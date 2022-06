Eski bir mutfağın sıra dışı dönüşümü

Mutfaklar genellikle evlerimizin en çabuk yıpranan, en hızlı eskiyen ve tadilat gerektiren bölümleri arasında başı çekerler. Sürekli olarak nem, koku, ısı ve çeşitli sıvılar gibi oldukça yıpratıcı etkenlerle baş etmek zorunda olmaları mutfakları hızlı yıpratan asıl nedendir. Bu durumdan kaçınmanın belli başlı yolları olduğuu söylenebilir. İyi kalite ve güçlü bir davlumbaz, suya dayanıklı tezgâh ve zeminler, sağlıklı bir havalandırma her mutfak için olmazsa olmazdır. Buna karşın yıpranmayı ne kadar geciktirseniz de yaklaşık olarak on yıl içinde bir mutfak baştan aşağı elden geçirmeyi gerektirecek noktaya gelir. Bunda mutfak trendlerinin değişimi ve yıllar içinde kullanılan malzemelerde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin de etkisi vardır. Örneğin yirmi ya da otuz yıl önce mutfaklarda en çok kullanılan malzemelerden biri olan mermer, zamanla yerini granit gibi alternatif doğal taş türlerine ve son zamanlarda da laminant türevi yeni nesil malzemelere bırakmıştır. Muhtemelen bundan on yıl sonra da şu anda belki hiç bilmediğimiz çok daha gelişmiş ve verimli bir malzeme mutfaklarımızda yerini almaya başlayacak. Sonuç olarak mutfak tadilatları her ev sahibinin hayatında belli bir yer tutuyor. Önemli olansa bu tadilatları en düşük maliyetle ve en başarılı şekilde gerçekleştirebilmek. Bu şekilde mutfağınızı her zaman taze ve modaya uygun halde tutmayı başarabilirsiniz. Bu yazımızda tadilat zamanı çoktan gelip de geçmiş olan bir mutfağın dönüşüm macerasını ele aldık. Eski moda ve açıkçası bir hayli çirkin olan bir mutfağın nasıl harika bir mutfağa dönüştüğünü görünce siz de çok şaşıracaksınız.