Her evin ihtiyacı olan pratik mutfak fikirleri

En az bir kez ev dekorasyonu yapmış ya da yapanlara yardım etmiş herkes bilir ki, ev içerisinde tasarım ve tadilatı en çok yoracak kısım her zaman mutfak dekorasyonudur. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta çay saati sohbetleri için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Mutfak dekorasyonunun su ve gider tesisatı, elektronik cihaz kurulumu, yerleşimi, malzeme seçimi gibi ustalık gerektiren işleri vardır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir dizayn oluşturmak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, işlevsel depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyona başlarken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak, en ideal ve kullanışlı mutfaklar için mutlaka bir uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri, en pratik yoldan sağlayabilir ve mutfağınızı sizin yerinize planlayabilirler. Dekorasyonunuzu kendiniz planlamayı düşünüyorsanız tasarımınızı daha kullanışlı ve güzel hale getirecek pratik önerilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için birkaç fikir topladık. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız önerilere mutlaka göz atın.
Mutfak dekorasyonu için farklı tasarımlar görmek isterseniz ’Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Mutfak dekorasyonu sırasında ocak ve fırın seti asla unutulmaz ama yanında bir ızgara edinmeyi gerekli görmeyiz ya da çoğuz zaman aklımıza dahi gelmez. Izgarayı genelde mangal ve barbekülerde ve açık alanda yapmayı düşünüyor olabilirsiniz ama yeni nesil davlumbazlar ve bu tasarımda gördüğünüz mutfak tipi ızgara, size evinizde en kolay ve lezzetli mangal yemeklerini sunabilir. Çok yönlü ve tam teşekküllü bu pratik seti araştırmadan geçmeyin.
Mutfaklarda depolama alanı olarak kullanılan raf ve askılıklar her zaman işimizi çok kolaylaştırmıştır ancak bu tarz bir tavan barını kolay kolay her tasarımda göremezsiniz. sık kullandığınız tava, cezve gibi çelik eşyalar ve kepçe, maşa gibi gereçler için ideal olan bu tavan barı çelik bir ızgaradan oluşuyor. Oldukça basit bir tasarıma sahip ve son derece pratik.
Yemek odası ve mutfağı ayrı alanlarda olanlar için en çok ihtiyaç duyulan mutfak gereçlerinden biri tekerlekli servis sehpası olabilir. Özellikle kalabalık davetler verdiğiniz yemeklerde bütün o tabak ve tencereleri, sofra ihtiyaçlarını tek tek taşımak işkence olabilir. Böyle zamanlarda kullanabileceğiniz şık bir servis sehpasını mutlaka edinin. Mutfak dekorasyonunuza uygun bir model seçmeniz ise çok daha iyi olacaktır.
Yemeklerinizde taze fesleğen, kekik, nane ve biberiye gibi aromatik bitkiler kullanmayı seviyorsanız mutfağınızda mutlaka bu bitkileri yetiştireceğiniz bir saksınız olmalı. Dalından kopardığınız yeşilliklerle yaptığınız yemeklerin tadı bir başka olacaktır. Üstelik mutfağınıza tazelik ve ferahlık da kazandırır. Bu tip bir bitkilendirme için yeterli alanınız yoksa dikey bahçe uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Pratik ve sağlıklı bu yöntemin detaylarını sitemizdeki fikir yazılarında bulabilirsiniz.
Mutfak adaları yeni nesil mutfaklarda en çok kullanılan çözümlerden biri oluyor. Hem ek depolama alanı hem de ek tezgah alanı sağlayan mutfak adaları oldukça iyi bir dekorasyon çözümü. aynı zamanda farklı raf, kitaplık ve şarap barı gibi bölmeleri de barındırabiliyor.
Yemek yaparken kitabına uygun gitmekten yanaysanız size mutlaka bir yemek kitabı rahlesi gerekecek. Bir elinizde kitap varken yemek hazırlamak zor olacağından bu rahleleri kullanmayı deneyebilirsiniz. Hemen her yerde bulabileceğiniz mutfak rahlelerinin oldukça şık ve dekoratif modelleri de var.
Küçük ev aletleri her mutfağın olmazsa olmaz ürünleridir ancak hepsini mutfak tezgahı üzerinde konumlandırmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Tezgahın üzerinde yeterince yeriniz olsa bile kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, el blenderi, tost makinesi, su ısıtıcısı derken ortam kaosa dönüşebiliyor. Cihazları dolaplarda saklamaktan yana değilseniz ve elinizin altında olmasını tercih ediyorsanız bu duvar tipi modelleri deneyebilirsiniz. Pratik ve kullanışlı bu ürünler işinizi çok kolaylaştıracak.
Mutfağın kuytu kısımlarında kalan dolaplar atıl halde bekliyorsa bu dolapları değerlendirmenin güzel bir yolunu henüz bulamamışsınız demektir. Bu örnekteki tel raf sistemleri her tip dolabı daha kullanışlı hale getirebilir. Eğer sizin de nasıl değerlendireceğinizi bilemediğiniz, modeli elverişsiz dolaplarınız varsa bu tel raf sistemlerini araştırın.