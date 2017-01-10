Eski bir mutfağın sıra dışı dönüşümü

Mutfaklar genellikle evlerimizin en çabuk yıpranan, en hızlı eskiyen ve tadilat gerektiren bölümleri arasında başı çekerler. Sürekli olarak nem, koku, ısı ve çeşitli sıvılar gibi oldukça yıpratıcı etkenlerle baş etmek zorunda olmaları mutfakları hızlı yıpratan asıl nedendir. Bu durumdan kaçınmanın belli başlı yolları olduğuu söylenebilir. İyi kalite ve güçlü bir davlumbaz, suya dayanıklı tezgâh ve zeminler, sağlıklı bir havalandırma her mutfak için olmazsa olmazdır. Buna karşın yıpranmayı ne kadar geciktirseniz de yaklaşık olarak on yıl içinde bir mutfak baştan aşağı elden geçirmeyi gerektirecek noktaya gelir. Bunda mutfak trendlerinin değişimi ve yıllar içinde kullanılan malzemelerde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin de etkisi vardır. Örneğin yirmi ya da otuz yıl önce mutfaklarda en çok kullanılan malzemelerden biri olan mermer, zamanla yerini granit gibi alternatif doğal taş türlerine ve son zamanlarda da laminant türevi yeni nesil malzemelere bırakmıştır. Muhtemelen bundan on yıl sonra da şu anda belki hiç bilmediğimiz çok daha gelişmiş ve verimli bir malzeme mutfaklarımızda yerini almaya başlayacak. Sonuç olarak mutfak tadilatları her ev sahibinin hayatında belli bir yer tutuyor. Önemli olansa bu tadilatları en düşük maliyetle ve en başarılı şekilde gerçekleştirebilmek. Bu şekilde mutfağınızı her zaman taze ve modaya uygun halde tutmayı başarabilirsiniz. Bu yazımızda tadilat zamanı çoktan gelip de geçmiş olan bir mutfağın dönüşüm macerasını ele aldık. Eski moda ve açıkçası bir hayli çirkin olan bir mutfağın nasıl harika bir mutfağa dönüştüğünü görünce siz de çok şaşıracaksınız.
Bu mutfak için söylenebilecek çok fazla şey olmakla birlikte aslında tüm bunları söylemenin çok gereği de yok. Zemininde ve tezgâhında bire bir aynı malzemenin kullanıldığı, baştan aşağı beyaz fayans kaplı, adeta bir banyoyu andıran bir mutfaktan söz ediyoruz. Derzleri simsiyah olmuş ve neresinden baksanız hiç de hijyenik bir görüntü sunmayan bu mutfağın yalnızca güncel dekorasyon trendlerine uymak için değil, sağlıklı bir kullanım için de ciddi anlamda bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu söylemek için mutfak planlayıcısı olmaya gerek yok.
Mutfağın kendisi her ne kadar oldukça eski ve yıpranmış durumda olsa da ankastre ocak, davlumbaz, evye ve batarya gibi donatıların mutfağa göre çok daha yeni olduğu gözlerden kaçmıyor. Buna karşın bu yeni donatılar durumu kurtaramadıkları gibi, son derece tezat ve hatta komik bir görüntü oluşturduklarını söylemek de yanlış olmaz. Mutfakta hiçbir tadilat yapmadan yalnızca bu donatıları yenilemenin nasıl bir beyin fırtınasının ürünü olduğunu da ayrıca merak etmemek elde değil.
Tadilat sürecinden sonra mutfağın olumlu anlamda tanınmaz hale geldiğini söylersek herhalde abartmış olmayız. Zeminden mutfak dolaplarına, tezgâhtan duvarlara kadar her şey değişmiş. Hatta mutfağın kullanılmayan ölü alanları da kullanıma açılarak çok daha derli toplu ve ferah bir ortam yaratılmış. Mutfağın bu yeni halinde hijyenin simgesi beyazın ağırlıkta olması da oldukça hoş bir görüntü sergiliyor.
Mutfak yenilenirken çok daha pratik ve kolay temizlenebilen malzemeler tercih edilmiş. Zemindeki suya dayanıklı yeni nesil laminant parkeler ve tezgâhta kullanılan laminant kaplama buna iyi birer örnek teşkil ediyor. Mutfağın son halinde dikkat çeken bir başka yön ise güncel tasarım trendlerinden de yararlanarak uzun yıllar eskimeyecek bir tarz ortaya çıkarılmış olması.
Tadilattan önceki halinde bu mutfağın en göze batan yönlerinden biri çeşitli gereksiz girinti ve çıkıntılara sahip, mevcut alanı olduğundan daha dar gösteren bir yapıda olmasıydı. Tadilat esnasında bu gereksiz girinti ve çıkıntılar da başarılı bir şekilde ortadan kaldırılmış. Hatta bu boşluklardan birinde yerini alan buzdolabı için bile özel bir kapak tasarımı yapılmış ve bu sayede tam düz bir duvar elde edilmiş.