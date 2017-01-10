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Pahalı görünen düşük bütçeli 7 dekor fikri

Meral Eser Meral Eser
Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Tropikal Oturma Odası
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Ev dekorasyonu hem zahmetli hem de pahalı bir iş olabilir. Ancak yüksek maliyetlerden kaçınma yolları da mevcut. Evinizi güzelleştirmek için düşük bütçeli yaratıcı dekor fikirlerini değerlendirebilir, özgün tasarım fikirleri ile fark yaratabilirsiniz. Düşük maliyet ile büyük masraflar harcanarak dekore edilen evler kadar etkileyici ve estetik unsurlara sahip evler dekore edilebilir. Bu yazımızda çok masraf etmeye gerek kalmadan düşük bütçe ile evinizi güzelleştiren dekor fikirlerini derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Dingin atmosfer: Pastel renkler

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista İskandinav Oturma Odası
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Hem dingin hem de huzur veren bir atmosfer için göz yoran renk ve desenlerden kaçınmak gerekir. Gerek oturma odası dekorasyonunda huzur veren bir atmosfer oluşturmak için, gerekse yatak odası dekorasyonunda yatıştırıcı bir ambiyans oluşturmak için renklerin dilinden faydalanabilirsiniz. Pastel renkler yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmanızı ve huzur dolu bir yaşam alanı dizayn etmenizi kolaylaştırır.

2. Dünün eskisi bugünün yenisi

Bogino, con3studio con3studio İskandinav Oturma Odası Beyaz
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Artık modası geçen mobilya ve aksesuarlar günümüzde retro tasarımları ile dekorasyonda yeniden yer ediniyor. Koltuk modellerinden sandalyelere dönemin izlerini taşıyan tasarım fikirlerini değerlendirebilir, marangozunuza yaptıracağınız mobilyalarla özgün fikirleri dekorasyona taşıyabilirsiniz. Geçmişin izlerini günümüze taşımak isteyenler retro mobilyalarla dekorasyona renk katabilir.

3. Basit ve yalın

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect İskandinav Oturma Odası
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Minimalist tasarım fikirleri göz yormayan tasarım anlayışı  ile dingin ve sade bir yaşam alanı dizayn etmenizi kolaylaştırır. Huzur veren bir yaşam alanı dizayn etmek için basit ve yalın çizgilerden faydalanabilirsiniz. Her zaman yeni alınan eşya kalabalığı ile güzel bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Yalın çizgilerle minimalist tasarım öğelerini değerlendirebilir, örneğin odanızın tek duvarını duvar kağıdı ile kaplayarak fark yaratabilirsiniz.

4. Bitkilerle gelen ferahlık

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Tropikal Oturma Odası
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

Kapalı alanlarda bitkiler ve çiçeklere ayrılan kenar ve köşeler ev dekorasyonunu önemli ölçüde etkiler. Küçük dokunuşlarla ev dekorasyonuna ahenk katar, yeşili davet ederek ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Arzuya göre tropikal bitkiler kullanarak dekorasyonda fark yaratabilir, örnek görseldeki gibi düz ve sade zemin kaplamaları için dekoratif bitkileri ön plana çıkarabilirsiniz. Ayrıca ahşap tonları ile tropikal bitkilerin muhteşem uyumu ile göze hitap eden bir salon dizayn edebilirsiniz.

5. Uyum ve ahenk

Un salon bohème, MON OEIL DANS LA DECO MON OEIL DANS LA DECO Tropikal Oturma Odası
MON OEIL DANS LA DECO

MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO

Mobilyaların birbiri ile uyum sağlamasını tercih ediyorsanız duvar ve döşeme zemini ile ilişkilerini de göz önüne almanız gerekir. Dekoratif minderler, hasır mobilyalar ve aksesuarlar tamamlayıcı nitelik olarak değerlendirilebilir. Tatil günlerinde doğal ışığı muntazam alan bir atmosfer oluşturduğunuzda arkanıza yaslanarak kitabınızı okuyabilir, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.

6. Minimalist ve yaratıcı​

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci İskandinav Oturma Odası
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Düşük bir bütçe ile dekorasyon denildiğinde akla gelen ilk yöntemler arasında Kendin Yap (DIY) fikirleri gelir. Lamba aksesuarlarından peçeteliklere birçok aksesuar ve ürünle ilgili tasarımlarınızı oluşturmak için bir hafta sonunu bu aktiviteye ayırabilir, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Uygulayacağınız stil, tarz ve tema beğenilerinize hitap edecek şekilde tercih edilmeli.

7. Çarpıcı duvar dekorları

Pastel clouds Pixers Eklektik Oturma Odası Pembe wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

Oturma odası mobilya ve zeminlerle ilişkilendirilerek çarpıcı ve akılda kalıcı duvar dekorları ile dizayn edilebilir. Duvar kağıtlarından yaratıcı duvar resimlerine, evinizin tek duvarını hareketlendirerek atmosferi değiştirebilirsiniz. Pastel renklerle dingin ve huzur veren bir ortak yaşam alanı dekore edebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Çok masraf etmeden kopyalanacak 10 şık fikir!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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