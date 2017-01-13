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Tuğla kullanılarak yapılmış 15 dekorasyon örneği

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Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Oturma Odası
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Hangi oda için olursa olsun dekorasyon sırasında farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek odayı daha iddiasız ve özensiz gösterebilir. Bu nedenle tasarımcılar genelde odada bulunan duvarlardan birinde farklı bir dekoratif uygulamaya giderler. Bu uygulamalardan en çok tercih edileni de tuğla duvar panelleridir. Tuğla duvarlar adından da anlaşılacağı gibi tuğla ile inşa edilebilirler ancak dekorasyon sırasında böyle bir inşaat yüküne girmek zor olacağından tuğla duvar panelleri ile oluşturmak daha akıllıca ve pratik bir çözümdür. Tuğla duvar panelleri, farklı renk, doku, kalınlık ve boyutlarda üretilen ve uygulandığı yüzeye tuğla döşeme görüntüsü kazandıran panellerdir. Oldukça yenilikçi ve pratik bir çözüm olduğundan giderek popülerleşiyor üstelik izolasyon özelliği taşıyanlarını da bulmak mümkün. Tuğla duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ya da dekorasyonunuza özel danışmanlık için profesyonellerimizden döşeme ustalarına danışabilirsiniz.  

Duvar dekorasyonu için farklı çözümler bulmak isterseniz ’En güzel duvar dekorları: Tablolar, raflar, paneller ve duvar kağıtları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Modern stile sıcak bir dokunuş

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Oturma Odası
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Dekorasyon stilinizi modern olarak seçtiyseniz tuğla duvarın odaya yakışmayacağını düşünebilirsiniz ancak bu doğru bir yaklaşım olmaz. Belli başlı stillerle daha sık kullanılsa da tuğla duvar dekorasyonu hemen her stile uyum sağlayabilen şık bir uygulamadır. Bu dekorasyonda modern bir stile uygulandığını görebilirsiniz. Oldukça da iyi sonuç vermiş. 

Işıltılı ve sıcak bir dekorasyon

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Oturma Odası
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

Kristal ve cam ögelerin bolca kullanıldığı ışıltılı dekorasyonlara ancak saten kumaşlar, sleek yüzeyler gibi kusursuz çizgilere sahip ögelerin eklenebileceğini düşünmeyin. Tuğla gibi brütal bir öge de bu ışıltıyla birleştirilebilir. Üstelik dekorasyona daha sıcak ve samimi bir hava kazandıracaktır. Bu nedenle en ağır klasik tasarımlarda bile tuğla duvar uygulamalarını kullanabilirsiniz.  

Kolonları boş bırakmayın

Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Mutfak Tuğla
Doğaltaş Atölyesi

Tuğla Duvar Uygulama

Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi

Binanın taşıyıcı görevi gören kolonları kimi zaman odaların en olmaz yerlerine denk gelebiliyor ancak iyi bir dekoratör bu kolonları dekorasyona şık bir şekilde kazandırabilir. Bunun en iyi yollarından biri de tuğla uygulamalar oluyor.

Rustik mutfakların vazgeçilmez ögesi

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina BahçeOcak & Barbekü
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Sağlamlığı ve dayanıklılığı nedeniyle açık hava mutfaklarında çok tercih edilen tuğla malzeme rustik mutfak dekorasyonlarının da vazgeçilmezidir. Doğal ve güçlü görüntüsünün yanı sıra mekana sıcaklık da kazandırır.  

Yemek odasına tarz sahibi bir yaklaşım

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Yemek Odası
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Yemek odanıza şık bir şarap mahzeni ya da bir irish pub konseptli bar köşesi eklemek istiyorsanız tuğla duvar uygulamalarından mutlaka faydalanmalısınız. Özellikle siyah ve beyaz renklerle muhteşem bir kombinasyon oluşturacaktır.

Beyaz dekorasyonla tuğla kombinasyonu

homify Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Beyazın ana öge olarak kullanıldığı dekorasyonlar ferahlık ve modernlikte başı çekse de biraz soğuk bir görüntüye sahip olabiliyorlar. Bu soğukluğu kırmanın en iyi yollarından bir duvarlarda ara ara kullanılacak tuğla uygulaması olabilir. 

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Ahşap ile muhteşem uyumu

homify Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Hangi stilde kullanılırsa kullanılsın tuğla duvarın en iyi uyum sağladığı öge kuşkusuz ahşaptır. Özellikle ceviz ve meşe gibi masif ağaç malzemeler tuğla ile kusursuz bir doğallık ve dikkat çekici bir stil oluşturuyorlar.

İskandinav stilde tuğlanın yeri

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Endüstriyel Mutfak
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

Modern çizgilere sahip olmasının yanı sıra doğal malzemeleri ile de öne çıkan iskandinav stilde tuğlanın önemli bir yeri vardır. Rustik stilde olduğu gibi ana öge olarak kullanılmaz ancak ufak detaylarda varlığını hissettirir. 

Dekorasyonlara sıcaklık katmanın en şık yolu

FAZENDA ITÁLIA- OFFICE, TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES Rustik Çalışma Odası
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

Beyaz dekorasyonları canlandırmak için kullanılabilecek en etkili ögeler ahşap ve tuğladır. Eğer canlı ve vurgulu renkleri kullanmaktan yana değilseniz daha doğal bir görünüm sağlayan tuğla ve ahşap kombinasyonunu tercih edebilirsiniz. 

Duvar nişlerini dekoratif köşelere çevirin

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Şarap Mahzeni
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Duvar nişlerini farklı çözümlerle birçok amaca uygun hale getirebilirsiniz. Işıklandırma ve farklı duvar dekorasyon uygulamaları ile nişleri evinize değer katan köşelere çevirmeniz mümkün. Bu örnekte içi tuğla paneller ile kaplanan ve spotlarla aydınlatılan nişlerin harika birer rafa dönüştüğünü görebilirsiniz.

Alın taşı olarak tuğla

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Mutfak
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Mutfak tezgahı için ahşap gibi iddialı bir ürün seçtiyseniz tezgah arkasına da şık bir uygulama yapmanız gerekebilir. Tuğla paneller alın taşı olarak da harika sonuç verecektir. Özellikle iskandinav, rustik, kırsal ve akdeniz mutfaklarında bu özellikten faydalanabilirsiniz.  

Işıklandırma ile özelleştirebilirsiniz

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Oturma Odası
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Tuğla duvar uygulamalarını led ve spot ışıklarla canlandırmanız da mümkün. Tıpkı modern bir duvar uygulamasını ışıklandırır gibi tuğlayı da ışıklandırabilir ve muhteşem sonuçlar alabilirsiniz. 

Yarı açık ve açık alanlarda en ideal kullanım

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Taş ve tuğla duvarlar diğer duvar uygulamalarına göre daha dayanıklı bir yapıya sahip olduklarından özellikle yarı açık ve açık alanlarda kullanılıyorlar. Kış bahçesi, teras, veranda, açık hava mutfağı veya bahçe gibi alanlarınızda siz de bu ürünün sağlamlığından faydalanabilirsiniz.  

Tuğla duvar ile daha şık yatak odaları

Master Bedroom TG Studio Modern Banyo
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Dekorasyonlarda bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek boğucu bir hava oluşturabilir bu nedenle genelde tek bir duvarda farklı ve çarpıcı bir uygulamaya gidilir. Eğer beyaz duvarlara ve modern tasarıma sahip bir odada farklı bir duvar uygulamasına ihtiyaç duyarsanız bu çözüm tuğla olabilir.  

Natürel ögelerle mükemmel uyum

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company Kırsal Yatak Odası Ahşap
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Tuğla duvarların en çok yakışacağı öge ise bitkilendirme ögeleri olabilir. Natürel özellikteki her element tuğla duvarla harika uyum sağlayacaktır. Siz de tuğla kullanarak dekore ettiğiniz odanızı onlarca bitkilendirme çözümü ile canlandırabilirsiniz.  

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