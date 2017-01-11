Ormanda saklanmış sıcacık bir evle tanışmak ister misiniz?

Alternatif yapı sistemleri kullanılarak üretilmiş ve sürdürülebilir özelliklere sahip evlerin meraklıları giderek artıyor. Kaynaklarını neredeyse tükettiğimiz dünyada, çevre bilincine ulaşmış olmaktan başka şansımız da zaten yok. O halde ekolojik özellikleri ile öne çıkan yapılara bir başka örnek daha tanımak ister misiniz? Bu yazımızda sizlere, İngiltere'de bulunan, iskandinav stilde dekore edilmiş ve ahşap kaplama bir modüler ev tanıtacağız. Ormanın içerisine saklanmış bu sevimli ve sıcak evi görünce siz de bir tane yaptırmak isteyeceksiniz.

Çelik strüktürlü ahşap evlerin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; ilk olarak betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasını, bu nedenle deprem yükü olmadığı için yıkılma riskinin de son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Farklı birkaç ahşap ev örneği daha görmek isterseniz ’Kendi evinizi yapmanız için size ilham verecek 9 modern ahşap ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.