hem de sıcacık kumaşlarla ısınıyor. Ferah ve aydınlık odaların en gösterişli aksesuarları ise yine ahşaptan.
Yemyeşil bir ormanın ortasında bulunduğu yetmiyormuş gibi evin bir de sevimli verandası var. Ev sahipleri, güzel havaları ahşap duvarlar arasında geçirmek yerine bu verandada değerlendirebilirler. Soğuk havalar için ise, güçlü camekandan oluşan bir kış bahçesi bulunuyor. Böyle bir evde bütün hayatınızı sağlık ve huzur içinde geçirebilirsiniz.