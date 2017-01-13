Tuğla kullanılarak yapılmış 15 dekorasyon örneği

Hangi oda için olursa olsun dekorasyon sırasında farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek odayı daha iddiasız ve özensiz gösterebilir. Bu nedenle tasarımcılar genelde odada bulunan duvarlardan birinde farklı bir dekoratif uygulamaya giderler. Bu uygulamalardan en çok tercih edileni de tuğla duvar panelleridir. Tuğla duvarlar adından da anlaşılacağı gibi tuğla ile inşa edilebilirler ancak dekorasyon sırasında böyle bir inşaat yüküne girmek zor olacağından tuğla duvar panelleri ile oluşturmak daha akıllıca ve pratik bir çözümdür. Tuğla duvar panelleri, farklı renk, doku, kalınlık ve boyutlarda üretilen ve uygulandığı yüzeye tuğla döşeme görüntüsü kazandıran panellerdir. Oldukça yenilikçi ve pratik bir çözüm olduğundan giderek popülerleşiyor üstelik izolasyon özelliği taşıyanlarını da bulmak mümkün. Tuğla duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ya da dekorasyonunuza özel danışmanlık için profesyonellerimizden döşeme ustalarına danışabilirsiniz.

Duvar dekorasyonu için farklı çözümler bulmak isterseniz ’En güzel duvar dekorları: Tablolar, raflar, paneller ve duvar kağıtları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.