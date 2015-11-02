Bahçemi kış mevsimine nasıl hazırlarım?

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçerek toprak üzerindeki ekonomik faaliyetleri dışında bir yaşama alanı oluşturma isteğiyle başlamıştır bahçe düzenleme sanatı. İnsanın doğayla ilişkisini ve tabiattaki varlıklarla bağını güçlendirmek için din, mitoloji ve felsefe çerçevesinde bahçe fikirleri geliştirilmiş. Cennetin bir bahçe olarak tasvir edilmesini örnek olarak gösterebiliriz. İlk çağlarda bahçe düzenlemesi bir tür statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Özellikle saraylar, şatolar, köşkler gibi devleti yönetenlerin yaşadıkları yerlerin bahçelerinin yanı sıra aristokratlar ve yönetici sınıf konutları için de gelişmişlik seviyesini gösterirdi bahçeler. Tarihte bilinen ilk bahçe örnekleri Mezopotamya, Mısır, İran, Eski Yunan ve Eski Roma'da görülmüştür. Belli bir görsel niteliği elde edebilmek için farklı türdeki bitki, çiçek ve ağaçların bir arada düzenlenmesiyle doğanın güzelliğinin insanın kontrolü altında tasvir edilmesidir bahçe. Çağlar içinde her kültürün geliştirdiği bahçe düzenlemeleri, bu farklı kültürlerin birbirleriyle temas ettiği noktalarda iç içe geçmiş, birbirlerinden etkilenmiş ve çeşitlenmiştir. Örneğin Romantik dönemde Avrupa'da, Sanayi Devrimi ile mekanikleşen hayat biçimi, kent yaşamı doğaya yönelme ihtiyacını doğurmuş ve o dönem popüler olan geometrik biçimlere sahip Fransız Bahçe düzenlemesi yerine el değmemiş doğadan yola çıkılarak tasarlanan İngiliz Bahçe düzenlemesi talep görmüştür. Bununla birlikte kıtalar arası ticari ilişkilerle birlikte özellikle Uzak Doğu inanç sisteminin bir parçası olan bahçe düzenlemesi ve peyzaj sanatı Batı sanatını ve mimarisini büyük ölçüde etkilemiştir. Buna bir örnek verecek olursak ünlü Empresyonist ressam Claude Monet'nin Giverny'deki evinin bahçesini Japon Bahçesi olarak tasarlatmasını gösterebiliriz.
Günümüzde bahçeler peyzaj mimarlığı çerçevesinde oldukça geniş yelpazede seçeneklerle bahçelere yenilikler getirebiliyor. Tabi küresel lojistik ne kadar gelişse de ve bahçede kullanılmak istenilen bitkileri, ağaçları temin etmek ne kadar kolaylaşsa da coğrafi koşullar ve dolayısıyla iklimin etkisi bahçede kullanabileceğiniz bitki ve ağaç çeşitlerini belirler. Bu sebeple öncelikle bahçenizi düzenlerken profesyonellerden yardım almıyorsanız bulunduğunuz coğrafyanın yapısını iyi çözümleyip, bahçenizde yetişebilecek canlıları iyice araştırarak karar vermeniz gerekir. Örneğin muz ağacını çok seviyor olsanız da kuzeyde yaşıyorsanız bu ağaçtan verim almanız mümkün olmayacaktır. Bahçenizi iklim koşullarına göre tasarladınız ve tam da istediğiniz gibi bir bahçeye sahipsiniz artık. Ancak iş bununla bitmiyor tabi. Bahçeniz sürekli aynı tekdüze görüntüde kalmaz, sürekli dönüşür. Sonuçta doğanın bir döngüselliği var ve buna ayak uydurmak için bahçenizi mevsimlere göre hazır etmelisiniz. Ağaçların, çiçeklerin, bitkilerin özelikle soğuk hava şartlarında dayanıklı kalabilmesi için bazı önlemler almak gerekiyor. Bahçeyle uğraşmanın keyfine varanlar için bu önlemler de bu keyfin önemli bir bölümü. O çok sevdiğiniz, sabahları konuştuğunuz, dokunduğunuz bitkilerinizin yaşamını sürdürebilmek için göstereceğiniz çabanın meditatif bir etkisi olacaktır.
Şimdi birazcık bahçenin tarihsel durumundan biraz da dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsettikten sonra bahçemizi kışa nasıl hazırlayacağımıza bakalım. Sonbahar bahçeyi koruma altına almak için en uygun zaman. Özellikle Kasım ayı bahçenizin ilkbaharda daha sağlıklı görünmesi için iyi bir bakımın yapılacağı aydır. Şimdi buradaki listemizde bahçemizi kışa nasıl hazırlayacağımızla ilgili adımları takip edelim ve ilkbaharın coşkusunun bahçemizde tekrar vücut buluşu için yapmamız gerekenlere göz atalım.
Çiçekler bahçelerin olmazsa olmazıdır. Güneşli günlerde rengarenk çiçeklerle ilgilenmek, onlarla konuşmak, toprağını temizlemek ve kurumuş parçalarını temizlemek insana huzur verir. Bu örnekteki gibi ilkbahardan başlayarak yaz boyunca bahçenizde bakımını üstlendikten sonra keyifle seyredeceğiniz çiçek köşelerini kim istemez? Ancak sıcak havalarda sağlıklı kalan bu çiçekler genellikle kısa ömürlü olurlar ve kış mevsimine uygun değillerdir. Peki bahçede bu görüntünün kalıcı hale gelmesi için ne yapmak gerekir? Sonbaharda gücünü kaybetmeye başlayan mevsim çiçeklerinizi kökleriyle birlikte topraktan sökerek, toprağı güzelce tekrar bir şeyler dikilebilir hale getirmekle işe başlamalı. Sonrasında ise kışa dayanıklı çiçeklerin araştırmasını yaparak yaz çiçeklerinin yerine bu türleri uygulayabilirsiniz. Yaz boyunca bahçenizi renklendiren petunya, cam güzeli gibi çiçeklerin yerine hercai menekşe, çuha ve bellis gibi çiçeklerin fidelerini dikerek bahçenizin kışın da renkli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu türlerin fidelerini de Ekim ya da Kasım ayında dikerseniz yerine daha çabuk alışır ve daha sağlam bir şekilde toprağa tutunarak dayanıklı olurlar.
Bazı bitkilere karşı özel bir sevgisi olabiliyor insanın. Bu durumda da mevsimler arası sıcaklık farkı önem kazanıyor. Çünkü çok sevdiğiniz çiçeklerin soğuk havalarda zarar görmesini, yok olup gitmesini istemezsiniz. Çiçek sevgisi böyle bir şey zaten. Her sene yeni bir sardunya alabilirsiniz ancak senelerce aynı sardunyayla bağ kurabilmektir asıl önemli olan, onu benimsemektir. Yaşadığınız coğrafyayı hesaba katmanız gerektiğini belirtmiştik. Bu durumda sevdiğiniz bitkileri bahçenizde kullanırken saksı içinde kullanmanız gerekir. Bahçenizin bir köşesinde bu örnektekine benzer endüstriyel stilde kapalı bir mekan oluşturup (kapalı balkonunuz da olabilir) sert havalarda saksıya diktiğiniz çiçekleri bu kapalı alanlara taşıyarak onları kış mevsimine karşı koruyabilirsiniz.
Sonbahar bahçenin aktif olarak kullanılmasının sonlarına gelindiğini hatırlatır ve bu dönem bahçenizdeki çimlerin de gelecek ilkbaharda yine verimli kalabilmesi için en uygun zamanlardır. Çimlerinizi korumak için öncelikle sararmış, yıpranmış kısımları ve çimin üzerindeki yaprakları temizleyerek işe başlayabilirsiniz. Yolduğunuz bu alanların yerine de yeni çim tohumu ekleyebilirsiniz. Kıştan önce çimlerinizi biçmeniz gerekir ve biçerken de biçme ayarını boyunu beş ile yedi santim arasında bir uzunlukta ayarlamalısınız. Biçtiğiniz çimlerin üzerini bir-iki santim geçecek şekilde organik gübre veya torf ile kaplamanız çimlerin güçlü kalmasını sağlayacaktır. Kullanacağınız koruyucunun çok iyi yanmış ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfekte edilmiş olmasına da özen göstermelisiniz.
Sonbaharın insanın içine hüzün duygusunu düşüren en belirgin imgesi de sararıp zemini saran sarı yapraklardır. Bahçenizde iğne yapraklı ağaçlardan yoksa sizin de bu görüntüye aşina olmanız gerekir. Ancak bu hüzünlü manzaranın olumlu bir tarafı da var. Sonbaharda dökülmeye başlayan yaprakları toplayarak bahçeniz için doğal gübre elde etmeniz mümkün. Ağaçlar toprağın derinliklerindeki mineralleri toplayarak yapraklarına dek ilettikleri için sonbaharda dökülen yaprakların atılması yerine bir sonraki yıl için gübre olarak kullanılması için saklanması idealdir. Çünkü yapraklar oldukça değerli mineraller içerirler. Hastalıklı yaprakları ve yabani otları biriktirerek kendi organik gübrenizi kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Burada bahsedeceğimiz kompost kutusu bir önceki örnekle bağlantılı bir mevzu. Bu fotoğraftakine benzer ancak kapaklı ve havadar bir organik madde kutusu hazırlayarak evinizde zengin mineraller sahip kompost hazırlayabilirsiniz. Ağaç yapraklarını, biçtiğiniz çimleri, bayat ekmek, sebze ve mutfak artıklarını bu kutuda toplayın. Kutunun yerden biraz yüksekte olmasına ve yağmurlu havalarda kapağını açıp yağmur suyuyla ıslanmasına, sıcakta da arada ıslatmaya özen gösterirseniz bir yıl içinde doğal gübreniz hazır olacaktır.
Kış mevsimi bahçenizi ziyaret eden hayvanlar için de zor zamanlar. Bunun için Konut Ahşap firmasının imal ettiği gibi kuş kafeslerini bahçenize koyarak ve arada bir yiyecek vererek onlara destek olabilirsiniz. Böylece baharda tekrar bahçenizi şenlendirirler.
Kışın düşünmek için zamanınız var. Peyzaj bahçe düzenlemeleri başlıklı yazımızla bahçeniz için yeni fikirler edinebilirsiniz.