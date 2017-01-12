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Ustanızdan aynısını isteyebileceğiniz 10 orijinal tasarım fikri

Meral Eser Meral Eser
Town House, Belgravia, Ligneous Designs Ligneous Designs BanyoDepo
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homify'da mimariden iç dekorasyona, ev sahiplenmeden dekor fikirlerine birçok alanda dizayn örnekleri ve tasarım fikirlerini paylaşıyoruz. Ev dekorasyonunda fark yaratmak için birçok stil ve tarzda yaratıcı fikirler ve ilham veren örnekler bulabilirsiniz. Bu yazımızda ustanızdan aynısını isteyebileceğiniz tasarım fikirlerini derledik, uygulacağınız stil ve tarza göre örnek ve modeller bulacağınızı umuyoruz.

1. Tesisatçınızdan çok amaçlı eviye modellerini isteyin

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited MutfakLavabo & Armatürler
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Mutfakta eviye ihtiyacı kadar kullanım koşulları ve ebatları gibi özellikler önem teşkil eder. Öncelikle mutfağınızın alanına göre ayrılan mutfak tezgahı ve ihtiyacınıza uygun eviye modellerini tercih etmek gerekir. Küçük bir mutfak tezgahında büyük eviye modelleri kullanışsız olacaktır, nitekim mutfak tezgahında ayrılan yere ihtiyaç duyulacak. Çift kirli su gideri olan eviye modelleri çok amaçlı tasarımları ile ilginizi çekebilir.

2. Modern çizgilerle avize modelleri

Foto 2016 , M.M. Lampadari M.M. Lampadari İç Dekorasyon
M.M. Lampadari

M.M. Lampadari
M.M. Lampadari
M.M. Lampadari

Aydınlatma aksesuarları evinizin atmosferini tamamen değiştirebilir. Eğer evinizde değişiklik yapmak istiyor ve bunu küçük dokunuşlarla sağlamak istiyorsanız aydınlatma akseusarlarına odaklanabilirsiniz. Modern çizgisi ile fark yaratan avize modellerini uygulanacak tavan alanına göre tasarlatabilir, form ve model olarak ev dekorasyonunda uygulanan stil ve tarza göre çizgiler belirleyebilirsiniz. 

3. Ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanın

trico, 株式会社 大雪木工 株式会社 大雪木工 Yatak OdasıMakyaj Masaları Ahşap Ahşap rengi
株式会社　大雪木工

株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工

Ustalarınızdan ihtiyaca göre mobilya, dolap, kitaplık, makyaj masası, bilgisayar masası gibi ihtiyaçlarınız için tek malzeme ile minimalist tasarımlar isteyebilirsiniz. Özellikle uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için ahşabın şekil alabilirliği ve sağladığı sıcak atmosfer göze hitap eden bir sonuç elde etmenizi kolaylaştıracaktır.

4. Yaratıcı fikirlerle duvar kağıtları

Fonds sous-marins, Atelier Frederic Gracia Atelier Frederic Gracia BanyoTuvaletler
Atelier Frederic Gracia

Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia

Muhteşem örneklerle duvar dekorlarınızı canlandıracak duvar kağıdı modellerini uygulatabilirsiniz. 3 boyutlu duvar kağıtlarından banyo ve tuvaletlerin atmosferini değiştirecek kaplama türlerine kadar zengin alternatifleri gözden geçirebilirsiniz.

5. Çok amaçlı dekoratif ayna

moon, 株式会社 大雪木工 株式会社 大雪木工 Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
株式会社　大雪木工

株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工

Eşya ve ıvır zıvırları muhafaza etmemizi sağlayacak depolama sistemlerine ihtiyaç duyarız. Dekoratif ayna modellerini pratik kullanım olanakları ile raf sistemleri ile birlikte dizayn edebilir, çok amaçlı dekoratif ayna modelleri ile estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirebiliriz. Oldukça pratik bir şekilde sürgülü sistemlerle kapağı açılan bu dekoratif ayna modeli ilginizi çekebilir.

6. Akılcı depolama sistemleri

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens Modern Mutfak
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

Banyolarınızda birçok eşya, alet ve ıvır zıvırı depolamak için alan ihtiyacı olur. Buna nazaran banyolar evin diğer alanlarına göre daha küçük ve dar alana sahip olabilirler. Şu halde duvar dekorlarını işlevsel amaçlı dolap sistemleri ile dizayn edebilir, çamaşır makinesi için de ayrı bir dolap tasarlayabilirsiniz. Böylelikle döşeme zemini alanından yer kazanır ve çamaşırlarınızı pratik bir şekilde yıkama kolaylığı sağlarsınız.

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7. Yaratıcı fikirlerle koltuk tasarımları

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Oturma Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Farklı tekstil ürünleri ile göze hitap eden koltuk ve kanepe modelleri dizayn etmek mümkün. Uygulanacak tekstil ürününün desen ve renklerini ev dekorasyonunda kullanılan stil ve tarza göre yeniden dizayn edebilir, örnek görseldeki gibi yaratıcı fikirlerle koltuk modelleri tasarlatabilirsiniz.

8. Tv ünitesi ve raf sistemleri

luonto, 株式会社 大雪木工 株式会社 大雪木工 Oturma OdasıRaflar Ahşap Ahşap rengi
株式会社　大雪木工

株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工

Ahşabın şekil alabilirliği ve ustalarınızın mahareti harika sonuçlar çıkarabilir. Sadece salonunuza özel istenilen ebatlarda üretilen Tv ünitesi ve merdiven basamakları şeklindeki açık raf sistemleri ve çekmeceler hem görsel açıdan hem de işlevsel olarak amaca hizmet edebilir.

9. Duvara monte raf sistemleri

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Hem geleneksel izler taşıyan formlarıyla, hem de işlevsellik katan duvar dekorlarıyla duvara monte raf sistemleri ilginizi çekebilir. Farklı materyallerden yaptırabileceğiniz gibi duvar ebatlarına yerleşim oranı sağlayacak ölçülerde dizayn ettirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak fikri bulabilirsiniz.

10. Banyolarda çekmece ve raf sistemleri

Marble Vanity Unit Ligneous Designs BanyoDepo
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

Pratik kullanım olanakları sunan havlu rafları ve banyolarınızdaki ıvır zıvırların muhafaza edilmesini sağlayan çekmecelerin tasarlandığı bu örnekte depolama ihtiyacı muntazam karşılanıyor. Banyo dekorasyonu kadar düzen ve derli toplu bir görünüm kazandırmanızı sağlayacak ölü alanlara çekmece ve raf sistemlerini dizayn ettirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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