Tuğla kullanılarak yapılmış 15 dekorasyon örneği

Hangi oda için olursa olsun dekorasyon sırasında farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek odayı daha iddiasız ve özensiz gösterebilir. Bu nedenle tasarımcılar genelde odada bulunan duvarlardan birinde farklı bir dekoratif uygulamaya giderler. Bu uygulamalardan en çok tercih edileni de tuğla duvar panelleridir. Tuğla duvarlar adından da anlaşılacağı gibi tuğla ile inşa edilebilirler ancak dekorasyon sırasında böyle bir inşaat yüküne girmek zor olacağından tuğla duvar panelleri ile oluşturmak daha akıllıca ve pratik bir çözümdür. Tuğla duvar panelleri, farklı renk, doku, kalınlık ve boyutlarda üretilen ve uygulandığı yüzeye tuğla döşeme görüntüsü kazandıran panellerdir. Oldukça yenilikçi ve pratik bir çözüm olduğundan giderek popülerleşiyor üstelik izolasyon özelliği taşıyanlarını da bulmak mümkün. Tuğla duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ya da dekorasyonunuza özel danışmanlık için profesyonellerimizden döşeme ustalarına danışabilirsiniz.
Duvar dekorasyonu için farklı çözümler bulmak isterseniz ’En güzel duvar dekorları: Tablolar, raflar, paneller ve duvar kağıtları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Dekorasyon stilinizi modern olarak seçtiyseniz tuğla duvarın odaya yakışmayacağını düşünebilirsiniz ancak bu doğru bir yaklaşım olmaz. Belli başlı stillerle daha sık kullanılsa da tuğla duvar dekorasyonu hemen her stile uyum sağlayabilen şık bir uygulamadır. Bu dekorasyonda modern bir stile uygulandığını görebilirsiniz. Oldukça da iyi sonuç vermiş.
Kristal ve cam ögelerin bolca kullanıldığı ışıltılı dekorasyonlara ancak saten kumaşlar, sleek yüzeyler gibi kusursuz çizgilere sahip ögelerin eklenebileceğini düşünmeyin. Tuğla gibi brütal bir öge de bu ışıltıyla birleştirilebilir. Üstelik dekorasyona daha sıcak ve samimi bir hava kazandıracaktır. Bu nedenle en ağır klasik tasarımlarda bile tuğla duvar uygulamalarını kullanabilirsiniz.
Binanın taşıyıcı görevi gören kolonları kimi zaman odaların en olmaz yerlerine denk gelebiliyor ancak iyi bir dekoratör bu kolonları dekorasyona şık bir şekilde kazandırabilir. Bunun en iyi yollarından biri de tuğla uygulamalar oluyor.
Sağlamlığı ve dayanıklılığı nedeniyle açık hava mutfaklarında çok tercih edilen tuğla malzeme rustik mutfak dekorasyonlarının da vazgeçilmezidir. Doğal ve güçlü görüntüsünün yanı sıra mekana sıcaklık da kazandırır.
Yemek odanıza şık bir şarap mahzeni ya da bir irish pub konseptli bar köşesi eklemek istiyorsanız tuğla duvar uygulamalarından mutlaka faydalanmalısınız. Özellikle siyah ve beyaz renklerle muhteşem bir kombinasyon oluşturacaktır.
Beyazın ana öge olarak kullanıldığı dekorasyonlar ferahlık ve modernlikte başı çekse de biraz soğuk bir görüntüye sahip olabiliyorlar. Bu soğukluğu kırmanın en iyi yollarından bir duvarlarda ara ara kullanılacak tuğla uygulaması olabilir.
Hangi stilde kullanılırsa kullanılsın tuğla duvarın en iyi uyum sağladığı öge kuşkusuz ahşaptır. Özellikle ceviz ve meşe gibi masif ağaç malzemeler tuğla ile kusursuz bir doğallık ve dikkat çekici bir stil oluşturuyorlar.
Modern çizgilere sahip olmasının yanı sıra doğal malzemeleri ile de öne çıkan iskandinav stilde tuğlanın önemli bir yeri vardır. Rustik stilde olduğu gibi ana öge olarak kullanılmaz ancak ufak detaylarda varlığını hissettirir.
Beyaz dekorasyonları canlandırmak için kullanılabilecek en etkili ögeler ahşap ve tuğladır. Eğer canlı ve vurgulu renkleri kullanmaktan yana değilseniz daha doğal bir görünüm sağlayan tuğla ve ahşap kombinasyonunu tercih edebilirsiniz.
Duvar nişlerini farklı çözümlerle birçok amaca uygun hale getirebilirsiniz. Işıklandırma ve farklı duvar dekorasyon uygulamaları ile nişleri evinize değer katan köşelere çevirmeniz mümkün. Bu örnekte içi tuğla paneller ile kaplanan ve spotlarla aydınlatılan nişlerin harika birer rafa dönüştüğünü görebilirsiniz.
Mutfak tezgahı için ahşap gibi iddialı bir ürün seçtiyseniz tezgah arkasına da şık bir uygulama yapmanız gerekebilir. Tuğla paneller alın taşı olarak da harika sonuç verecektir. Özellikle iskandinav, rustik, kırsal ve akdeniz mutfaklarında bu özellikten faydalanabilirsiniz.
Tuğla duvar uygulamalarını led ve spot ışıklarla canlandırmanız da mümkün. Tıpkı modern bir duvar uygulamasını ışıklandırır gibi tuğlayı da ışıklandırabilir ve muhteşem sonuçlar alabilirsiniz.
Taş ve tuğla duvarlar diğer duvar uygulamalarına göre daha dayanıklı bir yapıya sahip olduklarından özellikle yarı açık ve açık alanlarda kullanılıyorlar. Kış bahçesi, teras, veranda, açık hava mutfağı veya bahçe gibi alanlarınızda siz de bu ürünün sağlamlığından faydalanabilirsiniz.
Dekorasyonlarda bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek boğucu bir hava oluşturabilir bu nedenle genelde tek bir duvarda farklı ve çarpıcı bir uygulamaya gidilir. Eğer beyaz duvarlara ve modern tasarıma sahip bir odada farklı bir duvar uygulamasına ihtiyaç duyarsanız bu çözüm tuğla olabilir.
Tuğla duvarların en çok yakışacağı öge ise bitkilendirme ögeleri olabilir. Natürel özellikteki her element tuğla duvarla harika uyum sağlayacaktır. Siz de tuğla kullanarak dekore ettiğiniz odanızı onlarca bitkilendirme çözümü ile canlandırabilirsiniz.