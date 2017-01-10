Pahalı görünen düşük bütçeli 7 dekor fikri

Ev dekorasyonu hem zahmetli hem de pahalı bir iş olabilir. Ancak yüksek maliyetlerden kaçınma yolları da mevcut. Evinizi güzelleştirmek için düşük bütçeli yaratıcı dekor fikirlerini değerlendirebilir, özgün tasarım fikirleri ile fark yaratabilirsiniz. Düşük maliyet ile büyük masraflar harcanarak dekore edilen evler kadar etkileyici ve estetik unsurlara sahip evler dekore edilebilir. Bu yazımızda çok masraf etmeye gerek kalmadan düşük bütçe ile evinizi güzelleştiren dekor fikirlerini derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Hem dingin hem de huzur veren bir atmosfer için göz yoran renk ve desenlerden kaçınmak gerekir. Gerek oturma odası dekorasyonunda huzur veren bir atmosfer oluşturmak için, gerekse yatak odası dekorasyonunda yatıştırıcı bir ambiyans oluşturmak için renklerin dilinden faydalanabilirsiniz. Pastel renkler yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmanızı ve huzur dolu bir yaşam alanı dizayn etmenizi kolaylaştırır.
Artık modası geçen mobilya ve aksesuarlar günümüzde retro tasarımları ile dekorasyonda yeniden yer ediniyor. Koltuk modellerinden sandalyelere dönemin izlerini taşıyan tasarım fikirlerini değerlendirebilir, marangozunuza yaptıracağınız mobilyalarla özgün fikirleri dekorasyona taşıyabilirsiniz. Geçmişin izlerini günümüze taşımak isteyenler retro mobilyalarla dekorasyona renk katabilir.
Minimalist tasarım fikirleri göz yormayan tasarım anlayışı ile dingin ve sade bir yaşam alanı dizayn etmenizi kolaylaştırır. Huzur veren bir yaşam alanı dizayn etmek için basit ve yalın çizgilerden faydalanabilirsiniz. Her zaman yeni alınan eşya kalabalığı ile güzel bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Yalın çizgilerle minimalist tasarım öğelerini değerlendirebilir, örneğin odanızın tek duvarını duvar kağıdı ile kaplayarak fark yaratabilirsiniz.
Kapalı alanlarda bitkiler ve çiçeklere ayrılan kenar ve köşeler ev dekorasyonunu önemli ölçüde etkiler. Küçük dokunuşlarla ev dekorasyonuna ahenk katar, yeşili davet ederek ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Arzuya göre tropikal bitkiler kullanarak dekorasyonda fark yaratabilir, örnek görseldeki gibi düz ve sade zemin kaplamaları için dekoratif bitkileri ön plana çıkarabilirsiniz. Ayrıca ahşap tonları ile tropikal bitkilerin muhteşem uyumu ile göze hitap eden bir salon dizayn edebilirsiniz.
Mobilyaların birbiri ile uyum sağlamasını tercih ediyorsanız duvar ve döşeme zemini ile ilişkilerini de göz önüne almanız gerekir. Dekoratif minderler, hasır mobilyalar ve aksesuarlar tamamlayıcı nitelik olarak değerlendirilebilir. Tatil günlerinde doğal ışığı muntazam alan bir atmosfer oluşturduğunuzda arkanıza yaslanarak kitabınızı okuyabilir, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.
Düşük bir bütçe ile dekorasyon denildiğinde akla gelen ilk yöntemler arasında Kendin Yap (DIY) fikirleri gelir. Lamba aksesuarlarından peçeteliklere birçok aksesuar ve ürünle ilgili tasarımlarınızı oluşturmak için bir hafta sonunu bu aktiviteye ayırabilir, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Uygulayacağınız stil, tarz ve tema beğenilerinize hitap edecek şekilde tercih edilmeli.
Oturma odası mobilya ve zeminlerle ilişkilendirilerek çarpıcı ve akılda kalıcı duvar dekorları ile dizayn edilebilir. Duvar kağıtlarından yaratıcı duvar resimlerine, evinizin tek duvarını hareketlendirerek atmosferi değiştirebilirsiniz. Pastel renklerle dingin ve huzur veren bir ortak yaşam alanı dekore edebilirsiniz.
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