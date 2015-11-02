Bahçemi kış mevsimine nasıl hazırlarım?

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçerek toprak üzerindeki ekonomik faaliyetleri dışında bir yaşama alanı oluşturma isteğiyle başlamıştır bahçe düzenleme sanatı. İnsanın doğayla ilişkisini ve tabiattaki varlıklarla bağını güçlendirmek için din, mitoloji ve felsefe çerçevesinde bahçe fikirleri geliştirilmiş. Cennetin bir bahçe olarak tasvir edilmesini örnek olarak gösterebiliriz. İlk çağlarda bahçe düzenlemesi bir tür statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Özellikle saraylar, şatolar, köşkler gibi devleti yönetenlerin yaşadıkları yerlerin bahçelerinin yanı sıra aristokratlar ve yönetici sınıf konutları için de gelişmişlik seviyesini gösterirdi bahçeler. Tarihte bilinen ilk bahçe örnekleri Mezopotamya, Mısır, İran, Eski Yunan ve Eski Roma'da görülmüştür. Belli bir görsel niteliği elde edebilmek için farklı türdeki bitki, çiçek ve ağaçların bir arada düzenlenmesiyle doğanın güzelliğinin insanın kontrolü altında tasvir edilmesidir bahçe. Çağlar içinde her kültürün geliştirdiği bahçe düzenlemeleri, bu farklı kültürlerin birbirleriyle temas ettiği noktalarda iç içe geçmiş, birbirlerinden etkilenmiş ve çeşitlenmiştir. Örneğin Romantik dönemde Avrupa'da, Sanayi Devrimi ile mekanikleşen hayat biçimi, kent yaşamı doğaya yönelme ihtiyacını doğurmuş ve o dönem popüler olan geometrik biçimlere sahip Fransız Bahçe düzenlemesi yerine el değmemiş doğadan yola çıkılarak tasarlanan İngiliz Bahçe düzenlemesi talep görmüştür. Bununla birlikte kıtalar arası ticari ilişkilerle birlikte özellikle Uzak Doğu inanç sisteminin bir parçası olan bahçe düzenlemesi ve peyzaj sanatı Batı sanatını ve mimarisini büyük ölçüde etkilemiştir. Buna bir örnek verecek olursak ünlü Empresyonist ressam Claude Monet'nin Giverny'deki evinin bahçesini Japon Bahçesi olarak tasarlatmasını gösterebiliriz.

Günümüzde bahçeler peyzaj mimarlığı çerçevesinde oldukça geniş yelpazede seçeneklerle bahçelere yenilikler getirebiliyor. Tabi küresel lojistik ne kadar gelişse de ve bahçede kullanılmak istenilen bitkileri, ağaçları temin etmek ne kadar kolaylaşsa da coğrafi koşullar ve dolayısıyla iklimin etkisi bahçede kullanabileceğiniz bitki ve ağaç çeşitlerini belirler. Bu sebeple öncelikle bahçenizi düzenlerken profesyonellerden yardım almıyorsanız bulunduğunuz coğrafyanın yapısını iyi çözümleyip, bahçenizde yetişebilecek canlıları iyice araştırarak karar vermeniz gerekir. Örneğin muz ağacını çok seviyor olsanız da kuzeyde yaşıyorsanız bu ağaçtan verim almanız mümkün olmayacaktır. Bahçenizi iklim koşullarına göre tasarladınız ve tam da istediğiniz gibi bir bahçeye sahipsiniz artık. Ancak iş bununla bitmiyor tabi. Bahçeniz sürekli aynı tekdüze görüntüde kalmaz, sürekli dönüşür. Sonuçta doğanın bir döngüselliği var ve buna ayak uydurmak için bahçenizi mevsimlere göre hazır etmelisiniz. Ağaçların, çiçeklerin, bitkilerin özelikle soğuk hava şartlarında dayanıklı kalabilmesi için bazı önlemler almak gerekiyor. Bahçeyle uğraşmanın keyfine varanlar için bu önlemler de bu keyfin önemli bir bölümü. O çok sevdiğiniz, sabahları konuştuğunuz, dokunduğunuz bitkilerinizin yaşamını sürdürebilmek için göstereceğiniz çabanın meditatif bir etkisi olacaktır.

Şimdi birazcık bahçenin tarihsel durumundan biraz da dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsettikten sonra bahçemizi kışa nasıl hazırlayacağımıza bakalım. Sonbahar bahçeyi koruma altına almak için en uygun zaman. Özellikle Kasım ayı bahçenizin ilkbaharda daha sağlıklı görünmesi için iyi bir bakımın yapılacağı aydır. Şimdi buradaki listemizde bahçemizi kışa nasıl hazırlayacağımızla ilgili adımları takip edelim ve ilkbaharın coşkusunun bahçemizde tekrar vücut buluşu için yapmamız gerekenlere göz atalım.