Bu evin dekorasyonu aklınızı alacak!

Bundan birkaç on yıl öncesine kadar genellikle dergilerde, gazete eklerinde, reklamlarda ve belki de en çok televizyon dizileri ile filmlerde karşılaştığımız büyüleyici evler, bugünlerde bize o kadar da uzak değiller. Bunun sebebi artık görmek istediğimiz her şeyin birkaç tıklama kadar yakınımızda ve elimizin altında olmasını sağlayan internet ortamı değil. Elbette yabancı ve uzak diyarlarda bulunan ve hayallerimizi süsleyen nitelikte evlerin artık çok yakınlarımızda da bolca bulunuyor olmasında internetin tam merkezinde bulunduğu iletişim ve enformasyon çağının çok önemli bir rolü var. Bunu inkar edemeyiz. Ülkemizde mimari, iç mimari, peyzaj ve dekorasyon gibi alanların hızlı gelişiminde bilgi ve tekniğin, tasarım trendleri ve modaların büyük bir akışkanlık içerisinde dünyayı dolaşma imkânı buluyor olması çok önemli bir yer tutuyor. Sonuç olarak şu ya da bu şekilde bizler de artık etkileyici dekorasyonlara sahip evlerle, muhteşem manzaralı villalarla ve parmak ısırtan mimarileriyle görenleri kendilerine hayran bırakan yapılarla yalnızca dizilerde, dergilerde ve filmlerde değil gerçek hayatta da karşılaşabiliyoruz. Hatta kimi zaman pek çok insanın hayallerini süsleyen bu tür evlerden birine sahip olma fırsatı elde edebiliyoruz. Bu yazımızın konusunu oluşturan dekorasyon projesi de insanı kendine bir bakışta hayran bırakmayı başaran, klası ve zerafetiyle görkemli bir tarzı yansıtan evlerden biri. Dilerseniz bu harika projeye biraz daha yakından bakalım.