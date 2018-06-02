Bu evin dekorasyonu aklınızı alacak!

Bundan birkaç on yıl öncesine kadar genellikle dergilerde, gazete eklerinde, reklamlarda ve belki de en çok televizyon dizileri ile filmlerde karşılaştığımız büyüleyici evler, bugünlerde bize o kadar da uzak değiller. Bunun sebebi artık görmek istediğimiz her şeyin birkaç tıklama kadar yakınımızda ve elimizin altında olmasını sağlayan internet ortamı değil. Elbette yabancı ve uzak diyarlarda bulunan ve hayallerimizi süsleyen nitelikte evlerin artık çok yakınlarımızda da bolca bulunuyor olmasında internetin tam merkezinde bulunduğu iletişim ve enformasyon çağının çok önemli bir rolü var. Bunu inkar edemeyiz. Ülkemizde mimari, iç mimari, peyzaj ve dekorasyon gibi alanların hızlı gelişiminde bilgi ve tekniğin, tasarım trendleri ve modaların büyük bir akışkanlık içerisinde dünyayı dolaşma imkânı buluyor olması çok önemli bir yer tutuyor. Sonuç olarak şu ya da bu şekilde bizler de artık etkileyici dekorasyonlara sahip evlerle, muhteşem manzaralı villalarla ve parmak ısırtan mimarileriyle görenleri kendilerine hayran bırakan yapılarla yalnızca dizilerde, dergilerde ve filmlerde değil gerçek hayatta da karşılaşabiliyoruz. Hatta kimi zaman pek çok insanın hayallerini süsleyen bu tür evlerden birine sahip olma fırsatı elde edebiliyoruz. Bu yazımızın konusunu oluşturan dekorasyon projesi de insanı kendine bir bakışta hayran bırakmayı başaran, klası ve zerafetiyle görkemli bir tarzı yansıtan evlerden biri. Dilerseniz bu harika projeye biraz daha yakından bakalım.
Bir evi, bir mobilyayı, bir halıyı veya herhangi bir sanatsal çalışmayı ortalama bir düzeye kadar çekmek çok zor değildir. Yaptığı işe saygı duyan bir çalışma, yeterli emek ve kestirme yollara sapmamak herhangi bir şey için ortalama bir standardı sağlamak için yeterli olabilir. Ancak bir şeyin gerçekten mükemmel olmasını istiyorsanız detaylara inmeniz gerekir. Rembrant'ı muhteşem kılan şey gölge ve ışık üzerindeki inanılmaz hakimiyetidir. Aslında gölge ve ışığa ona yakın düzeyde hakim olan başka pek çok ressam da vardır, ama bir Rembrant eserini gördüğünüz anda tanıyabilirsiniz. İşte bunun sırrı detaylardaki inanılmaz derinlik ve ustalıktır. İşte bir şeyi kusursuz ve mükemmel hale getiren bu detaycılık ve ustalık arayışıdır. Bu projede işte bu türden bir arayış, bu türden bir mükemmeliyetçilik gözlerden kaçamayacak kadar kendini gösteriyor.
Genel hatlarıyla oldukça ağırbaşlı ve güçlü bir tarzı yansıtan dekorasyonda siyah ve beyazın ağır bastığını söylemek yanlış olmaz. Grinin çeşitli tonları da gerek duvarlarda gerekse de bazı mobilyalarda kullanılmış. Ancak bunlar da siyah ve beyazın tonlamaları olarak düşünülebilir. Nitekim evin genel havasında da oldukça pozitif bir etki yapıyor bu gri kullanımı.
Bu projeyi özel kılan niteliklerinden bir tanesi de sıra dışı güzellikte panaromik bir manzaraya sahip olması. Ancak oturma odasının odak noktasına manzarayı koyarak yalnızca ondan yararlanma kolaycılığına düşülmemiş. Bilakis oturma odasındaki son derece geniş oturma grubu manzaraya sırtını vermiş durumda ve bu duruşuyla adeta manzaranın güzelliğine meydan okuyan bir iddiayı yansıtır gibi görünüyor.
Şıklık, zerafet ve asaletin ön planda olduğu tasarımlarda zaman zaman konfor ve rahatlığın ikinci plana itildiği durumlarla karşılaşmaktayız. Oysa insan için yapılan her şeyin, bu amaç için tasarlanan her nesnenin öncelikli olarak kendi amacını gerçekleştirmesi gerekir. Bir koltuk ne kadar güzel ve özel olursa olsun bir modern sanat galerisinde sergilenmez. Dolayısıyla asıl işini ilk planda tutmayan bir koltuğun güzelliği aslında önemsiz bir detay olmanın ötesine geçemez. Bu projede şıklık ve konforun çok doğru bir dengede harmanlandığını ve birinin diğerine baskın çıkmayı başaramadığını görüyoruz. Böylece hem göz zevkine hitap eden bir estetik ortaya çıkarken hem de kullanım amacına doğru hizmet eden bir ev hayata getirilmiş oluyor.