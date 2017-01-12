Ustanızdan aynısını isteyebileceğiniz 10 orijinal tasarım fikri

homify'da mimariden iç dekorasyona, ev sahiplenmeden dekor fikirlerine birçok alanda dizayn örnekleri ve tasarım fikirlerini paylaşıyoruz. Ev dekorasyonunda fark yaratmak için birçok stil ve tarzda yaratıcı fikirler ve ilham veren örnekler bulabilirsiniz. Bu yazımızda ustanızdan aynısını isteyebileceğiniz tasarım fikirlerini derledik, uygulacağınız stil ve tarza göre örnek ve modeller bulacağınızı umuyoruz.
Mutfakta eviye ihtiyacı kadar kullanım koşulları ve ebatları gibi özellikler önem teşkil eder. Öncelikle mutfağınızın alanına göre ayrılan mutfak tezgahı ve ihtiyacınıza uygun eviye modellerini tercih etmek gerekir. Küçük bir mutfak tezgahında büyük eviye modelleri kullanışsız olacaktır, nitekim mutfak tezgahında ayrılan yere ihtiyaç duyulacak. Çift kirli su gideri olan eviye modelleri çok amaçlı tasarımları ile ilginizi çekebilir.
Aydınlatma aksesuarları evinizin atmosferini tamamen değiştirebilir. Eğer evinizde değişiklik yapmak istiyor ve bunu küçük dokunuşlarla sağlamak istiyorsanız aydınlatma akseusarlarına odaklanabilirsiniz. Modern çizgisi ile fark yaratan avize modellerini uygulanacak tavan alanına göre tasarlatabilir, form ve model olarak ev dekorasyonunda uygulanan stil ve tarza göre çizgiler belirleyebilirsiniz.
Ustalarınızdan ihtiyaca göre mobilya, dolap, kitaplık, makyaj masası, bilgisayar masası gibi ihtiyaçlarınız için tek malzeme ile minimalist tasarımlar isteyebilirsiniz. Özellikle uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için ahşabın şekil alabilirliği ve sağladığı sıcak atmosfer göze hitap eden bir sonuç elde etmenizi kolaylaştıracaktır.
Muhteşem örneklerle duvar dekorlarınızı canlandıracak duvar kağıdı modellerini uygulatabilirsiniz. 3 boyutlu duvar kağıtlarından banyo ve tuvaletlerin atmosferini değiştirecek kaplama türlerine kadar zengin alternatifleri gözden geçirebilirsiniz.
Eşya ve ıvır zıvırları muhafaza etmemizi sağlayacak depolama sistemlerine ihtiyaç duyarız. Dekoratif ayna modellerini pratik kullanım olanakları ile raf sistemleri ile birlikte dizayn edebilir, çok amaçlı dekoratif ayna modelleri ile estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirebiliriz. Oldukça pratik bir şekilde sürgülü sistemlerle kapağı açılan bu dekoratif ayna modeli ilginizi çekebilir.
Banyolarınızda birçok eşya, alet ve ıvır zıvırı depolamak için alan ihtiyacı olur. Buna nazaran banyolar evin diğer alanlarına göre daha küçük ve dar alana sahip olabilirler. Şu halde duvar dekorlarını işlevsel amaçlı dolap sistemleri ile dizayn edebilir, çamaşır makinesi için de ayrı bir dolap tasarlayabilirsiniz. Böylelikle döşeme zemini alanından yer kazanır ve çamaşırlarınızı pratik bir şekilde yıkama kolaylığı sağlarsınız.
Farklı tekstil ürünleri ile göze hitap eden koltuk ve kanepe modelleri dizayn etmek mümkün. Uygulanacak tekstil ürününün desen ve renklerini ev dekorasyonunda kullanılan stil ve tarza göre yeniden dizayn edebilir, örnek görseldeki gibi yaratıcı fikirlerle koltuk modelleri tasarlatabilirsiniz.
Ahşabın şekil alabilirliği ve ustalarınızın mahareti harika sonuçlar çıkarabilir. Sadece salonunuza özel istenilen ebatlarda üretilen Tv ünitesi ve merdiven basamakları şeklindeki açık raf sistemleri ve çekmeceler hem görsel açıdan hem de işlevsel olarak amaca hizmet edebilir.
Hem geleneksel izler taşıyan formlarıyla, hem de işlevsellik katan duvar dekorlarıyla duvara monte raf sistemleri ilginizi çekebilir. Farklı materyallerden yaptırabileceğiniz gibi duvar ebatlarına yerleşim oranı sağlayacak ölçülerde dizayn ettirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak fikri bulabilirsiniz.
Pratik kullanım olanakları sunan havlu rafları ve banyolarınızdaki ıvır zıvırların muhafaza edilmesini sağlayan çekmecelerin tasarlandığı bu örnekte depolama ihtiyacı muntazam karşılanıyor. Banyo dekorasyonu kadar düzen ve derli toplu bir görünüm kazandırmanızı sağlayacak ölü alanlara çekmece ve raf sistemlerini dizayn ettirebilirsiniz.
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