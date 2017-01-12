Her evin ihtiyacı olan pratik mutfak fikirleri

En az bir kez ev dekorasyonu yapmış ya da yapanlara yardım etmiş herkes bilir ki, ev içerisinde tasarım ve tadilatı en çok yoracak kısım her zaman mutfak dekorasyonudur. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta çay saati sohbetleri için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Mutfak dekorasyonunun su ve gider tesisatı, elektronik cihaz kurulumu, yerleşimi, malzeme seçimi gibi ustalık gerektiren işleri vardır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir dizayn oluşturmak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, işlevsel depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyona başlarken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak, en ideal ve kullanışlı mutfaklar için mutlaka bir uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri, en pratik yoldan sağlayabilir ve mutfağınızı sizin yerinize planlayabilirler. Dekorasyonunuzu kendiniz planlamayı düşünüyorsanız tasarımınızı daha kullanışlı ve güzel hale getirecek pratik önerilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için birkaç fikir topladık. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız önerilere mutlaka göz atın.

Mutfak dekorasyonu için farklı tasarımlar görmek isterseniz ’Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.